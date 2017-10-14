Стадион: Стад дю Рудуру Зрители: 15902
5' Желтая карточкаТраоре Амари
17' Желтая карточкаДиалло Мустафа
38' Желтая карточкаБенезе Николя
45' Желтая карточкаСилики Джеймс
1:0
57' ГолДиалло Мустафа
62' Желтая карточкаДанзе Ромен
66' Желтая карточкаХазри Вахби
66' Вторая желтая карточкаХазри Вахби
2:0
89' ГолБриан Джимми
89' Желтая карточкаФигейреду Афоншу
90' Желтая карточкаДидо Этьен
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 15902 болельщиков
94'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
94'
Дидо Этьен получает желтую карточку.
93'
Ньяньон Жорис ошибается в защите.
93'
Дидо Этьен совершает грубый фол. Жанвье Николя был жертвой
93'
92'
Gerzino Nyamsi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
92'
Блас Людовик из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
92'
Тактическая замена. Бриан Джимми уходит с поля и его заменяет Приват Слоан
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
89'
Фигейреду Афоншу получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Камара Абдул сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бриан Джимми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Камара Абдул из команды Генгам делает отличный навес.
88'
Буриго Бенжамен исполняет штрафной удар, но его блокируют
87'
Тактическая замена. Табану Франк уходит с поля и его заменяет Felix Eboa
87'
Икоко Джордан наказан за толчок Мубеле Фирмин
86'
86'
Коубек Томаш вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Траоре Амари из команды Ренн делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
84'
Бриан Джимми имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
84'
Бриан Джимми оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
84'
Бриан Джимми на финте ушёл от оппонента.
84'
Ньяньон Жорис ошибается в защите.
83'
82'
82'
Табану Франк коснулся мяча рукой.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
80'
80'
80'
Тактическая замена. Мауасса Фет уходит с поля и его заменяет Жанвье Николя
79'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Камара Абдул
78'
Диалло Мустафа наказан за толчок Амальфитано Морган
77'
Буриго Бенжамен из команды Ренн. Это Блас Людовик заработал фол.
77'
77'
Сорбон Жереми из команды Генгам бьет головой мимо ворот
76'
76'
Тюрам Маркус имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
73'
73'
Тактическая замена. Бааль Людовик уходит с поля и его заменяет Jordan Tell
73'
Мубеле Фирмин наказан за толчок Бенезе Николя
72'
71'
Gerzino Nyamsi имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
71'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
71'
71'
Бриан Джимми возвращается на поле, всё в порядке.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Бриан Джимми получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
Бриан Джимми из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Траоре Амари.
69'
Икоко Джордан из команды Генгам в офсайде
69'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
67'
Gerzino Nyamsi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес
67'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
66'
УДАЛЕНИЕ! - Хазри Вахби получает вторую желтую за споры
66'
Хазри Вахби получает желтую карточку за споры
65'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Тюрам Маркус из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
65'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
64'
Траоре Амари бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Мауасса Фет бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Данзе Ромен получает желтую карточку за споры
62'
Сорбон Жереми наказан за толчок Хазри Вахби
61'
После дальнего удара, который нанес Бриан Джимми мяч отбит вратарем
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
60'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
60'
60'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диалло Мустафа оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
57'
Тюрам Маркус сотрясает перекладину
57'
Тюрам Маркус на финте ушёл от оппонента.
57'
Хазри Вахби ударом издали сотрясает перекладину
56'
Фигейреду Афоншу коснулся мяча рукой.
56'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Мауасса Фет наказан за толчок Дидо Этьен
55'
Блас Людовик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
54'
Сорбон Жереми из команды Генгам бьет головой мимо ворот
54'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
53'
Gerzino Nyamsi выбил мяч на угловой.
53'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
52'
Бенезе Николя наказан за толчок Фигейреду Афоншу
51'
51'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес
50'
50'
Мубеле Фирмин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Мубеле Фирмин возвращается на поле, всё в порядке.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Мубеле Фирмин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Мубеле Фирмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
47'
46'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
46'
46'
Силики Джеймс получил травму и заменен. Фигейреду Афоншу выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Силики Джеймс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
49'
Силики Джеймс возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Силики Джеймс получает желтую карточку.
48'
Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Силики Джеймс из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Бенезе Николя.
46'
46'
Силики Джеймс из команды Ренн бьет головой мимо ворот
46'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бриан Джимми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
45'
Ньяньон Жорис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
44'
44'
44'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес
43'
42'
41'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
41'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
41'
41'
41'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
41'
Мауасса Фет на финте ушёл от оппонента.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
39'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает неудачный навес.
38'
Бенезе Николя получает желтую карточку.
38'
Бенезе Николя совершает грубый фол. Амальфитано Морган был жертвой
37'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Диалло Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Диалло Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Диалло Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Силики Джеймс из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
35'
35'
Диалло Мустафа имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
35'
Икоко Джордан из команды Генгам делает пас партнеру.
35'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
Мубеле Фирмин из команды Ренн наносит очень неточный удар.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Хазри Вахби из команды Ренн делает навес
34'
34'
Мауасса Фет из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
33'
33'
Бенезе Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Бриан Джимми из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Силики Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Бриан Джимми нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
32'
Тюрам Маркус наказан за толчок Буриго Бенжамен
31'
31'
Табану Франк из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Мауасса Фет.
30'
30'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
29'
Мауасса Фет бьет и мяч от рикошета проходит мимо
29'
29'
28'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Бааль Людовик.
27'
Бенезе Николя из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Мауасса Фет наказан за толчок Бриан Джимми
27'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Бенезе Николя заработал фол.
26'
26'
Дидо Этьен из команды Генгам. Это Силики Джеймс заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
23'
23'
Хазри Вахби из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
23'
23'
Диалло Мустафа из команды Генгам в офсайде
22'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
22'
Gerzino Nyamsi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
21'
21'
Бенезе Николя из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Ньяньон Жорис.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Мубеле Фирмин наказан за толчок Кербра Кристоф
20'
Тюрам Маркус коснулся мяча рукой.
19'
18'
Тюрам Маркус из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
18'
Буриго Бенжамен исполняет штрафной удар, но его блокируют
17'
Диалло Мустафа получает желтую карточку.
17'
Диалло Мустафа ныряет в попытке получить право на штрафной
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Тюрам Маркус, и мяч снова в игре
16'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
15'
Буриго Бенжамен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
15'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Тюрам Маркус возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Тюрам Маркус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Тюрам Маркус наказан за толчок Ньяньон Жорис
13'
12'
12'
Хазри Вахби из команды Ренн делает неудачный навес.
12'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Бриан Джимми, и мяч снова в игре
11'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
10'
Хазри Вахби из команды Ренн в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
10'
Бенезе Николя наказан за толчок Бааль Людовик
9'
9'
Тюрам Маркус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Бриан Джимми из команды Генгам делает навес
8'
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Бриан Джимми, и мяч снова в игре
8'
Бриан Джимми из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Бенезе Николя заработал фол.
7'
7'
7'
Дидо Этьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
6'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес
6'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Тюрам Маркус из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Траоре Амари получает желтую карточку.
5'
Траоре Амари из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
4'
4'
4'
4'
3'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
3'
3'
Тюрам Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Табану Франк из команды Генгам делает подножку. Мауасса Фет заработал фол.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Gerzino Nyamsi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:0 Ренн
Генгам
54.5% (96)
Ничья:
36.4% (64)
Ренн
9.1% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.5% (52)
1:0 Генгам:
26.1% (46)
2:1 Генгам:
22.7% (40)
1:2 Ренн:
6.3% (11)
2:0 Генгам:
4% (7)
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