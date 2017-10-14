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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 15902
Генгам
2:0
Конец матча
Ренн
0'
5' Желтая карточка
Траоре Амари
17' Желтая карточка
Диалло Мустафа
38' Желтая карточка
Бенезе Николя
45' Желтая карточка
Силики Джеймс
1:0
57' Гол
Диалло Мустафа
62' Желтая карточка
Данзе Ромен
66' Желтая карточка
Хазри Вахби
66' Вторая желтая карточка
Хазри Вахби
2:0
89' Гол
Бриан Джимми
89' Желтая карточка
Фигейреду Афоншу
90' Желтая карточка
Дидо Этьен
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 15902 болельщиков
94'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
Желтая карточка
94'
Дидо Этьен получает желтую карточку.
93'
Ньяньон Жорис ошибается в защите.
Фол, нарушение
93'
Дидо Этьен совершает грубый фол. Жанвье Николя был жертвой

93'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Gerzino Nyamsi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
Угловой
92'
Блас Людовик из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
92'
Тактическая замена. Бриан Джимми уходит с поля и его заменяет Приват Слоан
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
89'
Фигейреду Афоншу получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Камара Абдул сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бриан Джимми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Камара Абдул из команды Генгам делает отличный навес.
88'
Буриго Бенжамен исполняет штрафной удар, но его блокируют
87'
Тактическая замена. Табану Франк уходит с поля и его заменяет Felix Eboa
Фол, нарушение
87'
Икоко Джордан наказан за толчок Мубеле Фирмин
Офсайд
86'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
86'
Коубек Томаш вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Траоре Амари из команды Ренн делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
Удар от ворот произведет Ренн
84'
Бриан Джимми имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
84'
Бриан Джимми оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
84'
Бриан Джимми на финте ушёл от оппонента.
84'
Ньяньон Жорис ошибается в защите.
83'
Удар от ворот произведет Генгам
82'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
82'
Табану Франк коснулся мяча рукой.
81'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Удар от ворот произведет Генгам
80'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Тактическая замена. Мауасса Фет уходит с поля и его заменяет Жанвье Николя
79'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Камара Абдул
Фол, нарушение
77'
Буриго Бенжамен из команды Ренн. Это Блас Людовик заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Ренн
77'
Сорбон Жереми из команды Генгам бьет головой мимо ворот
Угловой
76'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
76'
Тюрам Маркус имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
75'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
75'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
Офсайд
73'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
73'
Тактическая замена. Бааль Людовик уходит с поля и его заменяет Jordan Tell
Фол, нарушение
73'
Мубеле Фирмин наказан за толчок Бенезе Николя
72'
Удар от ворот произведет Генгам
71'
Gerzino Nyamsi имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
71'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
71'
Сорбон Жереми выбил мяч на угловой.
Травма, повреждение
71'
Бриан Джимми возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
70'
Бриан Джимми получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
70'
Бриан Джимми из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Траоре Амари.
Офсайд
69'
Икоко Джордан из команды Генгам в офсайде
Фол, нарушение
69'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
67'
Gerzino Nyamsi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес
Угловой
67'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
66'
УДАЛЕНИЕ! - Хазри Вахби получает вторую желтую за споры
Желтая карточка
66'
Хазри Вахби получает желтую карточку за споры
65'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Тюрам Маркус из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
65'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Удар от ворот произведет Генгам
64'
Траоре Амари бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
63'
Мауасса Фет бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Желтая карточка
62'
Данзе Ромен получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
62'
Сорбон Жереми наказан за толчок Хазри Вахби
61'
После дальнего удара, который нанес Бриан Джимми мяч отбит вратарем
60'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
60'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диалло Мустафа оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
57'
Тюрам Маркус сотрясает перекладину
57'
Тюрам Маркус на финте ушёл от оппонента.
57'
Хазри Вахби ударом издали сотрясает перекладину
Фол, нарушение
56'
Фигейреду Афоншу коснулся мяча рукой.
56'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
55'
Мауасса Фет наказан за толчок Дидо Этьен
55'
Блас Людовик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Удар от ворот произведет Ренн
54'
Сорбон Жереми из команды Генгам бьет головой мимо ворот
Угловой
54'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
53'
Gerzino Nyamsi выбил мяч на угловой.
53'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
52'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
Фол, нарушение
52'
Бенезе Николя наказан за толчок Фигейреду Афоншу
51'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес
50'
Удар от ворот произведет Генгам
50'
Мубеле Фирмин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Травма, повреждение
50'
Мубеле Фирмин возвращается на поле, всё в порядке.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Мубеле Фирмин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
48'
Мубеле Фирмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
47'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
46'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Силики Джеймс получил травму и заменен. Фигейреду Афоншу выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
49'
Силики Джеймс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
49'
Силики Джеймс возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
48'
Силики Джеймс получает желтую карточку.
Травма, повреждение
48'
Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Силики Джеймс из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Бенезе Николя.
46'
Удар от ворот произведет Генгам
46'
Силики Джеймс из команды Ренн бьет головой мимо ворот
46'
Амальфитано Морган из команды Ренн делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бриан Джимми попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
45'
Ньяньон Жорис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
45'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
44'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
44'
Сорбон Жереми выбил мяч на угловой.
44'
Силики Джеймс из команды Ренн делает навес
43'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Ренн
Офсайд
41'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
41'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
41'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
41'
Мауасса Фет на финте ушёл от оппонента.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Удар от ворот произведет Генгам
39'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает неудачный навес.
Желтая карточка
38'
Бенезе Николя получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Бенезе Николя совершает грубый фол. Амальфитано Морган был жертвой
37'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Травма, повреждение
37'
Диалло Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Диалло Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Диалло Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Силики Джеймс из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
35'
Удар от ворот произведет Ренн
35'
Диалло Мустафа имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
35'
Икоко Джордан из команды Генгам делает пас партнеру.
35'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
Мубеле Фирмин из команды Ренн наносит очень неточный удар.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Хазри Вахби из команды Ренн делает навес
34'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мауасса Фет из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Ренн
33'
Бенезе Николя бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Бриан Джимми из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Силики Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
32'
Бриан Джимми нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
32'
Тюрам Маркус наказан за толчок Буриго Бенжамен
31'
Удар от ворот произведет Генгам
Фол, нарушение
31'
Табану Франк из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Мауасса Фет.
30'
Удар от ворот произведет Ренн
30'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Мауасса Фет бьет и мяч от рикошета проходит мимо
29'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
28'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Бааль Людовик.
27'
Бенезе Николя из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
27'
Мауасса Фет наказан за толчок Бриан Джимми
Фол, нарушение
27'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Бенезе Николя заработал фол.
26'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Дидо Этьен из команды Генгам. Это Силики Джеймс заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
23'
Удар от ворот произведет Генгам
23'
Хазри Вахби из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
23'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Диалло Мустафа из команды Генгам в офсайде
22'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
22'
Gerzino Nyamsi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
21'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Бенезе Николя из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Ньяньон Жорис.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
20'
Мубеле Фирмин наказан за толчок Кербра Кристоф
Фол, нарушение
20'
Тюрам Маркус коснулся мяча рукой.
Офсайд
19'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
18'
Тюрам Маркус из команды Генгам устремляется вперед с мячом.
18'
Буриго Бенжамен исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
17'
Диалло Мустафа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
17'
Диалло Мустафа ныряет в попытке получить право на штрафной
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Тюрам Маркус, и мяч снова в игре
16'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Табану Франк из команды Генгам делает навес
16'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Удар от ворот произведет Генгам
15'
Буриго Бенжамен бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
15'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Тюрам Маркус возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
14'
Тюрам Маркус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Тюрам Маркус наказан за толчок Ньяньон Жорис
Офсайд
13'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
12'
Удар от ворот произведет Генгам
12'
Хазри Вахби из команды Ренн делает неудачный навес.
12'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Бриан Джимми, и мяч снова в игре
11'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
Офсайд
10'
Хазри Вахби из команды Ренн в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
10'
Бенезе Николя наказан за толчок Бааль Людовик
9'
Удар от ворот произведет Ренн
9'
Тюрам Маркус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Бриан Джимми из команды Генгам делает навес
8'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Бриан Джимми, и мяч снова в игре
8'
Бриан Джимми из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Бенезе Николя заработал фол.
7'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Ренн
7'
Дидо Этьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес
6'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
5'
Тюрам Маркус из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
5'
Траоре Амари получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Траоре Амари из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
4'
Удар от ворот произведет Генгам
Угловой
4'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
4'
Сорбон Жереми выбил мяч на угловой.
4'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
3'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Тюрам Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Табану Франк из команды Генгам делает подножку. Мауасса Фет заработал фол.
2'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Gerzino Nyamsi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес
1'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:0 Ренн
Генгам
54.5% (96)
Ничья:
36.4% (64)
Ренн
9.1% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.5% (52)
Генгам:
26.1% (46)
Генгам:
22.7% (40)
Ренн:
6.3% (11)
Генгам:
4% (7)
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