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Стадион: Хантер
2:2
Конец матча
0:1
8' ГолТаггарт Адам
23' Желтая карточкаО'Донован Рой
1:1
30' ГолО'Донован Рой
40' Желтая карточкаГеоргиевски Даниэль
2:1
60' ГолBen Kantarovski
89' Желтая карточкаChris Harold
90' Желтая карточкаJoseph Champness
2:2
90' ГолТаггарт Адам
|
8'
0:1
23'
30'
1:1
60'
2:1
89'
90'
90'
2:2
Состав команд
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 9 О'Донован Рой Нападающий
- 8 Варгас Рональд Нападающий
- 6 Steven Ugarkovic
- 4 Nigel Boogaard
- 44 Топор-Стэнли Николай
- 5 Ben Kantarovski
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 24 Joseph Champness
- 22 Lachlan Jackson
- 16 Nicholas Cowburn
- Главный тренер: Mark Jones
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 5 Jacob Poscoliero Защитник
- 29 Jeremy Walker Защитник
- 17 Кастро Диего Полузащитник
- 9 Кио Эндрю Полузащитник
- 8 Торрес Хави Полузащитник
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 22 Таггарт Адам Нападающий
- 11 Mitchell Mallia
- 16 Joseph Mills
- 15 Brandon Wilson
- Запасные игроки
- 26 Jacob Italiano
- 20 Jake Brimmer
- 19 Joseph Knowles
- 14 Chris Harold
- 13 Nick Feely
- Главный тренер: Kenny Lowe
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 17.02.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.02.2017 Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 04.02.2017 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 27.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.01.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.01.2017 Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.01.2017 Мельбурн Виктори 4:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 26.12.2016 Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 16.12.2016 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.12.2016 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Перт Глори (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 01.08.2017 Хейдельберг Юнайтед 1:0 Перт Глори КФ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2017 Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней ЭЛ
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2017 Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.02.2017 Перт Глори 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 10.02.2017 Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори ЭЛ
- 04.02.2017 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 28.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.01.2017 Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 05.01.2017 Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 01.01.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.12.2016 Мельбурн Сити 3:3 Перт Глори ЭЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Перт Глори: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
- 04.02.2017 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 15.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори Эй-Лига
- 10.12.2016 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.03.2016 Ньюкасл Джетс 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 07.03.2016 Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 24.01.2016 Ньюкасл Джетс 1:6 Перт Глори Эй-Лига
- 11.08.2015 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори Кубок ФФА
- 06.04.2015 Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори Эй-Лига
- 12.12.2014 Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 01.11.2014 Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 30.03.2014 Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 04.01.2014 Ньюкасл Джетс 0:1 Перт Глори Эй-Лига
- 20.10.2013 Ньюкасл Джетс 0:0 Перт Глори Эй-Лига
- 08.03.2013 Ньюкасл Джетс 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 14.12.2012 Перт Глори 3:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 03.11.2012 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 18.02.2012 Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 31.12.2011 Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Хёндай А-Лига
- 06.11.2011 Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори Хёндай А-Лига
- 17.09.2010 Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори Хёндай А-Лига
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Таггарт Адам.
90'
Joseph Champness получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Крис Харелд получает желтую карточку.
81'
Ньюкасл Джетс производит замену. Вуйица Иван уходит, и Lachlan Jackson заменяет его
77'
Ньюкасл Джетс производит замену. Andrew Nabbout уходит, и Joseph Champness заменяет его
72'
Ньюкасл Джетс производит замену. Варгас Рональд уходит, и Браун Уэйн II заменяет его
66'
Перт Глори производит замену. Jacob Poscoliero уходит, и Jake Brimmer заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бен Кантаровски.
46'
Начался второй тайм!
46'
Перт Глори производит замену. Майкл Малья уходит, и Крис Харелд заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Георгиевски Даниэль получает желтую карточку.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает О'Донован Рой.
23'
О'Донован Рой получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Таггарт Адам.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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