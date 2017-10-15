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Стадион:
Ньюкасл Джетс
2:2
Конец матча
Перт Глори
0'
0:1
8' Гол
Таггарт Адам
23' Желтая карточка
О'Донован Рой
1:1
30' Гол
О'Донован Рой
40' Желтая карточка
Георгиевски Даниэль
2:1
60' Гол
Ben Kantarovski
89' Желтая карточка
Chris Harold
90' Желтая карточка
Joseph Champness
2:2
90' Гол
Таггарт Адам
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Таггарт Адам.
Желтая карточка
90'
Joseph Champness получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
89'
Крис Харелд получает желтую карточку.
81'
Ньюкасл Джетс производит замену. Вуйица Иван уходит, и Lachlan Jackson заменяет его
77'
Ньюкасл Джетс производит замену. Andrew Nabbout уходит, и Joseph Champness заменяет его

72'
Ньюкасл Джетс производит замену. Варгас Рональд уходит, и Браун Уэйн II заменяет его
66'
Перт Глори производит замену. Jacob Poscoliero уходит, и Jake Brimmer заменяет его
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бен Кантаровски.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Перт Глори производит замену. Майкл Малья уходит, и Крис Харелд заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Георгиевски Даниэль получает желтую карточку.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает О'Донован Рой.
Желтая карточка
23'
О'Донован Рой получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Таггарт Адам.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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