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Стадион:
Сидней
3:2
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
29' Гол
Бобо
2:0
34' Гол
Майкл Зулло
2:1
44' Гол
Калуджерович Андрия
3:1
49' Гол
Бобо
55' Желтая карточка
Эндрю Дуранте
3:2
61' Гол
Видошич Дарио
77' Желтая карточка
Кришна Рой
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сидней производит замену. Бобо уходит, и Ретре Пауло заменяет его
82'
Веллингтон Феникс производит замену. Эндрю Дуранте уходит, и Hamish Watson заменяет его
Желтая карточка
77'
Кришна Рой получает желтую карточку.
69'
Сидней производит замену. Броск Алекс уходит, и Саймон Мэтт заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Видошич Дарио.

60'
Веллингтон Феникс производит замену. Ридентон Мэтью уходит, и Adam Parkhouse заменяет его
59'
Веллингтон Феникс производит замену. Дэниэл Муллен уходит, и Али Аббас заменяет его
Желтая карточка
55'
Эндрю Дуранте получает желтую карточку.
54'
Сидней производит замену. Межеевски Адриан уходит, и Кэрни Дэвид заменяет его
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бобо.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андрия Калуджерович.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Майкл Зулло.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бобо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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