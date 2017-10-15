- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Зрители: 9791
0:2
Конец матча
0:1
21' ГолПолтер Себастьян
27' Желтая карточкаГогия Акакий
36' Желтая карточкаAndreas Geipl
53' Желтая карточкаЛаис Марк
0:2
57' ГолГогия Акакий
71' Желтая карточкаШёнхайм Фабиан
76' Желтая карточкаSebastian Nachreiner
|
21'
0:1
27'
36'
53'
57'
0:2
71'
Состав команд
10
Marvin
Knoll
18
Лаис
Марк
12
Буск
Якоб
23
Кроос
Феликс
11
Гогия
Акакий
Ян 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Пентке Филипп Вратарь
- 22 Штольце Себастьян Защитник
- 28 Sebastian Nachreiner Защитник
- 10 Marvin Knoll Защитник
- 3 Alexander Nandzik Защитник
- 8 Andreas Geipl Полузащитник
- 18 Лаис Марк Полузащитник
- 9 Jan George Полузащитник
- 11 Фрайс Себастьян Полузащитник
- 15 Marco Gruettner Нападающий
- 23 Адамян Саргис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вайс Андре Вратарь
- 5 Гимбер Бенедикт Защитник
- 6 Саллер Бенедикт Защитник
- 7 Marcel Hofrath Защитник
- 20 Albion Vrenezi Полузащитник
- 29 Меес Джошуа Полузащитник
- 21 Jonas Nietfeld Нападающий
Унион Берлин 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Буск Якоб Вратарь
- 28 Триммель Кристофер Защитник
- 37 Ляйстнер Тони Защитник
- 34 Шёнхайм Фабиан Защитник
- 6 Kristian Pedersen II Защитник
- 21 Прёмель Гриша Полузащитник
- 23 Кроос Феликс Полузащитник
- 11 Гогия Акакий Полузащитник
- 7 Хартель Марсель Полузащитник
- 17 Хедлунд Симон Полузащитник
- 9 Полтер Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 29 Паренсен Михаэль Защитник
- 2 Учида Ацуто Защитник
- 19 Крейлах Дамир Полузащитник
- 8 Фюрстнер Штефан Полузащитник
- 24 Шкрцибски Штефан Нападающий
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- Главный тренер: Левандовски Саша
Предыдущие игры
Ян (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 01.10.2017 Зандхаузен 2:0 Ян Б2
- 23.09.2017 Ян 2:1 Айнтрахт Бр Б2
- 20.09.2017 Фортуна 1:0 Ян Б2
- 17.09.2017 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 08.09.2017 Хайденхайм 1:3 Ян Б2
- 26.08.2017 Ян 1:2 Хольштайн Киль Б2
- 20.08.2017 Ингольштадт 2:4 Ян Б2
- 12.08.2017 Ян 3:1 Дармштадт КГ
- 06.08.2017 Ян 0:1 Нюрнберг Б2
- 29.07.2017 Арминия 2:1 Ян Б2
- 22.07.2017 Аугсбург 1:2 Ян ТМК
- 30.05.2017 Мюнхен-1860 0:2 Ян ВБК
- 26.05.2017 Ян 1:1 Мюнхен-1860 ВБК
- 20.05.2017 Пройссен Мюнстер 0:1 Ян Б3
- 13.05.2017 Ян 3:2 Кемницер Б3
- 05.05.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 1:4 Ян Б3
- 29.04.2017 Ян 0:3 Хольштайн Киль Б3
- 22.04.2017 Веен Висбаден 1:1 Ян Б3
- 15.04.2017 Ян 3:1 Вердер-2 Б3
- 09.04.2017 Магдебург 1:2 Ян Б3
Унион Берлин (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 30.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Унион Берлин Б2
- 25.09.2017 Унион Берлин 5:0 Кайзерслаутерн Б2
- 19.09.2017 Зандхаузен 1:0 Унион Берлин Б2
- 15.09.2017 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 10.09.2017 Фортуна 3:2 Унион Берлин Б2
- 27.08.2017 Унион Берлин 1:1 Арминия Б2
- 20.08.2017 Нюрнберг 2:2 Унион Берлин Б2
- 13.08.2017 Саарбрюккен 1:2 Унион Берлин КГ
- 04.08.2017 Унион Берлин 4:3 Хольштайн Киль Б2
- 29.07.2017 Ингольштадт 0:1 Унион Берлин Б2
- 24.07.2017 Унион Берлин 2:1 КПР ТМК
- 11.07.2017 Унион Берлин 1:0 Бирмингем ТМК
- 07.07.2017 Вольфсбергер 2:4 Унион Берлин ТМК
- 21.05.2017 Гройтер Фюрт 1:2 Унион Берлин Б2
- 14.05.2017 Унион Берлин 0:1 Хайденхайм Б2
- 08.05.2017 Айнтрахт Бр 3:1 Унион Берлин Б2
- 28.04.2017 Унион Берлин 2:1 Зандхаузен Б2
- 24.04.2017 Штуттгарт 3:1 Унион Берлин Б2
- 16.04.2017 Унион Берлин 3:1 Кайзерслаутерн Б2
- 09.04.2017 Фортуна 2:2 Унион Берлин Б2
Последние игры между собой
Ян: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Унион Берлин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|10
|8
|1
|1
|20 - 10
|25
|2.
|Хольштайн Киль
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|3.
|Унион Берлин
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Зандхаузен
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|5.
|Арминия
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|6.
|Санкт-Паули
|10
|5
|2
|3
|10 - 12
|17
|7.
|Нюрнберг
|9
|5
|1
|3
|20 - 11
|16
|8.
|Дармштадт
|9
|4
|3
|2
|17 - 15
|15
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|10.
|Бохум
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|11.
|Динамо Дрезден
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|12.
|Айнтрахт Бр
|10
|2
|6
|2
|12 - 10
|12
|13.
|Ингольштадт
|10
|3
|2
|5
|15 - 14
|11
|14.
|Ян
|10
|3
|0
|7
|11 - 16
|9
|15.
|Дуйсбург
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Хайденхайм
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|17.
|Гройтер Фюрт
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|18.
|Кайзерслаутерн
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
78'
Ян производит замену. Адамян Саргис уходит, и Jonas Nietfeld заменяет его
78'
Унион Берлин производит замену. Хартель Марсель уходит, и Крейлах Дамир заменяет его
76'
Sebastian Nachreiner получает желтую карточку.
75'
Унион Берлин производит замену. Кроос Феликс уходит, и Фюрстнер Штефан заменяет его
71'
Шёнхайм Фабиан получает желтую карточку.
65'
Ян производит замену. Штольце Себастьян уходит, и Саллер Бенедикт заменяет его
63'
Унион Берлин производит замену. Гогия Акакий уходит, и Шкрцибски Штефан заменяет его
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гогия Акакий.
53'
Лаис Марк получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Ян производит замену. Фрайс Себастьян уходит, и Меес Джошуа заменяет его
36'
Andreas Geipl получает желтую карточку.
27'
Гогия Акакий получает желтую карточку.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Полтер Себастьян.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация