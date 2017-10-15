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Ян
0:2
Конец матча
Унион Берлин
0'
0:1
21' Гол
Полтер Себастьян
27' Желтая карточка
Гогия Акакий
36' Желтая карточка
Andreas Geipl
53' Желтая карточка
Лаис Марк
0:2
57' Гол
Гогия Акакий
71' Желтая карточка
Шёнхайм Фабиан
76' Желтая карточка
Sebastian Nachreiner
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
78'
Ян производит замену. Адамян Саргис уходит, и Jonas Nietfeld заменяет его
78'
Унион Берлин производит замену. Хартель Марсель уходит, и Крейлах Дамир заменяет его
Желтая карточка
76'
Sebastian Nachreiner получает желтую карточку.
75'
Унион Берлин производит замену. Кроос Феликс уходит, и Фюрстнер Штефан заменяет его
Желтая карточка
71'
Шёнхайм Фабиан получает желтую карточку.

65'
Ян производит замену. Штольце Себастьян уходит, и Саллер Бенедикт заменяет его
63'
Унион Берлин производит замену. Гогия Акакий уходит, и Шкрцибски Штефан заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гогия Акакий.
Желтая карточка
53'
Лаис Марк получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Ян производит замену. Фрайс Себастьян уходит, и Меес Джошуа заменяет его
Желтая карточка
36'
Andreas Geipl получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Гогия Акакий получает желтую карточку.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Полтер Себастьян.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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