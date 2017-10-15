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Стадион:
Трабзонспор
1:6
Конец матча
Акхисар Беледиеспор
0'
0:1
8' Гол
Минейро Сержиньо
29' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
0:2
39' Гол в свои ворота
Акбаш Мустафа
0:3
45' Гол
Ларссон Даниэль
45' Желтая карточка
Шахан Олджай
1:3
50' Гол
Abdulkadir Omur
1:4
53' Пенальти
Энрике Пауло
55' Желтая карточка
Минейро Сержиньо
1:5
64' Гол
Энрике Пауло
1:6
90' Гол
Келеш Кадир
90'+2
Второй тайм
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
90'
Айдогду Сонер сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Келеш Кадир записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

89'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
88'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
87'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
87'
После дальнего удара, который нанес Лопеш Мигел мяч отбит вратарем
86'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
85'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье наносит неточный удар с лета
85'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает навес
85'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
84'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор делает навес
84'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Тактическая замена. Ларссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Барбоза Элдер
81'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
81'
Лопеш Мигел бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
79'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
Угловой
79'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
79'
Тактическая замена. Энрике Пауло уходит с поля и его заменяет Келеш Кадир
78'
Губочан Томаш бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье отвел угрозу отличным подкатом
77'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
75'
После дальнего удара, который нанес Язиджи Юсуф мяч отбит вратарем
75'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
75'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
74'
Лопеш Мигел выбил мяч на угловой.
74'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает навес
73'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
73'
Лопеш Мигел выбил мяч на угловой.
72'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
72'
Сиссоко Абдулвхаид наказан за толчок Родальега Уго
72'
Энрике Пауло не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
72'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
71'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
71'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Лопеш Мигел заработал фол.
70'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Айдогду Сонер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает подножку. Лопеш Мигел заработал фол.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Минейро Сержиньо получил травму и заменен. Джевикер Айкут выходит на поле.
Травма, повреждение
68'
Минейро Сержиньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Минейро Сержиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
67'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
Офсайд
67'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье в офсайде
66'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
64'
Айик Онур сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Энрике Пауло из команды команды Акхизар Беледье.
64'
Энрике Пауло оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Фол, нарушение
63'
Губочан Томаш блокирует соперника. Минейро Сержиньо заработал своей команде штрафной.
62'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
61'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
61'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
61'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
Фол, нарушение
60'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье делает подножку. Шахан Олджай заработал фол.
60'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Шахан Олджай мяча так и не получил
60'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает навес
59'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
59'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
59'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
56'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
56'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Минейро Сержиньо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Минейро Сержиньо совершает грубый фол. Фабиан Андрес Кастильо Санчес был жертвой
54'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
54'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
53'
Г О О О О О Л - Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье забивает пенальти
Фол, нарушение
52'
ПЕНАЛЬТИ! – Акбаш Мустафа серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Айик Онур заработал пенальти для своей команды
52'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников.
52'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Abdulkadir Omur!
50'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
50'
Abdulkadir Omur на финте ушёл от оппонента.
49'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор делает навес
48'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
Офсайд
47'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье в офсайде
47'
Лопеш Мигел попадает в перекладину. Какой шанс!
47'
Кыврак Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
46'
Губочан Томаш выбил мяч на угловой.
46'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Дюрица Ян уходит с поля и его заменяет Фабиан Андрес Кастильо Санчес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Шахан Олджай коснулся мяча рукой.
47'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает навес
Желтая карточка
47'
Шахан Олджай получает желтую карточку за споры
46'
Айдогду Сонер сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ларссон Даниэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Ларссон Даниэль на финте ушёл от оппонента.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
45'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
44'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает подножку. Abdulkadir Omur заработал фол.
43'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
43'
Соса Хосе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор делает навес
42'
Айдогду Сонер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
41'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье отвел угрозу отличным подкатом
Описание гола
39'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Акбаш Мустафа отправил мяч в свои ворота.
39'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает навес
39'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Айдогду Сонер коснулся мяча рукой.
37'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
35'
Йилмаз Бурак коснулся мяча рукой.
34'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
34'
Айик Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Губочан Томаш наказан за толчок Айик Онур
31'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
31'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье делает навес
Фол, нарушение
31'
Губочан Томаш наказан за толчок Айик Онур
30'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает навес
30'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
30'
Сиссоко Абдулвхаид возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
29'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Юмлу Мустафа совершает грубый фол. Шахан Олджай был жертвой
Фол, нарушение
29'
Энрике Пауло наказан за толчок Акбаш Мустафа
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Сиссоко Абдулвхаид получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
28'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
27'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
26'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье в офсайде
Фол, нарушение
25'
Йокушлу Окай наказан за толчок Юмлу Мустафа
25'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Сиссоко Абдулвхаид блокирует соперника. Йилмаз Бурак заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
23'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Османпаша Джанер.
Фол, нарушение
22'
Соса Хосе выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
22'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
21'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
21'
Йилмаз Бурак имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
21'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
19'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает подножку. Юмлу Мустафа заработал фол.
19'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Ларссон Даниэль совершает грубый фол. Перейра Жоау был жертвой
18'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
17'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
16'
Губочан Томаш совершает грубый фол. Айдогду Сонер был жертвой
16'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье делает навес
16'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Шахан Олджай наказан за толчок Айик Онур
Фол, нарушение
14'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает подножку. Abdulkadir Omur заработал фол.
13'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Кыврак Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает навес
10'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Описание гола
8'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье добил мяч в ворота.
8'
Энрике Пауло не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
8'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
8'
Дюрица Ян ошибается в защите.
7'
Лукач Милан вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
7'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
7'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
6'
Айдогду Сонер бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
6'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье делает навес
5'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает навес
Фол, нарушение
5'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Юмлу Мустафа.
3'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Османпаша Джанер наказан за толчок Йилмаз Бурак
2'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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