Стадион: Senol Gunes Akyazi Stadyumu
1:6
Конец матча
0:1
8' ГолМинейро Сержиньо
29' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
0:2
39' Гол в свои воротаАкбаш Мустафа
0:3
45' ГолЛарссон Даниэль
45' Желтая карточкаШахан Олджай
1:3
50' ГолAbdulkadir Omur
1:4
53' ПенальтиЭнрике Пауло
55' Желтая карточкаМинейро Сержиньо
1:5
64' ГолЭнрике Пауло
1:6
90' ГолКелеш Кадир
Второй тайм
92'
Судья свистит, и матч окончен
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
90'
Айдогду Сонер сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Келеш Кадир записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
88'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
87'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
87'
После дальнего удара, который нанес Лопеш Мигел мяч отбит вратарем
86'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
85'
85'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье наносит неточный удар с лета
85'
85'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
84'
84'
84'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Тактическая замена. Ларссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Барбоза Элдер
81'
81'
Лопеш Мигел бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
79'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
79'
79'
Тактическая замена. Энрике Пауло уходит с поля и его заменяет Келеш Кадир
78'
Губочан Томаш бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье отвел угрозу отличным подкатом
77'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
75'
После дальнего удара, который нанес Язиджи Юсуф мяч отбит вратарем
75'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
75'
74'
Лопеш Мигел выбил мяч на угловой.
74'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает навес
73'
73'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес
73'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Лопеш Мигел выбил мяч на угловой.
72'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
72'
Сиссоко Абдулвхаид наказан за толчок Родальега Уго
72'
Энрике Пауло не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
72'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
71'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Лопеш Мигел заработал фол.
70'
69'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Айдогду Сонер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает подножку. Лопеш Мигел заработал фол.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Минейро Сержиньо получил травму и заменен. Джевикер Айкут выходит на поле.
68'
Минейро Сержиньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Минейро Сержиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
67'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье в офсайде
66'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
64'
Айик Онур сделал результативную передачу.
64'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Энрике Пауло из команды команды Акхизар Беледье.
64'
Энрике Пауло оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
63'
Губочан Томаш блокирует соперника. Минейро Сержиньо заработал своей команде штрафной.
62'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
61'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
61'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
61'
61'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
60'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье делает подножку. Шахан Олджай заработал фол.
60'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Шахан Олджай мяча так и не получил
60'
59'
59'
59'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
59'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
59'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
56'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
56'
55'
Минейро Сержиньо получает желтую карточку.
55'
Минейро Сержиньо совершает грубый фол. Фабиан Андрес Кастильо Санчес был жертвой
54'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
54'
53'
Г О О О О О Л - Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье забивает пенальти
52'
ПЕНАЛЬТИ! – Акбаш Мустафа серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Айик Онур заработал пенальти для своей команды
52'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников.
52'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Abdulkadir Omur!
50'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
50'
Abdulkadir Omur на финте ушёл от оппонента.
49'
49'
49'
48'
48'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
47'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье в офсайде
47'
Лопеш Мигел попадает в перекладину. Какой шанс!
47'
Кыврак Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
46'
Губочан Томаш выбил мяч на угловой.
46'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Дюрица Ян уходит с поля и его заменяет Фабиан Андрес Кастильо Санчес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Шахан Олджай коснулся мяча рукой.
47'
47'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает навес
47'
Шахан Олджай получает желтую карточку за споры
46'
Айдогду Сонер сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ларссон Даниэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Ларссон Даниэль на финте ушёл от оппонента.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
45'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
44'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает подножку. Abdulkadir Omur заработал фол.
43'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
43'
Соса Хосе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Айдогду Сонер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
41'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
41'
41'
Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье отвел угрозу отличным подкатом
39'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Акбаш Мустафа отправил мяч в свои ворота.
39'
39'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Айдогду Сонер коснулся мяча рукой.
37'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Йилмаз Бурак коснулся мяча рукой.
34'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
34'
Айик Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
32'
Губочан Томаш наказан за толчок Айик Онур
31'
31'
31'
Губочан Томаш наказан за толчок Айик Онур
30'
30'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает навес
30'
30'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Сиссоко Абдулвхаид возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
29'
Юмлу Мустафа совершает грубый фол. Шахан Олджай был жертвой
29'
Энрике Пауло наказан за толчок Акбаш Мустафа
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Сиссоко Абдулвхаид получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
27'
26'
Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье в офсайде
25'
Йокушлу Окай наказан за толчок Юмлу Мустафа
25'
25'
24'
Сиссоко Абдулвхаид блокирует соперника. Йилмаз Бурак заработал своей команде штрафной.
23'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Османпаша Джанер.
22'
Соса Хосе выбил мяч подальше от ворот.
22'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
21'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
21'
Йилмаз Бурак имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
21'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
19'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает подножку. Юмлу Мустафа заработал фол.
19'
19'
18'
Ларссон Даниэль совершает грубый фол. Перейра Жоау был жертвой
18'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
17'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Губочан Томаш совершает грубый фол. Айдогду Сонер был жертвой
16'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
16'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
15'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
14'
Шахан Олджай наказан за толчок Айик Онур
14'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает подножку. Abdulkadir Omur заработал фол.
13'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Кыврак Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
10'
8'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье добил мяч в ворота.
8'
Энрике Пауло не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
8'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
8'
Дюрица Ян ошибается в защите.
7'
Лукач Милан вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
7'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
6'
Айдогду Сонер бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
6'
6'
5'
5'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает навес
5'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Юмлу Мустафа.
3'
3'
3'
2'
Османпаша Джанер наказан за толчок Йилмаз Бурак
2'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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