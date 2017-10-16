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Стадион:
Бурсаспор
0:1
Первый тайм: 29'
Османлыспор
0'
20' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
0:1
23' Гол
Дукара Сулейман
29'
Первый тайм
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дукара Сулейман.
Желтая карточка
20'
Эрсой Эртугрул получает желтую карточку.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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