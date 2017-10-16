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Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие
0:1
Первый тайм: 29'
20' Желтая карточкаЭрсой Эртугрул
0:1
23' ГолДукара Сулейман
|
20'
23'
0:1
Состав команд
Бурсаспор
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 93 Трост-Эконг Виллиам Защитник
- 6 Тити Защитник
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 4 Эрсой Эртугрул Защитник
- 46 Агу Микель Полузащитник
- 22 Экоко Жирес Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 23 Бехич Азиз Полузащитник
- 8 Хоркера Кристобаль Полузащитник
- 28 Станку Богдан Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 32 Эрдоган Юсуф Защитник
- 17 Соялп Фуркан Защитник
- 21 Конук Исмаил Защитник
- 12 Бакыш Синан Полузащитник
- 29 Делардж Джон Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 7 Юдже Мертер Полузащитник
- 18 Канатсизкуш Кубилай Нападающий
- 11 Йилмаз Дениз Нападающий
- Главный тренер: Ле Гуэн Поль
Османлыспор
- Основной состав
- 1 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 14 Махсо Андреас Защитник
- 4 Алтынай Корай Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 8 Лаваль Рахим Полузащитник
- 50 Умар Амину Полузащитник
- 11 Дукара Сулейман Полузащитник
- 20 Жозуэ Филипе Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- Запасные игроки
- 12 Арыкан Хакан Вратарь
- 13 Тюркаслан Ахмет Вратарь
- 5 Ниняй Бранислав Защитник
- 17 Регаттен Адриен Защитник
- 21 Прохазка Вацлав Защитник
- 22 Карлос Луис Полузащитник
- 40 Качар Тугай Полузащитник
- 28 Hasan Kilic I
- Главный тренер: Irfan Buz
Предыдущие игры
Бурсаспор (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 08.10.2017 Бурсаспор 1:1 Болуспор ТМК
- 30.09.2017 Кайсериспор 3:1 Бурсаспор С
- 24.09.2017 Бурсаспор 1:2 Галатасарай С
- 20.09.2017 Бурсаспор 4:0 Тарсус К
- 16.09.2017 Малатьяспор 2:4 Бурсаспор С
- 10.09.2017 Бурсаспор 3:0 Акхисар Беледиеспор С
- 03.09.2017 Бурсаспор 4:1 Сакарьяспор ТМК
- 26.08.2017 Бешикташ 2:1 Бурсаспор С
- 19.08.2017 Бурсаспор 3:2 Аланьяспор С
- 11.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Бурсаспор С
- 04.08.2017 Балыкесирспор 2:1 Бурсаспор ТМК
- 25.07.2017 Судтирол 1:3 Бурсаспор ТМК
- 20.07.2017 Бурсаспор 0:0 Аль Фейха ТМК
- 03.06.2017 Трабзонспор 1:2 Бурсаспор С
- 28.05.2017 Бурсаспор 1:2 Генчлербирлиги С
- 20.05.2017 Антальяспор 2:1 Бурсаспор С
- 15.05.2017 Бурсаспор 0:2 Бешикташ С
- 07.05.2017 Ризеспор 6:0 Бурсаспор С
- 01.05.2017 Бурсаспор 0:5 Галатасарай С
- 23.04.2017 Акхисар Беледиеспор 5:1 Бурсаспор С
Османлыспор (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 30.09.2017 Османлыспор 3:0 Касымпаша С
- 25.09.2017 Антальяспор 3:0 Османлыспор С
- 17.09.2017 Османлыспор 2:4 Сивасспор С
- 10.09.2017 Османлыспор 0:2 Гёзтепе С
- 26.08.2017 Кайсериспор 2:2 Османлыспор С
- 19.08.2017 Османлыспор 1:3 Галатасарай С
- 13.08.2017 Малатьяспор 3:1 Османлыспор С
- 05.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Османлыспор ТМК
- 04.08.2017 Османлыспор 1:2 Карабюкспор ТМК
- 27.07.2017 Османлыспор 0:1 Аль-Кадисия ТМК
- 03.06.2017 Бешикташ 4:0 Османлыспор С
- 28.05.2017 Османлыспор 1:2 Ризеспор С
- 19.05.2017 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 14.05.2017 Османлыспор 0:4 Акхисар Беледиеспор С
- 08.05.2017 Карабюкспор 1:0 Османлыспор С
- 01.05.2017 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 22.04.2017 Аланьяспор 0:1 Османлыспор С
- 09.04.2017 Кайсериспор 1:4 Османлыспор С
- 02.04.2017 Османлыспор 0:2 Газиантепспор С
- 18.03.2017 Касымпаша 3:2 Османлыспор С
Последние игры между собой
Бурсаспор: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Османлыспор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
- 11.03.2017 Османлыспор 1:1 Бурсаспор Суперлига
- 16.10.2016 Бурсаспор 0:0 Османлыспор Суперлига
- 07.05.2016 Османлыспор 3:3 Бурсаспор Суперлига
- 11.12.2015 Бурсаспор 0:4 Османлыспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 6
|22
|2.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|3.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|5.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 12
|14
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|7.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 14
|12
|9.
|Бурсаспор
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 12
|10
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 17
|10
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|17 - 21
|9
|12.
|Карабюкспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|17.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|18.
|Османлыспор
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
Первый тайм
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дукара Сулейман.
20'
Эрсой Эртугрул получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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