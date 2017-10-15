Стадион: Шюкрю Сараджоглу
3:1
Конец матча
1:0
4' ГолТуфан Озан
2:0
6' ГолЖулиано де Паула
3:0
28' ГолКалдырым Хассан Али
30' Желтая карточкаКалдырым Хассан Али
58' Желтая карточкаMurat Yildirim II
3:1
68' ГолАлтынтас Батуфан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
93'
Янссен Винсент отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
92'
Озбир Эртач вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
92'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Янссен Винсент и мяч снова в игре
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
88'
Sadik Ciftpinar наказан за толчок Калдырым Хассан Али
87'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор подал угловой справа.
87'
Калдырым Хассан Али выбил мяч на угловой.
87'
86'
Тактическая замена. Исла Маурисио уходит с поля и его заменяет Озбайракли Шенер
86'
Фернандао имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
86'
Фернандао на финте ушёл от оппонента.
86'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
84'
Алтынтас Батуфан наказан за толчок Соуза Жосеф
84'
84'
Янссен Винсент из команды Фенербахче делает подножку. Murat Yildirim заработал фол.
84'
Murat Yildirim нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Диалло Садио из команды Малатьяспор подал угловой справа.
83'
Нойштедтер Роман выбил мяч на угловой.
83'
83'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
82'
Сиссоко Али наказан за толчок Исла Маурисио
82'
82'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче. Это Перейра Мишель заработал фол.
81'
80'
80'
Бюйюк Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает подножку. Диалло Садио заработал фол.
79'
Sincere Seth из команды Малатьяспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Исла Маурисио сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
79'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор делает навес
78'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор в офсайде
78'
78'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
Фернандао из команды Фенербахче делает подножку. Сиссоко Али заработал фол.
76'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Перейра Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
74'
74'
Янссен Винсент из команды Фенербахче делает навес
73'
Диалло Садио из команды Малатьяспор подал угловой слева.
72'
Нету Луиш выбил мяч на угловой.
72'
72'
Дирар Набиль блокирует соперника. Диалло Садио заработал своей команде штрафной.
71'
Тактическая замена. Эмануэль Денинг уходит с поля и его заменяет Перейра Мишель
71'
Тактическая замена. Вальбуэна Матьё уходит с поля и его заменяет Янссен Винсент
70'
70'
После дальнего удара, который нанес Туфан Озан мяч отбит вратарем
68'
Бюйюк Адем сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алтынтас Батуфан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает пас партнеру.
68'
Бюйюк Адем на финте ушёл от оппонента.
67'
Алтынтас Батуфан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает навес
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
67'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
65'
Эмануэль Денинг наказан за толчок Туфан Озан
64'
64'
Калдырым Хассан Али бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
64'
64'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Фернандао
63'
Диалло Садио выбил мяч на угловой.
63'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес
63'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
63'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сольдадо Роберто и мяч снова в игре
62'
Бутаиб Халид наказан за толчок Нету Луиш
61'
Алтынтас Батуфан из команды Малатьяспор в офсайде
61'
61'
60'
60'
60'
Сиссоко Али выбил мяч на угловой.
60'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает подножку. Sincere Seth заработал фол.
59'
58'
Murat Yildirim получает желтую карточку.
58'
Murat Yildirim совершает грубый фол. Туфан Озан был жертвой
57'
После дальнего удара, который нанес Вальбуэна Матьё мяч отбит вратарем
57'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес
56'
56'
Туфан Озан блокирует соперника. Бюйюк Адем заработал своей команде штрафной.
55'
55'
54'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Алтынтас Батуфан
54'
Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор бьет головой мимо ворот
54'
Диалло Садио из команды Малатьяспор делает навес
54'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Диалло Садио из команды Малатьяспор подал угловой справа.
54'
Нойштедтер Роман выбил мяч на угловой.
53'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
53'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
53'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает пас партнеру.
52'
50'
50'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает неудачный навес.
50'
49'
49'
Диа Иссиар бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
49'
Камени Карлос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
49'
48'
Дирар Набиль из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор в офсайде
46'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Эмануэль Денинг из команды Малатьяспор делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Вальбуэна Матьё возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Вальбуэна Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Вальбуэна Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Murat Yildirim блокирует соперника. Вальбуэна Матьё заработал своей команде штрафной.
44'
Сольдадо Роберто наказан за толчок Sadik Ciftpinar
44'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отвел угрозу отличным подкатом
44'
44'
Дирар Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
43'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес
43'
43'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
43'
Sincere Seth выбил мяч на угловой.
43'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
42'
42'
42'
Исла Маурисио из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
41'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор наносит неточный удар с лета
41'
41'
40'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает подножку. Эмануэль Денинг заработал фол.
39'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает подножку. Бутаиб Халид заработал фол.
38'
38'
38'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
38'
Исла Маурисио из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Диалло Садио наказан за толчок Туфан Озан
37'
Aytac Kara получил травму и заменен. Murat Yildirim выходит на поле.
37'
Aytac Kara на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Айхан Ялчын блокирует соперника. Вальбуэна Матьё заработал своей команде штрафной.
34'
34'
Вальбуэна Матьё ударом издали сотрясает перекладину
32'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает подножку. Диалло Садио заработал фол.
32'
32'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает навес
32'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Бюйюк Адем бьет в штангу и упускает момент забить!
31'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает подножку. Sadik Ciftpinar заработал фол.
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Бутаиб Халид, и мяч снова в игре
31'
Диалло Садио нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
После штрафного удара, который нанес Aytac Kara, мяч попадает в перекладину
30'
Калдырым Хассан Али получает желтую карточку.
29'
Калдырым Хассан Али атакует сзади соперника. Эмануэль Денинг пострадал.
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Калдырым Хассан Али!
28'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
28'
Sadik Ciftpinar сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
27'
Aytac Kara навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает подножку. Эмануэль Денинг заработал фол.
26'
26'
Туфан Озан наказан за толчок Бюйюк Адем
25'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает неудачный навес.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
23'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает подножку. Эмануэль Денинг заработал фол.
21'
21'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес
21'
Бутаиб Халид не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
20'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Aytac Kara навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Нету Луиш совершает грубый фол. Бюйюк Адем был жертвой
19'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает подножку. Aytac Kara заработал фол.
18'
После дальнего удара, который нанес Туфан Озан мяч отбит вратарем
17'
Нойштедтер Роман наказан за толчок Бутаиб Халид
17'
17'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
16'
Туфан Озан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает пас партнеру.
15'
15'
Aytac Kara из команды Малатьяспор делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
14'
14'
Исла Маурисио из команды Фенербахче в офсайде
14'
14'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
13'
13'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
Sincere Seth из команды Малатьяспор делает навес
13'
Aytac Kara из команды Малатьяспор опасно играет. Чуть не пострадал Жулиано де Паула.
12'
12'
Жулиано де Паула отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Жулиано де Паула на финте ушёл от оппонента.
11'
Aytac Kara из команды Малатьяспор делает подножку. Дирар Набиль заработал фол.
10'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Sincere Seth из команды Малатьяспор делает навес
10'
10'
9'
Диалло Садио из команды Малатьяспор делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
8'
Озбир Эртач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
6'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Жулиано де Паула записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
4'
Дирар Набиль сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Туфан Озан из клуба "Фенербахче" отправил мяч головой в ворота.
4'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный навес.
4'
Озбир Эртач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Sadik Ciftpinar ошибается в защите.
3'
3'
После дальнего удара, который нанес Жулиано де Паула мяч отбит вратарем
3'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
1'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает пас партнеру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малатьяспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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