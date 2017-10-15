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Стадион:
Фенербахче
3:1
Конец матча
Малатьяспор
0'
1:0
4' Гол
Туфан Озан
2:0
6' Гол
Жулиано де Паула
3:0
28' Гол
Калдырым Хассан Али
30' Желтая карточка
Калдырым Хассан Али
58' Желтая карточка
Murat Yildirim II
3:1
68' Гол
Алтынтас Батуфан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
93'
Янссен Винсент отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает пас партнеру.
92'
Озбир Эртач вышел из ворот и забрал мяч.

92'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
92'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Янссен Винсент и мяч снова в игре
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Sadik Ciftpinar наказан за толчок Калдырым Хассан Али
Угловой
87'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор подал угловой справа.
87'
Калдырым Хассан Али выбил мяч на угловой.
87'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
86'
Тактическая замена. Исла Маурисио уходит с поля и его заменяет Озбайракли Шенер
86'
Фернандао имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
86'
Фернандао на финте ушёл от оппонента.
86'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
84'
Алтынтас Батуфан наказан за толчок Соуза Жосеф
84'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Янссен Винсент из команды Фенербахче делает подножку. Murat Yildirim заработал фол.
84'
Murat Yildirim нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Диалло Садио из команды Малатьяспор подал угловой справа.
83'
Нойштедтер Роман выбил мяч на угловой.
83'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает навес
Фол, нарушение
83'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
Фол, нарушение
82'
Сиссоко Али наказан за толчок Исла Маурисио
82'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче. Это Перейра Мишель заработал фол.
81'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бюйюк Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает подножку. Диалло Садио заработал фол.
79'
Sincere Seth из команды Малатьяспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Исла Маурисио сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
79'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор делает навес
Офсайд
78'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор в офсайде
78'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
78'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
76'
Фернандао из команды Фенербахче делает подножку. Сиссоко Али заработал фол.
76'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Перейра Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
74'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Янссен Винсент из команды Фенербахче делает навес
Угловой
73'
Диалло Садио из команды Малатьяспор подал угловой слева.
72'
Нету Луиш выбил мяч на угловой.
72'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Дирар Набиль блокирует соперника. Диалло Садио заработал своей команде штрафной.
71'
Тактическая замена. Эмануэль Денинг уходит с поля и его заменяет Перейра Мишель
71'
Тактическая замена. Вальбуэна Матьё уходит с поля и его заменяет Янссен Винсент
70'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
После дальнего удара, который нанес Туфан Озан мяч отбит вратарем
68'
Бюйюк Адем сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алтынтас Батуфан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает пас партнеру.
68'
Бюйюк Адем на финте ушёл от оппонента.
67'
Алтынтас Батуфан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает навес
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
67'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Эмануэль Денинг наказан за толчок Туфан Озан
64'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
64'
Калдырым Хассан Али бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Бутаиб Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
64'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Фернандао
63'
Диалло Садио выбил мяч на угловой.
63'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес
Угловой
63'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
63'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сольдадо Роберто и мяч снова в игре
Фол, нарушение
62'
Бутаиб Халид наказан за толчок Нету Луиш
Офсайд
61'
Алтынтас Батуфан из команды Малатьяспор в офсайде
61'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает пас партнеру.
60'
Бутаиб Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
60'
Сиссоко Али выбил мяч на угловой.
60'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
59'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает подножку. Sincere Seth заработал фол.
59'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
58'
Murat Yildirim получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Murat Yildirim совершает грубый фол. Туфан Озан был жертвой
57'
После дальнего удара, который нанес Вальбуэна Матьё мяч отбит вратарем
57'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес
56'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Фол, нарушение
56'
Туфан Озан блокирует соперника. Бюйюк Адем заработал своей команде штрафной.
55'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Фенербахче
54'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Алтынтас Батуфан
54'
Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор бьет головой мимо ворот
54'
Диалло Садио из команды Малатьяспор делает навес
54'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Диалло Садио из команды Малатьяспор подал угловой справа.
54'
Нойштедтер Роман выбил мяч на угловой.
Офсайд
53'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
Офсайд
53'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
53'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает пас партнеру.
52'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
50'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает неудачный навес.
50'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Фенербахче
49'
Диа Иссиар бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
49'
Камени Карлос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
49'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает навес
48'
Дирар Набиль из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
46'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор в офсайде
46'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Эмануэль Денинг из команды Малатьяспор делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
47'
Вальбуэна Матьё возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Вальбуэна Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
45'
Вальбуэна Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
45'
Murat Yildirim блокирует соперника. Вальбуэна Матьё заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
44'
Сольдадо Роберто наказан за толчок Sadik Ciftpinar
44'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отвел угрозу отличным подкатом
44'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
44'
Дирар Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает навес
43'
Бутаиб Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
43'
Sincere Seth выбил мяч на угловой.
43'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает навес
42'
Бутаиб Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
42'
Исла Маурисио из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Удар от ворот произведет Фенербахче
41'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор наносит неточный удар с лета
41'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает навес
41'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает подножку. Эмануэль Денинг заработал фол.
Фол, нарушение
39'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает подножку. Бутаиб Халид заработал фол.
38'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает пас партнеру.
Угловой
38'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
38'
Исла Маурисио из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
38'
Диалло Садио наказан за толчок Туфан Озан
37'
Aytac Kara получил травму и заменен. Murat Yildirim выходит на поле.
Травма, повреждение
37'
Aytac Kara на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
35'
Айхан Ялчын блокирует соперника. Вальбуэна Матьё заработал своей команде штрафной.
34'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
34'
Вальбуэна Матьё ударом издали сотрясает перекладину
Фол, нарушение
32'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает подножку. Диалло Садио заработал фол.
32'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает навес
32'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Бюйюк Адем бьет в штангу и упускает момент забить!
Фол, нарушение
31'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает подножку. Sadik Ciftpinar заработал фол.
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Бутаиб Халид, и мяч снова в игре
31'
Диалло Садио нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
После штрафного удара, который нанес Aytac Kara, мяч попадает в перекладину
Желтая карточка
30'
Калдырым Хассан Али получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Калдырым Хассан Али атакует сзади соперника. Эмануэль Денинг пострадал.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Калдырым Хассан Али!
28'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
28'
Sadik Ciftpinar сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Aytac Kara навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает подножку. Эмануэль Денинг заработал фол.
26'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Туфан Озан наказан за толчок Бюйюк Адем
25'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает неудачный навес.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
23'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает подножку. Эмануэль Денинг заработал фол.
21'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес
21'
Бутаиб Халид не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
20'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Aytac Kara навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Нету Луиш совершает грубый фол. Бюйюк Адем был жертвой
Фол, нарушение
19'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает подножку. Aytac Kara заработал фол.
18'
После дальнего удара, который нанес Туфан Озан мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
17'
Нойштедтер Роман наказан за толчок Бутаиб Халид
17'
Бутаиб Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
16'
Туфан Озан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает пас партнеру.
15'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Aytac Kara из команды Малатьяспор делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
14'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
14'
Исла Маурисио из команды Фенербахче в офсайде
14'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
13'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Sincere Seth из команды Малатьяспор делает навес
Фол, нарушение
13'
Aytac Kara из команды Малатьяспор опасно играет. Чуть не пострадал Жулиано де Паула.
12'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
12'
Жулиано де Паула отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Жулиано де Паула на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
11'
Aytac Kara из команды Малатьяспор делает подножку. Дирар Набиль заработал фол.
10'
Камени Карлос вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Sincere Seth из команды Малатьяспор делает навес
10'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
9'
Диалло Садио из команды Малатьяспор делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
8'
Озбир Эртач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
6'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Жулиано де Паула записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
4'
Дирар Набиль сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Туфан Озан из клуба "Фенербахче" отправил мяч головой в ворота.
4'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный навес.
4'
Озбир Эртач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Sadik Ciftpinar ошибается в защите.
3'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
После дальнего удара, который нанес Жулиано де Паула мяч отбит вратарем
3'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает пас партнеру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малатьяспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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