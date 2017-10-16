Стадион: Гран Канария Зрители: 15799
2:5
Конец матча
0:1
16' ГолМор Эмре
0:2
20' ГолАспас Яго
27' Желтая карточкаХосабед Санчес
0:3
49' ГолАспас Яго
51' Желтая карточкаБигас Педро
52' Красная карточкаРубен Бланко
61' Желтая карточкаАквилани Альберто
0:4
71' ГолЭрнандес Пабло II
0:5
76' ГолАспас Яго
1:5
90' ГолВитоло Виктор
2:5
90' ГолРеми Лоик
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
93'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Реми Лоик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
93'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
93'
После дальнего удара, который нанес Эрнан Сантана мяч отбит вратарем
93'
Серхио Альварес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Витоло Виктор из команды Лас-Пальмас делает навес
92'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Витоло Виктор записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
90'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
90'
Васс Даниэль выбил мяч на угловой.
90'
Реми Лоик из команды Лас-Пальмас делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Эрнан Сантана нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Серхио Альварес II.
88'
88'
Реми Лоик имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
87'
Витоло Виктор из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
87'
Витоло Виктор на финте ушёл от оппонента.
87'
87'
Аспас Яго из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Аквилани Альберто.
86'
Кальери Хонатан коснулся мяча рукой.
86'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
84'
84'
83'
Лемос Маурисио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
83'
Хонни Кастро выбил мяч на угловой.
83'
Васс Даниэль из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
82'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Виера Хонатан выбил мяч подальше от ворот.
82'
82'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
81'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
81'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Хонни Кастро из команды Сельта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
81'
Хонни Кастро из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
80'
Тактическая замена. Эрнандес Пабло II уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
79'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
79'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес
79'
79'
Кабраль Густаво выбил мяч на угловой.
79'
78'
76'
Систо Пионе сделал результативную передачу.
76'
76'
Систо Пионе из команды Сельта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
75'
75'
Эрнандес Пабло II имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
75'
Систо Пионе из команды Сельта подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
75'
Систо Пионе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
75'
74'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
После дальнего удара, который нанес Аквилани Альберто мяч отбит вратарем
74'
Реми Лоик мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
73'
Реми Лоик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
73'
72'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Эрнандес Пабло II!
71'
Хонни Кастро сделал результативную передачу.
71'
Хонни Кастро из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Эрнан Сантана наказан за толчок Sergi Gomez
69'
68'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
68'
68'
Васс Даниэль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
68'
Чичисола Леандро ошибается в защите.
68'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес
67'
Аспас Яго наказан за толчок Лемос Маурисио
67'
Реми Лоик из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
67'
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 15799 болельщиков
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
64'
Систо Пионе из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
64'
64'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Фонтас Андреу
63'
Кальери Хонатан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
63'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
62'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Тактическая замена. Borja Herrera уходит с поля и его заменяет Витоло Виктор
62'
Тактическая замена. Мичел Маседо уходит с поля и его заменяет Лемос Маурисио
61'
Аквилани Альберто получает желтую карточку.
61'
Аквилани Альберто совершает грубый фол. Систо Пионе был жертвой
61'
60'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Хосабед Санчес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Реми Лоик из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Хосабед Санчес.
57'
57'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает подножку. Таннан Уссама заработал фол.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
56'
56'
Таннан Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
55'
Таннан Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Тактическая замена. Мор Эмре уходит с поля и его заменяет Серхио Альварес II
52'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Рубен Бланко совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
52'
Рубен Бланко совершает грубый фол. Кальери Хонатан был жертвой
52'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Давид Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мор Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Бигас Педро получает желтую карточку.
51'
Бигас Педро совершает грубый фол. Мор Эмре был жертвой
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
49'
Хосабед Санчес сделал результативную передачу.
49'
49'
Хосабед Санчес из команды Сельта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
49'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас делает подножку. Мор Эмре заработал фол.
47'
Систо Пионе из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
47'
Аспас Яго нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Аспас Яго на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Момо Фигероа уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
45'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
Систо Пионе из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
43'
Рубен Бланко вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Эрнандес Пабло II наказан за толчок Кальери Хонатан
42'
Borja Herrera наказан за толчок Мор Эмре
42'
42'
Эрнандес Пабло II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Хонни Кастро из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
41'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
41'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
41'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
40'
Систо Пионе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
38'
Эрнан Сантана из команды Лас-Пальмас делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
38'
37'
Эрнан Сантана имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
37'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
36'
Момо Фигероа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
36'
36'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
34'
34'
Аспас Яго на финте ушёл от оппонента.
34'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
33'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Хонни Кастро наказан за толчок Таннан Уссама
31'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Borja Herrera из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
30'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
29'
Кальери Хонатан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
29'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
29'
Виера Хонатан пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
29'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
После удара головой, который нанес Давид Гарсия, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
28'
28'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Хосабед Санчес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
27'
Хосабед Санчес из команды Сельта. Это Виера Хонатан заработал фол.
26'
25'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
25'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
24'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает подножку. Кальери Хонатан заработал фол.
23'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
22'
21'
Аспас Яго из команды Сельта делает подножку. Давид Гарсия заработал фол.
20'
Систо Пионе сделал результативную передачу.
20'
20'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Васс Даниэль из команды Сельта в офсайде
19'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает навес
19'
Систо Пионе из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
19'
Давид Гарсия выбил мяч на угловой.
18'
Систо Пионе из команды Сельта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
17'
Мор Эмре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Мор Эмре на финте ушёл от оппонента.
16'
Васс Даниэль сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мор Эмре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Васс Даниэль из команды Сельта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
13'
13'
Виера Хонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Виера Хонатан на финте ушёл от оппонента.
12'
Таннан Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
12'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
9'
Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
8'
7'
7'
Бигас Педро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
7'
6'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
6'
Систо Пионе из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Эрнан Сантана.
5'
Бигас Педро наказан за толчок Эрнандес Пабло II
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
4'
4'
3'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
2'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
1'
Sergi Gomez выбил мяч на угловой.
1'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас делает навес
1'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
1'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:5 Сельта
Лас-Пальмас
33.2% (63)
Ничья:
34.2% (65)
Сельта
32.6% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.5% (58)
1:2 Сельта:
21.1% (40)
2:1 Лас-Пальмас:
16.8% (32)
1:0 Лас-Пальмас:
10.5% (20)
0:1 Сельта:
4.2% (8)
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