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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 15799
Лас-Пальмас
2:5
Конец матча
Сельта
0'
0:1
16' Гол
Мор Эмре
0:2
20' Гол
Аспас Яго
27' Желтая карточка
Хосабед Санчес
0:3
49' Гол
Аспас Яго
51' Желтая карточка
Бигас Педро
52' Красная карточка
Рубен Бланко
61' Желтая карточка
Аквилани Альберто
0:4
71' Гол
Эрнандес Пабло II
0:5
76' Гол
Аспас Яго
1:5
90' Гол
Витоло Виктор
2:5
90' Гол
Реми Лоик
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
93'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Реми Лоик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Реми Лоик на финте ушёл от оппонента.
93'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.

93'
После дальнего удара, который нанес Эрнан Сантана мяч отбит вратарем
93'
Серхио Альварес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Витоло Виктор из команды Лас-Пальмас делает навес
92'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Витоло Виктор записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Угловой
90'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
90'
Васс Даниэль выбил мяч на угловой.
90'
Реми Лоик из команды Лас-Пальмас делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Эрнан Сантана нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
88'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Серхио Альварес II.
Угловой
88'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
88'
Реми Лоик имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
87'
Витоло Виктор из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
87'
Витоло Виктор на финте ушёл от оппонента.
87'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Аспас Яго из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Аквилани Альберто.
Фол, нарушение
86'
Кальери Хонатан коснулся мяча рукой.
86'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
84'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Удар от ворот произведет Сельта
83'
Лемос Маурисио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
83'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
83'
Хонни Кастро выбил мяч на угловой.
83'
Васс Даниэль из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
82'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Виера Хонатан выбил мяч подальше от ворот.
82'
Удар от ворот произведет Сельта
82'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
81'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
81'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Хонни Кастро из команды Сельта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
81'
Хонни Кастро из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
80'
Тактическая замена. Эрнандес Пабло II уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
79'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
79'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес
Угловой
79'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
79'
Кабраль Густаво выбил мяч на угловой.
79'
Реми Лоик на финте ушёл от оппонента.
78'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Систо Пионе сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Аспас Яго записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
Систо Пионе из команды Сельта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
75'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
75'
Эрнандес Пабло II имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
75'
Систо Пионе из команды Сельта подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
75'
Систо Пионе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
75'
Систо Пионе на финте ушёл от оппонента.
74'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
После дальнего удара, который нанес Аквилани Альберто мяч отбит вратарем
74'
Реми Лоик мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
73'
Реми Лоик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
73'
Реми Лоик на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
72'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Эрнандес Пабло II!
71'
Хонни Кастро сделал результативную передачу.
71'
Хонни Кастро из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
69'
Эрнан Сантана наказан за толчок Sergi Gomez
69'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает подножку. Витоло Виктор заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
68'
Васс Даниэль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
68'
Чичисола Леандро ошибается в защите.
68'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
67'
Аспас Яго наказан за толчок Лемос Маурисио
67'
Реми Лоик из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
67'
Реми Лоик на финте ушёл от оппонента.
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 15799 болельщиков
65'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
64'
Систо Пионе из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
64'
Удар от ворот произведет Сельта
64'
Тактическая замена. Хосабед Санчес уходит с поля и его заменяет Фонтас Андреу
63'
Кальери Хонатан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
63'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
63'
Лемос Маурисио из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
63'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
62'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Тактическая замена. Borja Herrera уходит с поля и его заменяет Витоло Виктор
62'
Тактическая замена. Мичел Маседо уходит с поля и его заменяет Лемос Маурисио
Желтая карточка
61'
Аквилани Альберто получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Аквилани Альберто совершает грубый фол. Систо Пионе был жертвой
61'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
Фол, нарушение
60'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
58'
Хосабед Санчес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Реми Лоик из команды Лас-Пальмас опасно играет. Чуть не пострадал Хосабед Санчес.
57'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает подножку. Таннан Уссама заработал фол.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
56'
Удар от ворот произведет Сельта
56'
Таннан Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
56'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
55'
Таннан Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Тактическая замена. Мор Эмре уходит с поля и его заменяет Серхио Альварес II
52'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Рубен Бланко совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
Фол, нарушение
52'
Рубен Бланко совершает грубый фол. Кальери Хонатан был жертвой
52'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Давид Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мор Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
51'
Бигас Педро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Бигас Педро совершает грубый фол. Мор Эмре был жертвой
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
49'
Хосабед Санчес сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Аспас Яго записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Хосабед Санчес из команды Сельта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
49'
Игроки ФК "Сельта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
49'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас делает подножку. Мор Эмре заработал фол.
47'
Мор Эмре из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
47'
Систо Пионе из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
47'
Аспас Яго нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Аспас Яго из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
47'
Аспас Яго на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Момо Фигероа уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
45'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
45'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Систо Пионе на финте ушёл от оппонента.
44'
Систо Пионе из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
43'
Рубен Бланко вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Эрнандес Пабло II наказан за толчок Кальери Хонатан
Фол, нарушение
42'
Borja Herrera наказан за толчок Мор Эмре
42'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Эрнандес Пабло II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
41'
Хонни Кастро из команды Сельта отвел угрозу отличным подкатом
41'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас устремляется вперед с мячом.
41'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
41'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
40'
Систо Пионе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Систо Пионе на финте ушёл от оппонента.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
38'
Эрнан Сантана из команды Лас-Пальмас делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Сельта
37'
Эрнан Сантана имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
37'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
36'
Момо Фигероа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает навес
36'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Borja Herrera из команды Лас-Пальмас делает навес
34'
Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
34'
Аспас Яго на финте ушёл от оппонента.
34'
Аспас Яго из команды Сельта устремляется вперед с мячом.
34'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Удар от ворот произведет Сельта
33'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас бьет головой мимо ворот
33'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Хонни Кастро наказан за толчок Таннан Уссама
31'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Мор Эмре из команды Сельта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
30'
Borja Herrera из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
29'
Кальери Хонатан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
29'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
29'
Виера Хонатан пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
29'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
29'
Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
После удара головой, который нанес Давид Гарсия, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
28'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
28'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
27'
Хосабед Санчес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
27'
Хосабед Санчес из команды Сельта. Это Виера Хонатан заработал фол.
26'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
25'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
25'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
25'
Borja Herrera из команды Лас-Пальмас делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает подножку. Кальери Хонатан заработал фол.
23'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
23'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
23'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
23'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Borja Herrera из команды Лас-Пальмас делает навес
Фол, нарушение
21'
Аспас Яго из команды Сельта делает подножку. Давид Гарсия заработал фол.
20'
Систо Пионе сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Аспас Яго записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
19'
Васс Даниэль из команды Сельта в офсайде
19'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает навес
Угловой
19'
Систо Пионе из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
19'
Давид Гарсия выбил мяч на угловой.
18'
Систо Пионе из команды Сельта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
17'
Мор Эмре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Мор Эмре на финте ушёл от оппонента.
16'
Васс Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мор Эмре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Васс Даниэль из команды Сельта сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Сельта
13'
Виера Хонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Виера Хонатан на финте ушёл от оппонента.
12'
Таннан Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
12'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
9'
Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
8'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Сельта
7'
Бигас Педро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
7'
Удар от ворот произведет Сельта
6'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
6'
Систо Пионе из команды Сельта опасно играет. Чуть не пострадал Эрнан Сантана.
Фол, нарушение
5'
Бигас Педро наказан за толчок Эрнандес Пабло II
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
4'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Borja Herrera из команды Лас-Пальмас делает навес
3'
Бигас Педро из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
2'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
1'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
1'
Sergi Gomez выбил мяч на угловой.
1'
Таннан Уссама из команды Лас-Пальмас делает навес
Угловой
1'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с левого угла.
1'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:5 Сельта
Лас-Пальмас
33.2% (63)
Ничья:
34.2% (65)
Сельта
32.6% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.5% (58)
Сельта:
21.1% (40)
Лас-Пальмас:
16.8% (32)
Лас-Пальмас:
10.5% (20)
Сельта:
4.2% (8)
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