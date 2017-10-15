Стадион: Монтиливи Зрители: 9935
1:2
Конец матча
0:1
9' ГолБакамбу Седрик
0:2
20' ГолБакамбу Седрик
31' Желтая карточкаПорту Кристиан
1:2
40' ГолСтуани Кристиан
59' Желтая карточкаАльваро Гонсалес
79' Желтая карточкаБакамбу Седрик
88' Желтая карточкаКайоде Оларенваджу
88' Желтая карточкаСоарес Дуглас
90' Желтая карточкаСтуани Кристиан
90' Желтая карточкаРодри Эрнандес
90' Желтая карточкаБакка Карлос
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Сориано Роберто бьет в штангу и упускает момент забить!
94'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
93'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Черышев Денис из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Понс Пере.
93'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Чимено Рамальо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Бакка Карлос получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает подножку. Чимено Рамальо заработал фол.
92'
Соарес Дуглас из команды Жирона подал угловой слева.
92'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
91'
Форнальс Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
90'
Стуани Кристиан получает желтую карточку за споры
90'
Родри Эрнандес получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Бернардо Эспиноса бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Соарес Дуглас получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Кайоде Оларенваджу получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Сориано Роберто из команды Вильярреал в офсайде
88'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
87'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
87'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает пас партнеру.
87'
87'
Маффео Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
После удара головой, который сделал Бернардо Эспиноса мяч попадает в перекладину
87'
Соарес Дуглас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
85'
85'
Мохика Хоан из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
85'
Маффео Пабло из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
84'
После дальнего удара, который нанес Соарес Дуглас мяч отбит вратарем
84'
84'
Соарес Дуглас из команды Жирона подал угловой слева.
83'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Гарсия Борха I на финте ушёл от оппонента.
83'
83'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Сориано Роберто
82'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
82'
Соарес Дуглас пробил головой, вратарь справился с ударом.
82'
81'
81'
Барбоса Мариано вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Понс Пере выбил мяч подальше от ворот.
80'
80'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Бакамбу Седрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Маффео Пабло
78'
Мохика Хоан из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Марио Гаспар.
78'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
78'
77'
Маффео Пабло из команды Жирона бьет головой мимо ворот
77'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой слева.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Соарес Дуглас
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 9935 болельщиков
76'
Барбоса Мариано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Барбоса Мариано выбил мяч на угловой.
76'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
76'
76'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Маффео Пабло из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
75'
Черышев Денис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
74'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает навес
74'
Черышев Денис из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
74'
Хуанпе Хуан из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Альваро Гонсалес.
73'
73'
Маффео Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
73'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Мохика Хоан заработал фол.
72'
72'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
71'
Тригерос Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
69'
Коста Хауме из команды Вильярреал делает подножку. Маффео Пабло заработал фол.
69'
68'
Порту Кристиан наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
68'
68'
Маффео Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
67'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
67'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Тактическая замена. Кастильехо Самуэль уходит с поля и его заменяет Черышев Денис
65'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал делает подножку. Стуани Кристиан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Тактическая замена. Адай Бенитес уходит с поля и его заменяет Мохика Хоан
65'
Бакка Карлос бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
65'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Чимено Рамальо.
63'
Маффео Пабло из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Бакамбу Седрик.
62'
Хуанпе Хуан из команды Жирона отвел угрозу отличным подкатом
60'
60'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона бьет головой мимо ворот
60'
60'
Адай Бенитес исполняет штрафной удар, но его блокируют
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Альваро Гонсалес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
59'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
58'
Кайоде Оларенваджу нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
58'
57'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Бернардо Эспиноса заработал фол.
57'
Кастильехо Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Форнальс Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
56'
56'
Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Бакка Карлос
55'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Хуанпе Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Гарсия Борха I из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
54'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
54'
Маффео Пабло из команды Жирона делает передачу за спину защитников.
53'
53'
Адай Бенитес наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
53'
52'
52'
52'
51'
51'
51'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Маффео Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
50'
Коста Хауме ошибается в защите.
49'
Понс Пере из команды Жирона делает подножку. Кастильехо Самуэль заработал фол.
47'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
47'
Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Адай Бенитес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
46'
46'
46'
Тактическая замена. Гранель Алекс уходит с поля и его заменяет Кайоде Оларенваджу
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
45'
Кастильехо Самуэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Виктор Руис из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
44'
Маффео Пабло из команды Жирона устремляется вперед с мячом.
44'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
42'
Чимено Рамальо из команды Жирона делает подножку. Бакамбу Седрик заработал фол.
40'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
40'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Бернардо Эспиноса сделал результативную передачу.
40'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Жирона.
40'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
40'
После удара головой, который сделал Стуани Кристиан мяч выносится вратарем на угловой
39'
39'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
39'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает неудачный навес.
38'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Бернардо Эспиноса.
38'
Маффео Пабло наказан за толчок Коста Хауме
38'
Бернардо Эспиноса пробил головой, вратарь справился с ударом.
37'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Марио Гаспар атакует сзади соперника. Гарсия Борха I пострадал.
36'
35'
Сансоне Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Понс Пере из команды Жирона делает подножку. Кастильехо Самуэль заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
34'
34'
Гранель Алекс из команды Жирона делает навес
34'
33'
Гранель Алекс из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
33'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал. Это Гарсия Борха I заработал фол.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Порту Кристиан из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Коста Хауме.
31'
31'
31'
Гарсия Борха I из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Порту Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Кастильехо Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Гранель Алекс из команды Жирона делает подножку. Тригерос Мануэль заработал фол.
28'
Адай Бенитес из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
27'
27'
Адай Бенитес из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
26'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
25'
Понс Пере из команды Жирона делает подножку. Сансоне Никола заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает подножку. Кастильехо Самуэль заработал фол.
24'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает подножку. Родри Эрнандес заработал фол.
23'
22'
22'
22'
22'
22'
22'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
20'
Форнальс Пабло сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бакамбу Седрик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
19'
Понс Пере навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Стуани Кристиан.
19'
18'
Кастильехо Самуэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Бернардо Эспиноса.
16'
16'
Гарсия Борха I бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
14'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
14'
13'
Родри Эрнандес атакует сзади соперника. Гарсия Борха I пострадал.
12'
Виктор Руис из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
12'
12'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес
11'
11'
Гранель Алекс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
9'
Тригерос Мануэль сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бакамбу Седрик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
9'
9'
8'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
7'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
6'
Ираисос Горка вышел из ворот и забрал мяч.
6'
5'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
5'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 15% времени, а гости – 85%.
5'
4'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
4'
Порту Кристиан из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Коста Хауме выбил мяч подальше от ворот.
2'
2'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вильярреал". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 1:2 Вильярреал
Жирона
6.6% (12)
Ничья:
26.2% (48)
Вильярреал
67.2% (123)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Вильярреал:
29% (53)
1:1 Ничья:
21.3% (39)
0:1 Вильярреал:
19.1% (35)
0:2 Вильярреал:
8.2% (15)
1:0 Жирона:
4.4% (8)
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