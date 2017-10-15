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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 9935
Жирона
1:2
Конец матча
Вильярреал
0'
0:1
9' Гол
Бакамбу Седрик
0:2
20' Гол
Бакамбу Седрик
31' Желтая карточка
Порту Кристиан
1:2
40' Гол
Стуани Кристиан
59' Желтая карточка
Альваро Гонсалес
79' Желтая карточка
Бакамбу Седрик
88' Желтая карточка
Кайоде Оларенваджу
88' Желтая карточка
Соарес Дуглас
90' Желтая карточка
Стуани Кристиан
90' Желтая карточка
Родри Эрнандес
90' Желтая карточка
Бакка Карлос
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Сориано Роберто бьет в штангу и упускает момент забить!
94'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес

94'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Черышев Денис из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Понс Пере.
93'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Чимено Рамальо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
92'
Бакка Карлос получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
92'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает подножку. Чимено Рамальо заработал фол.
Угловой
92'
Соарес Дуглас из команды Жирона подал угловой слева.
92'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
91'
Форнальс Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Мохика Хоан из команды Жирона делает навес
91'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Желтая карточка
90'
Стуани Кристиан получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
90'
Родри Эрнандес получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Бернардо Эспиноса бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
88'
Соарес Дуглас получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
88'
Кайоде Оларенваджу получает желтую карточку за неспортивное поведение
Офсайд
88'
Сориано Роберто из команды Вильярреал в офсайде
Угловой
88'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал разыграл угловой с правого угла.
87'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
87'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает пас партнеру.
87'
Удар от ворот произведет Вильярреал
87'
Маффео Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
После удара головой, который сделал Бернардо Эспиноса мяч попадает в перекладину
87'
Соарес Дуглас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
85'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Мохика Хоан из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Маффео Пабло из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
После дальнего удара, который нанес Соарес Дуглас мяч отбит вратарем
84'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Соарес Дуглас из команды Жирона подал угловой слева.
83'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Гарсия Борха I на финте ушёл от оппонента.
83'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
83'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Сориано Роберто
Фол, нарушение
82'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
82'
Соарес Дуглас пробил головой, вратарь справился с ударом.
82'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес
81'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Барбоса Мариано вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Понс Пере выбил мяч подальше от ворот.
80'
Удар от ворот произведет Жирона
80'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
79'
Бакамбу Седрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
79'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Маффео Пабло
Фол, нарушение
78'
Мохика Хоан из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Марио Гаспар.
Фол, нарушение
78'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Вильярреал
77'
Маффео Пабло из команды Жирона бьет головой мимо ворот
Угловой
77'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой слева.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Соарес Дуглас
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 9935 болельщиков
Травма, повреждение
76'
Барбоса Мариано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Барбоса Мариано выбил мяч на угловой.
76'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
76'
Мохика Хоан из команды Жирона делает навес
76'
Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
75'
Маффео Пабло из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Удар от ворот произведет Жирона
75'
Черышев Денис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Коста Хауме из команды Вильярреал делает навес
75'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Черышев Денис из команды Вильярреал делает навес
74'
Черышев Денис из команды Вильярреал устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
74'
Хуанпе Хуан из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Альваро Гонсалес.
Угловой
73'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
73'
Маффео Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает подножку. Мохика Хоан заработал фол.
72'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
71'
Тригерос Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес
71'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
69'
Понс Пере из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Коста Хауме из команды Вильярреал делает подножку. Маффео Пабло заработал фол.
69'
Удар от ворот произведет Вильярреал
68'
Порту Кристиан наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
68'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
68'
Маффео Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мохика Хоан из команды Жирона делает навес
67'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
67'
Игроки ФК "Вильярреал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Тактическая замена. Кастильехо Самуэль уходит с поля и его заменяет Черышев Денис
Фол, нарушение
65'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал делает подножку. Стуани Кристиан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Тактическая замена. Адай Бенитес уходит с поля и его заменяет Мохика Хоан
65'
Бакка Карлос бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
65'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
63'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Чимено Рамальо.
Фол, нарушение
63'
Маффео Пабло из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Бакамбу Седрик.
62'
Хуанпе Хуан из команды Жирона отвел угрозу отличным подкатом
60'
Удар от ворот произведет Вильярреал
60'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона бьет головой мимо ворот
60'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес
60'
Адай Бенитес исполняет штрафной удар, но его блокируют
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
59'
Альваро Гонсалес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
59'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
58'
Кайоде Оларенваджу нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
58'
Адай Бенитес из команды Жирона делает навес
Фол, нарушение
57'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Бернардо Эспиноса заработал фол.
57'
Кастильехо Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Форнальс Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает навес
56'
Удар от ворот произведет Вильярреал
56'
Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Бакка Карлос
55'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Хуанпе Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
54'
Гарсия Борха I из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
54'
Альваро Гонсалес выбил мяч на угловой.
54'
Маффео Пабло из команды Жирона делает передачу за спину защитников.
53'
Удар от ворот произведет Вильярреал
53'
Адай Бенитес наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
53'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
52'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Адай Бенитес из команды Жирона делает навес
51'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
Офсайд
51'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
50'
Удар от ворот произведет Вильярреал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Маффео Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
50'
Коста Хауме ошибается в защите.
Фол, нарушение
49'
Понс Пере из команды Жирона делает подножку. Кастильехо Самуэль заработал фол.
Офсайд
47'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал в офсайде
47'
Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Адай Бенитес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
46'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Адай Бенитес из команды Жирона делает навес
46'
Тактическая замена. Гранель Алекс уходит с поля и его заменяет Кайоде Оларенваджу
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Удар от ворот произведет Жирона
45'
Кастильехо Самуэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Виктор Руис из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
44'
Маффео Пабло из команды Жирона устремляется вперед с мячом.
44'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
43'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
Фол, нарушение
42'
Чимено Рамальо из команды Жирона делает подножку. Бакамбу Седрик заработал фол.
40'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
40'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Бернардо Эспиноса сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Жирона.
Угловой
40'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
40'
После удара головой, который сделал Стуани Кристиан мяч выносится вратарем на угловой
39'
Адай Бенитес из команды Жирона делает навес
39'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
39'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает неудачный навес.
Фол, нарушение
38'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Бернардо Эспиноса.
Фол, нарушение
38'
Маффео Пабло наказан за толчок Коста Хауме
38'
Бернардо Эспиноса пробил головой, вратарь справился с ударом.
37'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
36'
Марио Гаспар атакует сзади соперника. Гарсия Борха I пострадал.
36'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Сансоне Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
35'
Понс Пере из команды Жирона делает подножку. Кастильехо Самуэль заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гранель Алекс из команды Жирона делает навес
34'
Удар от ворот произведет Вильярреал
33'
Гранель Алекс из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
33'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал. Это Гарсия Борха I заработал фол.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
31'
Порту Кристиан из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Коста Хауме.
31'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
31'
Гарсия Борха I из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
Желтая карточка
31'
Порту Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Кастильехо Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Гранель Алекс из команды Жирона делает подножку. Тригерос Мануэль заработал фол.
28'
Адай Бенитес из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Адай Бенитес из команды Жирона делает навес
27'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Адай Бенитес из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес
Фол, нарушение
25'
Понс Пере из команды Жирона делает подножку. Сансоне Никола заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
25'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает подножку. Кастильехо Самуэль заработал фол.
Фол, нарушение
24'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает подножку. Родри Эрнандес заработал фол.
23'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Адай Бенитес из команды Жирона делает навес
22'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
Фол, нарушение
22'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
20'
Форнальс Пабло сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бакамбу Седрик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
Удар от ворот произведет Вильярреал
19'
Понс Пере навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Родри Эрнандес из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Стуани Кристиан.
19'
Удар от ворот произведет Жирона
18'
Кастильехо Самуэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
17'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал опасно играет. Чуть не пострадал Бернардо Эспиноса.
16'
Удар от ворот произведет Вильярреал
16'
Гарсия Борха I бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Адай Бенитес из команды Жирона делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
14'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Адай Бенитес из команды Жирона делает навес
14'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Родри Эрнандес атакует сзади соперника. Гарсия Борха I пострадал.
12'
Виктор Руис из команды Вильярреал отвел угрозу отличным подкатом
12'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес
11'
Удар от ворот произведет Вильярреал
11'
Гранель Алекс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
9'
Тригерос Мануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бакамбу Седрик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
9'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников.
9'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
Фол, нарушение
8'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает подножку. Гарсия Борха I заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
6'
Ираисос Горка вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Коста Хауме из команды Вильярреал делает навес
5'
Бакамбу Седрик из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
5'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 15% времени, а гости – 85%.
5'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
4'
Порту Кристиан из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Коста Хауме выбил мяч подальше от ворот.
2'
Игрок клуба "Вильярреал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Кастильехо Самуэль из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Коста Хауме из команды Вильярреал делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вильярреал". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 1:2 Вильярреал
Жирона
6.6% (12)
Ничья:
26.2% (48)
Вильярреал
67.2% (123)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
29% (53)
Ничья:
21.3% (39)
Вильярреал:
19.1% (35)
Вильярреал:
8.2% (15)
Жирона:
4.4% (8)
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