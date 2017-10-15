Стадион: Ла Росаледа Зрители: 23951
22' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
38' Желтая карточкаБайсс Пол
43' Желтая карточкаРесио Хосе
47' Желтая карточкаСиовас Димитрис
0:1
56' ГолГабриэл Пирес
0:2
78' ГолШимановски Александер
80' Желтая карточкаПерес Рубен
81' Вторая желтая карточкаРесио Хосе
84' Желтая карточкаРосалес Роберто
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Сеччини Эмануэль из команды Малага делает подножку. Сиовас Димитрис заработал фол.
91'
91'
Хони Родригес из команды Малага подал угловой слева.
91'
Хони Родригес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сеччини Эмануэль из команды Малага делает подножку. Габриэл Пирес заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
89'
Хуанкар из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Бове Клаудио.
88'
88'
Бове Клаудио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
87'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага делает навес
87'
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
86'
85'
Перес Рубен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
84'
Тактическая замена. Байсс Пол уходит с поля и его заменяет Сеччини Эмануэль
84'
Росалес Роберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
84'
Росалес Роберто совершает грубый фол. Эрасо Хави был жертвой
84'
Дос Сантос Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
83'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Онтиверос Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Габриэл Пирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ролан Диего из команды Малага делает навес
81'
УДАЛЕНИЕ! - Ресио Хосе получает вторую желтую за споры
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Перес Рубен получает желтую карточку.
80'
Перес Рубен совершает грубый фол. Ролан Диего был жертвой
80'
Бове Клаудио нарушает правила. Байсс Пол пострадал
78'
Эрасо Хави сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шимановски Александер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Шимановски Александер оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
78'
Шимановски Александер из команды Леганес устремляется вперед с мячом.
78'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
77'
76'
После дальнего удара, который нанес Перес Рубен мяч отбит вратарем
76'
Эрасо Хави из команды Леганес делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
76'
Хони Родригес из команды Малага делает подножку. Сальдуа Хосеба заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
75'
Габриэл Пирес коснулся мяча рукой.
74'
Габриэл Пирес нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
73'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Онтиверос Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Перес Рубен блокирует соперника. Хуанкар заработал своей команде штрафной.
71'
70'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Перес Рубен.
69'
Эстебан Ролон нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
67'
Габриэл Пирес из команды Леганес бьет головой мимо ворот
67'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Эстебан Ролон из команды Малага делает подножку. Шимановски Александер заработал фол.
66'
66'
66'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Росалес Роберто выбил мяч на угловой.
65'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Шимановски Александер заработал фол.
63'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
62'
Хуанкар из команды Малага делает подножку. Амрабат Нордин заработал фол.
61'
61'
Тактическая замена. Mula уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Эрасо Хави наказан за толчок Эстебан Ролон
59'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
59'
Ролан Диего имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
58'
Пеньяранда Адальберто нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
56'
Сиовас Димитрис сделал результативную передачу.
56'
Габриэл Пирес из команды Леганес добил мяч в ворота.
56'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
56'
56'
Тактическая замена. Хуанпи Аньор уходит с поля и его заменяет Хони Родригес
56'
Ролан Диего нарушает правила. Эль-Жар Набиль пострадал
55'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Амрабат Нордин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 23951 болельщиков
55'
Перес Рубен нарушает правила. Пеньяранда Адальберто пострадал
54'
Сиовас Димитрис из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Байсс Пол из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Амрабат Нордин.
53'
53'
53'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
52'
52'
Ролан Диего из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
51'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает навес
51'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает навес
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
49'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Сиовас Димитрис получает желтую карточку.
47'
Сиовас Димитрис совершает грубый фол. Пеньяранда Адальберто был жертвой
47'
Mula нарушает правила. Гарсия Рауль II пострадал
46'
Дос Сантос Мауро из команды Леганес делает подножку. Ресио Хосе заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
43'
Ресио Хосе получает желтую карточку.
43'
Ресио Хосе совершает грубый фол. Эль-Жар Набиль был жертвой
42'
42'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
41'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
41'
Эрасо Хави нарушает правила. Эстебан Ролон пострадал
39'
39'
Сальдуа Хосеба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Байсс Пол получает желтую карточку.
38'
Байсс Пол совершает грубый фол. Эль-Жар Набиль был жертвой
37'
37'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес
37'
Хуанпи Аньор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гарсия Рауль II из команды Леганес подал угловой справа.
36'
Амрабат Нордин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
36'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
36'
Эстебан Ролон из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
36'
Дос Сантос Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Mula из команды Малага делает навес
35'
35'
Пеньяранда Адальберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
34'
33'
Mula имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
Ролан Диего бьет в штангу и упускает момент забить!
33'
Ролан Диего из команды Малага устремляется вперед с мячом.
32'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
32'
Сальдуа Хосеба коснулся мяча рукой.
31'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага делает подножку. Сальдуа Хосеба заработал фол.
31'
31'
Перес Рубен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Ресио Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес
30'
30'
Шимановски Александер коснулся мяча рукой.
29'
Эрнандес Луис из команды Малага бьет головой мимо ворот
29'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Перес Рубен из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Ресио Хосе.
28'
Сиовас Димитрис из команды Леганес в офсайде
28'
27'
Байсс Пол из команды Малага делает подножку. Амрабат Нордин заработал фол.
27'
Шимановски Александер из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
27'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
26'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает навес
26'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
25'
25'
Перес Рубен из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Ресио Хосе.
24'
23'
Ролан Диего из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Перес Рубен.
22'
Сальдуа Хосеба получает желтую карточку.
22'
Сальдуа Хосеба совершает грубый фол. Ролан Диего был жертвой
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Амрабат Нордин нарушает правила. Байсс Пол пострадал
20'
Гарсия Рауль II нарушает правила. Mula пострадал
19'
Малага совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
18'
Ресио Хосе коснулся мяча рукой.
18'
Шимановски Александер из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Сальдуа Хосеба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Эстебан Ролон совершает грубый фол. Эль-Жар Набиль был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Эрасо Хави попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
14'
После дальнего удара, который нанес Хуанпи Аньор мяч отбит вратарем
13'
Амрабат Нордин нарушает правила. Байсс Пол пострадал
12'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
11'
Хуанпи Аньор попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
Шимановски Александер из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Росалес Роберто.
9'
Росалес Роберто нарушает правила. Шимановски Александер пострадал
8'
8'
Дос Сантос Мауро из команды Леганес делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
7'
Пеньяранда Адальберто наказан за толчок Гарсия Рауль II
6'
6'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
Амрабат Нордин из команды Леганес. Это Эрнандес Луис заработал фол.
3'
После дальнего удара, который нанес Mula мяч отбит вратарем
3'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
3'
Ресио Хосе из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
3'
Куэльяр Иван выбил мяч на угловой.
3'
Mula из команды Малага делает навес
2'
Габриэл Пирес из команды Леганес отвел угрозу отличным подкатом
2'
Пеньяранда Адальберто на финте ушёл от оппонента.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 0:2 Леганес
Малага
65.6% (120)
Ничья:
20.2% (37)
Леганес
14.2% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Малага:
32.2% (59)
1:1 Ничья:
16.9% (31)
2:1 Малага:
16.9% (31)
2:0 Малага:
12.6% (23)
0:1 Леганес:
6% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация