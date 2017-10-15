  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 23951
Малага
0:2
Конец матча
Леганес
0'
22' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
38' Желтая карточка
Байсс Пол
43' Желтая карточка
Ресио Хосе
47' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
0:1
56' Гол
Габриэл Пирес
0:2
78' Гол
Шимановски Александер
80' Желтая карточка
Перес Рубен
81' Вторая желтая карточка
Ресио Хосе
84' Желтая карточка
Росалес Роберто
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
93'
Сеччини Эмануэль из команды Малага делает подножку. Сиовас Димитрис заработал фол.
91'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
91'
Хони Родригес из команды Малага подал угловой слева.
91'
Хони Родригес из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Сеччини Эмануэль из команды Малага делает подножку. Габриэл Пирес заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
89'
Хуанкар из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Бове Клаудио.
88'
Удар от ворот произведет Малага
88'
Бове Клаудио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага делает навес
87'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
86'
Удар от ворот произведет Малага
85'
Перес Рубен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Байсс Пол уходит с поля и его заменяет Сеччини Эмануэль
Желтая карточка
84'
Росалес Роберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
84'
Росалес Роберто совершает грубый фол. Эрасо Хави был жертвой
84'
Дос Сантос Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
83'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Онтиверос Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Габриэл Пирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ролан Диего из команды Малага делает навес
81'
УДАЛЕНИЕ! - Ресио Хосе получает вторую желтую за споры
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
80'
Перес Рубен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Перес Рубен совершает грубый фол. Ролан Диего был жертвой
Фол, нарушение
80'
Бове Клаудио нарушает правила. Байсс Пол пострадал
78'
Эрасо Хави сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шимановски Александер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Шимановски Александер оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
78'
Шимановски Александер из команды Леганес устремляется вперед с мячом.
78'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
После дальнего удара, который нанес Перес Рубен мяч отбит вратарем
76'
Эрасо Хави из команды Леганес делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
76'
Хони Родригес из команды Малага делает подножку. Сальдуа Хосеба заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
75'
Габриэл Пирес коснулся мяча рукой.
74'
Габриэл Пирес нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Онтиверос Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Перес Рубен блокирует соперника. Хуанкар заработал своей команде штрафной.
71'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
70'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Перес Рубен.
69'
Эстебан Ролон нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Хуанкар из команды Малага делает навес
68'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Малага
67'
Габриэл Пирес из команды Леганес бьет головой мимо ворот
67'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Эстебан Ролон из команды Малага делает подножку. Шимановски Александер заработал фол.
66'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Малага
Угловой
66'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Росалес Роберто выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
65'
Росалес Роберто из команды Малага делает подножку. Шимановски Александер заработал фол.
63'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
Фол, нарушение
62'
Хуанкар из команды Малага делает подножку. Амрабат Нордин заработал фол.
61'
После дальнего удара, который нанес Амрабат Нордин мяч отбит вратарем
61'
Тактическая замена. Mula уходит с поля и его заменяет Онтиверос Хавьер
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
60'
Эрасо Хави наказан за толчок Эстебан Ролон
59'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
59'
Ролан Диего имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
58'
Пеньяранда Адальберто нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
58'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
56'
Сиовас Димитрис сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Габриэл Пирес из команды Леганес добил мяч в ворота.
56'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
56'
Шимановски Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Тактическая замена. Хуанпи Аньор уходит с поля и его заменяет Хони Родригес
Фол, нарушение
56'
Ролан Диего нарушает правила. Эль-Жар Набиль пострадал
55'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Амрабат Нордин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 23951 болельщиков
Фол, нарушение
55'
Перес Рубен нарушает правила. Пеньяранда Адальберто пострадал
54'
Сиовас Димитрис из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
54'
Байсс Пол из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Амрабат Нордин.
53'
Удар от ворот произведет Леганес
53'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
52'
После дальнего удара, который нанес Амрабат Нордин мяч отбит вратарем
52'
Ролан Диего из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает навес
51'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает навес
50'
Удар от ворот произведет Малага
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Сиовас Димитрис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Сиовас Димитрис совершает грубый фол. Пеньяранда Адальберто был жертвой
Фол, нарушение
47'
Mula нарушает правила. Гарсия Рауль II пострадал
Фол, нарушение
46'
Дос Сантос Мауро из команды Леганес делает подножку. Ресио Хосе заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
43'
Ресио Хосе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Ресио Хосе совершает грубый фол. Эль-Жар Набиль был жертвой
42'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
41'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Эрасо Хави нарушает правила. Эстебан Ролон пострадал
39'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Сальдуа Хосеба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Байсс Пол получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Байсс Пол совершает грубый фол. Эль-Жар Набиль был жертвой
37'
Роберто Хименес вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес
37'
Хуанпи Аньор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Гарсия Рауль II из команды Леганес подал угловой справа.
36'
Амрабат Нордин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
36'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает передачу за спину защитников.
36'
Эстебан Ролон из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
36'
Дос Сантос Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Mula из команды Малага делает навес
35'
Удар от ворот произведет Леганес
35'
Пеньяранда Адальберто бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Леганес
33'
Mula имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
Ролан Диего бьет в штангу и упускает момент забить!
33'
Ролан Диего из команды Малага устремляется вперед с мячом.
32'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
32'
Сальдуа Хосеба коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
31'
Пеньяранда Адальберто из команды Малага делает подножку. Сальдуа Хосеба заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Малага
31'
Перес Рубен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Ресио Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес делает навес
30'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Шимановски Александер коснулся мяча рукой.
29'
Эрнандес Луис из команды Малага бьет головой мимо ворот
29'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Перес Рубен из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Ресио Хосе.
Офсайд
28'
Сиовас Димитрис из команды Леганес в офсайде
28'
Шимановски Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Байсс Пол из команды Малага делает подножку. Амрабат Нордин заработал фол.
27'
Шимановски Александер из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
27'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает навес
26'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Куэльяр Иван вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Хуанпи Аньор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Перес Рубен из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Ресио Хосе.
24'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Ролан Диего из команды Малага опасно играет. Чуть не пострадал Перес Рубен.
Желтая карточка
22'
Сальдуа Хосеба получает желтую карточку.
Фол, нарушение
22'
Сальдуа Хосеба совершает грубый фол. Ролан Диего был жертвой
20'
Удар от ворот произведет Леганес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
20'
Амрабат Нордин нарушает правила. Байсс Пол пострадал
Фол, нарушение
20'
Гарсия Рауль II нарушает правила. Mula пострадал
19'
Малага совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
Шимановски Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Ресио Хосе коснулся мяча рукой.
18'
Шимановски Александер из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Сальдуа Хосеба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Эстебан Ролон совершает грубый фол. Эль-Жар Набиль был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Эрасо Хави попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
Шимановски Александер из команды Леганес делает навес
14'
После дальнего удара, который нанес Хуанпи Аньор мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
13'
Амрабат Нордин нарушает правила. Байсс Пол пострадал
12'
После дальнего удара, который нанес Амрабат Нордин мяч отбит вратарем
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
11'
Хуанпи Аньор попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
9'
Шимановски Александер из команды Леганес опасно играет. Чуть не пострадал Росалес Роберто.
Фол, нарушение
9'
Росалес Роберто нарушает правила. Шимановски Александер пострадал
8'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Дос Сантос Мауро из команды Леганес делает подножку. Пеньяранда Адальберто заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Малага
6'
Амрабат Нордин из команды Леганес делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
5'
Амрабат Нордин из команды Леганес. Это Эрнандес Луис заработал фол.
3'
После дальнего удара, который нанес Mula мяч отбит вратарем
3'
Росалес Роберто из команды Малага делает навес
Угловой
3'
Ресио Хосе из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
3'
Куэльяр Иван выбил мяч на угловой.
3'
Mula из команды Малага делает навес
2'
Габриэл Пирес из команды Леганес отвел угрозу отличным подкатом
2'
Пеньяранда Адальберто на финте ушёл от оппонента.
2'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Малага 0:2 Леганес
Малага
65.6% (120)
Ничья:
20.2% (37)
Леганес
14.2% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Малага:
32.2% (59)
Ничья:
16.9% (31)
Малага:
16.9% (31)
Малага:
12.6% (23)
Леганес:
6% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация