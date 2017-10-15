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  5. Примера
Стадион:
Эйбар
0:0
Первый тайм: 44'
Депортиво
0'
38' Желтая карточка
Арбилья Анайц
44'
Первый тайм
43'
Удар от ворот произведет Депортиво
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Энрич Серхи получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Энрич Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
41'
Сидней наказан за толчок Кике Гарсия
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
40'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отвел угрозу отличным подкатом
39'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Дмитрович Марко вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Чолак Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Арбилья Анайц получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Арбилья Анайц совершает грубый фол. Хуанфран Морено был жертвой
37'
Удар от ворот произведет Депортиво
36'
Энрич Серхи из команды Эйбар наносит неточный удар с лета
36'
Жунка Давид из команды Эйбар делает навес
36'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Francis Uzoho вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает неудачный навес.
34'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает подножку. Гильерме дос Сантос заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Эйбар
32'
Андоне Флорин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Дмитрович Марко из команды Эйбар отвел угрозу отличным подкатом
31'
Сидней из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
27'
Удар от ворот произведет Депортиво
Травма, повреждение
27'
Луизинью Коррейя возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Луизинью Коррейя получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
25'
Луизинью Коррейя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Хуанфран Морено попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Гарсия Дани из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Картабия Федерико.
Офсайд
20'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
20'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Жунка Давид из команды Эйбар делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
Удар от ворот произведет Эйбар
19'
Чолак Эмре на финте ушёл от оппонента.
18'
Удар от ворот произведет Депортиво
16'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Депортиво
15'
Энрич Серхи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Жунка Давид из команды Эйбар делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
14'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает подножку. Эскаланте Гонсало заработал фол.
14'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Арбилья Анайц нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
14'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
13'
Кике Гарсия нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
13'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
12'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Борхес Сельсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает навес
Фол, нарушение
10'
Арбилья Анайц совершает грубый фол. Картабия Федерико был жертвой
10'
Жунка Давид из команды Эйбар делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Жунка Давид из команды Эйбар делает навес
8'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает навес
Угловой
8'
Чолак Эмре из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
7'
Андоне Флорин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
7'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
7'
Жунка Давид коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
6'
Андоне Флорин из команды Депортиво опасно играет. Чуть не пострадал Жунка Давид.
6'
Удар от ворот произведет Эйбар
5'
Вальверде Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Депортиво совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
4'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
4'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Удар от ворот произведет Депортиво
2'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
Угловой
2'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
2'
Картабия Федерико выбил мяч на угловой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Депортиво
Эйбар
43.5% (84)
Ничья:
40.4% (78)
Депортиво
16.1% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.7% (67)
Эйбар:
19.2% (37)
Эйбар:
18.7% (36)
Депортиво:
12.4% (24)
Эйбар:
3.1% (6)
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