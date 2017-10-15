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Стадион: Ипуруа
38' Желтая карточкаАрбилья Анайц
|
38'
Состав команд
23
Жунка
Давид
14
Гарсия
Дани
24
Хордан
Хоан
17
Кике
Гарсия
12
Сидней
Эйбар 5-3-2
- Основной состав
- 25 Дмитрович Марко Вратарь
- 7 Капа Андер Защитник
- 12 Оливейра Паулу Защитник
- 4 Рамис Иван Защитник
- 18 Арбилья Анайц Защитник
- 23 Жунка Давид Защитник
- 5 Эскаланте Гонсало Полузащитник
- 14 Гарсия Дани Полузащитник
- 24 Хордан Хоан Полузащитник
- 17 Кике Гарсия Нападающий
- 9 Энрич Серхи Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Риесго Асьер Вратарь
- 15 Анхель Хосе Защитник
- 22 Ломбан Давид Защитник
- 11 Пенья Рубен Полузащитник
- 10 Бебе Тьягу Полузащитник
- 6 Ривера Кристиан Полузащитник
- 19 Шарлес Диас Нападающий
- Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Йоэл Родригес Травмирован
- Рико Фран Травмирован
- Педро Леон Травмирован
- Иви Лопес Травмирован
Депортиво 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Узохо Фрэнсис Вратарь
- 2 Хуанфран Морено Защитник
- 6 Альбентоса Рауль Защитник
- 12 Сидней Защитник
- 16 Луизинью Коррейя Защитник
- 20 Гильерме дос Сантос Полузащитник
- 22 Борхес Сельсо Полузащитник
- 9 Картабия Федерико Полузащитник
- 8 Чолак Эмре Полузащитник
- 17 Вальверде Федерико Полузащитник
- 10 Андоне Флорин Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Пантилимон Костел Вратарь
- 14 Аррибас Алехандро Защитник
- 3 Наварро Фернандо Защитник
- 18 Баккали Закария Полузащитник
- 27 Эспозито Эду Нападающий
- 19 Валье Борха Нападающий
- 7 Лукас Перес Нападающий
- Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Рубен Мартинес Травмирован
- Хиль Карлес Травмирован
Предыдущие игры
Эйбар (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
- 19.09.2017 Барселона 6:1 Эйбар П
- 15.09.2017 Эйбар 1:0 Леганес П
- 09.09.2017 Севилья 3:0 Эйбар П
- 01.09.2017 Бордо 0:0 Эйбар ТМК
- 27.08.2017 Эйбар 0:1 Атлетик Б П
- 21.08.2017 Малага 0:1 Эйбар П
- 12.08.2017 Сарагоса 0:2 Эйбар ТМК
- 11.08.2017 Осасуна 2:0 Эйбар ТМК
- 05.08.2017 Эйбар 1:0 Реал Овьедо ТМК
- 04.08.2017 Эйбар 2:3 Спортинг Хихон ТМК
- 30.07.2017 Шальке 04 1:0 Эйбар ТМК
- 29.07.2017 Аланьяспор 1:3 Эйбар ТМК
- 23.07.2017 Эйбар 4:2 Лидс ТМК
- 22.07.2017 Уотфорд 1:0 Эйбар ТМК
- 19.07.2017 Баракальдо 0:4 Эйбар ТМК
- 17.07.2017 Реал Унион 1:3 Эйбар ТМК
- 21.05.2017 Барселона 4:2 Эйбар П
Депортиво (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 05.10.2017 Депортиво 7:0 Коринтианс ТМК
- 30.09.2017 Депортиво 2:1 Хетафе П
- 24.09.2017 Эспаньол 4:1 Депортиво П
- 20.09.2017 Депортиво 1:0 Алавес П
- 16.09.2017 Бетис 2:1 Депортиво П
- 10.09.2017 Депортиво 2:4 Реал Сосьедад П
- 26.08.2017 Леванте 2:2 Депортиво П
- 20.08.2017 Депортиво 0:3 Реал Мадрид П
- 12.08.2017 Тенерифе 0:3 Депортиво ТМК
- 05.08.2017 Депортиво 2:0 Вест Бромвич ТМК
- 03.08.2017 Реал Овьедо 0:0 Депортиво ТМК
- 30.07.2017 Порту 4:0 Депортиво ТМК
- 27.07.2017 Расинг Ферроль 1:4 Депортиво ТМК
- 25.07.2017 Понтеведра 0:5 Депортиво ТМК
- 22.07.2017 Бергантиньос 1:6 Депортиво ТМК
- 20.07.2017 Сомосас 1:6 Депортиво ТМК
- 18.07.2017 Серседа 0:1 Депортиво ТМК
- 15.07.2017 Сильва 0:5 Депортиво ТМК
- 14.07.2017 Ароза 0:7 Депортиво ТМК
- 13.07.2017 Вильяльбес 0:2 Депортиво ТМК
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Депортиво: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 28.01.2017 Эйбар 3:1 Депортиво Примера
- 19.08.2016 Депортиво 2:1 Эйбар Примера
- 23.04.2016 Эйбар 1:1 Депортиво Примера
- 20.12.2015 Депортиво 2:0 Эйбар Примера
- 06.02.2015 Депортиво 2:0 Эйбар Примера
- 15.09.2014 Эйбар 0:1 Депортиво Примера
- 18.05.2014 Депортиво 1:1 Эйбар Сегунда
- 15.12.2013 Эйбар 2:1 Депортиво Сегунда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 3
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|5.
|Валенсия
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 7
|15
|6.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 17
|13
|8.
|Леганес
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 3
|11
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|13.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 11
|8
|14.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 9
|8
|15.
|Депортиво
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|16.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 17
|7
|17.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 13
|6
|18.
|Жирона
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
Первый тайм
43'
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Энрич Серхи получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Энрич Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает навес
41'
Сидней наказан за толчок Кике Гарсия
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
40'
39'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво отвел угрозу отличным подкатом
39'
Игроки ФК "Эйбар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Дмитрович Марко вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Чолак Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Арбилья Анайц получает желтую карточку.
38'
Арбилья Анайц совершает грубый фол. Хуанфран Морено был жертвой
37'
36'
Энрич Серхи из команды Эйбар наносит неточный удар с лета
36'
36'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Francis Uzoho вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает неудачный навес.
34'
33'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает подножку. Гильерме дос Сантос заработал фол.
33'
32'
Андоне Флорин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Дмитрович Марко из команды Эйбар отвел угрозу отличным подкатом
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
28'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
27'
27'
Луизинью Коррейя возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Луизинью Коррейя получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
Луизинью Коррейя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Хуанфран Морено попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
23'
22'
Гарсия Дани из команды Эйбар опасно играет. Чуть не пострадал Картабия Федерико.
20'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
20'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
19'
Чолак Эмре на финте ушёл от оппонента.
18'
16'
16'
15'
Энрич Серхи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Жунка Давид из команды Эйбар делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает подножку. Эскаланте Гонсало заработал фол.
14'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Арбилья Анайц нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
13'
Кике Гарсия нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
13'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
12'
12'
Борхес Сельсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает навес
10'
Арбилья Анайц совершает грубый фол. Картабия Федерико был жертвой
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гарсия Дани из команды Эйбар делает навес
8'
Чолак Эмре из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
7'
Андоне Флорин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
7'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
7'
Жунка Давид коснулся мяча рукой.
6'
Андоне Флорин из команды Депортиво опасно играет. Чуть не пострадал Жунка Давид.
6'
5'
Вальверде Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Депортиво совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
Капа Андер из команды Эйбар делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
4'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
4'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
4'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар бьет головой мимо ворот
2'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
2'
Картабия Федерико выбил мяч на угловой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Депортиво
Эйбар
43.5% (84)
Ничья:
40.4% (78)
Депортиво
16.1% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.7% (67)
2:1 Эйбар:
19.2% (37)
1:0 Эйбар:
18.7% (36)
1:2 Депортиво:
12.4% (24)
2:0 Эйбар:
3.1% (6)
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