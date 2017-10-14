Второй тайм

- Звучит финалоьный свисток главного арбитра, который фиксиурет ничью в матче между "Атлетико" и "Барселоны".

90' Месси прямым ударом со стандарта пробил по воротам, и Облак спокойно зафиксировал футбольный снаряд.

90' Альба сыграл на Суареса, тот делал передачу в центр штрафной, откуда Годин ыбил сферу ха пределы штрафной, сразу после этого Гризманн сфолил против Месси, и получил жёлтую карточку. Сфолил Антуан в считанных сантиметрах от линии штрафной!

90' Делофеу прострелил с правого фланга в центр штрафной, но круглого перехватил Годин, и сильно вынес игровой снаряд на левую бровку.

90' Месси сыграл на Паулиньо, тот оставил мяч Альбе, который выполнил подачу в штрафную, Суарес снова головой бил по воротам, но снаряд сблокировал Савич.

90' Три минуты компенсирует арбитр ко второму тайму.

90' Паулиньо несётся вперёд по центру, сыграл на Андре Гомеша, который выполнил проникающий пас в штрафную, но Облак вышел из ворот, и сильным ударом отправил сферу к центральному кругу.

89' Суарес получил мяч перед штрафной площадью соперника, убрал на замахе игрока "Атлетико", и пробил по воротам, но футбольный снаряд на пару метров выше каркаса.

88' Делофеу побежал вперёд по правой бровке, выполнил перевод налево Андре Гомешу, который прострелил во вратарскую, Суарес летел замыкать сферу, но круглый пролетел рядом с ним, и выкатился за линию ворот.

87' Перешли центральную линию хозяева поля, Хуанфран выполнил подачу на ближнюю штангу, но получилось прямо на ногу Юмтити, который спокойно вынес сферу за боковую линию.

86' После подачи со стандарта Месси вышел из ворот, и спокойно зафиксировал футбольный снаряд Облак. Быстро ввёл круглого в игру голкипер "Атлетико" мяч.

85' Великолепный дриблинг Година, финтом Зидана ушёл Диего от Лионеля Месси, и выполнил передачу на бровку Хуанфрану.

84' Альба снова бежит вперёд, сместился в центр, сыграл на Месси, который обыгрался с Паулиньо, тот сделал передачу пяткой, и Годин перехватил игровой снаряд.

83' Третья перестановка в составе "Атлетико": Фернандо Торрес заменил Фернандеса Габи.

82' Продолжают игроки "Атлетико" контролировать мяч на своей половине поля, теперь нас с вами ждут жаркие десять минут.

81' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ЛУИС СУАРЕС!!! Подача с фланга Серхи Роберто на угол вратарской, Суарес выпрыгнул выше Хуанфрана, и головой переправил в сетку ворот!

80' Суарес низом пробил по центру ворот, Облак в падении остановил\ сферу, поднялся с газона, и сразу зафиксировал игровой снаряд.

80' Хуанфран выбил сферу к центральной линии, Сауль отборолся у центрального круга, но забросил сферу защитникам "Барселоны".

79' Третья замена в составе "Барселоны": Жозе Паулиньо вышел на поле вместо Ивана Ракитича.

79' Месси набирал скорость по центру, сыграл на Суареса, но Фелипе Луис в подкате перехватил футбольный снаряд, и направил мяч вперёд.

78' Юмтити пробил из-за пределов штрафной площади, получилось сильно, и неточно, пошли возвращаться назад защитники "Барселоны".

78' После подачи Месси со стандарта на дальний угол вратарской, Пике сбрасывал круглого на линию вратарской, октуда Годин выбивает сферу к центральной линии.

77' Хуанфран на правом фланге засветил Альбе локтем в челюсть, побежал вперёд, и арбитр зафиксировал нарушения правил.

76' Ракитич сыграл на левую бровку Альбе, тот выполнил подачу в центр штрафной площади, но Суарес оказался на правом краю, и защитники "Атлетико" спокойно отбились.

75' Томар делал передачу вперёд, но мяч от Гомеша прилетел к Савичу, который выполнил длинную передачу вперёд, но получилось неточно.

74' Вторая замена в составе "Атлетико": Томас Тейе заменил Янника Карраско.

73' Андре Гомеш пробил из-за пределов штрафной площади, получилось намного выше перекладины, после чего Гомеш извенился перед сбегавшим вхолостую вперёд Альбой.

72' Месси ворвался в штрафную площадь с правого фланга, против него здорово сыграл Фелипе Луис, который выбил игровой снаряд за пределы штрафной.

71' МОМЕНТ!!! Месси обыгрался с Ракитичем, ворвался в штрафную площадь, от ноги Фелипе Луиса, круглый прикатился к аргентинцу, он пробил по воротам, и мяч пролетел в метре от штанги!

70' Гризманн отошёл в глубину, сделал длинную передачу вперёд под рывок Карраско, но Тер Штеген снова вышел из ворот, и спокойно зафиксировал сферу.

69' Против Коке были нарушены правила со стороны Андре Гомеша в центральном круге, снова "матрасники" разыграли штрафной, но продолжили его контролировать на своей половине поля.

68' После длинной передачи Година на Карраско, тот головой подыграл круглого, Тер Штеген вышел из ворот, и зафиксировал футбольный снаряд.

67' Альба прострелил вдоль ворот к полукругу перед штрафной "Атлетико", сначала Сауль перехватил сферу, тот отбросил сферу Хуанфрану на бровку, против которого сфолил Андре Гомеш.

66' очень камерная атмосфера на "Ванда Метрополитано", редко включаются болельщики, в большинстве своём тишина на стадионе преобладает.

65' Снова продолжают контролировать игроки "Барселоны" мяч, Месси взял на себя игру, пытался пройти по центру, но вновь потерял сферу в метрах пяти от штрафной "матрасников".

64' Месси сыграл зада на Бускетса, но получилось неточно, и Серхио подтолкнул Габи перед штрафной площадью "Атлетико".

64' Серхи Роберто обыгрался с Суаресом, пробил в ближний угол, Облак в падении зафиксировал игровой снаряд, а линейный арбитр зафиксировал офсайд с опозданием у Суареса.

63' Альба подключился в атаку, выполнил прострел с левого фланга в штрафную, но мяч попал в ногу Хуанфрану, и вылетел за боковую линию.

62' Двойная замена состоялась в составе "Барселоны": Нелсон Семеду и Андрес Иньеста покинули поле, а вышли вместо них Серхи Роберто и Херард Делофеу.

61' Иньеста сыграл ан Суареса, тот в касание выполнил передачу к линии вратарской, Годин завладел мячом, убежал к бровке, где против него сфолил Андре Гомеш.

60' Снова Иньеста с левого фланга сыграл в штрафную на Альбу, который пытался сыграть пяткой на Суареса, но в итоге упал на поле.

59' Альба сыграл на Иньесту, который выполнил подачу в центр штрафной, откуда защитники "Атлетико" вынесли сферу за пределы штрафной площади.

58' И тут же замена произойдёт в составе "Барселоны", Эрнесто Вальверде делает рассказывает Серхи Роберто, который вот-вот появится на газоне.

57' Первая замена в составе "Атлетико": Никоалс Гайтан выходит на поле, а заменил он Анхеля Корреа.

56' Месси пробил со стандарта по воротам Облака, но футбольный снаряд попал в штангу, и улетел за линию ворот!

55' Бускетс сыграл к линии штрафной площади "матрасников" на Месси, которого подтолкнул Сауль в паре метрах от своей штрафной, и арбитр зафиксировал фол.

54' Суарес ускорился к штрафной площади соперника, пробил с линии штрафной площади, Облак отражает этот удар, но подбор остаётся за "сине-гранатовыми".

53' Сауль выполнил передачу вперёд по правой бровке, Гризманн набирал скорость, но первым на мяче оказался Юмтити, который сыграл назад на Тер Штегена.

52' УХ!!! Коке с правого края забросил мяч на левый край штрафной площади, откуда Гризманн в касание пробил по воротам, но сфера пролетела в метре от каркаса!

51' Иньеста дошёл до линии штрафной, покатил мяч в центр по этой линии, но круглого перехватил Савич, и выбил игровой снаряд к центральной линии.

50' Игроки "Атлетико" продолжают контролировать футбольный снаряд на половине поля соперника, Карраско сыграл на Гризмана, тот выполнил передачу на подключившегося в атаку Хуанфрана, который простреливал в центр, игровой снаряд прилетает в корпус Юмтити, и вылетает в аут.

49' Месси прокинул мяч мимо Сауля, Ньигес через бедро кинул Лионеля, но свисток арбитра молчит, а игровой снаряд прикатился к Яну Облаку.

48' Суарес выполнил заброс на левый край штрафной площади "Атлетико" под забег Альбы, тот прострелил в центр, но мяч пролетел над игроками, и приземлился только на правой бровке.

47' Коке сыграл на Карраско на левый край штрафной площади, откуда тот пробил по воротам в ближний угол, и Тер Штеген в падении зафиксировал игровой снаряд.