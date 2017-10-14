Стадион: Ванда Метрополитано Зрители: 64393
14' Желтая карточкаГаби Фернандес
1:0
21' ГолНьигес Сауль
33' Желтая карточкаЮмтити Самуэль
45' Желтая карточкаРакитич Иван
1:1
82' ГолСуарес Луис
90' Желтая карточкаНьигес Сауль
90' Желтая карточкаГризманн Антуан
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На этом мы прощаемся, с вами был Евгений Банмиллер, любите футбол таким, каким он есть. Следите за играми вместе с порталами Евро-футбол.ру и LiveResult.Ru, впереди много интересных матчей.
Статистика матча находится в одноимённой вкладке "Статистика".
Статистика матча находится в одноимённой вкладке "Статистика".
Второй тайм
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Звучит финалоьный свисток главного арбитра, который фиксиурет ничью в матче между "Атлетико" и "Барселоны".
90'
Месси прямым ударом со стандарта пробил по воротам, и Облак спокойно зафиксировал футбольный снаряд.
90'
Альба сыграл на Суареса, тот делал передачу в центр штрафной, откуда Годин ыбил сферу ха пределы штрафной, сразу после этого Гризманн сфолил против Месси, и получил жёлтую карточку. Сфолил Антуан в считанных сантиметрах от линии штрафной!
90'
Делофеу прострелил с правого фланга в центр штрафной, но круглого перехватил Годин, и сильно вынес игровой снаряд на левую бровку.
90'
Месси сыграл на Паулиньо, тот оставил мяч Альбе, который выполнил подачу в штрафную, Суарес снова головой бил по воротам, но снаряд сблокировал Савич.
90'
Три минуты компенсирует арбитр ко второму тайму.
90'
Паулиньо несётся вперёд по центру, сыграл на Андре Гомеша, который выполнил проникающий пас в штрафную, но Облак вышел из ворот, и сильным ударом отправил сферу к центральному кругу.
89'
Суарес получил мяч перед штрафной площадью соперника, убрал на замахе игрока "Атлетико", и пробил по воротам, но футбольный снаряд на пару метров выше каркаса.
88'
Делофеу побежал вперёд по правой бровке, выполнил перевод налево Андре Гомешу, который прострелил во вратарскую, Суарес летел замыкать сферу, но круглый пролетел рядом с ним, и выкатился за линию ворот.
87'
Перешли центральную линию хозяева поля, Хуанфран выполнил подачу на ближнюю штангу, но получилось прямо на ногу Юмтити, который спокойно вынес сферу за боковую линию.
86'
После подачи со стандарта Месси вышел из ворот, и спокойно зафиксировал футбольный снаряд Облак. Быстро ввёл круглого в игру голкипер "Атлетико" мяч.
85'
Великолепный дриблинг Година, финтом Зидана ушёл Диего от Лионеля Месси, и выполнил передачу на бровку Хуанфрану.
84'
Альба снова бежит вперёд, сместился в центр, сыграл на Месси, который обыгрался с Паулиньо, тот сделал передачу пяткой, и Годин перехватил игровой снаряд.
83'
Третья перестановка в составе "Атлетико": Фернандо Торрес заменил Фернандеса Габи.
82'
Продолжают игроки "Атлетико" контролировать мяч на своей половине поля, теперь нас с вами ждут жаркие десять минут.
81'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ЛУИС СУАРЕС!!! Подача с фланга Серхи Роберто на угол вратарской, Суарес выпрыгнул выше Хуанфрана, и головой переправил в сетку ворот!
80'
Суарес низом пробил по центру ворот, Облак в падении остановил\ сферу, поднялся с газона, и сразу зафиксировал игровой снаряд.
80'
Хуанфран выбил сферу к центральной линии, Сауль отборолся у центрального круга, но забросил сферу защитникам "Барселоны".
79'
Третья замена в составе "Барселоны": Жозе Паулиньо вышел на поле вместо Ивана Ракитича.
79'
Месси набирал скорость по центру, сыграл на Суареса, но Фелипе Луис в подкате перехватил футбольный снаряд, и направил мяч вперёд.
78'
Юмтити пробил из-за пределов штрафной площади, получилось сильно, и неточно, пошли возвращаться назад защитники "Барселоны".
78'
После подачи Месси со стандарта на дальний угол вратарской, Пике сбрасывал круглого на линию вратарской, октуда Годин выбивает сферу к центральной линии.
77'
Хуанфран на правом фланге засветил Альбе локтем в челюсть, побежал вперёд, и арбитр зафиксировал нарушения правил.
76'
Ракитич сыграл на левую бровку Альбе, тот выполнил подачу в центр штрафной площади, но Суарес оказался на правом краю, и защитники "Атлетико" спокойно отбились.
75'
Томар делал передачу вперёд, но мяч от Гомеша прилетел к Савичу, который выполнил длинную передачу вперёд, но получилось неточно.
74'
Вторая замена в составе "Атлетико": Томас Тейе заменил Янника Карраско.
73'
Андре Гомеш пробил из-за пределов штрафной площади, получилось намного выше перекладины, после чего Гомеш извенился перед сбегавшим вхолостую вперёд Альбой.
72'
Месси ворвался в штрафную площадь с правого фланга, против него здорово сыграл Фелипе Луис, который выбил игровой снаряд за пределы штрафной.
71'
МОМЕНТ!!! Месси обыгрался с Ракитичем, ворвался в штрафную площадь, от ноги Фелипе Луиса, круглый прикатился к аргентинцу, он пробил по воротам, и мяч пролетел в метре от штанги!
70'
Гризманн отошёл в глубину, сделал длинную передачу вперёд под рывок Карраско, но Тер Штеген снова вышел из ворот, и спокойно зафиксировал сферу.
69'
Против Коке были нарушены правила со стороны Андре Гомеша в центральном круге, снова "матрасники" разыграли штрафной, но продолжили его контролировать на своей половине поля.
68'
После длинной передачи Година на Карраско, тот головой подыграл круглого, Тер Штеген вышел из ворот, и зафиксировал футбольный снаряд.
67'
Альба прострелил вдоль ворот к полукругу перед штрафной "Атлетико", сначала Сауль перехватил сферу, тот отбросил сферу Хуанфрану на бровку, против которого сфолил Андре Гомеш.
66'
очень камерная атмосфера на "Ванда Метрополитано", редко включаются болельщики, в большинстве своём тишина на стадионе преобладает.
65'
Снова продолжают контролировать игроки "Барселоны" мяч, Месси взял на себя игру, пытался пройти по центру, но вновь потерял сферу в метрах пяти от штрафной "матрасников".
64'
Месси сыграл зада на Бускетса, но получилось неточно, и Серхио подтолкнул Габи перед штрафной площадью "Атлетико".
64'
Серхи Роберто обыгрался с Суаресом, пробил в ближний угол, Облак в падении зафиксировал игровой снаряд, а линейный арбитр зафиксировал офсайд с опозданием у Суареса.
63'
Альба подключился в атаку, выполнил прострел с левого фланга в штрафную, но мяч попал в ногу Хуанфрану, и вылетел за боковую линию.
62'
Двойная замена состоялась в составе "Барселоны": Нелсон Семеду и Андрес Иньеста покинули поле, а вышли вместо них Серхи Роберто и Херард Делофеу.
61'
Иньеста сыграл ан Суареса, тот в касание выполнил передачу к линии вратарской, Годин завладел мячом, убежал к бровке, где против него сфолил Андре Гомеш.
60'
Снова Иньеста с левого фланга сыграл в штрафную на Альбу, который пытался сыграть пяткой на Суареса, но в итоге упал на поле.
59'
Альба сыграл на Иньесту, который выполнил подачу в центр штрафной, откуда защитники "Атлетико" вынесли сферу за пределы штрафной площади.
58'
И тут же замена произойдёт в составе "Барселоны", Эрнесто Вальверде делает рассказывает Серхи Роберто, который вот-вот появится на газоне.
57'
Первая замена в составе "Атлетико": Никоалс Гайтан выходит на поле, а заменил он Анхеля Корреа.
56'
Месси пробил со стандарта по воротам Облака, но футбольный снаряд попал в штангу, и улетел за линию ворот!
55'
Бускетс сыграл к линии штрафной площади "матрасников" на Месси, которого подтолкнул Сауль в паре метрах от своей штрафной, и арбитр зафиксировал фол.
54'
Суарес ускорился к штрафной площади соперника, пробил с линии штрафной площади, Облак отражает этот удар, но подбор остаётся за "сине-гранатовыми".
53'
Сауль выполнил передачу вперёд по правой бровке, Гризманн набирал скорость, но первым на мяче оказался Юмтити, который сыграл назад на Тер Штегена.
52'
УХ!!! Коке с правого края забросил мяч на левый край штрафной площади, откуда Гризманн в касание пробил по воротам, но сфера пролетела в метре от каркаса!
51'
Иньеста дошёл до линии штрафной, покатил мяч в центр по этой линии, но круглого перехватил Савич, и выбил игровой снаряд к центральной линии.
50'
Игроки "Атлетико" продолжают контролировать футбольный снаряд на половине поля соперника, Карраско сыграл на Гризмана, тот выполнил передачу на подключившегося в атаку Хуанфрана, который простреливал в центр, игровой снаряд прилетает в корпус Юмтити, и вылетает в аут.
49'
Месси прокинул мяч мимо Сауля, Ньигес через бедро кинул Лионеля, но свисток арбитра молчит, а игровой снаряд прикатился к Яну Облаку.
48'
Суарес выполнил заброс на левый край штрафной площади "Атлетико" под забег Альбы, тот прострелил в центр, но мяч пролетел над игроками, и приземлился только на правой бровке.
47'
Коке сыграл на Карраско на левый край штрафной площади, откуда тот пробил по воротам в ближний угол, и Тер Штеген в падении зафиксировал игровой снаряд.
46'
Возобновляется игра в Мадриде! Футболисты обеих команд уже появились на поле. В перерыве судя по всему замен не состоялось, а значит мы будем наблюдать за теми игроками, кто уходил в раздевалку. Главный арбитр встречи Антонио Матеу Лаос пересчитывает игроков. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли спортсмены из "Атлетико", которые во второй половине встречи будут слева по ТВ-картинке! Удачи командам! Поехали!
Второй тайм
Первый тайм
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Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
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За фол в центре поля против Гризманна главный арбитр встречи показал отложенную жёлтую карточку Ивану Ракитичу.
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Звучит свисток на перерыв главного арбитра, и команды отправляются в подлтрибунное помещение "Ванда Метрополитано.
45'
Иньеста сыграл на Месси, тот ворвался в штрафную площадь, с левого края пробил по воротам, но снова круглый был сблокирован.
44'
Иньеста здорово пробросил мяч вперёд по лицевой линии на левом фланге метров на десять, но тот на пару сантиметров всё-таки выкатился в аут, и арбитр вернул мяч "матрасникам".
43'
Габи сыграл налево Фелипе Луису, но под того подкатился Семеду, и отдал игровой снаряд в свою штрафную на Тер Штегена.
42'
Хороший проникающий пас в штрафную прошёл от Иньесты, мяч пролетел рядом с Гомешем, и пришёл точно в руки Яну Облаку.
41'
Пике тащит мяч вперёд по правой бровке, сыграл на Семеду, но тот в окружении соперника, сыграл снова назад на Херарде.
40'
Снова защитники "Атлетико" контролируют мяч на своей половине поля, подняли линию прессинга каталонцы, н опока не смогут перехватить игровой снаряд.
39'
Теперь Суарес после передачи от Иньесты пробил с левого угла штрафной, Луис бил в дальний угол, но Савич в падении сблокировал футбольный снаряд!
38'
Месси сыграл налево на Иньесту, тот сыграл на Альбу, который выполнил пас Лионелю, тот из-за пределов штрафной пробил по воротам, но мяч снова был блокирован!
37'
Гомеш сыграл на Иньесту, тот в стенку обыгрался с Альбой, после этого с линии ворот прострелил в центр штрафной, где круглый достался защитникам "Атлетико".
36'
Очень долго вводит мяч в игру Ян Облак, и в центральном круге Сауль в верховом единоборстве подтолкнул Бускетса, очередной фол зафиксировал главный арбитр.
35'
Неловкий дриблинг от Суареса в штрафной площади "Атлетико", и уложил на газон Хуанфрана форвард "Барселоны".
34'
Ракитич сыграл на Гомеша, тот сделал пас Суаресу, который покатил круглого Альбе, тот простреливал в центр, но Хуанфран сблокировал игровой снаряд.
33'
Продолжают контролировать сферу на половине поля "Атлетико" гости, совсем не получаетя игра в позиицонной атаке у каталонцев в первом тайме.
32'
Ракитич сыграл на Гомеша после вброса мяча в игру, но тот оказался в положении "вне игры".
31'
Месси выполнил подачу со стандарта на линию вратарской, Суарес не допрыгнул до мяча, и Савич выбил игровой снаряд за боковую линию на левом фланге.
30'
Альба сыграл в касание вперёд, Хуанфран принял мяч после этого отпустил от себя сферу, и сыграл рукой по голове Альбы.
29'
Снова игроки "Атлетико" контролируют мяч на половине поля соперника, Корреа отошёл к центральной линии, и сделал передачу назад на Коке.
28'
Перехватили мяч игроки "Атлетико", Фелипе Луис сыграл вперёд по левой бровке на Гризманна, дальше тот сыграл на Корреа, которого сзади подтолкнул Бускетс.
27'
Иньеста разыграл мяч с Месси, после этого сыграл дальше на Ракитича, который не стал делать пас вперёд дальше, и снова сыграл назад.
26'
Далеко за центральную линию идут вперёд защитники "Барселоны", но по-прежнему спокойно перекатывают они игровой снаряд.
25'
Довели мяч каталонцы до Ракитича на правую бровку, который выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Савич головой спокойно выбил сферу за пределы штрафной.
24'
Пике сыграл на перехвате в центре поля, когда "матрасники" пытались выйти в быструю атаку, и сыграл Херард на левую бровку.
23'
Вновь игроки "Барселоны" перекатывают сферу у штрафной площади соперника, Гомеш сыграл накоротке на Семеду, который выполнил подачу в штрафную, но мяч пролетел над игроками в штрафной, и на противоположном фланге Хуанфран выбил круглого в аут.
22'
Снова продолжают контролировать игровой снаряд каталонцы, Месси из центра поля пошёл вперёд, далеко от себя отпустил сферу, и Сауль отправил мяч снова на половину поля "Барселоны".
21'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! САУЛЬ НЬИГЕС!!! Пошли вперёд игроки "Атлетико", Фелипе Луис сыграл на Корреа, который оставил мяч Саулю, тот дошёл до линии штрафной, пробил по воротам, и круглый пролетел в притирку со штангой с внутренней стороны!
20'
Бускетс сделал проникающую передачу к линии штрафной, Суарес разыграл мяч накоротке с партнёром, но далее далеко от себя отпустил сферу, и Савич выбил сферу за боковую линию.
19'
Альба сыграл в стенку с Месси, далее хотел прокатить мяч мимо Савичу, но сделать это не смог, и Стефан выбил сферу к центральной линии.
19'
Альба получил мяч, побежал вперёд по левой бровке, играл в центр штрафной, но Савич перехватил сферу, и выбил её в центр поля.
18'
Гомеш сыграл направо Суаресу, который сыграл назад Месси, но тот тоже сделал передачу назад партнёру. Луис Суарес пока не заметен в атаке у "Барселоны".
17'
Юмтити в центре поля сфолил против Корреы, который поставил корпус защитнику "Барселону", и "матрасники" быстро разыграли штрафной, но без продвижения вперёд.
16'
Месси обыгрался с Иньестой на левом фланге, прострелил в центр штрафной, откуда Савич в касание выбил сферу в сторону центра поля.
15'
Месси со стандарта пробил по воротам, но круглый прилетел в голову Саулю, который выбил игровой снаряд за пределы своей штрафной.
15'
Габи у своей штрафной площади сфолил против Месси, и арбитр уже в начале встречи достаётся жёлтую карточку, и показывает её капитану "Атлетико".
14'
После прострела Месси в штрафную площадь, Коке подставил ногу, мяч прилетел к Хуанфрану, который выбил круглого в сторону центральной линии.
13'
Гомеш выполнил прострел с правого фланга в штрафную, но круглый достался Фелипе Луису, который выбил футбольный снаряд в сторону центральной линии.
12'
Продолжают перекатывать игровой снаряд футболисты каталонского клуба поперёк поля у центрального круга, Пике во время принятия мяча освистывают местные болельщики.
11'
Прибрали мяч к своим ногам игроки "Барселоны", и на несколько минут смогли отодвинуть игру от своих ворот, нужно передохнуть немного обороне гостей от атак "матрасников".
10'
Очередная подача Хуанфрана с правого фланга в штрафную площадь "Барселоны", но Тер Штеген выходит из ворот, и фиксирует игровой снаряд.
9'
Гризманн подобрал сферу, ворвался в штрафную площадь по центру, низом пробил по воротам, и Тер Штеген снова в падении отражает сферу!
8'
После подачи с углового Карраско с правого фланга, игроки "Барселоны" отбились, но мячом на линии штрафной завладел Хуанфран, и сыграл назад на партнёра.
7'
Иньеста сделал неточную передач, Корреа сыграл на Гризманна, который ворвался в штрафную, пробил в ближний угол, и Облак в падении перевёл игровой снаряд за линию ворот!
6'
Коке выполнил передачу вперёд по центру поля в направлении Гризманна, но мячом завладел Пике, и сыграл назад на Тер Штегена.
5'
Годин сделал длинную передачу на левую бровку, Семеду выиграл верховое единоборство, и отправил игровой снаряд за боковую линию.
4'
Теперь игроки "Атлетико" взяли футбольный снаряд под контроль, и продолжают держать сферу на протяжении минуты уже.
3'
Корреа в штрафной площади "сине-гранатовых" упал в штрафной площади, мяч покатился на бровку Семеду, а свисток главного арбитра промолчал.
2'
Продолжают контролировать мяч игроки "Барселоны" на своей половине поля, Гомеш выполнил перевод налево Иньесте, который пробил по воротам, и Облак зафиксировал сферу.
1'
Хозяева сегодня будут действовать на поле в традиционных для себя красно-белых цветах, гости в синей форме. Ворота "Атлетико" в первом тайме будут справа по телевизионной картинке, а рамка "Барселоны" - слева.
1'
УХ!!! Месси с правого угла вратарской пробил по воротам, но ногу поставил Габи, от которой игровой снаряд и вылетел за линию ворот.
1'
Неподалеку от центрального круга выстроились команды, а капитаны в лице Габи Фернандеса и Андреса Иньесты после рукопожатия от них отделились. Они сейчас бросают жребий, кому предстоит нанести первое касание по мячу. А сделают это футболисты "Барселоны"! Всем хорошей игры! Пусть сегодня победит сильнейший! Поехали!
Первый тайм
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Диего Коста тоже находится в подтрибунном помещении, и провожает своих будущих партнёров на футбольное поле.
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С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
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Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 8-го тура испанской Примеры. В рамках этой игры на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, вместимостью 68000 мест, лицом к лицу сойдутся "Атлетико" и "Барселона". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом из Валенсии. Помощники судьи - Пау Себрьян Девис, Роберто Диас Перес Дель Паломар; резервный арбитр - Иван Муньос Перес. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
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Статистика личных встреч: +56=44-85, разница мячей - 274:355.
Главный судья: Антонио Матеу Лаос (Валенсия).
Не сыграют: Лукас Франсуа, Фелипе Луис и Аугусто Фернандес (травмированы) - Рафинья Алькантара и Усман Дембеле (травмированы).
Главный судья: Антонио Матеу Лаос (Валенсия).
Не сыграют: Лукас Франсуа, Фелипе Луис и Аугусто Фернандес (травмированы) - Рафинья Алькантара и Усман Дембеле (травмированы).
Новости матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
94'
Месси Лионель отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
93'
Гризманн Антуан ошибается в защите.
93'
Гризманн Антуан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
93'
Гризманн Антуан атакует сзади соперника. Месси Лионель пострадал.
92'
Ньигес Сауль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
92'
Ньигес Сауль из команды Атлетико М. Это Юмтити Самуэль заработал фол.
92'
Суарес Луис из команды Барселона сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Делофеу Херард не смог удачно сыграть.
92'
92'
91'
Томас Тейе наказан за толчок Гомеш Андре
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
90'
89'
Суарес Луис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
89'
Суарес Луис из команды Барселона наносит очень неточный удар.
89'
Гомеш Андре из команды Барселона делает навес прямо в штрафную.
88'
Делофеу Херард из команды Барселона делает навес
88'
Игроки ФК "Барселона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
Юмтити Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Хуанфран Торрес из команды Атлетико М делает навес
88'
Пике Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Коке Хорхе из команды Атлетико М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Облак Ян вышел из ворот и забрал мяч.
87'
86'
Хуанфран Торрес из команды Атлетико М. Это Суарес Луис заработал фол.
85'
Месси Лионель из команды Барселона сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Паулиньо Жозе мяча так и не получил
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
85'
83'
83'
Тактическая замена. Габи Фернандес уходит с поля и его заменяет Торрес Фернандо
82'
Роберто Серхи сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Суарес Луис из клуба "Барселона" отправил мяч головой в ворота.
82'
Роберто Серхи из команды Барселона делает отличный навес.
81'
81'
81'
Суарес Луис мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
80'
Делофеу Херард из команды Барселона делает пас партнеру.
80'
Делофеу Херард из команды Барселона устремляется вперед с мячом.
80'
Гайтан Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
79'
Тактическая замена. Ракитич Иван уходит с поля и его заменяет Паулиньо Жозе
78'
Месси Лионель из команды Барселона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Игроки ФК "Барселона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Коке Хорхе из команды Атлетико М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Юмтити Самуэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Пике Херард из команды Барселона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
76'
Хуанфран Торрес из команды Атлетико М опасно играет. Чуть не пострадал Альба Хорди.
76'
Роберто Серхи из команды Барселона делает неудачный навес.
75'
Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Томас Тейе наказан за толчок Бускетс Серхио
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
74'
74'
73'
Тактическая замена. Карраско Янник уходит с поля и его заменяет Томас Тейе
73'
Гомеш Андре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Луис Филипе из команды Атлетико М отвел угрозу отличным подкатом
72'
Месси Лионель из команды Барселона делает пас партнеру.
71'
71'
Месси Лионель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
71'
Месси Лионель из команды Барселона делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
70'
Гризманн Антуан из команды Атлетико М делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
69'
Гомеш Андре из команды Барселона опасно играет. Чуть не пострадал Коке Хорхе.
69'
69'
Делофеу Херард из команды Барселона делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
67'
Альба Хорди из команды Барселона делает подножку. Коке Хорхе заработал фол.
66'
Месси Лионель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
66'
Суарес Луис из команды Барселона делает пас партнеру.
66'
Бускетс Серхио из команды Барселона делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
64'
Бускетс Серхио из команды Барселона делает подножку. Карраско Янник заработал фол.
63'
63'
62'
Гайтан Николас из команды Атлетико М в офсайде
62'
Альба Хорди из команды Барселона делает подножку. Коке Хорхе заработал фол.
61'
Тактическая замена. Семеду Нелсон уходит с поля и его заменяет Роберто Серхи
61'
Тактическая замена. Иньеста Андрес уходит с поля и его заменяет Делофеу Херард
61'
Гомеш Андре наказан за толчок Годин Диего
61'
Суарес Луис из команды Барселона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
60'
Луис Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Иньеста Андрес из команды Барселона делает навес
59'
59'
Тактическая замена. Корреа Анхель уходит с поля и его заменяет Гайтан Николас
57'
После штрафного удара, который произвел Месси Лионель мяч попадает в штангу
56'
Габи Фернандес из команды Атлетико М делает подножку. Месси Лионель заработал фол.
56'
Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Месси Лионель на финте ушёл от оппонента.
56'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Суарес Луис и мяч снова в игре
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
54'
53'
53'
Гризманн Антуан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Коке Хорхе из команды Атлетико М делает отличный навес.
53'
Пике Херард из команды Барселона отвел угрозу отличным подкатом
53'
Корреа Анхель из команды Атлетико М устремляется вперед с мячом.
52'
52'
Иньеста Андрес из команды Барселона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
51'
51'
Хуанфран Торрес из команды Атлетико М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Гризманн Антуан из команды Атлетико М делает пас партнеру.
51'
51'
Семеду Нелсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Карраско Янник из команды Атлетико М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
50'
Суарес Луис из команды Барселона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Ракитич Иван из команды Барселона делает навес
50'
Альба Хорди из команды Барселона делает навес прямо в штрафную.
49'
Суарес Луис из команды Барселона делает передачу за спину защитников.
49'
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48'
48'
47'
Карраско Янник попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Коке Хорхе из команды Атлетико М делает пас партнеру.
47'
Карраско Янник из команды Атлетико М разыграл угловой с левого угла.
46'
Юмтити Самуэль выбил мяч на угловой.
46'
Карраско Янник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Семеду Нелсон из команды Барселона делает подножку. Карраско Янник заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Ракитич Иван из команды Барселона был наказан за старое нарушение.
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
45'
45'
Месси Лионель нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Годин Диего из команды Атлетико М отвел угрозу отличным подкатом
43'
Месси Лионель на финте ушёл от оппонента.
42'
42'
Иньеста Андрес из команды Барселона делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
41'
Габи Фернандес из команды Атлетико М делает подножку. Ракитич Иван заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
40'
Альба Хорди из команды Барселона в офсайде
40'
Луис Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Суарес Луис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
40'
Иньеста Андрес из команды Барселона делает пас партнеру.
39'
Месси Лионель нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Суарес Луис из команды Барселона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Корреа Анхель из команды Атлетико М опасно играет. Чуть не пострадал Ракитич Иван.
37'
37'
Иньеста Андрес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Суарес Луис наказан за толчок Хуанфран Торрес
36'
Иньеста Андрес из команды Барселона делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
35'
Иньеста Андрес из команды Барселона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
33'
Юмтити Самуэль получает желтую карточку за споры
33'
Гомеш Андре из команды Барселона в офсайде
33'
33'
33'
32'
Хуанфран Торрес из команды Атлетико М. Это Альба Хорди заработал фол.
30'
Тер Штеген Марк-Андре вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Юмтити Самуэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Карраско Янник навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
29'
Ракитич Иван наказан за толчок Гризманн Антуан
28'
Иньеста Андрес из команды Барселона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
26'
Ньигес Сауль из команды Атлетико М делает подножку. Бускетс Серхио заработал фол.
26'
Гомеш Андре из команды Барселона делает подножку. Луис Филипе заработал фол.
25'
25'
Ракитич Иван из команды Барселона делает навес
25'
Семеду Нелсон из команды Барселона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
24'
24'
Хуанфран Торрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Семеду Нелсон из команды Барселона делает навес
21'
Карраско Янник сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ньигес Сауль отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
21'
Игрок команды Атлетико М делает подачу своему товарищу по команде.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
18'
16'
Юмтити Самуэль наказан за толчок Корреа Анхель
16'
Месси Лионель из команды Барселона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
15'
Ньигес Сауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Габи Фернандес получает желтую карточку.
14'
Габи Фернандес из команды Атлетико М делает подножку. Месси Лионель заработал фол.
13'
Месси Лионель из команды Барселона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Ракитич Иван из команды Барселона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Гомеш Андре из команды Барселона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Тер Штеген Марк-Андре вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Хуанфран Торрес из команды Атлетико М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
9'
Гризманн Антуан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Гризманн Антуан на финте ушёл от оппонента.
8'
Суарес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Коке Хорхе из команды Атлетико М подал угловой справа.
8'
Гризманн Антуан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
8'
Корреа Анхель из команды Атлетико М делает пас партнеру.
8'
Гризманн Антуан из команды Атлетико М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Иньеста Андрес ошибается в защите.
8'
7'
Гризманн Антуан из команды Атлетико М в офсайде
7'
Корреа Анхель из команды Атлетико М делает пас партнеру.
7'
6'
5'
Годин Диего из команды Атлетико М делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 16% времени, а гости – 84%.
4'
Иньеста Андрес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
2'
Габи Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ракитич Иван из команды Барселона подал угловой справа.
1'
Месси Лионель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
1'
Луис Филипе сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Месси Лионель из команды Барселона сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Суарес Луис мяча так и не получил
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Барселона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Атлетико М 1:1 Барселона
Атлетико М
15.3% (35)
Ничья:
24% (55)
Барселона
60.7% (139)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Барселона:
34.5% (79)
1:1 Ничья:
18.3% (42)
2:1 Атлетико М:
7.4% (17)
0:1 Барселона:
5.7% (13)
1:3 Барселона:
5.7% (13)
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