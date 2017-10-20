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Стадион:
Аделаида Юнайтед
2:2
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
0:1
13' Гол
Бериша Бесарт
1:1
23' Гол
Vince Lia
45' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
45' Желтая карточка
Бериша Бесарт
54' Желтая карточка
Троизи Джеймс
61' Желтая карточка
Уильямс Рис
2:1
62' Гол
Vince Lia
71' Желтая карточка
Адлунг Даниэль
2:2
82' Гол
Остин Митч
87' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
89' Желтая карточка
Michael Marrone
90'+6
Второй тайм
90'
Мельбурн Виктори производит замену. Барбарусес Костас уходит, и Ингхэм Джей заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аделаида Юнайтед производит замену. Винс Лия уходит, и Ryan Kitto заменяет его
Желтая карточка
89'
Майкл Марроне получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Isaias получает желтую карточку.
85'
Аделаида Юнайтед производит замену. Адлунг Даниэль уходит, и Nathan Konstandopoulos заменяет его

Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Остин Митч.
75'
Мельбурн Виктори производит замену. Джордж Лерой уходит, и Остин Митч заменяет его
Желтая карточка
71'
Адлунг Даниэль получает желтую карточку.
69'
Аделаида Юнайтед производит замену. Nikola Mileusnic уходит, и Матмур Карим заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Винс Лия.
Желтая карточка
61'
Уильямс Рис получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
Троизи Джеймс получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Бериша Бесарт получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Абсалонсен Йохан получает желтую карточку.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Винс Лия.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бериша Бесарт.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Adelaide Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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