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Стадион: Аделаида Овал
2:2
Конец матча
0:1
13' ГолБериша Бесарт
1:1
23' ГолVince Lia
45' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
45' Желтая карточкаБериша Бесарт
54' Желтая карточкаТроизи Джеймс
61' Желтая карточкаУильямс Рис
2:1
62' ГолVince Lia
71' Желтая карточкаАдлунг Даниэль
2:2
82' ГолОстин Митч
87' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
89' Желтая карточкаMichael Marrone
|
13'
0:1
23'
1:1
45'
45'
54'
61'
62'
2:1
71'
82'
2:2
89'
90'
Состав команд
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 22 Гюлюм Эрсан Защитник
- 2 Michael Marrone Защитник
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 11 Абсалонсен Йохан Полузащитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 6 Vince Lia
- 23 Jordan Elsey
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 12 Mark Ochieng Защитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 10 Матмур Карим Нападающий
- 7 Ryan Kitto
- Главный тренер: Guillermo Amor
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 5 Миллиган Марк Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Нападающий
- 6 Броксхэм Ли
- 2 Герия Джейсон
- 14 Thomas Deng
- Запасные игроки
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 18 Matias Sanchez I
- 22 Нигро Стефан
- 1 Matt Acton
- 11 Остин Митч
- Главный тренер: Kevin Muscat
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 13.09.2017 Хейдельберг Юнайтед 0:3 Аделаида Юнайтед КФ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 09.05.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Цзянсу Сунин ЛЧА
- 25.04.2017 Гамба Осака 3:3 Аделаида Юнайтед ЛЧА
- 15.04.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 11.04.2017 Чеджу Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед ЛЧА
- 07.04.2017 Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 31.03.2017 Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 19.03.2017 Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 15.03.2017 Аделаида Юнайтед 3:3 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 04.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.03.2017 Цзянсу Сунин 2:1 Аделаида Юнайтед ЛЧА
- 25.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 22.02.2017 Аделаида Юнайтед 0:3 Гамба Осака ЛЧА
- 17.02.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.02.2017 Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори ЭЛ
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2017 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.02.2017 Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 04.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.01.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Сидней ЭЛ
- 21.01.2017 Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.01.2017 Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2017 Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар ЭЛ
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА
- 25.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 07.01.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 22.10.2016 Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 19.02.2016 Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 28.11.2015 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 09.10.2015 Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 22.09.2015 Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА
- 21.03.2015 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 28.11.2014 Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 17.10.2014 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 22.02.2014 Мельбурн Виктори 4:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 23.11.2013 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 18.10.2013 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 08.02.2013 Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 07.12.2012 Аделаида Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 19.10.2012 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 13.01.2012 Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
- 10.12.2011 Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
- 14.10.2011 Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
Второй тайм
90'
Мельбурн Виктори производит замену. Барбарусес Костас уходит, и Ингхэм Джей заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аделаида Юнайтед производит замену. Винс Лия уходит, и Ryan Kitto заменяет его
89'
Майкл Марроне получает желтую карточку.
87'
Isaias получает желтую карточку.
85'
Аделаида Юнайтед производит замену. Адлунг Даниэль уходит, и Nathan Konstandopoulos заменяет его
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Остин Митч.
75'
Мельбурн Виктори производит замену. Джордж Лерой уходит, и Остин Митч заменяет его
71'
Адлунг Даниэль получает желтую карточку.
69'
Аделаида Юнайтед производит замену. Nikola Mileusnic уходит, и Матмур Карим заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Винс Лия.
61'
Уильямс Рис получает желтую карточку.
54'
Троизи Джеймс получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Бериша Бесарт получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Абсалонсен Йохан получает желтую карточку.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Винс Лия.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бериша Бесарт.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Adelaide Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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