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Стадион:
Мельбурн Сити
1:0
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
68' Желтая карточка
Ридентон Мэтью
1:0
69' Гол
Маккормак Росс
81' Желтая карточка
Маккормак Росс
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Веллингтон Феникс производит замену. Али Аббас уходит, и Adam Parkhouse заменяет его
82'
Мельбурн Херт производит замену. Маккормак Росс уходит, и Кэхилл Тим заменяет его
Желтая карточка
81'
Маккормак Росс получает желтую карточку.
77'
Веллингтон Феникс производит замену. Ридентон Мэтью уходит, и Hamish Watson заменяет его
74'
Мельбурн Херт производит замену. Маук Стефан уходит, и Брэттан Люк заменяет его

Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маккормак Росс.
Желтая карточка
68'
Ридентон Мэтью получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Веллингтон Феникс производит замену. Росси Марко II уходит, и Дойл Томас заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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