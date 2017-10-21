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Стадион: ААМИ Парк
1:0
Конец матча
68' Желтая карточкаРидентон Мэтью
1:0
69' ГолМаккормак Росс
81' Желтая карточкаМаккормак Росс
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68'
69'
1:0
81'
Состав команд
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 22 Michael Jakobsen II Защитник
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 44 Маккормак Росс Полузащитник
- 7 Nicholas Fitzgerald
- 11 Bruce Kamau
- 6 Osama Malik
- 25 Iacopo La Rocca
- Запасные игроки
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 9 Карруска Марсело Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 17 Кэхилл Тим Нападающий
- Главный тренер: Michael Valkanis
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 13 Росси Марко II Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Полузащитник
- 8 Видошич Дарио Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 2 Daniel Mullen I
- 4 Парацки Горан
- 17 Ali Abbas
- Запасные игроки
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 19 Дойл Томас Защитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 12 Adam Parkhouse
- 11 Hamish Watson
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Акоа Сидней Сити Ист 2:3 Мельбурн Сити КФ
- 01.08.2017 Пенинсула Пауэр 0:2 Мельбурн Сити КФ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2017 Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней ЭЛ
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.02.2017 Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 19.01.2017 Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.01.2017 Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.01.2017 Мельбурн Сити 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.02.2017 Сидней 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2017 Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.01.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.01.2017 Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.01.2017 Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.01.2017 Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.01.2017 Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 01.01.2017 Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 26.12.2016 Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.11.2016 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.10.2016 Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2016 Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.02.2016 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 25.01.2016 Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.08.2015 Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА
- 03.05.2015 Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 12.04.2015 Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 12.04.2015 Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 14.02.2015 Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 14.02.2015 Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 16.03.2014 Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 16.02.2014 Веллингтон Феникс 0:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.12.2013 Мельбурн Сити 0:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 03.03.2013 Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.12.2012 Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 14.10.2012 Мельбурн Сити 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 29.01.2012 Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Сити Хёндай А-Лига
- 04.12.2011 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Веллингтон Феникс производит замену. Али Аббас уходит, и Adam Parkhouse заменяет его
82'
Мельбурн Херт производит замену. Маккормак Росс уходит, и Кэхилл Тим заменяет его
81'
Маккормак Росс получает желтую карточку.
77'
Веллингтон Феникс производит замену. Ридентон Мэтью уходит, и Hamish Watson заменяет его
74'
Мельбурн Херт производит замену. Маук Стефан уходит, и Брэттан Люк заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маккормак Росс.
68'
Ридентон Мэтью получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Веллингтон Феникс производит замену. Росси Марко II уходит, и Дойл Томас заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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