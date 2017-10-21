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Стадион:
Сидней
1:2
Перерыв
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
3' Гол
Риера Ориоль
0:2
30' Гол
Хэмилл Брендан
1:2
39' Пенальти
Бобо
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Бобо из команды Сидней забивает пенальти
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хэмилл Брендан.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Риера Ориоль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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