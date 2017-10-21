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Стадион: Футбольный, Сидней
1:2
Перерыв
0:1
3' ГолРиера Ориоль
0:2
30' ГолХэмилл Брендан
1:2
39' ПенальтиБобо
|
3'
0:1
30'
0:2
39'
1:2
Состав команд
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 7 Майкл Зулло Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 22 Райолл Себастьян Защитник
- 16 Калик Энтони Полузащитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 25 Хёрд Крис Защитник
- 18 Корнтуэйт Роберт Защитник
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 8 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 10 Сехудо Альваро Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 24 Raul Llorente Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- 19 Марк Бридж
- Запасные игроки
- 30 Холл Джон Вратарь
- 22 Jonathan Aspropotamitis Защитник
- 14 Кусуками Джампи Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 6 Меллинг Джейкоб
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Бэнстаун Берриз 0:3 Сидней КФ
- 02.08.2017 Шемрок Роверс Дарвин 0:8 Сидней КФ
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
- 24.05.2017 Сидней 0:3 Ливерпуль ТМК
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней ЭЛ
- 18.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней ЭЛ
- 09.02.2017 Сидней 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.02.2017 Брисбен Роар 0:0 Сидней ЭЛ
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 20.09.2017 Блэктаун Сити 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2017 Бентлей Гринз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 15.07.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Арсенал ТМК
- 10.05.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 26.04.2017 Урава Редс 6:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.04.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 11.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Сеул ЛЧА
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.03.2017 Сеул 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЛЧА
- 04.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.02.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЛЧА
- 25.02.2017 Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Урава Редс ЛЧА
Последние игры между собой
Сидней: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
- 18.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига
- 14.01.2017 Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.10.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней Эй-Лига
- 20.02.2016 Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 16.01.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней Эй-Лига
- 24.10.2015 Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 28.02.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней Эй-Лига
- 29.11.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига
- 18.10.2014 Сидней 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.03.2014 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 11.01.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Эй-Лига
- 26.10.2013 Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 23.03.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Эй-Лига
- 15.12.2012 Сидней 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 20.10.2012 Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней Эй-Лига
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хэмилл Брендан.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Риера Ориоль.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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