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Чертаново
 
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ЦРФСО
announcement
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До начала матча осталось 22 часа 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Чертаново - ЦРФСО, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Чертаново - ЦРФСО
Чертаново
38.5% (5)
Ничья:
7.7% (1)
ЦРФСО
53.8% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦРФСО:
46.2% (6)
Чертаново:
23.1% (3)
Чертаново:
15.4% (2)
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