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Чертаново (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 14.10.2017 Муром 2:0 Чертаново ВДЗЗ
- 07.10.2017 Чертаново 2:0 Псков-747 ВДЗЗ
- 30.09.2017 Чертаново 0:0 Спартак Кострома ВДЗЗ
- 25.09.2017 Коломна 0:1 Чертаново ВДЗЗ
- 16.09.2017 Чертаново 3:1 Торпедо Владимир ВДЗЗ
- 08.09.2017 Луки-Энергия 1:2 Чертаново ВДЗЗ
- 01.09.2017 Чертаново 4:1 Знамя Труда ВДЗЗ
- 27.08.2017 Велес Москва 0:2 Чертаново ВДЗЗ
- 23.08.2017 Чертаново 0:2 Динамо СПб К
- 18.08.2017 Чертаново 3:0 Локомотив-Казанка ВДЗЗ
- 11.08.2017 Долгопрудный 2:2 Чертаново ВДЗЗ
- 07.08.2017 Торпедо Москва 1:2 Чертаново К
- 03.08.2017 Чертаново 2:0 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 27.07.2017 ЦРФСО 1:2 Чертаново ВДЗЗ
- 23.07.2017 Чертаново 2:1 Строгино К
- 19.07.2017 Чертаново 2:1 Текстильщик ВДЗЗ
- 22.06.2017 Спартак Москва 2:1 Чертаново ТМК
- 28.05.2017 Арсенал-2 Тула 1:3 Чертаново ВДЗЦ
- 21.05.2017 Чертаново 1:0 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 17.05.2017 Чертаново 2:2 Рязань ВДЗЦ
ЦРФСО (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 13.10.2017 ЦРФСО 1:3 Торпедо Владимир ВДЗЗ
- 07.10.2017 Луки-Энергия 1:2 ЦРФСО ВДЗЗ
- 29.09.2017 ЦРФСО 3:1 Знамя Труда ВДЗЗ
- 23.09.2017 Велес Москва 2:1 ЦРФСО ВДЗЗ
- 15.09.2017 ЦРФСО 0:3 Локомотив-Казанка ВДЗЗ
- 08.09.2017 Долгопрудный 0:0 ЦРФСО ВДЗЗ
- 01.09.2017 ЦРФСО 1:1 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 25.08.2017 Спартак Кострома 2:0 ЦРФСО ВДЗЗ
- 18.08.2017 Текстильщик 3:1 ЦРФСО ВДЗЗ
- 11.08.2017 ЦРФСО 1:1 Муром ВДЗЗ
- 03.08.2017 Псков-747 1:0 ЦРФСО ВДЗЗ
- 27.07.2017 ЦРФСО 1:2 Чертаново ВДЗЗ
- 23.07.2017 Динамо Брянск 2:1 ЦРФСО К
- 19.07.2017 Коломна 0:1 ЦРФСО ВДЗЗ
- 04.06.2017 Спартак Кострома 1:1 ЦРФСО ВДЗЗ
- 28.05.2017 ЦРФСО 6:0 Волга Тверь ВДЗЗ
- 21.05.2017 Долгопрудный 2:2 ЦРФСО ВДЗЗ
- 14.05.2017 ЦРФСО 3:2 Динамо СПб ВДЗЗ
- 07.05.2017 Динамо-2 Москва 2:1 ЦРФСО ВДЗЗ
- 30.04.2017 ЦРФСО 0:2 Торпедо Владимир ВДЗЗ
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЦРФСО: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 27.07.2017 ЦРФСО 1:2 Чертаново Второй дивизион. Зона Запад
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чертаново
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|25 - 9
|32
|2.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 13
|29
|3.
|Локомотив-Казанка
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 9
|26
|4.
|Муром
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|20 - 10
|26
|5.
|Спартак Кострома
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|6.
|Торпедо Владимир
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|8.
|Долгопрудный
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|23 - 17
|18
|9.
|Псков-747
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|9 - 15
|16
|10.
|Луки-Энергия
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|7 - 11
|12
|11.
|ЦРФСО
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|12.
|Динамо-2 СПб
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|13.
|Коломна
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|5 - 28
|4
|14.
|Знамя Труда
|Заявка
|13
|1
|0
|12
|6 - 35
|3
-
До начала матча осталось 22 часа 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Чертаново - ЦРФСО, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Чертаново - ЦРФСО, который состоится 21.10.2017.
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Прогнозы на матч Чертаново - ЦРФСО
Чертаново
38.5% (5)
Ничья:
7.7% (1)
ЦРФСО
53.8% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 ЦРФСО:
46.2% (6)
2:0 Чертаново:
23.1% (3)
1:0 Чертаново:
15.4% (2)
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