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Стадион: Санкт-Якоб Парк
26' Желтая карточкаХедигер Деннис
1:0
36' ГолДзуффи Лука
2:0
61' ГолАйети Альбиан
67' Желтая карточкаСухи Марек
2:1
68' ПенальтиКостанцо Морено
70' Желтая карточкаКаблан Крис
77' Желтая карточкаТосетти Маттео
|
26'
36'
1:0
61'
2:0
67'
68'
2:1
70'
77'
Состав команд
17
Сухи
Марек
33
Буа
Кевин
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
13
Рапп
Симоне
Базель 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- 19 Оберлин Димитри Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 25 Риверос Блас Защитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Нападающий
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Тун 4-3-2-1
- Основной состав
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 5 Бюрги Николас Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 34 Суттер Никола Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 16 Костанцо Морено Нападающий
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель С
- 30.09.2017 Грасcхоппер 0:0 Базель С
- 27.09.2017 Базель 5:0 Бенфика ЛЧ
- 23.09.2017 Базель 1:0 Цюрих С
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель С
- 17.09.2017 Кьяссо 0:1 Базель К
- 12.09.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Базель ЛЧ
- 09.09.2017 Базель 1:2 Лозанна С
- 30.08.2017 Базель 6:1 Волен ТМК
- 27.08.2017 Сьон 1:1 Базель С
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано С
- 13.08.2017 Ветсвиль-Бонштеттен 0:2 Базель К
- 10.08.2017 Базель 3:2 Грасcхоппер С
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель С
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель С
- 15.07.2017 Базель 3:2 Спортинг Л ТМК
- 12.07.2017 Базель 3:2 Атлетик Б ТМК
- 08.07.2017 Базель 2:0 Ксамакс ТМК
Тун (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.10.2017 Тун 1:3 Цюрих С
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн С
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун С
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер С
- 17.09.2017 Виль 0:3 Тун К
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун С
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун С
- 19.08.2017 Тун 5:2 Лозанна С
- 12.08.2017 Стад Паерне 1:2 Тун К
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун С
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель С
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Тун 5:1 Кьяссо ТМК
- 08.07.2017 Тун 2:0 Винтертур ТМК
- 07.07.2017 Тун 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2017 Тун 2:2 Кёниц ТМК
- 24.06.2017 Тун 1:0 Ксамакс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 2:1 Тун ТМК
Последние игры между собой
Базель: победы: 11, ничьи: 9, поражения: 0
Тун: победы: 0, ничьи: 9, поражения: 11
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель Суперлига
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун Суперлига
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель Суперлига
- 10.05.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.02.2016 Тун 1:1 Базель Суперлига
- 06.12.2015 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 12.08.2015 Базель 3:1 Тун Суперлига
- 25.05.2015 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 07.03.2015 Базель 3:0 Тун Суперлига
- 27.09.2014 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 02.08.2014 Тун 2:3 Базель Суперлига
- 06.04.2014 Базель 0:0 Тун Суперлига
- 02.03.2014 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 23.11.2013 Базель 4:1 Тун Суперлига
- 25.09.2013 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 21.04.2013 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 17.03.2013 Базель 1:0 Тун Суперлига
- 27.02.2013 Тун 1:2 Базель Кубок Швейцарии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|2.
|Базель
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|3.
|Цюрих
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 10
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 19
|18
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|6.
|Лозанна
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 21
|13
|7.
|Люцерн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|8.
|Тун
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 24
|11
|9.
|Сьон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|10.
|Лугано
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Базель производит замену. Эльюнусси Мохамед уходит, и Иттен Седрик заменяет его
84'
Тун производит замену. Шпильман Марвин уходит, и Феррейру Нельсон заменяет его
80'
Базель производит замену. Оберлин Димитри уходит, и Ди Сере заменяет его
77'
Тосетти Маттео получает желтую карточку.
70'
Каблан Крис получает желтую карточку.
68'
Г О О О О О Л - Костанцо Морено из команды Тун забивает пенальти
67'
Сухи Марек получает желтую карточку.
65'
Базель производит замену. Айети Альбиан уходит, и Штеффен Ренато заменяет его
65'
Тун производит замену. Рапп Симоне уходит, и Костанцо Морено заменяет его
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айети Альбиан.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Тун производит замену. Суттер Никола уходит, и Соргич Деян заменяет его
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дзуффи Лука.
26'
Хедигер Деннис получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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