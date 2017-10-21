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Стадион:
Базель
2:1
Конец матча
Тун
0'
26' Желтая карточка
Хедигер Деннис
1:0
36' Гол
Дзуффи Лука
2:0
61' Гол
Айети Альбиан
67' Желтая карточка
Сухи Марек
2:1
68' Пенальти
Костанцо Морено
70' Желтая карточка
Каблан Крис
77' Желтая карточка
Тосетти Маттео
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Базель производит замену. Эльюнусси Мохамед уходит, и Иттен Седрик заменяет его
84'
Тун производит замену. Шпильман Марвин уходит, и Феррейру Нельсон заменяет его
80'
Базель производит замену. Оберлин Димитри уходит, и Ди Сере заменяет его
Желтая карточка
77'
Тосетти Маттео получает желтую карточку.
Желтая карточка
70'
Каблан Крис получает желтую карточку.

Описание гола
68'
Г О О О О О Л - Костанцо Морено из команды Тун забивает пенальти
Желтая карточка
67'
Сухи Марек получает желтую карточку.
65'
Базель производит замену. Айети Альбиан уходит, и Штеффен Ренато заменяет его
65'
Тун производит замену. Рапп Симоне уходит, и Костанцо Морено заменяет его
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айети Альбиан.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Тун производит замену. Суттер Никола уходит, и Соргич Деян заменяет его
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дзуффи Лука.
Желтая карточка
26'
Хедигер Деннис получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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