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Стадион: АФГ Арена
0:4
Конец матча
0:1
18' ГолМарин Леандро
0:2
38' ГолЖейссманн Жоэль
41' Желтая карточкаМонтейру Элтон
0:3
55' ГолКампо Самуэле
0:4
59' ГолТехеда Ельцин
64' Желтая карточкаУисс Алан
69' Желтая карточкаРоша Ален
|
18'
0:1
38'
0:2
41'
55'
0:3
59'
0:4
64'
69'
Состав команд
Санкт-Галлен 4-4-2
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 2 Кох Филипп Защитник
- 3 Хагги Карим Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 8 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 34 Бабич Борис Нападающий
- Главный тренер: Контини Джорджо
Лозанна 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 4 Маньер Жереми Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 15 Марин Леандро Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 27 Mersim Asllani Полузащитник
- 11 Кампо Самуэле Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 20 Домингес Максим Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 37 Торрес Габриэль Нападающий
- 10 Сарате Гонсало Нападающий
- 29 Зачири Анди Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 05.10.2017 Альтах 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун С
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель С
- 17.09.2017 Линт 1:1 Санкт-Галлен К
- 09.09.2017 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен С
- 31.08.2017 Фрайбург 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз С
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен С
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен С
- 13.08.2017 Баден 3:8 Санкт-Галлен К
- 09.08.2017 Санкт-Галлен 0:2 Люцерн С
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон С
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Саутгемптон ТМК
- 07.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Волен ТМК
- 01.07.2017 СВ Шаффхаузен 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 24.06.2017 Санкт-Галлен 2:3 Альтах ТМК
Лозанна (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 14.10.2017 Лозанна 2:1 Янг Бойз С
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна С
- 20.09.2017 Лозанна 1:1 Цюрих С
- 16.09.2017 ЯФ Ювентус 1:3 Лозанна К
- 09.09.2017 Базель 1:2 Лозанна С
- 26.08.2017 Лозанна 1:1 Грасcхоппер С
- 19.08.2017 Тун 5:2 Лозанна С
- 12.08.2017 Пайде 1:3 Лозанна К
- 09.08.2017 Лозанна 2:3 Лугано С
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна С
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Лозанна 1:1 Брентфорд ТМК
- 11.07.2017 Лозанна 0:5 Валенсия ТМК
- 08.07.2017 Лозанна 2:2 Нант ТМК
- 01.07.2017 Лозанна 0:0 Ксамакс ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Лозанна 1:2 Лугано С
- 20.05.2017 Лозанна 0:0 Тун С
- 17.05.2017 Люцерн 0:3 Лозанна С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Лозанна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.05.2017 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна Суперлига
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна Суперлига
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 17.04.2014 Санкт-Галлен 0:0 Лозанна Суперлига
- 23.02.2014 Лозанна 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.11.2013 Лозанна 0:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.08.2013 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна Суперлига
- 20.04.2013 Лозанна 1:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.03.2013 Санкт-Галлен 3:1 Лозанна Суперлига
- 06.10.2012 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна Суперлига
- 21.07.2012 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 05.04.2010 Санкт-Галлен 1:2 Лозанна Кубок
- 09.05.2009 Санкт-Галлен 4:0 Лозанна Челлендж Лига
- 17.11.2008 Лозанна 0:5 Санкт-Галлен Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 10
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|3.
|Цюрих
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 10
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 23
|18
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|6.
|Лозанна
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 21
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 24
|11
|8.
|Люцерн
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Сьон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|10.
|Лугано
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Лозанна производит замену. Маккоппи Андреа уходит, и Сарате Гонсало заменяет его
83'
Санкт-Галлен производит замену. Алексич Даниел уходит, и Чернегг Петер заменяет его
79'
Лозанна производит замену. Марджиотта Франческо уходит, и Торрес Габриэль заменяет его
71'
Лозанна производит замену. Роша Ален уходит, и Паше Александр заменяет его
69'
Санкт-Галлен производит замену. Бен Халифа Нассим уходит, и Тафер Яннис заменяет его
69'
Роша Ален получает желтую карточку.
64'
Уисс Алан получает желтую карточку.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Техеда Ельцин.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кампо Самуэле.
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт-Галлен производит замену. Кох Филипп уходит, и Таипи Гьелбрим заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Монтейру Элтон получает желтую карточку.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жейссманн Жоэль.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марин Леандро.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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