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Стадион:
Санкт-Галлен
0:4
Конец матча
Лозанна
0'
0:1
18' Гол
Марин Леандро
0:2
38' Гол
Жейссманн Жоэль
41' Желтая карточка
Монтейру Элтон
0:3
55' Гол
Кампо Самуэле
0:4
59' Гол
Техеда Ельцин
64' Желтая карточка
Уисс Алан
69' Желтая карточка
Роша Ален
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Лозанна производит замену. Маккоппи Андреа уходит, и Сарате Гонсало заменяет его
83'
Санкт-Галлен производит замену. Алексич Даниел уходит, и Чернегг Петер заменяет его
79'
Лозанна производит замену. Марджиотта Франческо уходит, и Торрес Габриэль заменяет его
71'
Лозанна производит замену. Роша Ален уходит, и Паше Александр заменяет его
69'
Санкт-Галлен производит замену. Бен Халифа Нассим уходит, и Тафер Яннис заменяет его

Желтая карточка
69'
Роша Ален получает желтую карточку.
Желтая карточка
64'
Уисс Алан получает желтую карточку.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Техеда Ельцин.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кампо Самуэле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт-Галлен производит замену. Кох Филипп уходит, и Таипи Гьелбрим заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Монтейру Элтон получает желтую карточку.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жейссманн Жоэль.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марин Леандро.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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