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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Турбийон
0:1
8' ГолКарлиньос Жуниор
1:1
10' ГолУчан Салих
21' Желтая карточкаРуй Стив
39' Вторая желтая карточкаРуй Стив
63' Желтая карточкаChristian Zock
64' Желтая карточкаГолемич Владимир
2:1
71' ГолКунья Матеус
2:2
86' ГолМариани Давид
90' Желтая карточкаКарлиньос Жуниор
90' Желтая карточкаЗверотич Элсад
|
8'
0:1
10'
1:1
21'
39'
63'
64'
71'
2:1
86'
2:2
90'
90'
Состав команд
33
Леняни
Эрмир
48
Учан
Салих
70
Кунья
Матеус
22
Руй
Стив
Сьон 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 19 Christian Zock Полузащитник
- 9 Номбе Мбойо Полузащитник
- 48 Учан Салих Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 28 Милосавлевич Никола Полузащитник
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 22 Аквафреска Роберт Нападающий
- 3 Andre Luis II
- Главный тренер: Трамедзани Паоло
Лугано 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 22 Руй Стив Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 35 Амузи Стэнли Полузащитник
- 21 Милосавлевич Радомир Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 7 Бну-Марзук Юнес Нападающий
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна С
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 16.09.2017 Стад Лозанна-Уши 2:1 Сьон К
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон С
- 27.08.2017 Сьон 1:1 Базель С
- 20.08.2017 Сьон 1:1 Люцерн С
- 13.08.2017 Гренихен 1:9 Сьон К
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон С
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон С
- 02.08.2017 Сьон 1:1 Судува ЛЕ
- 27.07.2017 Судува 3:0 Сьон ЛЕ
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Сьон 0:2 Атлетик Б ТМК
- 12.07.2017 Сьон 0:1 ПСВ ТМК
- 08.07.2017 Сьон 1:0 Ренн ТМК
- 05.07.2017 Сьон 2:3 Марсель ТМК
- 01.07.2017 Серветт 0:1 Сьон ТМК
Лугано (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 19.10.2017 Лугано 3:2 Виктория Пльзень ЛЕ
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель С
- 01.10.2017 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 17.09.2017 Кёниц 0:1 Лугано К
- 14.09.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Лугано ЛЕ
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано С
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун С
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано С
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен С
- 12.08.2017 Бассекурт 0:6 Лугано К
- 09.08.2017 Лозанна 2:3 Лугано С
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих С
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 15.07.2017 Кьево 2:0 Лугано ТМК
- 11.07.2017 Лугано 0:4 Милан ТМК
- 07.07.2017 Кьяссо 0:2 Лугано ТМК
- 04.07.2017 Локарно 0:4 Лугано ТМК
Последние игры между собой
Сьон: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 3
Лугано: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 8
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон Суперлига
- 13.05.2017 Сьон 2:0 Лугано Суперлига
- 09.04.2017 Лугано 4:2 Сьон Суперлига
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано Суперлига
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон Суперлига
- 23.04.2016 Сьон 3:1 Лугано Суперлига
- 03.04.2016 Лугано 0:6 Сьон Суперлига
- 01.11.2015 Лугано 3:0 Сьон Суперлига
- 13.09.2015 Сьон 3:0 Лугано Суперлига
- 21.11.2010 Лугано 2:3 Сьон Кубок
- 23.01.2010 Лугано 1:2 Сьон Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 10
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|3.
|Цюрих
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 10
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 23
|18
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|6.
|Лозанна
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 21
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 24
|11
|8.
|Люцерн
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Сьон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|10.
|Лугано
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
Новости после матча
Второй тайм
90'
Зверотич Элсад получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Карлиньос Жуниор получает желтую карточку.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мариани Давид.
84'
Сьон производит замену. Matheus Cunha уходит, и Мвенг Фредди заменяет его
77'
Сьон производит замену. Касами Пайтим уходит, и Ндойе Бирама заменяет его
77'
Лугано производит замену. Пиччинокки Марио уходит, и Боттани Маттиа заменяет его
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Matheus Cunha.
64'
Големич Владимир получает желтую карточку.
63'
Christian Zock получает желтую карточку.
55'
Сьон производит замену. Рикардо Пауло уходит, и Анга-Лётшер Мартин заменяет его
46'
Лугано производит замену. Герндт Александр уходит, и Саббатини Джонатан заменяет его
46'
Лугано производит замену. Чрнигой Домен уходит, и Сульмони Фульвио заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Руй Стив получает вторую желтую карточку. Удаление.
21'
Руй Стив получает желтую карточку.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Учан Салих.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карлиньос Жуниор.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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