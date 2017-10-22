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Стадион:
Сьон
2:2
Конец матча
Лугано
0'
0:1
8' Гол
Карлиньос Жуниор
1:1
10' Гол
Учан Салих
21' Желтая карточка
Руй Стив
39' Вторая желтая карточка
Руй Стив
63' Желтая карточка
Christian Zock
64' Желтая карточка
Големич Владимир
2:1
71' Гол
Кунья Матеус
2:2
86' Гол
Мариани Давид
90' Желтая карточка
Карлиньос Жуниор
90' Желтая карточка
Зверотич Элсад
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Желтая карточка
90'
Зверотич Элсад получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Карлиньос Жуниор получает желтую карточку.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мариани Давид.
84'
Сьон производит замену. Matheus Cunha уходит, и Мвенг Фредди заменяет его
77'
Сьон производит замену. Касами Пайтим уходит, и Ндойе Бирама заменяет его

77'
Лугано производит замену. Пиччинокки Марио уходит, и Боттани Маттиа заменяет его
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Matheus Cunha.
Желтая карточка
64'
Големич Владимир получает желтую карточку.
Желтая карточка
63'
Christian Zock получает желтую карточку.
55'
Сьон производит замену. Рикардо Пауло уходит, и Анга-Лётшер Мартин заменяет его
46'
Лугано производит замену. Герндт Александр уходит, и Саббатини Джонатан заменяет его
46'
Лугано производит замену. Чрнигой Домен уходит, и Сульмони Фульвио заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Руй Стив получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
21'
Руй Стив получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Учан Салих.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Карлиньос Жуниор.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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