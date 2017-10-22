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Стадион: Свисспорарена
20' Желтая карточкаСаного Секу
32' Желтая карточкаШнойвли Кристиан
32' Желтая карточкаНуху Касим
0:1
42' ГолСулеймани Миралем
42' Желтая карточкаДемхасай Шкельчим
82' Желтая карточкаФон Берген Стив
88' Желтая карточкаФон Балльмоос Давид
|
20'
32'
32'
42'
0:1
82'
Состав команд
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
29
Кутеса
Дерек
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 5 Lucao II Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Полузащитник
- 9 Юрич Томи Полузащитник
- 29 Кутеса Дерек Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 13 Чон Иль Гван Нападающий
- 34 Silvan Sidler
- 24 Варгас Рубен
- Главный тренер: Баббель Маркус
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 15.10.2017 Грасcхоппер 1:1 Люцерн С
- 05.10.2017 Люцерн 5:0 Арау ТМК
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна С
- 20.09.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 16.09.2017 Серветт 0:1 Люцерн К
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун С
- 27.08.2017 Люцерн 1:1 Цюрих С
- 20.08.2017 Сьон 1:1 Люцерн С
- 12.08.2017 Кринс 0:1 Люцерн К
- 09.08.2017 Санкт-Галлен 0:2 Люцерн С
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер С
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 20.07.2017 Люцерн 2:1 Осиек ЛЕ
- 13.07.2017 Осиек 2:0 Люцерн ЛЕ
- 08.07.2017 Страсбург 4:4 Люцерн ТМК
- 05.07.2017 Зандхаузен 2:1 Люцерн ТМК
- 01.07.2017 Люцерн 0:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 28.06.2017 Люцерн 3:3 Кринс ТМК
Янг Бойз (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
- 14.10.2017 Лозанна 2:1 Янг Бойз С
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
- 28.09.2017 Скендербеу 1:1 Янг Бойз ЛЕ
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 20.09.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 17.09.2017 Олд Бойз 0:4 Янг Бойз К
- 14.09.2017 Янг Бойз 1:1 Партизан ЛЕ
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано С
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз С
- 23.08.2017 ЦСКА Москва 2:0 Янг Бойз ЛЧ
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз С
- 15.08.2017 Янг Бойз 0:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 12.08.2017 Брайтенрайн 0:3 Янг Бойз К
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун С
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна С
- 02.08.2017 Янг Бойз 2:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель С
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 20.09.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига
- 20.04.2016 Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 06.03.2016 Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига
- 05.12.2015 Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 25.07.2015 Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига
- 21.05.2015 Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига
- 07.02.2015 Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.12.2014 Люцерн 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 14.09.2014 Янг Бойз 3:2 Люцерн Суперлига
- 06.04.2014 Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига
- 23.02.2014 Люцерн 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 20.10.2013 Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 21.09.2013 Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига
- 11.05.2013 Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 09.02.2013 Янг Бойз 3:2 Люцерн Суперлига
- 28.11.2012 Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 10
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|3.
|Цюрих
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 10
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 23
|18
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|6.
|Лозанна
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 21
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 24
|11
|8.
|Люцерн
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Сьон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|10.
|Лугано
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Фон Балльмоос Давид получает желтую карточку.
87'
Янг Бойз производит замену. Нсаме Жан-Пьер уходит, и Соу Джибриль заменяет его
86'
Люцерн производит замену. Гретер Симон уходит, и Кустодио Оливер заменяет его
84'
Янг Бойз производит замену. Сулеймани Миралем уходит, и Шик Торстен заменяет его
82'
Фон Берген Стив получает желтую карточку.
78'
Янг Бойз производит замену. Фасснахт Кристиан уходит, и Нгамелеу Муми заменяет его
76'
Люцерн производит замену. Демхасай Шкельчим уходит, и Угриниц Филип заменяет его
63'
Люцерн производит замену. Кутеса Дерек уходит, и Чон Иль Гван заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Демхасай Шкельчим получает желтую карточку.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сулеймани Миралем.
32'
Нуху Касим получает желтую карточку.
32'
Шнойвли Кристиан получает желтую карточку.
20'
Саного Секу получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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