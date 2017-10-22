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Стадион:
Люцерн
0:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
20' Желтая карточка
Саного Секу
32' Желтая карточка
Шнойвли Кристиан
32' Желтая карточка
Нуху Касим
0:1
42' Гол
Сулеймани Миралем
42' Желтая карточка
Демхасай Шкельчим
82' Желтая карточка
Фон Берген Стив
88' Желтая карточка
Фон Балльмоос Давид
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Фон Балльмоос Давид получает желтую карточку.
87'
Янг Бойз производит замену. Нсаме Жан-Пьер уходит, и Соу Джибриль заменяет его
86'
Люцерн производит замену. Гретер Симон уходит, и Кустодио Оливер заменяет его
84'
Янг Бойз производит замену. Сулеймани Миралем уходит, и Шик Торстен заменяет его
Желтая карточка
82'
Фон Берген Стив получает желтую карточку.

78'
Янг Бойз производит замену. Фасснахт Кристиан уходит, и Нгамелеу Муми заменяет его
76'
Люцерн производит замену. Демхасай Шкельчим уходит, и Угриниц Филип заменяет его
63'
Люцерн производит замену. Кутеса Дерек уходит, и Чон Иль Гван заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Демхасай Шкельчим получает желтую карточку.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сулеймани Миралем.
Желтая карточка
32'
Нуху Касим получает желтую карточку.
Желтая карточка
32'
Шнойвли Кристиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Саного Секу получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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