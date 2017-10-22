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Стадион: Зрители: 23800
Фрайбург
1:1
Конец матча
Герта
0'
13' Желтая карточка
Леки Мэттью
15' Желтая карточка
Линхарт Филипп
15' Желтая карточка
Ибишевич Ведад
33' Желтая карточка
Сеюнджю Чаглар
43' Желтая карточка
Штарк Никлас
1:0
52' Пенальти
Хаберер Яник
57' Желтая карточка
Хаберер Яник
62' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
1:0
78' Не забитый пенальти
Калу Саломон
1:1
81' Пенальти
Калу Саломон
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Удар от ворот произведет Герта
94'
Франц Майк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Игроки ФК "Фрайбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Леки Мэттью из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
93'
Кат Флориан наказан за толчок Штарк Никлас

93'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Удар от ворот произведет Герта
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
91'
После штрафного удара,который нанес Шустер Юлиан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
90'
Рекик Карим блокирует соперника. Нидерлехнер Флориан заработал своей команде штрафной.
Офсайд
89'
Леки Мэттью из команды Герта в офсайде
89'
Калу Саломон из команды Герта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Зельке Дейви мяча так и не получил
88'
Майер Арне из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
86'
Удар от ворот произведет Фрайбург
85'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Линхарт Филипп получил травму и заменен. Кох Робин выходит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
84'
Удар от ворот произведет Герта
Травма, повреждение
84'
Линхарт Филипп получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Леки Мэттью бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Вайзер Митчелл, и мяч снова в игре
83'
Майер Арне из команды Герта делает пас партнеру.
83'
Зельке Дейви нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
81'
Г О О О О О Л - Калу Саломон из команды Герта забивает пенальти
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
80'
ПЕНАЛЬТИ! – Хёфлер Николас сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Зельке Дейви заработал пенальти для своей команды
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Вайзер Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Терраццино Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
79'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
78'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Калу Саломон бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Фол, нарушение
77'
ПЕНАЛТИ! - Шустер Юлиан тянет соперника за майку в штрафной площади. Майер Арне заработал пенальти для своей команды
Фол, нарушение
76'
Франц Майк атакует сзади соперника. Вайзер Митчелл пострадал.
76'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Терраццино Марко из команды Фрайбург. Это Лустенбергер Фабиан заработал фол.
75'
Удар от ворот произведет Герта
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Тактическая замена. Лустенбергер Фабиан уходит с поля и его заменяет Майер Арне
74'
Тактическая замена. Хаберер Яник уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
73'
Нидерлехнер Флориан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Нидерлехнер Флориан на финте ушёл от оппонента.
73'
Франц Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
73'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
72'
Шелбред Пер-Сильян атакует сзади соперника. Нидерлехнер Флориан пострадал.
71'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Хаберер Яник не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Ярстейн Руне неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
69'
После дальнего удара, который нанес Франц Майк мяч отбит вратарем
67'
Удар от ворот произведет Фрайбург
67'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург. Это Зельке Дейви заработал фол.
Фол, нарушение
66'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
65'
Кат Флориан из команды Фрайбург в офсайде
Фол, нарушение
64'
Штарк Никлас из команды Герта делает подножку. Терраццино Марко заработал фол.
63'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Калу Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Нидерлехнер Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
62'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
61'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Удар от ворот произведет Фрайбург
59'
Платтенхардт Марвин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
59'
Хаберер Яник из команды Фрайбург. Это Зельке Дейви заработал фол.
59'
Зельке Дейви из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
59'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург. Это Платтенхардт Марвин заработал фол.
Желтая карточка
57'
Хаберер Яник получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Леки Мэттью заработал фол.
57'
Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Лазаро Валентино
56'
Платтенхардт Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
55'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург в офсайде
54'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Шелбред Пер-Сильян наказан за толчок Хаберер Яник
54'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Зельке Дейви наказан за толчок Линхарт Филипп
Описание гола
52'
Г О О О О О Л - Хаберер Яник из команды Фрайбург забивает пенальти
Фол, нарушение
51'
ПЕНАЛЬТИ! – Штарк Никлас сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Гюнтер Кристиан заработал пенальти для своей команды
51'
Гюнтер Кристиан на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Зельке Дейви попал в створ, но вратарь справился с ударом.
50'
Нидерлехнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Леки Мэттью из команды Герта подал угловой слева.
50'
Сеюнджю Чаглар выбил мяч на угловой.
49'
Калу Саломон из команды Герта делает навес
49'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Леки Мэттью из команды Герта делает навес
Фол, нарушение
47'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает подножку. Лустенбергер Фабиан заработал фол.
46'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
45'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
45'
Штенцель Паскаль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Терраццино Марко из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
43'
Штарк Никлас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Штарк Никлас из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Гюнтер Кристиан.
43'
Игроки ФК "Фрайбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Франц Майк из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Дуда Ондрей.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Терраццино Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
39'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Леки Мэттью из команды Герта делает навес
39'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
37'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
35'
Нидерлехнер Флориан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург подал угловой справа.
34'
Франц Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Терраццино Марко из команды Фрайбург делает пас партнеру.
34'
Терраццино Марко на финте ушёл от оппонента.
34'
Терраццино Марко из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
33'
Сеюнджю Чаглар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Калу Саломон.
32'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
32'
Ибишевич Ведад из команды Герта. Это Франц Майк заработал фол.
31'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта делает навес
31'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Шелбред Пер-Сильян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Рекик Карим заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
29'
Хёфлер Николас наказан за толчок Калу Саломон
Фол, нарушение
29'
Терраццино Марко из команды Фрайбург. Это Калу Саломон заработал фол.
29'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
27'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
Угловой
27'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
26'
Вайзер Митчелл выбил мяч на угловой.
26'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
25'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Леки Мэттью заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
23'
Франц Майк наказан за толчок Дуда Ондрей
21'
Удар от ворот произведет Герта
21'
Франц Майк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург подал угловой справа.
20'
Удар от ворот произведет Фрайбург
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает навес
19'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает навес
18'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
18'
Дуда Ондрей наказан за толчок Хёфлер Николас
17'
Шелбред Пер-Сильян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
17'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
16'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Леки Мэттью из команды Герта делает передачу одноклубнику.
15'
Лустенбергер Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
15'
Ибишевич Ведад получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
15'
Линхарт Филипп получает желтую карточку за неспортивное поведение
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
14'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Лустенбергер Фабиан заработал фол.
Желтая карточка
13'
Леки Мэттью получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Леки Мэттью из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Шволов Александер.
12'
Удар от ворот произведет Герта
12'
Терраццино Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Хёфлер Николас заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
10'
Ибишевич Ведад из команды Герта. Это Шустер Юлиан заработал фол.
10'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
7'
Удар от ворот произведет Фрайбург
7'
Платтенхардт Марвин из команды Герта наносит неточный удар с лета
7'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
6'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Леки Мэттью из команды Герта делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
Удар от ворот произведет Фрайбург
4'
Калу Саломон имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
4'
Леки Мэттью из команды Герта делает навес
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Ибишевич Ведад, и мяч снова в игре
4'
Дуда Ондрей из команды Герта делает пас партнеру.
3'
Удар от ворот произведет Герта
3'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
3'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
3'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Герта
Фрайбург
40.8% (71)
Ничья:
43.1% (75)
Герта
16.1% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.2% (70)
Фрайбург:
23% (40)
Фрайбург:
14.9% (26)
Герта:
6.9% (12)
Герта:
6.3% (11)
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