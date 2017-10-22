Стадион: Шварцвальд Зрители: 23800
13' Желтая карточкаЛеки Мэттью
15' Желтая карточкаЛинхарт Филипп
15' Желтая карточкаИбишевич Ведад
33' Желтая карточкаСеюнджю Чаглар
43' Желтая карточкаШтарк Никлас
1:0
52' ПенальтиХаберер Яник
57' Желтая карточкаХаберер Яник
62' Желтая карточкаНидерлехнер Флориан
1:0
78' Не забитый пенальтиКалу Саломон
1:1
81' ПенальтиКалу Саломон
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
94'
Франц Майк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Игроки ФК "Фрайбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Леки Мэттью из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Кат Флориан наказан за толчок Штарк Никлас
93'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
91'
После штрафного удара,который нанес Шустер Юлиан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Рекик Карим блокирует соперника. Нидерлехнер Флориан заработал своей команде штрафной.
89'
Леки Мэттью из команды Герта в офсайде
89'
Калу Саломон из команды Герта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Зельке Дейви мяча так и не получил
88'
Майер Арне из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
86'
85'
85'
Линхарт Филипп получил травму и заменен. Кох Робин выходит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
84'
84'
Линхарт Филипп получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Леки Мэттью бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Вайзер Митчелл, и мяч снова в игре
83'
Майер Арне из команды Герта делает пас партнеру.
83'
Зельке Дейви нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Г О О О О О Л - Калу Саломон из команды Герта забивает пенальти
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
ПЕНАЛЬТИ! – Хёфлер Николас сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Зельке Дейви заработал пенальти для своей команды
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Вайзер Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Терраццино Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
79'
78'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Калу Саломон бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
77'
ПЕНАЛТИ! - Шустер Юлиан тянет соперника за майку в штрафной площади. Майер Арне заработал пенальти для своей команды
76'
Франц Майк атакует сзади соперника. Вайзер Митчелл пострадал.
76'
76'
Терраццино Марко из команды Фрайбург. Это Лустенбергер Фабиан заработал фол.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Тактическая замена. Лустенбергер Фабиан уходит с поля и его заменяет Майер Арне
74'
Тактическая замена. Хаберер Яник уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
73'
Нидерлехнер Флориан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Нидерлехнер Флориан на финте ушёл от оппонента.
73'
Франц Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
73'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
72'
Шелбред Пер-Сильян атакует сзади соперника. Нидерлехнер Флориан пострадал.
71'
70'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Шелбред Пер-Сильян наказан за толчок Гюнтер Кристиан
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Хаберер Яник не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Ярстейн Руне неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
69'
После дальнего удара, который нанес Франц Майк мяч отбит вратарем
67'
67'
66'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург. Это Зельке Дейви заработал фол.
66'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Кат Флориан из команды Фрайбург в офсайде
64'
Штарк Никлас из команды Герта делает подножку. Терраццино Марко заработал фол.
63'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Калу Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Нидерлехнер Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
61'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
59'
Платтенхардт Марвин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
59'
Хаберер Яник из команды Фрайбург. Это Зельке Дейви заработал фол.
59'
Зельке Дейви из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
59'
58'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург. Это Платтенхардт Марвин заработал фол.
57'
Хаберер Яник получает желтую карточку.
57'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Леки Мэттью заработал фол.
57'
Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Лазаро Валентино
56'
Платтенхардт Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург в офсайде
54'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Шелбред Пер-Сильян наказан за толчок Хаберер Яник
54'
53'
Зельке Дейви наказан за толчок Линхарт Филипп
52'
Г О О О О О Л - Хаберер Яник из команды Фрайбург забивает пенальти
51'
ПЕНАЛЬТИ! – Штарк Никлас сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Гюнтер Кристиан заработал пенальти для своей команды
51'
Гюнтер Кристиан на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Зельке Дейви попал в створ, но вратарь справился с ударом.
50'
Нидерлехнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Леки Мэттью из команды Герта подал угловой слева.
50'
Сеюнджю Чаглар выбил мяч на угловой.
49'
Калу Саломон из команды Герта делает навес
49'
49'
47'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает подножку. Лустенбергер Фабиан заработал фол.
46'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
45'
45'
Штенцель Паскаль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Терраццино Марко из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
43'
Штарк Никлас получает желтую карточку.
43'
Штарк Никлас из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Гюнтер Кристиан.
43'
Игроки ФК "Фрайбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
41'
41'
Франц Майк из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Дуда Ондрей.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Терраццино Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
39'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
39'
39'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Линхарт Филипп из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
35'
Нидерлехнер Флориан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
35'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург подал угловой справа.
34'
Франц Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Терраццино Марко из команды Фрайбург делает пас партнеру.
34'
Терраццино Марко на финте ушёл от оппонента.
34'
Терраццино Марко из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
33'
Сеюнджю Чаглар получает желтую карточку.
33'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Калу Саломон.
32'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Ибишевич Ведад из команды Герта. Это Франц Майк заработал фол.
31'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта делает навес
31'
Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Шелбред Пер-Сильян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Рекик Карим заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Хёфлер Николас наказан за толчок Калу Саломон
29'
Терраццино Марко из команды Фрайбург. Это Калу Саломон заработал фол.
29'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
27'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
27'
26'
Вайзер Митчелл выбил мяч на угловой.
26'
25'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Леки Мэттью заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Калу Саломон из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Франц Майк наказан за толчок Дуда Ондрей
21'
21'
Франц Майк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург подал угловой справа.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает навес
19'
18'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает навес
18'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Дуда Ондрей наказан за толчок Хёфлер Николас
17'
Шелбред Пер-Сильян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
17'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
15'
Леки Мэттью из команды Герта делает передачу одноклубнику.
15'
Лустенбергер Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Ибишевич Ведад получает желтую карточку за неспортивное поведение
15'
Линхарт Филипп получает желтую карточку за неспортивное поведение
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Лустенбергер Фабиан заработал фол.
13'
Леки Мэттью получает желтую карточку.
13'
Леки Мэттью из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Шволов Александер.
12'
12'
Терраццино Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
11'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Хёфлер Николас заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
Ибишевич Ведад из команды Герта. Это Шустер Юлиан заработал фол.
10'
9'
7'
7'
Платтенхардт Марвин из команды Герта наносит неточный удар с лета
7'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
6'
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
4'
Калу Саломон имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
4'
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Ибишевич Ведад, и мяч снова в игре
4'
Дуда Ондрей из команды Герта делает пас партнеру.
3'
3'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
3'
3'
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 1:1 Герта
Фрайбург
40.8% (71)
Ничья:
43.1% (75)
Герта
16.1% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.2% (70)
2:1 Фрайбург:
23% (40)
1:0 Фрайбург:
14.9% (26)
1:2 Герта:
6.9% (12)
0:1 Герта:
6.3% (11)
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