Стадион: Рейн Энерги
17' Желтая карточкаЭзкан Салих
25' Желтая карточкаБельфодиль Исхак
52' Желтая карточкаЦоллер Симон
53' Желтая карточкаКайнц Флориан
Второй тайм
53'
Кайнц Флориан получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
52'
Цоллер Симон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Цоллер Симон из команды Кельн. Это Делани Томас заработал фол.
51'
Хайнц Доминик возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Сане Людовик из команды Вердер бьет головой мимо ворот
50'
Хайрович Изет из команды Вердер подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Юнузович Златко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Хайнц Доминик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Хайнц Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Гирасси Серу
47'
Удар от ворот произведет Вердер
46'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает подножку. Эзкан Салих заработал фол.
46'
Павленка Иржи вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
46'
Тактическая замена. Бартельс Фин уходит с поля и его заменяет Хайрович Изет
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер бьет головой мимо ворот
45'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Рауш Константин выбил мяч на угловой.
45'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
45'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Юя Осако из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Хайнц Доминик выбил мяч подальше от ворот.
43'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Эзкан Салих из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
После дальнего удара, который нанес Юя Осако мяч отбит вратарем
37'
Йойич Милош отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
36'
Делани Томас атакует сзади соперника. Юя Осако пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Юнузович Златко из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Эзкан Салих.
34'
Юнузович Златко нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Гирасси Серу мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
33'
Йойич Милош из команды Кельн делает пас партнеру.
32'
Гирасси Серу из команды Кельн делает подножку. Делани Томас заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Кельн
31'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер бьет головой мимо ворот
31'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
31'
Рауш Константин выбил мяч на угловой.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Кельн
28'
Юнузович Златко из команды Вердер бьет головой мимо ворот
28'
Делани Томас из команды Вердер делает отличный навес.
28'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Цоллер Симон из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Павленка Иржи.
27'
Павленка Иржи вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Ольковски Павел из команды Кельн делает навес
26'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Бельфодиль Исхак сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
25'
Бельфодиль Исхак атакует сзади соперника. Эзкан Салих пострадал.
23'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Кайнц Флориан.
21'
Юнузович Златко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер. Это Эзкан Салих заработал фол.
20'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес
20'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Хайнц Доминик.
19'
Гирасси Серу из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер. Это Хайнц Доминик заработал фол.
18'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Эзкан Салих сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
17'
Эзкан Салих атакует сзади соперника. Гебреселассие Теодор пострадал.
16'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
15'
Хорн Тимо вышел из ворот и забрал мяч.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Удар от ворот произведет Кельн
14'
Удар от ворот произведет Кельн
14'
Бельфодиль Исхак бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Бельфодиль Исхак на финте ушёл от оппонента.
13'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн в офсайде
13'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Гирасси Серу и мяч снова в игре
12'
Эзкан Салих из команды Кельн делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
11'
Бартельс Фин из команды Вердер. Это Биттенкорт Леонардо заработал фол.
10'
Биттенкорт Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Гебреселассие Теодор сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
10'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер. Это Гирасси Серу заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Кельн
8'
Гирасси Серу пробил головой, вратарь справился с ударом.
8'
Йойич Милош из команды Кельн делает навес
8'
Юнузович Златко нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Эзкан Салих из команды Кельн. Это Бартельс Фин заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Вердер
6'
Гирасси Серу из команды Кельн бьет головой мимо ворот
6'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
Биттенкорт Леонардо атакует сзади соперника. Гебреселассие Теодор пострадал.
3'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вердер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Вердер
Кёльн
41.7% (73)
Ничья:
42.9% (75)
Вердер
15.4% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.9% (68)
1:0 Кёльн:
19.4% (34)
2:1 Кёльн:
15.4% (27)
1:2 Вердер:
11.4% (20)
2:0 Кёльн:
4% (7)
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