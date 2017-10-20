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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Фолькспаркштадион
Состав команд
20
Экдаль
Олбин
28
Юнг
Гидеон
24
Сакаи
Готоку
11
Хан
Андре
17
Костич
Филип
26
Ульрайх
Свен
27
Алаба
Давид
10
Роббен
Арьен
25
Мюллер
Томас
Гамбург 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Матения Кристиан Вратарь
- 9 Пападопулос Кирьякос Защитник
- 5 Маврай Мергим Защитник
- 4 Ван Дронгелен Рик Защитник
- 2 Дикмайер Деннис Полузащитник
- 20 Экдаль Олбин Полузащитник
- 28 Юнг Гидеон Полузащитник
- 24 Сакаи Готоку Полузащитник
- 11 Хан Андре Полузащитник
- 17 Костич Филип Полузащитник
- 7 Вуд Бобби Нападающий
- Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Яньичич Василие Травмирован
- Мюллер Николай Травмирован
Бавария 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Ульрайх Свен Вратарь
- 32 Киммих Джошуа Защитник
- 4 Зюле Никлас Защитник
- 5 Хуммельс Матс Защитник
- 27 Алаба Давид Защитник
- 23 Видаль Артуро Полузащитник
- 6 Тьяго Алькантара Полузащитник
- 10 Роббен Арьен Полузащитник
- 11 Родригес Хамес Полузащитник
- 25 Мюллер Томас Полузащитник
- 9 Левандовски Роберт Нападающий
- Главный тренер: Хайнкес Юпп
- Травмы и дисквалификации
- Нойер Мануэль Травмирован
- Мартинес Хави Травмирован
- Бернат Хуан Травмирован
- Рибери Франк Травмирован
Предыдущие игры
Гамбург (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 14.10.2017 Майнц 3:2 Гамбург Б
- 30.09.2017 Гамбург 0:0 Вердер Б
- 24.09.2017 Байер Л 3:0 Гамбург Б
- 20.09.2017 Гамбург 0:3 Боруссия Д Б
- 15.09.2017 Ганновер 96 2:0 Гамбург Б
- 08.09.2017 Гамбург 0:2 РБ Лейпциг Б
- 30.08.2017 Штранд 0:7 Гамбург ТМК
- 25.08.2017 Кёльн 1:3 Гамбург Б
- 19.08.2017 Гамбург 1:0 Аугсбург Б
- 13.08.2017 Оснабрюк 3:1 Гамбург КГ
- 06.08.2017 Гамбург 1:1 Эспаньол ТМК
- 31.07.2017 Гамбург 0:2 Антальяспор ТМК
- 25.07.2017 Гамбург 1:1 Спарта Роттердам ТМК
- 19.07.2017 Хольштайн Киль 5:3 Гамбург ТМК
- 15.07.2017 Бухгольц 0:4 Гамбург ТМК
- 20.05.2017 Гамбург 2:1 Вольфсбург Б
- 13.05.2017 Шальке 04 1:1 Гамбург Б
- 07.05.2017 Гамбург 0:0 Майнц Б
- 30.04.2017 Аугсбург 4:0 Гамбург Б
- 22.04.2017 Гамбург 1:2 Дармштадт Б
Бавария (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 18.10.2017 Бавария 3:0 Селтик ЛЧ
- 14.10.2017 Бавария 5:0 Фрайбург Б
- 01.10.2017 Герта 2:2 Бавария Б
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 22.09.2017 Бавария 2:2 Вольфсбург Б
- 19.09.2017 Шальке 04 0:3 Бавария Б
- 16.09.2017 Бавария 4:0 Майнц Б
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 09.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Бавария Б
- 30.08.2017 Киккерс Оффенбах 1:4 Бавария ТМК
- 26.08.2017 Вердер 0:2 Бавария Б
- 18.08.2017 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 12.08.2017 Кемницер 0:5 Бавария КГ
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 02.08.2017 Наполи 2:0 Бавария КА
- 01.08.2017 Бавария 0:3 Ливерпуль КА
- 27.07.2017 Бавария 0:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
- 22.07.2017 Бавария 0:4 Милан МКЧ
- 19.07.2017 Бавария 1:1 Арсенал МКЧ
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Бавария: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Бундеслига
- 24.09.2016 Гамбург 0:1 Бавария Бундеслига
- 22.01.2016 Гамбург 1:2 Бавария Бундеслига
- 14.08.2015 Бавария 5:0 Гамбург Бундеслига
- 14.02.2015 Бавария 8:0 Гамбург Бундеслига
- 29.10.2014 Гамбург 1:3 Бавария Кубок Германии
- 20.09.2014 Гамбург 0:0 Бавария Бундеслига
- 03.05.2014 Гамбург 1:4 Бавария Бундеслига
- 12.02.2014 Гамбург 0:5 Бавария Кубок Германии
- 14.12.2013 Бавария 3:1 Гамбург Бундеслига
- 20.07.2013 Гамбург 0:4 Бавария Телеком Кап
- 30.03.2013 Бавария 9:2 Гамбург Бундеслига
- 03.11.2012 Гамбург 0:3 Бавария Бундеслига
- 05.08.2012 Гамбург 0:1 Бавария Кубок LIGAtotal! по футболу
- 04.02.2012 Гамбург 1:1 Бавария Бундеслига
- 20.08.2011 Бавария 5:0 Гамбург Бундеслига
- 19.07.2011 Бавария 1:2 Гамбург Товарищеские матчи. Сборные
- 12.03.2011 Бавария 6:0 Гамбург Бундеслига
- 22.10.2010 Гамбург 0:0 Бавария Бундеслига
- 28.02.2010 Бавария 1:0 Гамбург Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 5
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 7
|17
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 10
|16
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 10
|15
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 12
|14
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|12.
|Байер Л
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 13
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 11
|8
|15.
|Гамбург
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 16
|7
|17.
|Вердер
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
-
До начала матча осталось 1 день 3 часа 26 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гамбург - Бавария, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гамбург - Бавария, который состоится 21.10.2017.
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Прогнозы на матч Гамбург - Бавария
Гамбург
1.1% (1)
Ничья:
2.2% (2)
Бавария
96.7% (88)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Бавария:
31.9% (29)
1:3 Бавария:
19.8% (18)
0:3 Бавария:
17.6% (16)
1:2 Бавария:
11% (10)
0:1 Бавария:
5.5% (5)
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