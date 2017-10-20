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Стадион:
Гамбург
 
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Бавария
announcement
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До начала матча осталось 1 день 3 часа 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гамбург - Бавария, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Гамбург - Бавария
Гамбург
1.1% (1)
Ничья:
2.2% (2)
Бавария
96.7% (88)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
31.9% (29)
Бавария:
19.8% (18)
Бавария:
17.6% (16)
Бавария:
11% (10)
Бавария:
5.5% (5)
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