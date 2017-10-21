Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
1:0
Второй тайм: 88'
1:0
23' ГолЗабитцер Марсель
Второй тайм
87'
Бурнич Дженис из команды Штуттгарт делает подножку. Клостерманн Лукас заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Теродде Симон из команды Штуттгарт в офсайде
85'
Лаймер Конрад из команды Расенбаллспорт Лейпциге опасно играет. Чуть не пострадал Аскасибар Сантьяго.
84'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Забитцер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Павар Бенжамен из команды Штуттгарт делает подножку. Огюстен Жан-Кевин заработал фол.
84'
Огюстен Жан-Кевин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
83'
Клостерманн Лукас из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает передачу за спину защитников.
83'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Лаймер Конрад из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Аскасибар Сантьяго заработал фол.
81'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Аскасибар Сантьяго заработал фол.
81'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Забитцер Марсель и мяч снова в игре
80'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт делает подножку. Огюстен Жан-Кевин заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Поульсен Юссуф возвращается на поле, всё в порядке.
79'
78'
Огюстен Жан-Кевин из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает неудачный навес.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Поульсен Юссуф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Поульсен Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Кампль Кевин из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
75'
Тактическая замена. Бек Андреас уходит с поля и его заменяет Брекало Йосип
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Павар Бенжамен совершает грубый фол. Поульсен Юссуф был жертвой
75'
После дальнего удара, который нанес Клостерманн Лукас мяч отбит вратарем
74'
74'
Кампль Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Лаймер Конрад
71'
Гулач Петер вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт делает навес
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Аколо Чадрак, и мяч снова в игре
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт в офсайде
68'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Бек Андреас заработал фол.
67'
Конате Ибраима из команды Расенбаллспорт Лейпциге сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Демме Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Мангаля Орель из команды Штуттгарт делает подножку. Огюстен Жан-Кевин заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
66'
Мангаля Орель из команды Штуттгарт наносит неточный удар с лета
66'
Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Тактическая замена. Асано Такума уходит с поля и его заменяет Аколо Чадрак
65'
Бек Андреас из команды Штуттгарт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
64'
63'
Тактическая замена. Кейта Наби уходит с поля и его заменяет Кампль Кевин
62'
Теродде Симон пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
Бурнич Дженис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
62'
Игрок из команды Штуттгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
61'
Асано Такума из команды Штуттгарт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге. Это Мангаля Орель заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
60'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
59'
Теродде Симон из команды Штуттгарт опасно играет. Чуть не пострадал Орбан Вилли.
58'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
58'
Мангаля Орель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Мангаля Орель из команды Штуттгарт делает подножку. Форсберг Эмиль заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
56'
Асано Такума бьет в штангу и упускает момент забить!
56'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
54'
Теродде Симон из команды Штуттгарт. Это Демме Диего заработал фол.
52'
52'
52'
52'
52'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
51'
51'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
51'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Бурнич Дженис из команды Штуттгарт делает подножку. Поульсен Юссуф заработал фол.
50'
Асано Такума попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
После дальнего удара, который нанес Поульсен Юссуф мяч отбит вратарем
48'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
45'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
41'
Вернер Тимо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
40'
Кейта Наби бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает подножку. Клостерманн Лукас заработал фол.
38'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает подножку. Форсберг Эмиль заработал фол.
38'
38'
38'
Бурнич Дженис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Бек Андреас заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Теродде Симон из команды Штуттгарт делает подножку. Забитцер Марсель заработал фол.
34'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
33'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Мангаля Орель из команды Штуттгарт делает подножку. Вернер Тимо заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Асано Такума наказан за толчок Демме Диего
28'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
28'
Асано Такума отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Вернер Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бурнич Дженис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
28'
27'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
27'
Бурнич Дженис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
27'
26'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
23'
Вернер Тимо сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Забитцер Марсель отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
22'
Форсберг Эмиль наказан за толчок Бек Андреас
21'
Павар Бенжамен наказан за толчок Поульсен Юссуф
21'
Расенбаллспорт Лейпциге совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
21'
20'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Асано Такума заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Бурнич Дженис совершает грубый фол. Поульсен Юссуф был жертвой
19'
19'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
18'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
15'
Теродде Симон из команды Штуттгарт в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
13'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Бурнич Дженис наказан за толчок Демме Диего
10'
Аого Деннис получил травму и заменен. Бурнич Дженис выходит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
9'
Поульсен Юссуф из команды Расенбаллспорт Лейпциге наносит неточный удар с лета
9'
Орбан Вилли из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает передачу одноклубнику.
9'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
9'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Клостерманн Лукас из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Кейта Наби нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок из команды Штуттгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Теродде Симон из команды Штуттгарт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Инсуа Эмилиано заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
5'
4'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
3'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
2'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
2'
Конате Ибраима выбил мяч на угловой.
2'
1'
Аого Деннис из команды Штуттгарт делает навес
1'
1'
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Штуттгарт". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Штуттгарт
РБ Лейпциг
93.8% (166)
Ничья:
4% (7)
Штуттгарт
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
41.8% (74)
2:0 РБ Лейпциг:
26.6% (47)
1:0 РБ Лейпциг:
13% (23)
3:1 РБ Лейпциг:
9.6% (17)
1:1 Ничья:
3.4% (6)
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