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Стадион: Зрители: 53000
Боруссия М
1:5
Второй тайм: 88'
Байер Л
0'
1:0
7' Гол
Джонсон Фабиан
41' Желтая карточка
Эльведи Нико
1:1
48' Гол
Бендер Свен
50' Желтая карточка
Вестергор Янник
1:2
59' Гол
Бейли Леон
1:3
61' Гол
Брандт Юлиан
65' Желтая карточка
Закария Денис
1:4
69' Гол
Фолланд Кевин
1:5
81' Гол
Похьянпало Йоэль
88'
Второй тайм
88'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Удар от ворот произведет Боруссия М
84'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
84'
Тактическая замена. Бейли Леон уходит с поля и его заменяет Беллараби Карим
83'
Похьянпало Йоэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Удар от ворот произведет Байер Л
82'
Азар Торган отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Брандт Юлиан сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Похьянпало Йоэль из команды Байер Л добил мяч в ворота.
81'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Удар от ворот произведет Байер Л
79'
Тактическая замена. Фолланд Кевин уходит с поля и его заменяет Похьянпало Йоэль
79'
Траоре Ибраима отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
78'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
78'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает навес
78'
Зоммер Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
76'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
75'
Удар от ворот произведет Боруссия М
75'
Венделл Боргес сотрясает перекладину
75'
Венделл Боргес из команды Байер Л играет в стеночку. Фолланд Кевин был стеночкой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
72'
Штиндль Ларс возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Штиндль Ларс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
71'
Штиндль Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Траоре Ибраима, и мяч снова в игре
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Венделл Боргес сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фолланд Кевин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Фолланд Кевин из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
69'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Байер Л
68'
Раффаэл де Араужо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
68'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
68'
Траоре Ибраима бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
67'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Траоре Ибраима
65'
Тактическая замена. Michael Cuisance уходит с поля и его заменяет Хофманн Йонас
Желтая карточка
65'
Закария Денис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
65'
Закария Денис атакует сзади соперника. Бейли Леон пострадал.
64'
Лено Бернд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает навес
Фол, нарушение
64'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает подножку. Закария Денис заработал фол.
63'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает навес
62'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
61'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брандт Юлиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бейли Леон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Фол, нарушение
59'
Бейли Леон из команды Байер Л делает подножку. Вестергор Янник заработал фол.
58'
Бейли Леон нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Лено Бернд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес
Травма, повреждение
57'
Фолланд Кевин возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Вестергор Янник пробил головой, вратарь справился с ударом.
57'
Раффаэл де Араужо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Та Джонатан из команды Байер Л делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Байер Л
56'
Раффаэл де Араужо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
55'
Фолланд Кевин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
54'
Фолланд Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Венделл Боргес из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
51'
Та Джонатан из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Вестергор Янник.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Вестергор Янник получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Вестергор Янник из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Бейли Леон.
48'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Бендер Свен из команды Байер Л добил мяч в ворота.
Угловой
48'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
48'
Бендер Свен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
48'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
48'
Закария Денис выбил мяч на угловой.
47'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
47'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает пас партнеру.
47'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
46'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тактическая замена. Аларио Лукас уходит с поля и его заменяет Брандт Юлиан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Удар от ворот произведет Боруссия М
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Удар от ворот произведет Байер Л
43'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М наносит очень неточный удар.
43'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
41'
Эльведи Нико получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Эльведи Нико совершает грубый фол. Бендер Ларс был жертвой
41'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
41'
Азар Торган бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
39'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
Фол, нарушение
39'
Вестергор Янник из команды Боруссия М. Это Бендер Ларс заработал фол.
Угловой
39'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
39'
Вендт Оскар бьет и мяч от рикошета проходит мимо
38'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
37'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Michael Cuisance навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Аларио Лукас наказан за толчок Штиндль Ларс
36'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
35'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Аларио Лукас пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес
34'
Сегодняшная посещаемость составляет 53000 болельщиков
33'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Угловой
33'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
33'
Гинтер Маттиас выбил мяч на угловой.
Угловой
32'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
32'
Фолланд Кевин из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Рецос Панайотис из команды Байер Л. Это Закария Денис заработал фол.
30'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
29'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает подножку. Баумгартлингер Юлиан заработал фол.
29'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Офсайд
26'
Michael Cuisance из команды Боруссия М в офсайде
26'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Michael Cuisance из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
25'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М подал угловой слева.
24'
Michael Cuisance из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Джонсон Фабиан мяча так и не получил
22'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Венделл Боргес заработал фол.
21'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Хавец Кай из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
20'
Бендер Свен из команды Байер Л делает пас партнеру.
20'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Фолланд Кевин заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Боруссия М
19'
Бейли Леон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
17'
Азар Торган не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
16'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
15'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Гинтер Маттиас.
14'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
12'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Бендер Свен заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Баумгартлингер Юлиан коснулся мяча рукой.
10'
Джонсон Фабиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Закария Денис из команды Боруссия М делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает подножку. Бендер Ларс заработал фол.
7'
Азар Торган сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М добил мяч в ворота.
7'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
6'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Фолланд Кевин заработал фол.
5'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес
3'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 1:5 Байер Л
Боруссия М
55.9% (100)
Ничья:
33.5% (60)
Байер Л
10.6% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
35.8% (64)
Ничья:
22.3% (40)
Ничья:
11.2% (20)
Боруссия М:
8.4% (15)
Боруссия М:
6.1% (11)
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