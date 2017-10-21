Стадион: Боруссия Парк Зрители: 53000
1:5
Второй тайм: 88'
1:0
7' ГолДжонсон Фабиан
41' Желтая карточкаЭльведи Нико
1:1
48' ГолБендер Свен
50' Желтая карточкаВестергор Янник
1:2
59' ГолБейли Леон
1:3
61' ГолБрандт Юлиан
65' Желтая карточкаЗакария Денис
1:4
69' ГолФолланд Кевин
1:5
81' ГолПохьянпало Йоэль
Второй тайм
88'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
84'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
84'
Тактическая замена. Бейли Леон уходит с поля и его заменяет Беллараби Карим
83'
Похьянпало Йоэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
82'
Азар Торган отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Брандт Юлиан сделал результативную передачу.
81'
Похьянпало Йоэль из команды Байер Л добил мяч в ворота.
81'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
79'
79'
Тактическая замена. Фолланд Кевин уходит с поля и его заменяет Похьянпало Йоэль
79'
Траоре Ибраима отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
78'
78'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
78'
78'
78'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает навес
78'
Зоммер Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Траоре Ибраима из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
76'
75'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
75'
75'
Венделл Боргес сотрясает перекладину
75'
Венделл Боргес из команды Байер Л играет в стеночку. Фолланд Кевин был стеночкой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
72'
Штиндль Ларс возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Штиндль Ларс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
71'
Штиндль Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Траоре Ибраима, и мяч снова в игре
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Венделл Боргес сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фолланд Кевин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Фолланд Кевин из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
69'
68'
68'
Раффаэл де Араужо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
68'
Траоре Ибраима бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
67'
67'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Траоре Ибраима
65'
Тактическая замена. Michael Cuisance уходит с поля и его заменяет Хофманн Йонас
65'
Закария Денис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
65'
Закария Денис атакует сзади соперника. Бейли Леон пострадал.
64'
Лено Бернд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает навес
64'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает подножку. Закария Денис заработал фол.
63'
63'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает навес
62'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
61'
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брандт Юлиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бейли Леон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Бейли Леон из команды Байер Л делает подножку. Вестергор Янник заработал фол.
58'
Бейли Леон нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Лено Бернд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес
57'
Фолланд Кевин возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Вестергор Янник пробил головой, вратарь справился с ударом.
57'
Раффаэл де Араужо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Та Джонатан из команды Байер Л делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
56'
56'
Раффаэл де Араужо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Фолланд Кевин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
54'
Фолланд Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Венделл Боргес из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Та Джонатан из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Вестергор Янник.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
50'
Вестергор Янник получает желтую карточку.
50'
Вестергор Янник из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Бейли Леон.
48'
48'
Бендер Свен из команды Байер Л добил мяч в ворота.
48'
48'
Бендер Свен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
48'
Закария Денис выбил мяч на угловой.
47'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
47'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает пас партнеру.
47'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
46'
46'
Тактическая замена. Аларио Лукас уходит с поля и его заменяет Брандт Юлиан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
43'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М наносит очень неточный удар.
43'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Эльведи Нико получает желтую карточку.
41'
Эльведи Нико совершает грубый фол. Бендер Ларс был жертвой
41'
41'
41'
Азар Торган бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
39'
Вестергор Янник из команды Боруссия М. Это Бендер Ларс заработал фол.
39'
39'
Вендт Оскар бьет и мяч от рикошета проходит мимо
38'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
37'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Michael Cuisance навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Аларио Лукас наказан за толчок Штиндль Ларс
36'
35'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Аларио Лукас пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес
34'
Сегодняшная посещаемость составляет 53000 болельщиков
33'
33'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
33'
Гинтер Маттиас выбил мяч на угловой.
32'
32'
Фолланд Кевин из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
30'
Рецос Панайотис из команды Байер Л. Это Закария Денис заработал фол.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает подножку. Баумгартлингер Юлиан заработал фол.
29'
29'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
Michael Cuisance из команды Боруссия М в офсайде
26'
25'
Michael Cuisance из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
25'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М подал угловой слева.
24'
Michael Cuisance из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Джонсон Фабиан мяча так и не получил
22'
22'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Венделл Боргес заработал фол.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Бендер Свен из команды Байер Л делает пас партнеру.
20'
20'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Фолланд Кевин заработал фол.
19'
19'
Бейли Леон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
17'
Азар Торган не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
16'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Гинтер Маттиас.
14'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
12'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Бендер Свен заработал фол.
12'
Баумгартлингер Юлиан коснулся мяча рукой.
10'
Джонсон Фабиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
10'
Закария Денис из команды Боруссия М делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
9'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает подножку. Бендер Ларс заработал фол.
7'
Азар Торган сделал результативную передачу.
7'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М добил мяч в ворота.
7'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
6'
6'
6'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Фолланд Кевин заработал фол.
5'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
4'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес
3'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 1:5 Байер Л
Боруссия М
55.9% (100)
Ничья:
33.5% (60)
Байер Л
10.6% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия М:
35.8% (64)
1:1 Ничья:
22.3% (40)
2:2 Ничья:
11.2% (20)
1:0 Боруссия М:
8.4% (15)
2:0 Боруссия М:
6.1% (11)
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