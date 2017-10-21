Стадион: ВВК Арена Зрители: 25000
1:1
Второй тайм: 88'
17' Желтая карточкаХедира Рани
18' Желтая карточкаЖонатас Кристиан
24' Желтая карточкаКараман Кенан
1:0
33' ГолГрегорич Михаэль
1:1
76' ГолФуллкруг Никлас
Второй тайм
87'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург в офсайде
87'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
83'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
82'
Ку Джа-Чхоль мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
82'
82'
Жонатас Кристиан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
82'
Жонатас Кристиан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
82'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников.
81'
81'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
81'
80'
Хеллер Марсель из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Хеллер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Майер Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Хеллер Марсель из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Майер Себастьян.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
76'
Корб Юлиан сделал результативную передачу.
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фуллкруг Никлас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
76'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 наносит очень неточный удар.
76'
76'
Каиби Франциско отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Каиби Франциско на финте ушёл от оппонента.
75'
Тактическая замена. Швеглер Пирмин уходит с поля и его заменяет Майер Себастьян
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Фуллкруг Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
74'
Байер Даниэль из команды Аугсбург устремляется вперед с мячом.
74'
Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Бакалорц Марвин выбил мяч на угловой.
73'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Хедира Рани на финте ушёл от оппонента.
72'
Тактическая замена. Шмид Жонатан уходит с поля и его заменяет Хеллер Марсель
72'
Тактическая замена. Финнбогасон Альфред уходит с поля и его заменяет Ку Джа-Чхоль
71'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
Фуллкруг Никлас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
70'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Сане Салиф из команды Ганновер 96 отвел угрозу отличным подкатом
69'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург устремляется вперед с мячом.
68'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает подножку. Жонатас Кристиан заработал фол.
67'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бебу Ихлас и мяч снова в игре
66'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург. Это Бакалорц Марвин заработал фол.
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Тактическая замена. Фоссум Ивер уходит с поля и его заменяет Фуллкруг Никлас
63'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 делает навес
63'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Игроки ФК "Аугсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Жонатас Кристиан наказан за толчок Опаре Даниэль
60'
Чаунер Филипп вышел из ворот и забрал мяч.
60'
59'
Удар от ворот произведет Аугсбург
59'
Антон Вальдемар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
59'
58'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает навес
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Хедира Рани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Бакалорц Марвин коснулся мяча рукой.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
53'
Финнбогасон Альфред наказан за толчок Сане Салиф
52'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
50'
Харник Мартин наказан за толчок Дансо Кевин
50'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Каиби Франциско бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
49'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает подножку. Хедира Рани заработал фол.
49'
49'
Бебу Ихлас на финте ушёл от оппонента.
48'
Хедира Рани наказан за толчок Швеглер Пирмин
48'
48'
Шмид Жонатан имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
48'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург наносит очень неточный удар.
48'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает отличный навес.
47'
47'
46'
Грегорич Михаэль наказан за толчок Фоссум Ивер
46'
Тактическая замена. Караман Кенан уходит с поля и его заменяет Бакалорц Марвин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
46'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
46'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
45'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Хедира Рани из команды Аугсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Фоссум Ивер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
43'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 делает подножку. Хедира Рани заработал фол.
43'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Опаре Даниэль из команды Аугсбург делает навес
42'
41'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
40'
38'
38'
Финнбогасон Альфред на финте ушёл от оппонента.
37'
Шмид Жонатан наказан за толчок Остшолек Маттиас
37'
36'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Каиби Франциско и мяч снова в игре
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Харник Мартин пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
34'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает подножку. Бебу Ихлас заработал фол.
33'
Байер Даниэль сделал результативную передачу.
33'
ГОЛ! - Грегорич Михаэль из команды Аугсбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
32'
Шмид Жонатан наказан за толчок Остшолек Маттиас
32'
32'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 делает навес
32'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
31'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает подножку. Харник Мартин заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Гоувелеув Джеффри нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Байер Даниэль из команды Аугсбург разыграл угловой с левого угла.
28'
28'
Опаре Даниэль из команды Аугсбург делает навес
27'
26'
Каиби Франциско наказан за толчок Сане Салиф
26'
Харник Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Караман Кенан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
24'
Опаре Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
24'
Караман Кенан совершает грубый фол. Опаре Даниэль был жертвой
23'
Опаре Даниэль из команды Аугсбург устремляется вперед с мячом.
23'
23'
23'
Бебу Ихлас выбил мяч на угловой.
23'
21'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
21'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников.
20'
Удар от ворот произведет Аугсбург
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 бьет головой мимо ворот
20'
19'
19'
18'
Жонатас Кристиан наказан за толчок Дансо Кевин
18'
18'
Жонатас Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
18'
Жонатас Кристиан наказан за толчок Дансо Кевин
18'
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Хедира Рани получает желтую карточку за споры
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает подножку. Харник Мартин заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
14'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 делает подножку. Хедира Рани заработал фол.
14'
13'
11'
11'
Шмид Жонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
10'
Грегорич Михаэль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
9'
Дансо Кевин наказан за толчок Корб Юлиан
9'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
9'
Караман Кенан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
8'
Хедира Рани бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
8'
Харник Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
8'
Хедира Рани отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Каиби Франциско из команды Аугсбург наносит очень неточный удар.
7'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
7'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Финнбогасон Альфред бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников.
6'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает подножку. Хедира Рани заработал фол.
6'
6'
Хедира Рани делает скидку назад вдоль ворот
6'
5'
5'
Бебу Ихлас выбил мяч на угловой.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
4'
Каиби Франциско имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
3'
Каиби Франциско из команды Аугсбург устремляется вперед с мячом.
3'
Каиби Франциско на финте ушёл от оппонента.
3'
Караман Кенан наказан за толчок Байер Даниэль
2'
Жонатас Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург бьет головой мимо ворот
2'
1'
Корб Юлиан выбил мяч на угловой.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ганновер 96". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Ганновер 96
Аугсбург
59.6% (106)
Ничья:
27.5% (49)
Ганновер 96
12.9% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Аугсбург:
30.3% (54)
2:1 Аугсбург:
23.6% (42)
1:1 Ничья:
23% (41)
1:2 Ганновер 96:
6.7% (12)
2:0 Аугсбург:
3.9% (7)
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