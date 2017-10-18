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Стадион: Oakwell Stadium
Предыдущие игры
Барнсли (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 14.10.2017 Барнсли 2:2 Мидлсбро Ч
- 30.09.2017 Миллуолл 1:3 Барнсли Ч
- 26.09.2017 Барнсли 1:1 КПР Ч
- 23.09.2017 Вулверхэмптон 2:1 Барнсли Ч
- 19.09.2017 Тоттенхэм 1:0 Барнсли КЛ
- 16.09.2017 Барнсли 0:3 Астон Вилла Ч
- 12.09.2017 Барнсли 3:2 Дерби КЛ
- 09.09.2017 Престон Норт Энд 1:1 Барнсли Ч
- 26.08.2017 Барнсли 3:0 Сандерленд Ч
- 19.08.2017 Шеффилд Юнайтед 1:0 Барнсли Ч
- 15.08.2017 Барнсли 2:1 Ноттингем Форест Ч
- 12.08.2017 Барнсли 1:2 Ипсвич Ч
- 08.08.2017 Барнсли 4:3 Моркам КЛ
- 05.08.2017 Бристоль Сити 3:1 Барнсли Ч
- 29.07.2017 Ротерхэм 4:0 Барнсли ТМК
- 25.07.2017 Рочдейл 0:2 Барнсли ТМК
- 22.07.2017 Барнсли 0:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 18.07.2017 Барнсли 3:1 Ковентри ТМК
- 15.07.2017 Гримсби 2:1 Барнсли ТМК
- 11.07.2017 Гайзли 3:3 Барнсли ТМК
Халл Сити (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 14.10.2017 Норвич 1:1 Халл Сити Ч
- 30.09.2017 Халл Сити 6:1 Бирмингем Ч
- 26.09.2017 Халл Сити 1:2 Престон Норт Энд Ч
- 23.09.2017 Рединг 1:1 Халл Сити Ч
- 16.09.2017 Халл Сити 1:1 Сандерленд Ч
- 13.09.2017 Фулхэм 2:1 Халл Сити Ч
- 08.09.2017 Дерби 5:0 Халл Сити Ч
- 25.08.2017 Халл Сити 4:0 Болтон Ч
- 22.08.2017 Донкастер 2:0 Халл Сити КЛ
- 19.08.2017 КПР 2:1 Халл Сити Ч
- 15.08.2017 Халл Сити 2:3 Вулверхэмптон Ч
- 12.08.2017 Халл Сити 4:1 Бёртон Ч
- 05.08.2017 Астон Вилла 1:1 Халл Сити Ч
- 28.07.2017 Аякс 3:3 Халл Сити ТМК
- 25.07.2017 Халл Сити 0:0 Нант ТМК
- 22.07.2017 Бенфика 0:1 Халл Сити ТМК
- 18.07.2017 Халл Сити 2:1 Бристоль Роверс ТМК
- 15.07.2017 Халл Сити 1:2 Оксфорд Юнайтед ТМК
- 21.05.2017 Халл Сити 1:7 Тоттенхэм ПЛ
- 14.05.2017 Кристал Пэлас 4:0 Халл Сити ПЛ
Последние игры между собой
Барнсли: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Халл Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
- 26.07.2016 Барнсли 2:2 Халл Сити Товарищеские матчи. Клубы
- 26.07.2014 Барнсли 1:1 Халл Сити Товарищеские матчи. Сборные
- 27.04.2013 Барнсли 2:0 Халл Сити .Чемпионшип
- 26.01.2013 Халл Сити 0:1 Барнсли Кубок
- 03.11.2012 Халл Сити 1:0 Барнсли .Чемпионшип
- 17.04.2012 Халл Сити 3:1 Барнсли .Чемпионшип
- 01.11.2011 Барнсли 2:1 Халл Сити .Чемпионшип
- 15.01.2011 Халл Сити 2:0 Барнсли .Чемпионшип
- 30.10.2010 Барнсли 1:1 Халл Сити .Чемпионшип
- 15.04.2008 Барнсли 1:3 Халл Сити .Чемпионшип
- 22.10.2007 Халл Сити 3:0 Барнсли .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 11
|26
|2.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|16 - 10
|24
|3.
|Кардифф Сити
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|4.
|Бристоль Сити
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|20 - 11
|21
|5.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 8
|21
|6.
|Лидс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|8.
|Норвич
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 14
|19
|9.
|Ипсвич
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|20 - 17
|18
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|11.
|Мидлсбро
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|12.
|Дерби
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Шеффилд Уэнсдей
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|15 - 21
|15
|15.
|КПР
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|16.
|Халл Сити
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|23 - 20
|13
|17.
|Миллуолл
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 14
|13
|18.
|Рединг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|19.
|Барнсли
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|20.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|21.
|Бирмингем
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 19
|11
|22.
|Бёртон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 23
|10
|23.
|Сандерленд
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|24.
|Болтон
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
-
До начала матча осталось 1 день 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барнсли - Халл Сити, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барнсли - Халл Сити, который состоится 21.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Барнсли - Халл Сити
Барнсли
27% (24)
Ничья:
42.7% (38)
Халл Сити
30.3% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.2% (34)
1:2 Халл Сити:
22.5% (20)
2:1 Барнсли:
15.7% (14)
1:0 Барнсли:
11.2% (10)
0:1 Халл Сити:
4.5% (4)
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