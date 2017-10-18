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Стадион:
Барнсли
 
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Халл Сити
announcement
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До начала матча осталось 1 день 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барнсли - Халл Сити, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Барнсли - Халл Сити
Барнсли
27% (24)
Ничья:
42.7% (38)
Халл Сити
30.3% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.2% (34)
Халл Сити:
22.5% (20)
Барнсли:
15.7% (14)
Барнсли:
11.2% (10)
Халл Сити:
4.5% (4)
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