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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:0
Первый тайм: 19'
Состав команд
Омония
- Основной состав
- 22 Велтхёйзен Пит Вратарь
- 24 Мамаду Канде Защитник
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 28 Маргаса Ренату Защитник
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 10 Rubenilson Kanu II
- Запасные игроки
- 25 Andreas Christodoulou Вратарь
- 5 Фабрисио Силва Защитник
- 11 Гонсалес Леандро Полузащитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 71 Бреевелд Никандро Полузащитник
- 19 Панайоту Антреас Нападающий
- 7 Деметриу Мариос Нападающий
- 15 Бентеке Жонатан Нападающий
- 21 Rafael Guimarães Lopes IV
- 29 Stephane Aziz Ki
- 68 Andreas Frangeskou
- Главный тренер: Христодулу Памбос
АЕЛ Лимаcсол
- Основной состав
- 1 Возинья Жозимар Вратарь
- 29 Митря Богдан Защитник
- 21 Айроза Марку Защитник
- 13 Лафранс Кевин Защитник
- 60 Соареш Марку Полузащитник
- 8 Ирхене Фиделис Полузащитник
- 31 Балде Алдаир Полузащитник
- 7 Авраам Андреас Полузащитник
- 9 Tiago De Leonco Нападающий
- 22 Сасси Исмаил Нападающий
- 71 Бенитес Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Вилер Христос Защитник
- 12 Николау Мариос Полузащитник
- 40 Кириаку Харис Полузащитник
- 17 Меска Нападающий
- 11 Арруабаррена Микель Нападающий
- 98 Davor Zdravkovski
- 4 Andre Ferreira Teixeira
- 19 Yiannis Mavrou
- 35 Элиа Мариос II
- 32 Георгиу Вангелис III
- Главный тренер: Bruno Baltazar
Предыдущие игры
Омония (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 15.10.2017 Эрмис Арадиппу 2:1 Омония ПД
- 30.09.2017 Омония 1:1 Олимпиакос Никосия ПД
- 23.09.2017 Омония 2:2 Алки Ороклинис ПД
- 20.09.2017 Омония 5:2 АЕК Ларнака ПД
- 16.09.2017 Пафос 2:1 Омония ПД
- 10.09.2017 Омония 2:1 Этникос Ахна ПД
- 21.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония ПД
- 13.05.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
- 07.05.2017 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 29.04.2017 Анортосис 4:3 Омония ПД
- 22.04.2017 Омония 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 12.04.2017 Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 09.04.2017 АПОЭЛ 1:0 Омония ПД
- 02.04.2017 Омония 0:2 Аполлон ПД
- 18.03.2017 Омония 2:0 Анортосис ПД
- 13.03.2017 АЕК Ларнака 1:1 Омония ПД
- 04.03.2017 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 25.02.2017 Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.02.2017 Аполлон 3:0 Омония К
- 19.02.2017 АЕК Ларнака 4:2 Омония ПД
АЕЛ Лимаcсол (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 15.10.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Пафос ПД
- 01.10.2017 Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 23.09.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон ПД
- 16.09.2017 АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 09.09.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия ПД
- 19.08.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Арис Лимассол ПД
- 02.08.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 27.07.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕЛ Лимаcсол ЛЕ
- 20.07.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Прогрес ЛЕ
- 13.07.2017 Прогрес 0:1 АЕЛ Лимаcсол ЛЕ
- 06.07.2017 АЕЛ Лимаcсол 6:0 Сент-Джозефс ЛЕ
- 29.06.2017 Сент-Джозефс 0:4 АЕЛ Лимаcсол ЛЕ
- 21.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония ПД
- 13.05.2017 АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 08.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Анортосис ПД
- 30.04.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:4 АПОЭЛ ПД
- 23.04.2017 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 19.04.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ К
- 12.04.2017 Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 09.04.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕК Ларнака ПД
Последние игры между собой
Омония: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
АЕЛ Лимаcсол: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 21.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион
- 12.04.2017 Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 25.02.2017 Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 26.11.2016 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион
- 03.03.2016 Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 06.12.2015 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион
- 21.02.2015 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион
- 22.11.2014 Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 10.05.2014 Омония 2:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 13.04.2014 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Омония Первый дивизион
- 19.01.2014 АЕЛ Лимаcсол 3:1 Омония Первый дивизион
- 29.09.2013 Омония 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 17.04.2013 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Кубок Кипра
- 10.04.2013 Омония 0:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок Кипра
- 13.01.2013 Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 29.09.2012 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Первый дивизион
- 18.08.2012 АЕЛ Лимаcсол 3:5 Омония Суперкубок
- 16.05.2012 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Cypriot Cup
- 12.05.2012 Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 08.04.2012 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Омония Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|7
|4
|3
|0
|8 - 3
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|3.
|Пафос
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:0
|7
|3
|2
|2
|4 - 3
|11
|5.
|Докса Катокопия
|0:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|6.
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|7.
|Алки Ороклинис
|0:0
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|8.
|Аполлон
|5
|2
|3
|0
|12 - 5
|9
|9.
|Омония
|0:0
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|4
|2
|4 - 8
|7
|11.
|Эрмис Арадиппу
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|12.
|Неа Саламина
|7
|1
|3
|3
|5 - 15
|6
|13.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|5 - 8
|4
|14.
|Арис Лимассол
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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