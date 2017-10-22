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Аполлон
0:0
Первый тайм: 35'
Арис Лимассол
0' 35'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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