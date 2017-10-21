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3:1
Конец матча
1:0
33' ГолТолемесс Флориан
2:0
45' ГолТолемесс Флориан
2:1
62' ГолШаллаи Роланд
3:1
84' ГолАкоран Баррера
|
33'
1:0
45'
2:0
62'
2:1
84'
3:1
Состав команд
АЕК Ларнака
- Основной состав
- 15 Пабло Хуан II Вратарь
- 18 Мурильо Андер Защитник
- 5 Мойсов Даниэль Защитник
- 6 Катала Давид Защитник
- 20 Лабан Венсан Полузащитник
- 13 Хевел Хектор Полузащитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 12 Тричковски Иван Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 11 Тете Альберто Полузащитник
- 23 Толемесс Флориан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Георгаллидес Антонис Вратарь
- 21 Энглезу Никос Защитник
- 3 Антониадес Мариос Защитник
- 32 Маркуш Нельсон Защитник
- 35 Панков Радован Защитник
- 22 Малоку Элвир Полузащитник
- 16 Касес Начо Полузащитник
- 14 Больевич Владимир Полузащитник
- 2 Carles Soria Нападающий
- 80 Рушиас Онисифорос Нападающий
- 19 Митидис Нестор Нападающий
- Главный тренер: Идьякес Иманоль
АПОЭЛ
- Основной состав
- 1 Гудиньо Рауль Вратарь
- 3 Лаго Роберто Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 21 Миланов Живко Защитник
- 5 Руэда Хесус II Защитник
- 16 Винисиус XXII Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 88 Соуза Лукас Полузащитник
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 98 Параскевас Андреас Вратарь
- 22 Антониу Минас Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 25 Фарьяс Агустин Полузащитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 7 Эфрем Георгиос Полузащитник
- 6 Эбесилио Лоренцо Полузащитник
- 33 Макрис Андреас Нападающий
- 35 Zacharias Adoni
- Главный тренер: Донис Йоргос
Предыдущие игры
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 14.10.2017 Арис Лимассол 0:5 АЕК Ларнака ПД
- 30.09.2017 АЕК Ларнака 1:1 Анортосис ПД
- 23.09.2017 Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака ПД
- 20.09.2017 Омония 5:2 АЕК Ларнака ПД
- 16.09.2017 АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 11.09.2017 Эрмис Арадиппу 0:4 АЕК Ларнака ПД
- 27.08.2017 АЕК Ларнака 2:0 Олимпиакос Никосия ПД
- 24.08.2017 АЕК Ларнака 0:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 17.08.2017 Виктория Пльзень 3:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 03.08.2017 Динамо Минск 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 27.07.2017 АЕК Ларнака 2:0 Динамо Минск ЛЕ
- 20.07.2017 АЕК Ларнака 1:0 Корк Сити ЛЕ
- 13.07.2017 Корк Сити 0:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 06.07.2017 Линкольн 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 29.06.2017 АЕК Ларнака 5:0 Линкольн ЛЕ
- 20.05.2017 Анортосис 0:1 АЕК Ларнака ПД
- 13.05.2017 АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.05.2017 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 30.04.2017 АЕК Ларнака 1:0 Аполлон ПД
- 22.04.2017 Омония 1:2 АЕК Ларнака ПД
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 13.10.2017 АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия ПД
- 01.10.2017 Алки Ороклинис 0:1 АПОЭЛ ПД
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
- 22.09.2017 Арис Лимассол 0:0 АПОЭЛ ПД
- 18.09.2017 АПОЭЛ 0:1 Анортосис ПД
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Неа Саламина 1:4 АПОЭЛ ПД
- 23.08.2017 Славия Прага 0:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 15.08.2017 АПОЭЛ 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон С
- 02.08.2017 АПОЭЛ 4:0 Вииторул Констанца ЛЧ
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 19.07.2017 Дюделанж 0:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 12.07.2017 АПОЭЛ 1:0 Дюделанж ЛЧ
- 24.05.2017 АПОЭЛ 0:1 Аполлон К
- 20.05.2017 АПОЭЛ 2:2 Аполлон ПД
- 13.05.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
- 07.05.2017 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 03.05.2017 АПОЭЛ 5:0 Докса Катокопия К
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
АПОЭЛ: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
- 07.05.2017 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 01.04.2017 АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 05.02.2017 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 29.10.2016 АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 28.04.2016 АПОЭЛ 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 20.03.2016 АЕК Ларнака 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 22.12.2015 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 12.09.2015 АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 16.05.2015 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 04.04.2015 АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 15.12.2014 АПОЭЛ 4:4 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 31.08.2014 АЕК Ларнака 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 11.01.2014 АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 23.09.2013 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 27.04.2013 АПОЭЛ 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 21.04.2013 АЕК Ларнака 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 03.03.2013 АЕК Ларнака 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 18.11.2012 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 19.12.2011 АПОЭЛ 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 29.08.2011 АЕК Ларнака 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|8
|5
|3
|0
|10 - 4
|18
|2.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|3.
|Пафос
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Докса Катокопия
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Омония
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|6.
|АПОЭЛ
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|1
|3
|4 - 4
|10
|8.
|Аполлон
|5
|2
|3
|0
|12 - 5
|9
|9.
|Алки Ороклинис
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|4
|2
|4 - 8
|7
|11.
|Эрмис Арадиппу
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|12.
|Неа Саламина
|8
|1
|3
|4
|5 - 19
|6
|13.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|6 - 10
|4
|14.
|Арис Лимассол
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
АЕК Ларнака производит замену. Ларена Хорхе уходит, и Маркуш Нельсон заменяет его
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акоран Баррера.
72'
АЕК Ларнака производит замену. Толемесс Флориан уходит, и Касес Начо заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шаллаи Роланд.
46'
АПОЭЛ производит замену. Соуза Лукас уходит, и Эбесилио Лоренцо заменяет его
46'
АПОЭЛ производит замену. Алонефтис Эфстатиос уходит, и Шаллаи Роланд заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Толемесс Флориан.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Толемесс Флориан.
28'
АПОЭЛ производит замену. Лаго Роберто уходит, и Александру Нектариос заменяет его
9'
АЕК Ларнака производит замену. Мурильо Андер уходит, и Антониадес Мариос заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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