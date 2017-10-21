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  5. Первый дивизион
АЕК Ларнака
3:1
Конец матча
АПОЭЛ
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
АЕК Ларнака производит замену. Ларена Хорхе уходит, и Маркуш Нельсон заменяет его
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акоран Баррера.
72'
АЕК Ларнака производит замену. Толемесс Флориан уходит, и Касес Начо заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шаллаи Роланд.
46'
АПОЭЛ производит замену. Соуза Лукас уходит, и Эбесилио Лоренцо заменяет его

46'
АПОЭЛ производит замену. Алонефтис Эфстатиос уходит, и Шаллаи Роланд заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Толемесс Флориан.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Толемесс Флориан.
28'
АПОЭЛ производит замену. Лаго Роберто уходит, и Александру Нектариос заменяет его
9'
АЕК Ларнака производит замену. Мурильо Андер уходит, и Антониадес Мариос заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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