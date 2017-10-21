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  5. Первый дивизион
Этникос Ахна
1:2
Конец матча
Анортосис
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Этникос Ахна производит замену. Чикарски Мите уходит, и Michalis Charalampous заменяет его
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шилденфельд Гордон.
83'
Этникос Ахна производит замену. Киприану Димитрис уходит, и Стойчев Борислав заменяет его
75'
Анортосис производит замену. Экономидес Гиоргос уходит, и Камара Демба Абубакар заменяет его
75'
Анортосис производит замену. Паланка Мигель уходит, и Гаджев Владимир заменяет его

Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кипиани Николай.
71'
Анортосис производит замену. Абдуллаев Араз уходит, и Carlitos заменяет его
63'
Этникос Ахна производит замену. Андрей Энеску уходит, и Мусик Михаэл заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паланка Мигель.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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