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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:2
Конец матча
0:1
33' ГолПаланка Мигель
1:1
72' ГолКипиани Николай
1:2
84' ГолШилденфельд Гордон
|
33'
0:1
72'
1:1
84'
1:2
Состав команд
Этникос Ахна
- Основной состав
- 95 Patryk Procek Вратарь
- 26 Чикарски Мите Защитник
- 88 Гиоргос Арести Полузащитник
- 90 Довбня Александр Евгеньевич Полузащитник
- 25 Киприану Димитрис Полузащитник
- 7 Кипиани Николай Нападающий
- 43 Giorgos Papageorghiou
- 4 Davor Rogac
- 22 Andrei Enescu
- 21 Georgy Iluridze II
- 28 Filip Filipov
- Запасные игроки
- 1 Богатинов Мартин Вратарь
- 55 Мулазимис Димитрис Защитник
- 2 Стойчев Борислав Защитник
- 17 Мусик Михаэл Полузащитник
- 35 Andreas Ilia
- 19 Michalis Charalampous
- 10 Кристос Пойятзис
- 5 Eduardo Pincelli
- 13 Petros Hatziaros
- 15 Symeon Kone
- 75 Petros Ioannou
- Главный тренер: Panagiotis Engomitis
Анортосис
- Основной состав
- 1 Харуш Ариэль Вратарь
- 11 Бандаловски Иван Защитник
- 88 Дуглас Феррейра Защитник
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 32 Праньич Даниэль Защитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 17 Паланка Мигель Полузащитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 9 Алвес Андре Нападающий
- 21 Абдуллаев Араз Нападающий
- 19 João Victor I
- Запасные игроки
- 45 Гаджев Владимир Полузащитник
- 20 Камара Демба Абубакар Полузащитник
- 40 Nikolas Mattheou
- 4 Panagiotis Artymatas
- 7 Carlitos IX
- 12 Kostas Pileas
- 91 Giorgos Papadopoulos
- Главный тренер: Рони Леви
Предыдущие игры
Этникос Ахна (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 16.10.2017 Неа Саламина 0:0 Этникос Ахна ПД
- 01.10.2017 Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 24.09.2017 Эрмис Арадиппу 2:0 Этникос Ахна ПД
- 16.09.2017 Этникос Ахна 1:2 Олимпиакос Никосия ПД
- 10.09.2017 Омония 2:1 Этникос Ахна ПД
- 26.08.2017 Этникос Ахна 3:0 Пафос ПД
- 19.08.2017 Этникос Ахна 0:1 Алки Ороклинис ПД
- 21.05.2017 Эрмис Арадиппу 3:4 Этникос Ахна ПД
- 14.05.2017 Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия ПД
- 06.05.2017 Этникос Ахна 1:1 Арис Лимассол ПД
- 30.04.2017 Неа Саламина 0:1 Этникос Ахна ПД
- 22.04.2017 Этникос Ахна 1:1 Кармиотисса ПД
- 12.04.2017 Этникос Ахна 1:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 08.04.2017 Докса Катокопия 3:3 Этникос Ахна ПД
- 01.04.2017 Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна ПД
- 19.03.2017 Этникос Ахна 0:2 Неа Саламина ПД
- 12.03.2017 Кармиотисса 5:3 Этникос Ахна ПД
- 04.03.2017 Арис Лимассол 3:1 Этникос Ахна ПД
- 26.02.2017 Этникос Ахна 0:0 Неа Саламина ПД
- 19.02.2017 Анортосис 4:2 Этникос Ахна ПД
Анортосис (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 14.10.2017 Анортосис 1:1 Аполлон ПД
- 30.09.2017 АЕК Ларнака 1:1 Анортосис ПД
- 25.09.2017 Анортосис 2:0 Докса Катокопия ПД
- 18.09.2017 АПОЭЛ 0:1 Анортосис ПД
- 10.09.2017 Анортосис 1:0 Арис Лимассол ПД
- 27.08.2017 Алки Ороклинис 0:1 Анортосис ПД
- 20.08.2017 Неа Саламина 1:1 Анортосис ПД
- 20.05.2017 Анортосис 0:1 АЕК Ларнака ПД
- 14.05.2017 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 08.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Анортосис ПД
- 03.05.2017 Анортосис 1:0 Аполлон К
- 29.04.2017 Анортосис 4:3 Омония ПД
- 26.04.2017 Аполлон 6:0 Анортосис К
- 23.04.2017 АПОЭЛ 1:1 Анортосис ПД
- 12.04.2017 АЕК Ларнака 1:0 Анортосис ПД
- 08.04.2017 Анортосис 3:1 Аполлон ПД
- 02.04.2017 Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 18.03.2017 Омония 2:0 Анортосис ПД
- 12.03.2017 Анортосис 0:1 АПОЭЛ ПД
- 08.03.2017 Анортосис 2:2 АЕК Ларнака К
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Анортосис: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
- 19.02.2017 Анортосис 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион
- 21.11.2016 Этникос Ахна 2:1 Анортосис Первый дивизион
- 23.12.2015 Этникос Ахна 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 13.09.2015 Анортосис 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион
- 14.02.2015 Этникос Ахна 0:0 Анортосис Первый дивизион
- 08.11.2014 Анортосис 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион
- 01.02.2014 Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион
- 20.10.2013 Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион
- 02.03.2013 Этникос Ахна 2:2 Анортосис Первый дивизион
- 19.11.2012 Анортосис 5:1 Этникос Ахна Первый дивизион
- 16.12.2011 Анортосис 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
- 27.08.2011 Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион
- 19.03.2011 Этникос Ахна 0:2 Анортосис Первый дивизион
- 05.12.2010 Анортосис 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион
- 14.02.2010 Этникос Ахна 1:3 Анортосис Первый дивизион
- 07.11.2009 Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион
- 03.01.2009 Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион
- 22.09.2008 Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион
- 09.02.2008 Анортосис 5:1 Этникос Ахна Первый дивизион
- 27.10.2007 Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|8
|5
|3
|0
|10 - 4
|18
|2.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|3.
|Пафос
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Докса Катокопия
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Омония
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|6.
|АПОЭЛ
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|1
|3
|4 - 4
|10
|8.
|Аполлон
|5
|2
|3
|0
|12 - 5
|9
|9.
|Алки Ороклинис
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|4
|2
|4 - 8
|7
|11.
|Эрмис Арадиппу
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|12.
|Неа Саламина
|8
|1
|3
|4
|5 - 19
|6
|13.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|6 - 10
|4
|14.
|Арис Лимассол
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Этникос Ахна производит замену. Чикарски Мите уходит, и Michalis Charalampous заменяет его
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шилденфельд Гордон.
83'
Этникос Ахна производит замену. Киприану Димитрис уходит, и Стойчев Борислав заменяет его
75'
Анортосис производит замену. Экономидес Гиоргос уходит, и Камара Демба Абубакар заменяет его
75'
Анортосис производит замену. Паланка Мигель уходит, и Гаджев Владимир заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кипиани Николай.
71'
Анортосис производит замену. Абдуллаев Араз уходит, и Carlitos заменяет его
63'
Этникос Ахна производит замену. Андрей Энеску уходит, и Мусик Михаэл заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паланка Мигель.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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