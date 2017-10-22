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Стадион: Эрнст Хаппель
0:1
Конец матча
10' Желтая карточкаАльхассан Абдуллахи
22' Желтая карточкаПрокоп Доминик
0:1
55' ГолШаберсбергер Филипп
57' Желтая карточкаЗоннляйтнер Марио
59' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
65' Желтая карточкаАуэр Штефан
73' Желтая карточкаМург Томас
80' Красная карточкаГалвао Лукас
85' Желтая карточкаМохаммед Кадири
90' Желтая карточкаФризенбихлер Кевин
|
22'
55'
0:1
65'
73'
80'
85'
Состав команд
32
Пенц
Патрик
21
Ли
Чжин-Хен
Аустрия Вена 4-1-4-1
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 15 Сербест Таркан Защитник
- 18 Вестерманн Хайко Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 7 Тажури-Шради Исмаэль Полузащитник
- 21 Ли Чжин-Хен Полузащитник
- 8 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Кос Мирко Вратарь
- 29 Пейич Марко Защитник
- 2 Глухакович Петар Защитник
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 6 Мохаммед Кадири Защитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 39 Manprit Sarkaria
- Главный тренер: Финк Торстен
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 39 Dejan Ljubicic Полузащитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 10 Шауб Луис Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Полузащитник
- 13 Квилитая Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 38 Manuel Thurnwald Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 34 Жоэлинтон Нападающий
- Главный тренер: Goran Djuricin
Предыдущие игры
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 19.10.2017 Аустрия Вена 1:3 Риека ЛЕ
- 15.10.2017 Штурм 3:0 Аустрия Вена Б
- 05.10.2017 Аустрия Вена 0:3 Хартберг ТМК
- 01.10.2017 Аустрия Вена 2:0 Альтах Б
- 28.09.2017 АЕК 2:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 24.09.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена Б
- 20.09.2017 Фёкламаркт 0:3 Аустрия Вена К
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 14.09.2017 Аустрия Вена 1:5 Милан ЛЕ
- 09.09.2017 Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Б
- 01.09.2017 Анкерброт 0:16 Аустрия Вена ТМК
- 27.08.2017 Адмира 1:3 Аустрия Вена Б
- 24.08.2017 Аустрия Вена 0:1 Осиек ЛЕ
- 20.08.2017 Маттерсбург 1:3 Аустрия Вена Б
- 17.08.2017 Осиек 1:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 12.08.2017 Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Б
- 06.08.2017 Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Б
- 02.08.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 30.07.2017 Аустрия Вена 2:3 Штурм Б
- 27.07.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕЛ Лимаcсол ЛЕ
Рапид Вена (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 08.10.2017 SV Zwentendorf 0:10 Рапид Вена ТМК
- 30.09.2017 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Б
- 23.09.2017 Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Б
- 20.09.2017 Электра 0:4 Рапид Вена К
- 16.09.2017 Альтах 2:2 Рапид Вена Б
- 10.09.2017 Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Б
- 30.08.2017 Оберварт 1:10 Рапид Вена ТМК
- 26.08.2017 Рапид Вена 1:0 ЛАСК Б
- 19.08.2017 Рапид Вена 1:2 Штурм Б
- 13.08.2017 Адмира 3:1 Рапид Вена Б
- 06.08.2017 Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Б
- 29.07.2017 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Б
- 22.07.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 16.07.2017 Швац 0:2 Рапид Вена К
- 09.07.2017 Рапид Вена 2:2 Монако ТМК
- 05.07.2017 Рапид Вена 2:1 Аполлон ТМК
- 01.07.2017 Рапид Вена 1:1 Селтик ТМК
- 28.06.2017 Студенгау Аусваль 0:8 Рапид Вена ТМК
- 24.06.2017 Аркадия 0:6 Рапид Вена ТМК
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 06.08.2017 Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 23.04.2017 Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.02.2017 Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 23.10.2016 Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 07.08.2016 Аустрия Вена 1:4 Рапид Вена Бундеслига
- 17.04.2016 Рапид Вена 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 14.02.2016 Аустрия Вена 0:3 Рапид Вена Бундеслига
- 25.10.2015 Рапид Вена 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.08.2015 Аустрия Вена 2:5 Рапид Вена Бундеслига
- 17.05.2015 Рапид Вена 4:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 08.03.2015 Аустрия Вена 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.11.2014 Рапид Вена 2:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 24.08.2014 Аустрия Вена 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 06.04.2014 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.02.2014 Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 27.10.2013 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига
- 11.08.2013 Рапид Вена 0:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 21.04.2013 Аустрия Вена 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 17.02.2013 Рапид Вена 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 21.10.2012 Аустрия Вена 2:0 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|12
|9
|1
|2
|25 - 14
|28
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|3.
|Рапид Вена
|12
|6
|4
|2
|22 - 16
|22
|4.
|Аустрия Вена
|12
|5
|3
|4
|21 - 17
|18
|5.
|Адмира
|12
|5
|3
|4
|24 - 22
|18
|6.
|ЛАСК
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|7.
|Альтах
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|8.
|Вольфсбергер
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|9.
|Маттерсбург
|12
|1
|4
|7
|13 - 24
|7
|10.
|Санкт-Пёльтен
|12
|0
|2
|10
|8 - 29
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Фризенбихлер Кевин получает желтую карточку.
85'
Аустрия Вена производит замену. Саламон Томас уходит, и Manprit Sarkaria заменяет его
85'
Мохаммед Кадири получает желтую карточку.
81'
Рапид Вена производит замену. Шауб Луис уходит, и Хофманн Максимилиан заменяет его
80'
УДАЛЕНИЕ! Галвао Лукас получил жёлтую карточку и покинул поле.
76'
Аустрия Вена производит замену. Jin-Hyun Lee уходит, и Моншайн Кристоф заменяет его
74'
Рапид Вена производит замену. Шаберсбергер Филипп уходит, и Жоэлинтон заменяет его
73'
Мург Томас получает желтую карточку.
66'
Рапид Вена производит замену. Квилитая Георгий уходит, и Бериша Ветон заменяет его
65'
Ауэр Штефан получает желтую карточку.
63'
Аустрия Вена производит замену. Вестерманн Хайко уходит, и Мохаммед Кадири заменяет его
59'
Хольцхаузер Рафаэль получает желтую карточку.
57'
Зоннляйтнер Марио получает желтую карточку.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шаберсбергер Филипп.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
Прокоп Доминик получает желтую карточку.
10'
Abdullahi Ibrahim Alhassan получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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