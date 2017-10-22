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Стадион:
Аустрия Вена
0:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
10' Желтая карточка
Альхассан Абдуллахи
22' Желтая карточка
Прокоп Доминик
0:1
55' Гол
Шаберсбергер Филипп
57' Желтая карточка
Зоннляйтнер Марио
59' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
65' Желтая карточка
Ауэр Штефан
73' Желтая карточка
Мург Томас
80' Красная карточка
Галвао Лукас
85' Желтая карточка
Мохаммед Кадири
90' Желтая карточка
Фризенбихлер Кевин
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Фризенбихлер Кевин получает желтую карточку.
85'
Аустрия Вена производит замену. Саламон Томас уходит, и Manprit Sarkaria заменяет его
Желтая карточка
85'
Мохаммед Кадири получает желтую карточку.
81'
Рапид Вена производит замену. Шауб Луис уходит, и Хофманн Максимилиан заменяет его
80'
УДАЛЕНИЕ! Галвао Лукас получил жёлтую карточку и покинул поле.

76'
Аустрия Вена производит замену. Jin-Hyun Lee уходит, и Моншайн Кристоф заменяет его
74'
Рапид Вена производит замену. Шаберсбергер Филипп уходит, и Жоэлинтон заменяет его
Желтая карточка
73'
Мург Томас получает желтую карточку.
66'
Рапид Вена производит замену. Квилитая Георгий уходит, и Бериша Ветон заменяет его
Желтая карточка
65'
Ауэр Штефан получает желтую карточку.
63'
Аустрия Вена производит замену. Вестерманн Хайко уходит, и Мохаммед Кадири заменяет его
Желтая карточка
59'
Хольцхаузер Рафаэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Зоннляйтнер Марио получает желтую карточку.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шаберсбергер Филипп.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
22'
Прокоп Доминик получает желтую карточку.
Желтая карточка
10'
Abdullahi Ibrahim Alhassan получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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