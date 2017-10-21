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Стадион: Кэшпойнт Арена
3:2
Конец матча
1:0
45' ГолДобрас Кристиан
49' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
2:0
62' ГолГебауэр Кристиан
3:0
64' ГолАйгнер Ханнес
3:1
66' ГолBernd Gschweidl
3:2
90' ПенальтиОффенбахер Даниэль
|
45'
1:0
62'
2:0
64'
3:0
66'
3:1
90'
3:2
Состав команд
23
Цех
Бенедикт
Альтах 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 17 Мюллер Валентино Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 5 Нетцер Филипп Защитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Защитник
- 18 Цвишенбруггер Ян Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Полузащитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 30 Добрас Кристиан Полузащитник
- 27 Mathias Honsak Полузащитник
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Дмитровик Филип Вратарь
- 32 Янечек Бернхард Защитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 11 Текпетей Бернард Полузащитник
- 21 Писингер Симон Полузащитник
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Вольфсбергер 4-4-2
- Основной состав
- 35 Raphael Sallinger Вратарь
- 24 Верницниг Кристофер Защитник
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 4 Палла Штефан Защитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 18 Марио Лейтгеб Полузащитник
- 10 Оффенбахер Даниэль Полузащитник
- 29 Нутц Джеральд Полузащитник
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Сольдо Марко Вратарь
- 27 Дрешер Даниэль Защитник
- 22 Dominik Frieser Защитник
- 7 Ляйтнер Мориц Защитник
- 20 Рабич Кристоф Полузащитник
- 8 Топчагич Михрет Нападающий
- 25 Alexander Ranacher
- Главный тренер: Heimo Pfeifenberger
Предыдущие игры
Альтах (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 14.10.2017 Альтах 2:2 Адмира Б
- 05.10.2017 Альтах 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 01.10.2017 Аустрия Вена 2:0 Альтах Б
- 23.09.2017 Штурм 0:0 Альтах Б
- 20.09.2017 Юнион Гюртен 3:4 Альтах К
- 16.09.2017 Альтах 2:2 Рапид Вена Б
- 09.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 27.08.2017 Альтах 1:0 Маттерсбург Б
- 24.08.2017 Маккаби Тель-Авив 2:2 Альтах ЛЕ
- 20.08.2017 ЛАСК 0:0 Альтах Б
- 17.08.2017 Альтах 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 12.08.2017 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 06.08.2017 Вольфсбергер 1:0 Альтах Б
- 03.08.2017 Альтах 3:1 Гент ЛЕ
- 30.07.2017 Адмира 4:1 Альтах Б
- 27.07.2017 Гент 1:1 Альтах ЛЕ
- 23.07.2017 Альтах 3:0 Аустрия Вена Б
- 20.07.2017 Динамо-Брест 0:3 Альтах ЛЕ
- 16.07.2017 Дорнбирн 1:5 Альтах К
- 13.07.2017 Альтах 1:1 Динамо-Брест ЛЕ
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.10.2017 Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Б
- 01.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:1 Вольфсбергер Б
- 23.09.2017 Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Б
- 19.09.2017 Глайсдорф 1:2 Вольфсбергер К
- 16.09.2017 Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Б
- 09.09.2017 Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Б
- 26.08.2017 Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 19.08.2017 Вольфсбергер 2:0 Адмира Б
- 12.08.2017 Штурм 2:1 Вольфсбергер Б
- 06.08.2017 Вольфсбергер 1:0 Альтах Б
- 29.07.2017 Маттерсбург 1:0 Вольфсбергер Б
- 25.07.2017 Вольфсбергер 0:0 Ганновер 96 ТМК
- 22.07.2017 Вольфсбергер 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 15.07.2017 Маннсдорф 1:2 Вольфсбергер К
- 07.07.2017 Вольфсбергер 2:4 Унион Берлин ТМК
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
- 01.07.2017 Вольфсбергер 2:2 Триглав ТМК
- 27.06.2017 Вольфсбергер 2:1 Арсенал Тула ТМК
- 24.06.2017 Кукес 0:7 Вольфсбергер ТМК
- 21.06.2017 Капфенберг 2:3 Вольфсбергер ТМК
Последние игры между собой
Альтах: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Вольфсбергер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
- 06.08.2017 Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига
- 08.04.2017 Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига
- 10.12.2016 Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 01.10.2016 Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига
- 23.07.2016 Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 07.05.2016 Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 01.03.2016 Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига
- 21.11.2015 Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 30.08.2015 Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига
- 02.05.2015 Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига
- 28.02.2015 Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 25.10.2014 Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига
- 09.08.2014 Альтах 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|12
|9
|1
|2
|25 - 14
|28
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|3.
|Рапид Вена
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|4.
|Аустрия Вена
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|5.
|Адмира
|11
|5
|2
|4
|23 - 21
|17
|6.
|ЛАСК
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|7.
|Альтах
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|8.
|Вольфсбергер
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|9.
|Маттерсбург
|12
|1
|4
|7
|13 - 24
|7
|10.
|Санкт-Пёльтен
|12
|0
|2
|10
|8 - 29
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Вольфсбергер производит замену. Рнич Неманья уходит, и Дрешер Даниэль заменяет его
90'
Г О О О О О Л - Оффенбахер Даниэль из команды Вольфсбергер забивает пенальти
84'
Альтах производит замену. Добрас Кристиан уходит, и Писингер Симон заменяет его
79'
Альтах производит замену. Цех Бенедикт уходит, и Янечек Бернхард заменяет его
68'
Альтах производит замену. Айгнер Ханнес уходит, и Нгват-Махоп Луи заменяет его
67'
Вольфсбергер производит замену. Уэдраого Иссьяка уходит, и Топчагич Михрет заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bernd Gschweidl.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айгнер Ханнес.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гебауэр Кристиан.
49'
Золльбауэр Михаэль получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Вольфсбергер производит замену. Палла Штефан уходит, и Dominik Frieser заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Добрас Кристиан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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