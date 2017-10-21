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Стадион:
Альтах
3:2
Конец матча
Вольфсбергер
0'
1:0
45' Гол
Добрас Кристиан
49' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
2:0
62' Гол
Гебауэр Кристиан
3:0
64' Гол
Айгнер Ханнес
3:1
66' Гол
Bernd Gschweidl
3:2
90' Пенальти
Оффенбахер Даниэль
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Вольфсбергер производит замену. Рнич Неманья уходит, и Дрешер Даниэль заменяет его
Описание гола
90'
Г О О О О О Л - Оффенбахер Даниэль из команды Вольфсбергер забивает пенальти
84'
Альтах производит замену. Добрас Кристиан уходит, и Писингер Симон заменяет его
79'
Альтах производит замену. Цех Бенедикт уходит, и Янечек Бернхард заменяет его
68'
Альтах производит замену. Айгнер Ханнес уходит, и Нгват-Махоп Луи заменяет его

67'
Вольфсбергер производит замену. Уэдраого Иссьяка уходит, и Топчагич Михрет заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bernd Gschweidl.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айгнер Ханнес.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гебауэр Кристиан.
Желтая карточка
49'
Золльбауэр Михаэль получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Вольфсбергер производит замену. Палла Штефан уходит, и Dominik Frieser заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Добрас Кристиан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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