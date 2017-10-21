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Стадион: Merkur-Arena
1:2
Второй тайм: 61'
0:1
4' ГолAlejandro Velasco
1:1
14' ГолХузпек Филипп
1:2
51' ГолPatrick Buerger
|
4'
0:1
14'
1:1
51'
1:2
Состав команд
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
18
Lukas
Rath
10
Jano
17
Rene
Renner
Штурм 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 20 Шульц Кристиан Защитник
- 14 Ликояннис Хараламбос Защитник
- 6 Джегго Джеймс Полузащитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 19 Поцманн Марвин Полузащитник
- 11 Цулехнер Филипп Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гратцей Кристиан Вратарь
- 22 Patrick Puchegger Защитник
- 5 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Нападающий
- 9 Алар Дени Нападающий
- 37 Эже Эмека
- Главный тренер: Фода Франко
Маттерсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кустер Маркус Вратарь
- 8 Alois Holler Защитник
- 4 Nedejko Malic Защитник
- 31 Thorsten Mahrer Защитник
- 18 Lukas Rath Защитник
- 6 Philipp Erhardt Полузащитник
- 10 Jano Полузащитник
- 11 Грубер Андреас Полузащитник
- 20 Michael Perlak Полузащитник
- 17 Rene Renner Полузащитник
- 33 Patrick Buerger Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Markus Pink Полузащитник
- 27 Florian Sittsam Полузащитник
- 23 Julius Ertlhaler Полузащитник
- 14 Превляк Смаил Нападающий
- 19 Майерхофер Штефан Нападающий
- 26 Fran IV
- 13 Tino Casali
- Главный тренер: Gerald Baumgartner
Предыдущие игры
Штурм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 15.10.2017 Штурм 3:0 Аустрия Вена Б
- 30.09.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Б
- 23.09.2017 Штурм 0:0 Альтах Б
- 20.09.2017 Аниф 1:2 Штурм К
- 16.09.2017 Адмира 2:1 Штурм Б
- 09.09.2017 ЛАСК 2:1 Штурм Б
- 27.08.2017 Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 19.08.2017 Рапид Вена 1:2 Штурм Б
- 12.08.2017 Штурм 2:1 Вольфсбергер Б
- 06.08.2017 Маттерсбург 2:3 Штурм Б
- 03.08.2017 Фенербахче 1:1 Штурм ЛЕ
- 30.07.2017 Аустрия Вена 2:3 Штурм Б
- 27.07.2017 Штурм 1:2 Фенербахче ЛЕ
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 20.07.2017 Младост Подгорица 0:3 Штурм ЛЕ
- 16.07.2017 Хард 0:3 Штурм К
- 13.07.2017 Штурм 0:1 Младост Подгорица ЛЕ
- 06.07.2017 Штурм 1:2 Млада Болеслав ТМК
- 02.07.2017 Штурм 1:1 Копенгаген ТМК
- 24.06.2017 Штурм 2:1 ЦСКА Москва ТМК
Маттерсбург (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 14.10.2017 Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Б
- 05.10.2017 Амштеттен 0:2 Маттерсбург ТМК
- 30.09.2017 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Б
- 26.09.2017 Парндорф 1:2 Маттерсбург К
- 23.09.2017 ЛАСК 2:2 Маттерсбург Б
- 17.09.2017 Маттерсбург 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 09.09.2017 Маттерсбург 0:5 Адмира Б
- 29.08.2017 Маттерсбург 2:0 Нойзидль-ам-Зе-1919 ТМК
- 27.08.2017 Альтах 1:0 Маттерсбург Б
- 20.08.2017 Маттерсбург 1:3 Аустрия Вена Б
- 12.08.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Б
- 06.08.2017 Маттерсбург 2:3 Штурм Б
- 29.07.2017 Маттерсбург 1:0 Вольфсбергер Б
- 22.07.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 15.07.2017 Саальфельден 1:6 Маттерсбург К
- 07.07.2017 Маттерсбург 1:1 Халадаш ТМК
- 04.07.2017 Маттерсбург 4:0 Сорокшар ТМК
- 30.06.2017 Капфенберг 1:1 Маттерсбург ТМК
- 28.06.2017 Маттерсбург 1:0 Вардар ТМК
- 23.06.2017 Хартберг 2:1 Маттерсбург ТМК
Последние игры между собой
Штурм: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
Маттерсбург: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
- 06.08.2017 Маттерсбург 2:3 Штурм Бундеслига
- 22.04.2017 Штурм 0:2 Маттерсбург Бундеслига
- 11.02.2017 Маттерсбург 1:0 Штурм Бундеслига
- 22.10.2016 Штурм 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 06.08.2016 Маттерсбург 0:2 Штурм Бундеслига
- 11.05.2016 Штурм 1:1 Маттерсбург Бундеслига
- 05.03.2016 Маттерсбург 1:0 Штурм Бундеслига
- 28.11.2015 Штурм 0:0 Маттерсбург Бундеслига
- 13.09.2015 Маттерсбург 2:0 Штурм Бундеслига
- 20.04.2013 Штурм 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 16.02.2013 Маттерсбург 0:0 Штурм Бундеслига
- 20.10.2012 Штурм 0:0 Маттерсбург Бундеслига
- 04.08.2012 Маттерсбург 3:1 Штурм Бундеслига
- 08.04.2012 Маттерсбург 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 11.02.2012 Штурм 1:0 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 16.10.2011 Маттерсбург 3:3 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 23.07.2011 Штурм 2:2 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 30.04.2011 Штурм 4:0 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 19.02.2011 Маттерсбург 1:1 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 27.11.2010 Маттерсбург 1:1 Штурм Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1:2
|12
|8
|1
|3
|23 - 14
|25
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|3.
|Рапид Вена
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|4.
|Аустрия Вена
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|5.
|Адмира
|11
|5
|2
|4
|23 - 21
|17
|6.
|ЛАСК
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|7.
|Альтах
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|8.
|Вольфсбергер
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|9.
|Маттерсбург
|2:1
|12
|2
|4
|6
|13 - 22
|10
|10.
|Санкт-Пёльтен
|11
|0
|2
|9
|8 - 28
|2
Второй тайм
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Патрик Бюргер.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хузпек Филипп.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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