  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австрия
  5. Бундеслига
Стадион:
Штурм
1:2
Второй тайм: 61'
Маттерсбург
0'
0:1
4' Гол
Alejandro Velasco
1:1
14' Гол
Хузпек Филипп
1:2
51' Гол
Patrick Buerger
61'
Второй тайм
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Патрик Бюргер.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хузпек Филипп.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация