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Стадион: НВ Арена
0:1
Конец матча
18' Желтая карточкаManuel Martic
22' Желтая карточкаХофбауэр Доминик
35' Желтая карточкаPhilipp Wiesinger
39' Желтая карточкаРаснер Мартин
0:1
55' ГолГартлер Рене
62' Желтая карточкаРамсебнер Кристиан
|
18'
22'
39'
55'
0:1
Состав команд
29
David
Stec
14
Husein
Balic
Санкт-Пёльтен 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 29 David Stec Защитник
- 6 Daniel Petrovic Защитник
- 5 Ahmet Muhamedbegovic Защитник
- 27 Байрами Элдис Защитник
- 17 Manuel Martic Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 39 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 14 Husein Balic Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Michael Huber Защитник
- 13 Lukas Thuerauer Полузащитник
- 18 George Davies Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 22 Инголич Сандро Нападающий
- 11 Риски Роопе Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Oliver Lederer
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 6 Philipp Wiesinger Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 21 Dogan Erdogan Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 13 Улльманн Максимилиан Полузащитник
- 37 Бериша Мергим Нападающий
- 14 Bruno Felipe II Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Шлагер Александр Вратарь
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 17 Felix Luckender Защитник
- 27 Thomas Goiginger Полузащитник
- 9 Alexander Riemann Нападающий
- 19 Dominik Reiter
- 11 Marko Raguz
- Главный тренер: Oliver Glasner
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 30.09.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Б
- 23.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Б
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 09.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 26.08.2017 Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 20.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Б
- 05.08.2017 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2017 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Б
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 18.07.2017 Аустрия Клагенфурт 2:1 Санкт-Пёльтен К
- 07.07.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Монако ТМК
- 02.07.2017 Санкт-Пёльтен 2:1 Виенер Спортклуб ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Сепси Оск ТМК
- 23.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 БВ Линц ТМК
- 17.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Нойштадт ТМК
- 28.05.2017 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 25.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Б
- 20.05.2017 Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Б
ЛАСК (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 14.10.2017 ЛАСК 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 30.09.2017 Адмира 4:2 ЛАСК Б
- 23.09.2017 ЛАСК 2:2 Маттерсбург Б
- 19.09.2017 Грёдиг 4:4 ЛАСК К
- 16.09.2017 Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Б
- 09.09.2017 ЛАСК 2:1 Штурм Б
- 26.08.2017 Рапид Вена 1:0 ЛАСК Б
- 20.08.2017 ЛАСК 0:0 Альтах Б
- 12.08.2017 Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Б
- 05.08.2017 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 01.08.2017 ЛАСК 2:2 Кёльн ТМК
- 29.07.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК Б
- 22.07.2017 ЛАСК 3:0 Адмира Б
- 16.07.2017 Флексопак Сирнинг 0:8 ЛАСК ТМК
- 15.07.2017 Кицбюэль 0:1 ЛАСК К
- 08.07.2017 ЛАСК 2:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 04.07.2017 ЛАСК 0:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 30.06.2017 ЛАСК 2:1 Уйпешт ТМК
- 24.06.2017 Нойштадт 0:4 ЛАСК ТМК
- 23.06.2017 Флоридсдорфер 0:2 ЛАСК ТМК
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
- 05.08.2017 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 13.05.2016 Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига
- 01.04.2016 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 03.11.2015 Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига
- 28.08.2015 ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 24.04.2015 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига
- 27.02.2015 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 27.02.2015 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 26.09.2014 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 11.08.2014 Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига
- 23.09.2013 ЛАСК 3:4 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
- 19.02.2013 Санкт-Пёльтен 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи. Сборные
- 25.11.2011 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 09.09.2011 Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Эрсте Лига
- 15.07.2011 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|12
|9
|1
|2
|25 - 14
|28
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|3.
|Рапид Вена
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|4.
|Аустрия Вена
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|5.
|Адмира
|11
|5
|2
|4
|23 - 21
|17
|6.
|ЛАСК
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|7.
|Альтах
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|8.
|Вольфсбергер
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|9.
|Маттерсбург
|12
|1
|4
|7
|13 - 24
|7
|10.
|Санкт-Пёльтен
|12
|0
|2
|10
|8 - 29
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
ЛАСК производит замену. Гартлер Рене уходит, и Marko Raguz заменяет его
78'
ЛАСК производит замену. Бериша Мергим уходит, и Thomas Goiginger заменяет его
75'
Ст.Пельтен производит замену. Раснер Мартин уходит, и Риски Роопе заменяет его
63'
ЛАСК производит замену. Bruno Felipe уходит, и Alexander Riemann заменяет его
62'
Рамсебнер Кристиан получает желтую карточку.
59'
Ст.Пельтен производит замену. Хофбауэр Доминик уходит, и Пак Кван Рён заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гартлер Рене.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Раснер Мартин получает желтую карточку.
35'
Philipp Wiesinger получает желтую карточку.
22'
Хофбауэр Доминик получает желтую карточку.
18'
Manuel Martic получает желтую карточку.
16'
Ст.Пельтен производит замену. Daniel Petrovic уходит, и Michael Huber заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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