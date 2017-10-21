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Стадион:
Санкт-Пёльтен
0:1
Конец матча
ЛАСК
0'
18' Желтая карточка
Manuel Martic
22' Желтая карточка
Хофбауэр Доминик
35' Желтая карточка
Philipp Wiesinger
39' Желтая карточка
Раснер Мартин
0:1
55' Гол
Гартлер Рене
62' Желтая карточка
Рамсебнер Кристиан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
ЛАСК производит замену. Гартлер Рене уходит, и Marko Raguz заменяет его
78'
ЛАСК производит замену. Бериша Мергим уходит, и Thomas Goiginger заменяет его
75'
Ст.Пельтен производит замену. Раснер Мартин уходит, и Риски Роопе заменяет его
63'
ЛАСК производит замену. Bruno Felipe уходит, и Alexander Riemann заменяет его
Желтая карточка
62'
Рамсебнер Кристиан получает желтую карточку.

59'
Ст.Пельтен производит замену. Хофбауэр Доминик уходит, и Пак Кван Рён заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гартлер Рене.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Раснер Мартин получает желтую карточку.
Желтая карточка
35'
Philipp Wiesinger получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Хофбауэр Доминик получает желтую карточку.
Желтая карточка
18'
Manuel Martic получает желтую карточку.
16'
Ст.Пельтен производит замену. Daniel Petrovic уходит, и Michael Huber заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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