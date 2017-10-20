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Стадион:
Газ Метан M
0:2
Конец матча
КСМ Студенцеск
0'
32' Желтая карточка
Fabian Lokaj
0:1
37' Гол
Mendes Pedro III
43' Желтая карточка
Нягу Ионуц
75' Желтая карточка
Жоалиссон Сантос
0:2
81' Гол
Жоалиссон Сантос
83' Желтая карточка
Roberto Romeo
84' Желтая карточка
Бэдик Нарчис
90' Вторая желтая карточка
Fabian Lokaj
90'+4
Второй тайм
90'
Fabian Lokaj получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
КСМ Студенцеск производит замену. Жоалиссон Сантос уходит, и Сиссе Салим заменяет его
88'
КСМ Студенцеск производит замену. Ionut Pantiru уходит, и Vlad Danale заменяет его
Желтая карточка
84'
Бэдик Нарчис получает желтую карточку.
Желтая карточка
83'
Роберто Ромео получает желтую карточку.

Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жоалиссон Сантос.
79'
КСМ Студенцеск производит замену. Платини Суареш уходит, и Спатару Дану заменяет его
Желтая карточка
75'
Жоалиссон Сантос получает желтую карточку.
61'
Газ Метан M производит замену. Кристиан Сархи уходит, и Cristian Danci заменяет его
54'
Газ Метан M производит замену. Шамед Нассер уходит, и Голубович Боян заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Газ Метан M производит замену. Эммерик де Врис уходит, и Куртеян Александру-Паул заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Нягу Ионуц получает желтую карточку.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pedro Mendes.
Желтая карточка
32'
Fabian Lokaj получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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