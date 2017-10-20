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Стадион: Газ Метан
0:2
Конец матча
32' Желтая карточкаFabian Lokaj
0:1
37' ГолMendes Pedro III
43' Желтая карточкаНягу Ионуц
75' Желтая карточкаЖоалиссон Сантос
0:2
81' ГолЖоалиссон Сантос
83' Желтая карточкаRoberto Romeo
84' Желтая карточкаБэдик Нарчис
90' Вторая желтая карточкаFabian Lokaj
|
32'
37'
0:1
43'
75'
81'
0:2
83'
84'
90'
Состав команд
Газ Метан M
- Основной состав
- 1 Alexandru Greab Вратарь
- 3 Кристиан Сархи Защитник
- 35 Хубутия Акакий Защитник
- 19 Шамед Нассер Полузащитник
- 20 Нягу Ионуц Полузащитник
- 33 Filip Zderic
- 9 Fabian Lokaj
- 27 Laurentiu Manole
- 80 Roberto Romeo
- 10 Ovidiu Bic
- 18 Emmerik de Vriese
- Запасные игроки
- 12 Плешка Рэзван Вратарь
- 7 Куртеян Александру-Паул Полузащитник
- 22 Митич Милан Полузащитник
- 14 Голубович Боян Нападающий
- 17 Darius Olaru
- 77 Olivian Laurentiu Surugiu
- 28 Cristian Danci
- Главный тренер: Пужтай Кристиан
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 1 Келава Иван Вратарь
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 3 Ionut Pantiru
- 77 Mendes Pedro III
- 19 Andrei Sin
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- Запасные игроки
- 28 Кошелев Алексей Вратарь
- 20 Время Александру Защитник
- 94 Спатару Дану Полузащитник
- 9 Сиссе Салим Нападающий
- 18 Vlad Danale
- 88 Catalin Stefanescu
- 6 Andu Moisi
- Главный тренер: Flavius Stoican
Предыдущие игры
Газ Метан M (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 14.10.2017 Газ Метан M 0:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 29.09.2017 Газ Метан M 1:0 Ботошани ПЛ
- 24.09.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Газ Метан M ПЛ
- 21.09.2017 Газ Метан M 0:0 Астра ПЛ
- 17.09.2017 Стяуа 4:0 Газ Метан M ПЛ
- 11.09.2017 Газ Метан M 1:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 25.08.2017 Университатя Крайова 2:0 Газ Метан M ПЛ
- 19.08.2017 Газ Метан M 0:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 14.08.2017 Волунтари 2:1 Газ Метан M ПЛ
- 10.08.2017 Газ Метан M 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 07.08.2017 Динамо Бухарест 3:1 Газ Метан M ПЛ
- 29.07.2017 Газ Метан M 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2017 Пандурий 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 12.05.2017 Газ Метан M 4:1 Волунтари Л1ГБ
- 07.05.2017 Ботошани 0:0 Газ Метан M Л1ГБ
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.09.2017 Ювентус Бухарест 2:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 13.08.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.06.2017 Тыргу-Муреш 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Л1ГБ
- 14.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 08.05.2017 КСМ Студенцеск 3:0 Пандурий Л1ГБ
Последние игры между собой
Газ Метан M: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
КСМ Студенцеск: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
- 23.07.2017 КСМ Студенцеск 0:0 Газ Метан M Первая лига
- 19.05.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Лига 1. Группа Б
- 05.04.2017 Газ Метан M 0:2 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 04.11.2016 Газ Метан M 2:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 29.07.2016 КСМ Студенцеск 3:1 Газ Метан M Первая лига
- 28.02.2015 КСМ Студенцеск 1:0 Газ Метан M Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|2.
|Университатя Крайова
|1:0
|15
|9
|5
|1
|23 - 11
|32
|3.
|Стяуа
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|4.
|Ботошани
|14
|7
|3
|4
|20 - 14
|24
|5.
|Астра
|14
|6
|6
|2
|19 - 11
|24
|6.
|Динамо Бухарест
|14
|6
|2
|6
|21 - 15
|20
|7.
|Вииторул Констанца
|14
|6
|2
|6
|16 - 13
|20
|8.
|Поли Тимишоара
|14
|5
|3
|6
|12 - 17
|18
|9.
|КСМ Студенцеск
|15
|4
|6
|5
|17 - 22
|18
|10.
|Конкордия Кьяжна
|0:1
|15
|5
|2
|8
|16 - 17
|17
|11.
|Волунтари
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|12.
|Сепси Оск
|14
|3
|2
|9
|10 - 24
|11
|13.
|Газ Метан M
|15
|2
|3
|10
|7 - 26
|9
|14.
|Ювентус Бухарест
|14
|0
|4
|10
|7 - 26
|4
Второй тайм
90'
Fabian Lokaj получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
КСМ Студенцеск производит замену. Жоалиссон Сантос уходит, и Сиссе Салим заменяет его
88'
КСМ Студенцеск производит замену. Ionut Pantiru уходит, и Vlad Danale заменяет его
84'
Бэдик Нарчис получает желтую карточку.
83'
Роберто Ромео получает желтую карточку.
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жоалиссон Сантос.
79'
КСМ Студенцеск производит замену. Платини Суареш уходит, и Спатару Дану заменяет его
75'
Жоалиссон Сантос получает желтую карточку.
61'
Газ Метан M производит замену. Кристиан Сархи уходит, и Cristian Danci заменяет его
54'
Газ Метан M производит замену. Шамед Нассер уходит, и Голубович Боян заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Газ Метан M производит замену. Эммерик де Врис уходит, и Куртеян Александру-Паул заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Нягу Ионуц получает желтую карточку.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pedro Mendes.
32'
Fabian Lokaj получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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