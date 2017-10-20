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Стадион: Конкордия
0:1
Перерыв
24' Желтая карточкаБричаг Марьюс
0:1
31' ГолБалута Александр
|
24'
31'
0:1
Состав команд
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 73 Andrei Marc Защитник
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 11 Thaer Fayed Bawab
- 3 Cristian Albu
- 15 Dan Bucsa
- 14 Nicusor Fota
- Запасные игроки
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 10 Георге Василе Полузащитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- 97 Ronaldo Deaconu
- 13 Stjepan Babic
- Главный тренер: Ion Moldovan
Университатя Крайова
- Основной состав
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 27 Мартич Иван Защитник
- 6 Келич Ренато Защитник
- 10 Балута Александр Полузащитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 44 Спахия Хрвое Защитник
- 70 Роман Михай V Нападающий
- 56 Valentin Mihaila
- 38 Alexandru Popescu
- 43 Lucian Buzan
- 36 Andrei Burlacu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 11.09.2017 Газ Метан M 1:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 12.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 23.05.2017 Газ Метан M 3:0 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 15.05.2017 Пандурий 3:2 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 10.05.2017 Конкордия Кьяжна 3:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 05.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:0 Тыргу-Муреш Л1ГБ
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари ПЛ
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 25.08.2017 Университатя Крайова 2:0 Газ Метан M ПЛ
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 13.08.2017 Университатя Крайова 1:0 Ботошани ПЛ
- 09.08.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Университатя Крайова ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
- 18.05.2017 Волунтари 0:0 Университатя Крайова К
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Университатя Крайова: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
- 22.07.2017 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 16.12.2016 Конкордия Кьяжна 0:0 Университатя Крайова Первая лига
- 18.09.2016 Университатя Крайова 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 01.05.2016 Университатя Крайова 2:0 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 14.03.2016 Конкордия Кьяжна 1:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа Б
- 20.11.2015 Конкордия Кьяжна 0:2 Университатя Крайова Первая лига
- 08.08.2015 Университатя Крайова 2:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 24.04.2015 Конкордия Кьяжна 2:2 Университатя Крайова Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|2.
|Университатя Крайова
|1:0
|15
|9
|5
|1
|23 - 11
|32
|3.
|Стяуа
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|4.
|Ботошани
|14
|7
|3
|4
|20 - 14
|24
|5.
|Астра
|14
|6
|6
|2
|19 - 11
|24
|6.
|Динамо Бухарест
|14
|6
|2
|6
|21 - 15
|20
|7.
|Вииторул Констанца
|14
|6
|2
|6
|16 - 13
|20
|8.
|Поли Тимишоара
|14
|5
|3
|6
|12 - 17
|18
|9.
|КСМ Студенцеск
|15
|4
|6
|5
|17 - 22
|18
|10.
|Конкордия Кьяжна
|0:1
|15
|5
|2
|8
|16 - 17
|17
|11.
|Волунтари
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|12.
|Сепси Оск
|14
|3
|2
|9
|10 - 24
|11
|13.
|Газ Метан M
|15
|2
|3
|10
|7 - 26
|9
|14.
|Ювентус Бухарест
|14
|0
|4
|10
|7 - 26
|4
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Балута Александр.
24'
Бричаг Марьюс получает желтую карточку.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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