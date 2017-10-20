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Стадион:
Конкордия Кьяжна
0:1
Перерыв
Университатя Крайова
0'
24' Желтая карточка
Бричаг Марьюс
0:1
31' Гол
Балута Александр
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Балута Александр.
Желтая карточка
24'
Бричаг Марьюс получает желтую карточку.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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