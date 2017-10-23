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Стадион: Муниципальный, Ботошани
0:0
Конец матча
19' Желтая карточкаФилип Стелиано
29' Желтая карточкаАнтон Пол
52' Красная карточкаNicolae Musat
58' Желтая карточкаНемец Адам
60' Желтая карточкаМалангу Мэй
76' Красная карточкаКацикас Георгиос
|
19'
29'
52'
58'
60'
76'
Состав команд
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 7 Буш Лауренциу Полузащитник
- 11 Olimpiu Morutan
- 44 Daniel Popa III
- 28 Mihai Roman IV
- 16 Тинчу Разван
- 3 Andrei Andonie Burca
- 37 Mihai Bordeianu
- 30 Nicolae Musat
- Запасные игроки
- 12 Eduard Pap Вратарь
- 5 Пламада Флорин Защитник
- 23 Andrei Dumitras Полузащитник
- 26 Razvan Oaida
- 15 Alexandru Tarnovan
- 92 Tiberiu Serediuc
- 14 Benjamin Kuku
- Главный тренер: Constantin Enache
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 1 Пенедо Хайме Вратарь
- 7 Филип Стелиано Защитник
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 5 Неделчару Ионуц Защитник
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 15 Антон Пол Полузащитник
- 24 Нашименту Филипе Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 17 Немец Адам Нападающий
- 19 Костаке Йонуц Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Бранеску Лорентиу Вратарь
- 4 Ханка Серджу Защитник
- 9 Ривалдиньо Нападающий
- 10 Бокила Лотетека Нападающий
- 33 Laurentiu Corbu
- 22 Alin Dudea
- 16 Maximiliano Oliva
- Главный тренер: Vasile Miriuta
Предыдущие игры
Ботошани (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани ПЛ
- 29.09.2017 Газ Метан M 1:0 Ботошани ПЛ
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 15.09.2017 Ювентус Бухарест 0:2 Ботошани ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 27.08.2017 Стяуа 2:0 Ботошани ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.08.2017 Университатя Крайова 1:0 Ботошани ПЛ
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани ПЛ
- 28.07.2017 Ботошани 5:1 Сепси Оск ПЛ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 04.07.2017 Вольфсбергер 0:1 Ботошани ТМК
- 04.06.2017 Ботошани 2:1 Пандурий Л1ГБ
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Л1ГБ
- 25.05.2017 Ботошани 0:1 КСМ Студенцеск Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
- 15.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Ботошани Л1ГБ
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 26.08.2017 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.08.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 07.08.2017 Динамо Бухарест 3:1 Газ Метан M ПЛ
- 03.08.2017 Атлетик Б 3:0 Динамо Бухарест ЛЕ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.07.2017 Динамо Бухарест 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани ПЛ
- 15.07.2017 Ювентус Бухарест 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Анжи ТМК
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
- 13.05.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Динамо Бухарест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани Первая лига
- 20.02.2017 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 01.10.2016 Ботошани 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 14.02.2016 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 20.09.2015 Ботошани 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 03.04.2015 Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига
- 03.04.2015 Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига
- 14.09.2014 Ботошани 3:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 21.05.2014 Ботошани 1:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 07.12.2013 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 12.11.2008 Ботошани 1:3 Динамо Бухарест Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|3
|2
|25 - 10
|33
|2.
|Стяуа
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|3.
|Университатя Крайова
|15
|9
|5
|1
|24 - 12
|32
|4.
|Ботошани
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Астра
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|6.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|2
|6
|17 - 13
|23
|7.
|Динамо Бухарест
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|8.
|Волунтари
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|9.
|Поли Тимишоара
|15
|5
|3
|7
|12 - 24
|18
|10.
|КСМ Студенцеск
|15
|4
|6
|5
|17 - 22
|18
|11.
|Конкордия Кьяжна
|15
|5
|2
|8
|17 - 18
|17
|12.
|Сепси Оск
|15
|3
|2
|10
|11 - 26
|11
|13.
|Газ Метан M
|15
|2
|3
|10
|7 - 26
|9
|14.
|Ювентус Бухарест
|15
|1
|4
|10
|9 - 27
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Ботошани производит замену. Буш Лауренциу уходит, и Tiberiu Serediuc заменяет его
76'
УДАЛЕНИЕ! Кацикас Георгиос получил жёлтую карточку и покинул поле.
74'
Динамо Бухарест производит замену. Немец Адам уходит, и Бокила Лотетека заменяет его
63'
Динамо Бухарест производит замену. Костаке Йонуц уходит, и Ривалдиньо заменяет его
60'
Малангу Мэй получает желтую карточку.
59'
Ботошани производит замену. Михай Роман уходит, и Andrei Dumitras заменяет его
58'
Немец Адам получает желтую карточку.
52'
УДАЛЕНИЕ! Николае Мусат получил жёлтую карточку и покинул поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Динамо Бухарест производит замену. Нашименту Филипе уходит, и Ханка Серджу заменяет его
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Ботошани производит замену. Daniel Popa уходит, и Benjamin Kuku заменяет его
29'
Антон Пол получает желтую карточку.
19'
Филип Стелиано получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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