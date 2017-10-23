  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
Стадион:
Ботошани
0:0
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
19' Желтая карточка
Филип Стелиано
29' Желтая карточка
Антон Пол
52' Красная карточка
Nicolae Musat
58' Желтая карточка
Немец Адам
60' Желтая карточка
Малангу Мэй
76' Красная карточка
Кацикас Георгиос
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Ботошани производит замену. Буш Лауренциу уходит, и Tiberiu Serediuc заменяет его
76'
УДАЛЕНИЕ! Кацикас Георгиос получил жёлтую карточку и покинул поле.
74'
Динамо Бухарест производит замену. Немец Адам уходит, и Бокила Лотетека заменяет его
63'
Динамо Бухарест производит замену. Костаке Йонуц уходит, и Ривалдиньо заменяет его
Желтая карточка
60'
Малангу Мэй получает желтую карточку.

59'
Ботошани производит замену. Михай Роман уходит, и Andrei Dumitras заменяет его
Желтая карточка
58'
Немец Адам получает желтую карточку.
52'
УДАЛЕНИЕ! Николае Мусат получил жёлтую карточку и покинул поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Динамо Бухарест производит замену. Нашименту Филипе уходит, и Ханка Серджу заменяет его
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Ботошани производит замену. Daniel Popa уходит, и Benjamin Kuku заменяет его
Желтая карточка
29'
Антон Пол получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Филип Стелиано получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация