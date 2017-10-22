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Стадион: Националь
7:0
Конец матча
1:0
13' ГолНьоэр Харлем-Эдди
29' Желтая карточкаAndrei Artean
2:0
34' ГолКоман Флоринел
3:0
40' ГолНьоэр Харлем-Эдди
4:0
48' ГолКоман Флоринел
5:0
61' ГолЛарие Йонуц
6:0
63' ГолНьоэр Харлем-Эдди
78' Желтая карточкаJosip Soljic
80' Желтая карточкаDaniel Benzar
84' Вторая желтая карточкаJosip Soljic
7:0
85' ПенальтиТэнасе Флорин
|
13'
1:0
29'
34'
2:0
40'
3:0
48'
4:0
61'
5:0
63'
6:0
78'
80'
84'
85'
7:0
Состав команд
Стяуа
- Основной состав
- 1 Ница Флорин Вратарь
- 44 Эначе Габриэль Защитник
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 3 Ларие Йонуц Защитник
- 17 Коман Флоринел Полузащитник
- 11 Будеску Константин Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 22 Головфка Кэтэлин Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Стэнчою Эдуард Вратарь
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 29 Аморим Вильям Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Нападающий
- 26 Daniel Benzar
- Главный тренер: Дикэ Николае
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 7 Чюкур Алексанжру Полузащитник
- 13 Васвари Габриэл Полузащитник
- 16 Josip Soljic
- 26 Camaldine Abraw
- 22 Alexandru Muntean
- 12 Sebastian Mailat
- 94 Denis Harut
- 18 Andrei Artean
- 77 Ivan Curjuric
- Запасные игроки
- 5 Cosmin Birnoi
- 9 Miguel Antonio Bianconi Kohl
- 46 Lucian Oprea
- 10 Catalin Petre Doman
- 15 Cristian Bocsan
- 23 Габриель Кану
- 1 Madalin Smaranda
- Главный тренер: Ionut Popa
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа ЛЕ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Стяуа 4:0 Газ Метан M ПЛ
- 14.09.2017 Стяуа 3:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 09.09.2017 Вииторул Констанца 1:0 Стяуа ПЛ
- 27.08.2017 Стяуа 2:0 Ботошани ПЛ
- 23.08.2017 Стяуа 1:5 Спортинг Л ЛЧ
- 19.08.2017 Ювентус Бухарест 1:2 Стяуа ПЛ
- 15.08.2017 Спортинг Л 0:0 Стяуа ЛЧ
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра ПЛ
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 02.08.2017 Виктория Пльзень 1:4 Стяуа ЛЧ
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова ПЛ
- 25.07.2017 Стяуа 2:2 Виктория Пльзень ЛЧ
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.09.2017 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск ПЛ
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 19.08.2017 Газ Метан M 0:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 11.08.2017 Поли Тимишоара 0:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 04.08.2017 Поли Тимишоара 2:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа ПЛ
- 15.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.06.2017 Бэтрыня-Доамнэ 1:3 Поли Тимишоара LIQ
- 12.06.2017 Поли Тимишоара 2:1 Бэтрыня-Доамнэ LIQ
- 04.06.2017 Газ Метан M 2:2 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 28.05.2017 Поли Тимишоара 3:1 Тыргу-Муреш Л1ГБ
- 23.05.2017 Поли Тимишоара 0:1 Пандурий Л1ГБ
- 20.05.2017 Динамо Бухарест 2:0 Поли Тимишоара КЛ
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Поли Тимишоара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
- 21.07.2017 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа Первая лига
- 17.12.2016 Стяуа 1:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 18.09.2016 Поли Тимишоара 0:1 Стяуа Первая лига
- 21.12.2015 Стяуа 3:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 15.10.2015 Стяуа 1:0 Поли Тимишоара Кубок лиги
- 13.09.2015 Поли Тимишоара 1:0 Стяуа Первая лига
- 05.04.2014 Поли Тимишоара 0:0 Стяуа Первая лига
- 30.10.2013 Стяуа 2:0 Поли Тимишоара Кубок
- 28.09.2013 Стяуа 3:0 Поли Тимишоара Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|3
|2
|25 - 10
|33
|2.
|Стяуа
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|3.
|Университатя Крайова
|15
|9
|5
|1
|24 - 12
|32
|4.
|Ботошани
|14
|7
|3
|4
|20 - 14
|24
|5.
|Астра
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|6.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|2
|6
|17 - 13
|23
|7.
|Динамо Бухарест
|14
|6
|2
|6
|21 - 15
|20
|8.
|Волунтари
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|9.
|Поли Тимишоара
|15
|5
|3
|7
|12 - 24
|18
|10.
|КСМ Студенцеск
|15
|4
|6
|5
|17 - 22
|18
|11.
|Конкордия Кьяжна
|15
|5
|2
|8
|17 - 18
|17
|12.
|Сепси Оск
|15
|3
|2
|10
|11 - 26
|11
|13.
|Газ Метан M
|15
|2
|3
|10
|7 - 26
|9
|14.
|Ювентус Бухарест
|15
|1
|4
|10
|9 - 27
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Г О О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды Стяуа забивает пенальти
84'
Йосип Сольич получает вторую желтую карточку. Удаление.
80'
Daniel Benzar получает желтую карточку.
78'
Йосип Сольич получает желтую карточку.
67'
Стяуа производит замену. Коман Флоринел уходит, и Dennis Man заменяет его
67'
Стяуа производит замену. Филип Лучан уходит, и Тэнасе Флорин заменяет его
67'
Поли Тимишоара производит замену. Камальдин Абрав уходит, и Lucian Oprea заменяет его
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ларие Йонуц.
57'
Стяуа производит замену. Головфка Кэтэлин уходит, и Daniel Benzar заменяет его
55'
Поли Тимишоара производит замену. Иван Курьюрич уходит, и Cosmin Birnoi заменяет его
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коман Флоринел.
46'
Начался второй тайм!
46'
Поли Тимишоара производит замену. Denis Harut уходит, и Каталин Петре Доман заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коман Флоринел.
29'
Andrei Artean получает желтую карточку.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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