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Стадион:
Стяуа
7:0
Конец матча
Поли Тимишоара
0'
1:0
13' Гол
Ньоэр Харлем-Эдди
29' Желтая карточка
Andrei Artean
2:0
34' Гол
Коман Флоринел
3:0
40' Гол
Ньоэр Харлем-Эдди
4:0
48' Гол
Коман Флоринел
5:0
61' Гол
Ларие Йонуц
6:0
63' Гол
Ньоэр Харлем-Эдди
78' Желтая карточка
Josip Soljic
80' Желтая карточка
Daniel Benzar
84' Вторая желтая карточка
Josip Soljic
7:0
85' Пенальти
Тэнасе Флорин
90'
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
85'
Г О О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды Стяуа забивает пенальти
84'
Йосип Сольич получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
80'
Daniel Benzar получает желтую карточку.
Желтая карточка
78'
Йосип Сольич получает желтую карточку.
67'
Стяуа производит замену. Коман Флоринел уходит, и Dennis Man заменяет его

67'
Стяуа производит замену. Филип Лучан уходит, и Тэнасе Флорин заменяет его
67'
Поли Тимишоара производит замену. Камальдин Абрав уходит, и Lucian Oprea заменяет его
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ларие Йонуц.
57'
Стяуа производит замену. Головфка Кэтэлин уходит, и Daniel Benzar заменяет его
55'
Поли Тимишоара производит замену. Иван Курьюрич уходит, и Cosmin Birnoi заменяет его
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коман Флоринел.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Поли Тимишоара производит замену. Denis Harut уходит, и Каталин Петре Доман заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коман Флоринел.
Желтая карточка
29'
Andrei Artean получает желтую карточку.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Harlem-Eddy Gnohere.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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