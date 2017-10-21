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Стадион: Центральный (Овидиу)
1:0
Конец матча
9' Желтая карточкаДяк Чиприан
42' Желтая карточкаВинисиус Пауло
1:0
44' ГолЭрик III
54' Желтая карточкаВынэ Йонуц
60' Желтая карточкаКулио Хуан
61' Желтая карточкаХобан Овидиу
90' Желтая карточкаРымничану Виктор
90' Желтая карточкаАрлаускис Гедрюс
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9'
42'
44'
1:0
54'
60'
61'
90'
90'
Состав команд
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Рымничану Виктор Вратарь
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 10 Эрик III Полузащитник
- 18 Лопес Дани Полузащитник
- 25 Кицу Аурелиан Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 99 Cristian Baluta
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 16 Kofi Twumasi
- 26 Alexandru Matan
- 4 Razvan Horj
- 2 Virgil Ghita
- Главный тренер: Георге Хаджи
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 34 Бальде Ибрагим Нападающий
- 8 Джокович Дамьян Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- 77 Andrei Peteleu
- Запасные игроки
- 25 Tomislav Duka Вратарь
- 21 Боли Кевин Защитник
- 15 Нистор Дан Полузащитник
- 14 Моутинью Тьерри Полузащитник
- 7 Alexandru Paun Полузащитник
- 99 Marius Coman
- 31 Laurentiu Rus
- Главный тренер: Петреску Дан
Предыдущие игры
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 14.10.2017 Газ Метан M 0:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.09.2017 Вииторул Констанца 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 09.09.2017 Вииторул Констанца 1:0 Стяуа ПЛ
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 24.08.2017 Ред Булл Зальцбург 4:0 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 17.08.2017 Вииторул Констанца 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 11.08.2017 Поли Тимишоара 0:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.08.2017 Вииторул Констанца 0:0 Волунтари ПЛ
- 05.08.2017 Сепси Оск 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 02.08.2017 АПОЭЛ 4:0 Вииторул Констанца ЛЧ
- 30.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.07.2017 Вииторул Констанца 3:0 Газ Метан M ПЛ
- 12.07.2017 Марсель 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани ПЛ
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 20.08.2017 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари ПЛ
- 14.08.2017 Сепси Оск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 29.07.2017 Газ Метан M 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.07.2017 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 27.06.2017 ЧФР Клуж 1:1 Анжи ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 06.05.2017 ЧФР Клуж 0:3 Динамо Бухарест Л1ГА
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Л1ГА
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Л1ГА
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Л1ГА
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
ЧФР Клуж: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 05.03.2017 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 21.10.2016 Вииторул Констанца 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 19.10.2015 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 11.07.2015 Вииторул Констанца 2:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 15.03.2015 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 18.08.2014 Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 28.02.2014 Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 10.08.2013 ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 05.05.2013 Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 18.10.2012 ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|3
|2
|25 - 10
|33
|2.
|Университатя Крайова
|15
|9
|5
|1
|24 - 12
|32
|3.
|Стяуа
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|4.
|Ботошани
|14
|7
|3
|4
|20 - 14
|24
|5.
|Астра
|14
|6
|6
|2
|19 - 11
|24
|6.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|2
|6
|17 - 13
|23
|7.
|Динамо Бухарест
|14
|6
|2
|6
|21 - 15
|20
|8.
|Поли Тимишоара
|14
|5
|3
|6
|12 - 17
|18
|9.
|КСМ Студенцеск
|15
|4
|6
|5
|17 - 22
|18
|10.
|Конкордия Кьяжна
|15
|5
|2
|8
|17 - 18
|17
|11.
|Волунтари
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|12.
|Сепси Оск
|15
|3
|2
|10
|11 - 26
|11
|13.
|Газ Метан M
|15
|2
|3
|10
|7 - 26
|9
|14.
|Ювентус Бухарест
|15
|1
|4
|10
|9 - 27
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Арлаускис Гедрюс получает желтую карточку.
90'
Рымничану Виктор получает желтую карточку.
81'
Вииторул Констанца производит замену. Цукудян Георге уходит, и Virgil Ghita заменяет его
80'
ЧФР Клуж производит замену. Andrei Peteleu уходит, и Alexandru Paun заменяет его
70'
Вииторул Констанца производит замену. Кицу Аурелиан уходит, и Bradley de Nooijer заменяет его
65'
ЧФР Клуж производит замену. Хобан Овидиу уходит, и Нистор Дан заменяет его
61'
Хобан Овидиу получает желтую карточку.
60'
Кулио Хуан получает желтую карточку.
54'
ЧФР Клуж производит замену. Джокович Дамьян уходит, и Моутинью Тьерри заменяет его
54'
Вынэ Йонуц получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрик III.
42'
Винисиус Пауло получает желтую карточку.
9'
Дяк Чиприан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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