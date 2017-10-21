  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
Стадион:
Вииторул Констанца
1:0
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
9' Желтая карточка
Дяк Чиприан
42' Желтая карточка
Винисиус Пауло
1:0
44' Гол
Эрик III
54' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
60' Желтая карточка
Кулио Хуан
61' Желтая карточка
Хобан Овидиу
90' Желтая карточка
Рымничану Виктор
90' Желтая карточка
Арлаускис Гедрюс
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Арлаускис Гедрюс получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Рымничану Виктор получает желтую карточку.
81'
Вииторул Констанца производит замену. Цукудян Георге уходит, и Virgil Ghita заменяет его
80'
ЧФР Клуж производит замену. Andrei Peteleu уходит, и Alexandru Paun заменяет его
70'
Вииторул Констанца производит замену. Кицу Аурелиан уходит, и Bradley de Nooijer заменяет его

65'
ЧФР Клуж производит замену. Хобан Овидиу уходит, и Нистор Дан заменяет его
Желтая карточка
61'
Хобан Овидиу получает желтую карточку.
Желтая карточка
60'
Кулио Хуан получает желтую карточку.
54'
ЧФР Клуж производит замену. Джокович Дамьян уходит, и Моутинью Тьерри заменяет его
Желтая карточка
54'
Вынэ Йонуц получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрик III.
Желтая карточка
42'
Винисиус Пауло получает желтую карточку.
Желтая карточка
9'
Дяк Чиприан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация