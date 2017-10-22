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Стадион:
Астра
2:3
Второй тайм: 76'
Волунтари
0'
1:0
2' Гол
Абанг Анатоле
1:1
8' Гол
Попадюк Дору
10' Желтая карточка
Cosmin Achim
1:2
14' Гол
Тудорие Александру
30' Желтая карточка
Бейян Флориан
31' Желтая карточка
Белу Клаудиу
2:2
36' Гол
Ионицэ Александру II
44' Желтая карточка
Dragos Balauru
66' Желтая карточка
Дандя Александру
2:3
67' Пенальти
Маринеску Лауренциу
76'
Второй тайм
69'
Астра Плоешти производит замену. Белу Клаудиу уходит, и Mihai Butean заменяет его
69'
Астра Плоешти производит замену. Балауре Сильвиу уходит, и Маркиньос Маркус заменяет его
Описание гола
67'
Г О О О О О Л - Маринеску Лауренциу из команды Волунтари забивает пенальти
Желтая карточка
66'
Дандя Александру получает желтую карточку.
64'
Волунтари производит замену. Рэуцэ Александру уходит, и Лазар Костин заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Dragos Balauru получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ионицэ Александру II.
Желтая карточка
31'
Белу Клаудиу получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Бейян Флориан получает желтую карточку.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тудорие Александру.
Желтая карточка
10'
Cosmin Achim получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Попадюк Дору.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абанг Анатоле.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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