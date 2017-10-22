- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Марин Анастасовичи
1:0
2' ГолАбанг Анатоле
1:1
8' ГолПопадюк Дору
10' Желтая карточкаCosmin Achim
1:2
14' ГолТудорие Александру
30' Желтая карточкаБейян Флориан
31' Желтая карточкаБелу Клаудиу
2:2
36' ГолИоницэ Александру II
44' Желтая карточкаDragos Balauru
66' Желтая карточкаДандя Александру
2:3
67' ПенальтиМаринеску Лауренциу
|
2'
1:0
8'
1:1
10'
14'
1:2
30'
31'
36'
2:2
44'
66'
67'
2:3
Состав команд
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 99 Абанг Анатоле Нападающий
- 34 Нюядзи Серж Нападающий
- 10 Ионицэ Александру II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 19 Бутян Михай Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 4 Маркиньос Маркус Полузащитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 9 Ле Таллек Энтони Нападающий
- 11 Георге Валентин Нападающий
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Волунтари
- Основной состав
- 22 Dragos Balauru Вратарь
- 45 Филипов Венелин Защитник
- 87 Аксинте Флорин Защитник
- 20 Маринеску Лауренциу Полузащитник
- 5 Рэуцэ Александру Полузащитник
- 30 Тудорие Александру Нападающий
- 7 Иванович Петре Нападающий
- 59 Попадюк Дору Нападающий
- 8 Daniel Novac
- 18 Mihai Popescu
- 2 Cosmin Achim
- Запасные игроки
- 15 Лазар Костин Полузащитник
- 96 Пыркэлабу Аделин Полузащитник
- 10 Чернат Флорин Полузащитник
- 11 Mihai Capatana
- 26 Gabriel Deac
- 23 Vlad Olteanu
- 27 Razvan Petrariu
- Главный тренер: Claudiu Niculescu
Предыдущие игры
Астра (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 Газ Метан M 0:0 Астра ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 25.08.2017 Астра 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 31.07.2017 Астра 3:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 20.07.2017 Зира 0:0 Астра ЛЕ
- 16.07.2017 Астра 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.07.2017 Астра 3:1 Зира ЛЕ
- 25.06.2017 Анжи 2:1 Астра ТМК
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
Волунтари (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари ПЛ
- 19.09.2017 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари ПЛ
- 10.09.2017 Сепси Оск 0:3 Волунтари ПЛ
- 26.08.2017 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 20.08.2017 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари ПЛ
- 14.08.2017 Волунтари 2:1 Газ Метан M ПЛ
- 08.08.2017 Вииторул Констанца 0:0 Волунтари ПЛ
- 04.08.2017 Волунтари 1:3 Ботошани ПЛ
- 29.07.2017 Ювентус Бухарест 0:0 Волунтари ПЛ
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра ПЛ
- 16.07.2017 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 09.07.2017 Вииторул Констанца 0:1 Волунтари С
- 04.06.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1ГБ
- 31.05.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Волунтари Л1ГБ
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра К
- 24.05.2017 Тыргу-Муреш 0:2 Волунтари Л1ГБ
- 21.05.2017 Волунтари 1:0 Ботошани Л1ГБ
Последние игры между собой
Астра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Волунтари: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 24.07.2017 Волунтари 3:1 Астра Первая лига
- 27.05.2017 Волунтари 1:1 Астра Кубок
- 04.12.2016 Волунтари 1:2 Астра Первая лига
- 28.08.2016 Астра 1:1 Волунтари Первая лига
- 03.12.2015 Астра 1:1 Волунтари Первая лига
- 10.09.2015 Волунтари 0:2 Астра Кубок лиги
- 16.08.2015 Волунтари 1:2 Астра Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|15
|10
|3
|2
|25 - 10
|33
|2.
|Университатя Крайова
|15
|9
|5
|1
|24 - 12
|32
|3.
|Стяуа
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|4.
|Ботошани
|14
|7
|3
|4
|20 - 14
|24
|5.
|Астра
|2:3
|15
|6
|6
|3
|21 - 14
|24
|6.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|2
|6
|17 - 13
|23
|7.
|Динамо Бухарест
|14
|6
|2
|6
|21 - 15
|20
|8.
|Волунтари
|3:2
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|9.
|Поли Тимишоара
|14
|5
|3
|6
|12 - 17
|18
|10.
|КСМ Студенцеск
|15
|4
|6
|5
|17 - 22
|18
|11.
|Конкордия Кьяжна
|15
|5
|2
|8
|17 - 18
|17
|12.
|Сепси Оск
|15
|3
|2
|10
|11 - 26
|11
|13.
|Газ Метан M
|15
|2
|3
|10
|7 - 26
|9
|14.
|Ювентус Бухарест
|15
|1
|4
|10
|9 - 27
|7
Второй тайм
69'
Астра Плоешти производит замену. Белу Клаудиу уходит, и Mihai Butean заменяет его
69'
Астра Плоешти производит замену. Балауре Сильвиу уходит, и Маркиньос Маркус заменяет его
67'
Г О О О О О Л - Маринеску Лауренциу из команды Волунтари забивает пенальти
66'
Дандя Александру получает желтую карточку.
64'
Волунтари производит замену. Рэуцэ Александру уходит, и Лазар Костин заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Dragos Balauru получает желтую карточку.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ионицэ Александру II.
31'
Белу Клаудиу получает желтую карточку.
30'
Бейян Флориан получает желтую карточку.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тудорие Александру.
10'
Cosmin Achim получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Попадюк Дору.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Абанг Анатоле.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация