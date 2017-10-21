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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Анже
0:1
Второй тайм: 90+'
Тулуза
0'
20' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
0:1
38' Гол
Диоп Исса
55' Желтая карточка
Имбула Ганелли
63' Желтая карточка
Сомалиа Вергитон
65' Желтая карточка
Кривелли Энцо
69' Желтая карточка
Андро Йоанн
86' Желтая карточка
Лафон Альбан
90'+3
Второй тайм
87'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
86'
Лафон Альбан получил жёлтую карточку за затяжку времени.
86'
Удар от ворот произведет Тулуза
Офсайд
85'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
82'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
82'
Диоп Исса выбил мяч на угловой.
82'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Амьен-Аду Кельвен наказан за толчок Кривелли Энцо
80'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
79'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
79'
Лафон Альбан выбил мяч на угловой.
79'
Жюльен Кристофер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Фол, нарушение
78'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает подножку. Андро Йоанн заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Анже
77'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Жан Мехди уходит с поля и его заменяет Сисс Салиу
76'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
76'
Тактическая замена. Мубандже Жак-Франсуа уходит с поля и его заменяет Яго Стив
75'
Делор Анди из команды Тулуза делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
Фол, нарушение
74'
Тэт Флавьен из команды Анже делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
74'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Андро Йоанн совершает грубый фол. Сомалиа Вергитон был жертвой
71'
Андро Йоанн из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
70'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
70'
Фюльжини Анжело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
69'
Андро Йоанн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
69'
Андро Йоанн наказан за толчок Сомалиа Вергитон
Офсайд
68'
Кривелли Энцо из команды Анже в офсайде
67'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
65'
Кривелли Энцо получает желтую карточку.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Кривелли Энцо совершает грубый фол. Лафон Альбан был жертвой
64'
Мангани Томас отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
63'
Сомалиа Вергитон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Сомалиа Вергитон наказан за толчок Фюльжини Анжело
Офсайд
62'
Силла Иссиага наказан за толчок Тэт Флавьен
61'
Удар от ворот произведет Тулуза
61'
Томас Ромен из команды Анже бьет головой мимо ворот
61'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес
Угловой
61'
Фюльжини Анжело из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
61'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
60'
Делор Анди из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Томас Ромен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Удар от ворот произведет Тулуза
59'
Тактическая замена. Сангаре Ибрахим уходит с поля и его заменяет Градель Макс-Ален
59'
Мангани Томас попадает в перекладину. Какой шанс!
57'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Тулуза
57'
Экамби Карл Токо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
56'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Удар от ворот произведет Тулуза
56'
Экамби Карл Токо из команды Анже бьет головой мимо ворот
56'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
55'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
Желтая карточка
55'
Имбула Ганелли получает желтую карточку за неспортивное поведение
54'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кривелли Энцо из команды Анже делает пас партнеру.
53'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
53'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
52'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Экамби Карл Токо мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
51'
Кривелли Энцо выбил мяч подальше от ворот.
50'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Блен Алексис из команды Тулуза делает навес
50'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Второй тайм начался
49'
Начался второй тайм!
Свисток
49'
Игра всё-таки прервана.
48'
Игра приостановлена из-за неполадок со светом.
48'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает навес
48'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Экамби Карл Токо из команды Анже. Это Сангаре Ибрахим заработал фол.
47'
Капелле Пьеррик из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Удар от ворот произведет Тулуза
45'
Экамби Карл Токо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Кривелли Энцо из команды Анже делает передачу за спину защитников.
44'
Удар от ворот произведет Тулуза
44'
Экамби Карл Токо имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
43'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
42'
Имбула Ганелли отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
41'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Делор Анди заработал фол.
40'
Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
40'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
40'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
38'
Блен Алексис сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диоп Исса из клуба "Тулуза" отправил мяч головой в ворота.
38'
Блен Алексис из команды Тулуза сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
38'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает пас партнеру.
Фол, нарушение
37'
Жан Мехди из команды Анже делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
36'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает неудачный навес.
33'
Удар от ворот произведет Тулуза
33'
Манко Венсан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Кривелли Энцо из команды Анже делает пас партнеру.
32'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
32'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
32'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
31'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
30'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой слева.
29'
Андро Йоанн выбил мяч на угловой.
29'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
28'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кривелли Энцо из команды Анже делает навес
23'
Диоп Исса из команды Тулуза остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
22'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
21'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
Желтая карточка
20'
Жюльен Кристофер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Кривелли Энцо
19'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
17'
Делор Анди коснулся мяча рукой.
17'
Фюльжини Анжело из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Кривелли Энцо
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Экамби Карл Токо пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
Андро Йоанн из команды Анже делает навес
Фол, нарушение
14'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Кривелли Энцо.
Фол, нарушение
14'
Делор Анди наказан за толчок Томас Ромен
13'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч подальше от ворот.
13'
Жан Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Мангани Томас наказан за толчок Имбула Ганелли
11'
Капелле Пьеррик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает передачу за спину защитников.
9'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Силла Иссиага из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Делор Анди из команды Тулуза делает подножку. Манко Венсан заработал фол.
6'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Блен Алексис из команды Тулуза. Это Жан Мехди заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
4'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Андро Йоанн заработал фол.
4'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
3'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза подал угловой слева.
3'
Сомалиа Вергитон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
Блен Алексис из команды Тулуза делает навес
2'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 0:1 Тулуза
Анже
50.3% (90)
Ничья:
37.4% (67)
Тулуза
12.3% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.8% (57)
Анже:
29.1% (52)
Анже:
16.2% (29)
Тулуза:
5.6% (10)
Тулуза:
4.5% (8)
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