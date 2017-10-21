Стадион: Раймон Копа
20' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
0:1
38' ГолДиоп Исса
55' Желтая карточкаИмбула Ганелли
63' Желтая карточкаСомалиа Вергитон
65' Желтая карточкаКривелли Энцо
69' Желтая карточкаАндро Йоанн
86' Желтая карточкаЛафон Альбан
Второй тайм
87'
86'
Лафон Альбан получил жёлтую карточку за затяжку времени.
86'
85'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
82'
82'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
82'
Диоп Исса выбил мяч на угловой.
82'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Амьен-Аду Кельвен наказан за толчок Кривелли Энцо
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
79'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
79'
Лафон Альбан выбил мяч на угловой.
79'
Жюльен Кристофер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает подножку. Андро Йоанн заработал фол.
78'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Анже
77'
77'
Тактическая замена. Жан Мехди уходит с поля и его заменяет Сисс Салиу
76'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
76'
Тактическая замена. Мубандже Жак-Франсуа уходит с поля и его заменяет Яго Стив
75'
Делор Анди из команды Тулуза делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
75'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
74'
Тэт Флавьен из команды Анже делает подножку. Имбула Ганелли заработал фол.
74'
74'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Андро Йоанн совершает грубый фол. Сомалиа Вергитон был жертвой
71'
Андро Йоанн из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
70'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
70'
Фюльжини Анжело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Андро Йоанн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
69'
Андро Йоанн наказан за толчок Сомалиа Вергитон
68'
Кривелли Энцо из команды Анже в офсайде
67'
67'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
66'
Кривелли Энцо наказан за толчок Мубандже Жак-Франсуа
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Кривелли Энцо получает желтую карточку.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Кривелли Энцо совершает грубый фол. Лафон Альбан был жертвой
64'
Мангани Томас отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
63'
Сомалиа Вергитон получает желтую карточку.
63'
Сомалиа Вергитон наказан за толчок Фюльжини Анжело
62'
Силла Иссиага наказан за толчок Тэт Флавьен
61'
61'
Томас Ромен из команды Анже бьет головой мимо ворот
61'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес
61'
Фюльжини Анжело из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
61'
Жюльен Кристофер выбил мяч на угловой.
60'
Делор Анди из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Томас Ромен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
59'
Тактическая замена. Сангаре Ибрахим уходит с поля и его заменяет Градель Макс-Ален
59'
Мангани Томас попадает в перекладину. Какой шанс!
57'
57'
57'
Экамби Карл Токо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
56'
56'
56'
Экамби Карл Токо из команды Анже бьет головой мимо ворот
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
55'
Имбула Ганелли получает желтую карточку за неспортивное поведение
54'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кривелли Энцо из команды Анже делает пас партнеру.
53'
53'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
53'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
52'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Экамби Карл Токо мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
51'
Кривелли Энцо выбил мяч подальше от ворот.
50'
50'
Блен Алексис из команды Тулуза делает навес
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Начался второй тайм!
49'
Игра всё-таки прервана.
48'
Игра приостановлена из-за неполадок со светом.
48'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает навес
48'
47'
Экамби Карл Токо из команды Анже. Это Сангаре Ибрахим заработал фол.
47'
Капелле Пьеррик из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
45'
Экамби Карл Токо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Кривелли Энцо из команды Анже делает передачу за спину защитников.
44'
44'
Экамби Карл Токо имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
43'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
42'
Имбула Ганелли отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
41'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Делор Анди заработал фол.
40'
Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
38'
Блен Алексис сделал результативную передачу.
38'
Блен Алексис из команды Тулуза сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
38'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает пас партнеру.
37'
Жан Мехди из команды Анже делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
36'
35'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает неудачный навес.
33'
33'
Манко Венсан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Кривелли Энцо из команды Анже делает пас партнеру.
32'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
32'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
32'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Делор Анди из команды Тулуза делает навес
31'
30'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
30'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
29'
29'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
29'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой слева.
29'
Андро Йоанн выбил мяч на угловой.
29'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес
28'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
23'
Кривелли Энцо из команды Анже делает навес
22'
22'
22'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
22'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
21'
21'
21'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
20'
Жюльен Кристофер получает желтую карточку.
20'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Кривелли Энцо
19'
19'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Делор Анди коснулся мяча рукой.
17'
Фюльжини Анжело из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
17'
16'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Кривелли Энцо
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Экамби Карл Токо пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
Андро Йоанн из команды Анже делает навес
14'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза опасно играет. Чуть не пострадал Кривелли Энцо.
14'
Делор Анди наказан за толчок Томас Ромен
13'
Амьен-Аду Кельвен выбил мяч подальше от ворот.
13'
Жан Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
11'
Мангани Томас наказан за толчок Имбула Ганелли
11'
Капелле Пьеррик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
9'
Экамби Карл Токо наказан за толчок Жюльен Кристофер
9'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает передачу за спину защитников.
9'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Силла Иссиага из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
8'
7'
Делор Анди из команды Тулуза делает подножку. Манко Венсан заработал фол.
6'
6'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Блен Алексис из команды Тулуза. Это Жан Мехди заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Андро Йоанн заработал фол.
4'
3'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
3'
3'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза подал угловой слева.
3'
Сомалиа Вергитон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
Блен Алексис из команды Тулуза делает навес
2'
2'
2'
1'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 0:1 Тулуза
Анже
50.3% (90)
Ничья:
37.4% (67)
Тулуза
12.3% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.8% (57)
1:0 Анже:
29.1% (52)
2:1 Анже:
16.2% (29)
1:2 Тулуза:
5.6% (10)
0:1 Тулуза:
4.5% (8)
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