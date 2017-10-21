Стадион: Осеан
32' Желтая карточкаКакута Гаэль
37' Желтая карточкаЛерагер Лукас
1:0
65' ГолН'Госсо Гай
73' Желтая карточкаГартнер Регис
87' Желтая карточкаJulien Ielsh
Второй тайм
92'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
92'
Жюльен Иелш из команды Амьен делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
92'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
90'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает навес
90'
Камано Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Аденон Халед сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
90'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
89'
88'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
88'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Жюльен Иелш получает желтую карточку.
87'
Жюльен Иелш из команды Амьен. Это Санхаре Юнусс заработал фол.
86'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает навес
86'
Зунгу Бонгани на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
84'
Тактическая замена. Монкондю Томас уходит с поля и его заменяет Жюльен Иелш
84'
Санхаре Юнусс из команды Бордо. Это Какута Гаэль заработал фол.
83'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Левчук Игор из команды Бордо делает неудачный навес.
82'
Де Превиль Николя попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
82'
Лерагер Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Монкондю Томас атакует сзади соперника. Вада Валентин пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает неудачный навес.
78'
78'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
78'
78'
Тулалан Жереми из команды Бордо. Это Сиссоко Исса заработал фол.
77'
77'
Н'Госсо Гай из команды Амьен бьет головой мимо ворот
77'
76'
Левчук Игор наказан за толчок Зунгу Бонгани
75'
75'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
75'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
74'
Санхаре Юнусс из команды Бордо бьет головой мимо ворот
74'
74'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Малком Филипе
73'
Гартнер Регис получил жёлтую карточку за затяжку времени.
72'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Зунгу Бонгани
72'
71'
Какута Гаэль из команды Амьен делает подножку. Лерагер Лукас заработал фол.
70'
70'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
69'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
69'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает подножку. Вада Валентин заработал фол.
68'
68'
Авелар Данило отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает передачу одноклубнику.
68'
67'
67'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Конате Мусса
67'
Тактическая замена. Кафу Жонатан уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
66'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает подножку. Гакпе Серж заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Аденон Халед сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Н'Госсо Гай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Аденон Халед из команды Амьен делает передачу одноклубнику.
64'
64'
[player1] из команды [team] попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
62'
Камано Франсуа наказан за толчок Сиссоко Исса
61'
Траоре Ласина попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает пас партнеру.
61'
Гакпе Серж из команды Амьен делает навес
61'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Камано Франсуа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
60'
59'
После дальнего удара, который нанес Де Превиль Николя мяч отбит вратарем
58'
58'
Тактическая замена. Отавио Пассос уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
57'
Де Превиль Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Менди Александр из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
57'
Какута Гаэль отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
56'
Йованович Вукашин наказан за толчок Какута Гаэль
55'
55'
Отавио Пассос из команды Бордо подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Дибасси Бакай выбил мяч на угловой.
54'
Пелленар Тео из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Пелленар Тео из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
53'
53'
Какута Гаэль из команды Амьен делает навес
53'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу одноклубнику.
53'
52'
Н'Госсо Гай бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
51'
Санхаре Юнусс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
51'
51'
Пелленар Тео из команды Бордо делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Менди Александр из команды Бордо в офсайде
48'
48'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает навес
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Кафу Жонатан атакует сзади соперника. Авелар Данило пострадал.
45'
После дальнего удара, который нанес Какута Гаэль мяч отбит вратарем
45'
45'
44'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает подножку. Монкондю Томас заработал фол.
44'
44'
Отавио Пассос из команды Бордо делает неудачный навес.
43'
43'
42'
42'
42'
Отавио Пассос из команды Бордо подал угловой слева.
41'
Де Превиль Николя бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Манзала Хариссон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
39'
Левчук Игор из команды Бордо делает навес
39'
Кафу Жонатан из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
После удара головой, который нанес Санхаре Юнусс, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
38'
Санхаре Юнусс нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Лерагер Лукас получает желтую карточку.
37'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Манзала Хариссон заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
35'
34'
34'
Санхаре Юнусс из команды Бордо бьет головой мимо ворот
34'
Левчук Игор из команды Бордо делает навес
33'
Менди Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Менди Александр из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
33'
32'
Какута Гаэль получает желтую карточку.
32'
Какута Гаэль из команды Амьен делает подножку. Тулалан Жереми заработал фол.
31'
30'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Какута Гаэль из команды Амьен делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
29'
Менди Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает пас партнеру.
28'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
28'
Дибасси Бакай сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Отавио Пассос из команды Бордо делает навес
27'
27'
27'
26'
Кафу Жонатан из команды Бордо. Это Монкондю Томас заработал фол.
26'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Аденон Халед заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
24'
Гакпе Серж бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Манзала Хариссон из команды Амьен наносит очень неточный удар.
24'
23'
Кафу Жонатан из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Манзала Хариссон.
22'
21'
После дальнего удара, который нанес Лерагер Лукас мяч отбит вратарем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
20'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
20'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает навес
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Н'Госсо Гай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Монкондю Томас из команды Амьен. Это Санхаре Юнусс заработал фол.
16'
16'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
15'
15'
13'
Какута Гаэль из команды Амьен делает подножку. Лерагер Лукас заработал фол.
13'
12'
Манзала Хариссон из команды Амьен наносит очень неточный удар.
12'
12'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает навес
12'
Пелленар Тео из команды Бордо. Это Н'Госсо Гай заработал фол.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
9'
Манзала Хариссон из команды Амьен бьет головой мимо ворот
9'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
9'
Гакпе Серж бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
9'
8'
Левчук Игор выбил мяч на угловой.
8'
Игрок из команды Амьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Пелленар Тео из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Отавио Пассос из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает неудачный навес.
6'
Отавио Пассос из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
6'
Сиссоко Исса выбил мяч на угловой.
6'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает навес
6'
Кафу Жонатан на финте ушёл от оппонента.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Какута Гаэль из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Манзала Хариссон, и мяч снова в игре
4'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
3'
Менди Александр из команды Бордо в офсайде
2'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гакпе Серж из команды Амьен делает навес
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Амьен 1:0 Бордо
Амьен
5.6% (10)
Ничья:
11.2% (20)
Бордо
83.2% (149)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Бордо:
36.3% (65)
1:2 Бордо:
27.4% (49)
0:2 Бордо:
16.2% (29)
1:1 Ничья:
8.9% (16)
2:1 Амьен:
2.8% (5)
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