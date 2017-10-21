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  5. Лига 1
Стадион:
Амьен
1:0
Второй тайм: 90+'
Бордо
0'
32' Желтая карточка
Какута Гаэль
37' Желтая карточка
Лерагер Лукас
1:0
65' Гол
Н'Госсо Гай
73' Желтая карточка
Гартнер Регис
87' Желтая карточка
Julien Ielsh
90'+3
Второй тайм
92'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
Фол, нарушение
92'
Жюльен Иелш из команды Амьен делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
92'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Удар от ворот произведет Амьен
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает навес
90'
Камано Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Аденон Халед сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
90'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
89'
Удар от ворот произведет Амьен
88'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
88'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
87'
Жюльен Иелш получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Жюльен Иелш из команды Амьен. Это Санхаре Юнусс заработал фол.
86'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает навес
86'
Зунгу Бонгани на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Монкондю Томас уходит с поля и его заменяет Жюльен Иелш
Фол, нарушение
84'
Санхаре Юнусс из команды Бордо. Это Какута Гаэль заработал фол.
83'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Левчук Игор из команды Бордо делает неудачный навес.
82'
Де Превиль Николя попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
82'
Лерагер Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Монкондю Томас атакует сзади соперника. Вада Валентин пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает неудачный навес.
78'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Тулалан Жереми из команды Бордо. Это Сиссоко Исса заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Бордо
77'
Н'Госсо Гай из команды Амьен бьет головой мимо ворот
77'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Левчук Игор наказан за толчок Зунгу Бонгани
75'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
75'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Удар от ворот произведет Амьен
74'
Санхаре Юнусс из команды Бордо бьет головой мимо ворот
74'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
74'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Малком Филипе
Желтая карточка
73'
Гартнер Регис получил жёлтую карточку за затяжку времени.
72'
Тактическая замена. Гакпе Серж уходит с поля и его заменяет Зунгу Бонгани
72'
Удар от ворот произведет Амьен
Фол, нарушение
71'
Какута Гаэль из команды Амьен делает подножку. Лерагер Лукас заработал фол.
70'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Удар от ворот произведет Амьен
69'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
69'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает подножку. Вада Валентин заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Бордо
68'
Авелар Данило отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает передачу одноклубнику.
68'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Траоре Ласина уходит с поля и его заменяет Конате Мусса
67'
Тактическая замена. Кафу Жонатан уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
Фол, нарушение
66'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает подножку. Гакпе Серж заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Аденон Халед сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Н'Госсо Гай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Аденон Халед из команды Амьен делает передачу одноклубнику.
Угловой
64'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
64'
[player1] из команды [team] попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Камано Франсуа наказан за толчок Сиссоко Исса
61'
Траоре Ласина попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает пас партнеру.
61'
Гакпе Серж из команды Амьен делает навес
61'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Камано Франсуа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
59'
После дальнего удара, который нанес Де Превиль Николя мяч отбит вратарем
58'
Удар от ворот произведет Амьен
58'
Тактическая замена. Отавио Пассос уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
57'
Де Превиль Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Менди Александр из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
57'
Какута Гаэль отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
56'
Йованович Вукашин наказан за толчок Какута Гаэль
55'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
55'
Отавио Пассос из команды Бордо подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Дибасси Бакай выбил мяч на угловой.
54'
Пелленар Тео из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Пелленар Тео из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
53'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Какута Гаэль из команды Амьен делает навес
53'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу одноклубнику.
Угловой
53'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
52'
Н'Госсо Гай бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
Удар от ворот произведет Амьен
51'
Санхаре Юнусс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пелленар Тео из команды Бордо делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Менди Александр из команды Бордо в офсайде
48'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает навес
47'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
45'
Кафу Жонатан атакует сзади соперника. Авелар Данило пострадал.
45'
После дальнего удара, который нанес Какута Гаэль мяч отбит вратарем
45'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает подножку. Монкондю Томас заработал фол.
44'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Отавио Пассос из команды Бордо делает неудачный навес.
43'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Отавио Пассос из команды Бордо подал угловой слева.
41'
Де Превиль Николя бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Манзала Хариссон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Левчук Игор из команды Бордо делает навес
39'
Кафу Жонатан из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
После удара головой, который нанес Санхаре Юнусс, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
38'
Санхаре Юнусс нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
37'
Лерагер Лукас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Манзала Хариссон заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
35'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Амьен
34'
Санхаре Юнусс из команды Бордо бьет головой мимо ворот
34'
Левчук Игор из команды Бордо делает навес
33'
Менди Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Менди Александр из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
33'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
32'
Какута Гаэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Какута Гаэль из команды Амьен делает подножку. Тулалан Жереми заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Амьен
30'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Какута Гаэль из команды Амьен делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Удар от ворот произведет Амьен
29'
Менди Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает пас партнеру.
28'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Гартнер Регис вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Дибасси Бакай сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Отавио Пассос из команды Бордо делает навес
27'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
Фол, нарушение
26'
Кафу Жонатан из команды Бордо. Это Монкондю Томас заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает подножку. Аденон Халед заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Удар от ворот произведет Бордо
24'
Гакпе Серж бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Манзала Хариссон из команды Амьен наносит очень неточный удар.
24'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Кафу Жонатан из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Манзала Хариссон.
22'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
После дальнего удара, который нанес Лерагер Лукас мяч отбит вратарем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Удар от ворот произведет Бордо
20'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
20'
Сиссоко Исса из команды Амьен делает навес
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Н'Госсо Гай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Монкондю Томас из команды Амьен. Это Санхаре Юнусс заработал фол.
16'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Пелленар Тео из команды Бордо делает навес
15'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Какута Гаэль из команды Амьен делает подножку. Лерагер Лукас заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Бордо
12'
Манзала Хариссон из команды Амьен наносит очень неточный удар.
12'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает навес
Фол, нарушение
12'
Пелленар Тео из команды Бордо. Это Н'Госсо Гай заработал фол.
11'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Удар от ворот произведет Бордо
9'
Манзала Хариссон из команды Амьен бьет головой мимо ворот
Угловой
9'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
9'
Гакпе Серж бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
Угловой
9'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
8'
Левчук Игор выбил мяч на угловой.
8'
Игрок из команды Амьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Пелленар Тео из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Отавио Пассос из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает неудачный навес.
Угловой
6'
Отавио Пассос из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
6'
Сиссоко Исса выбил мяч на угловой.
6'
Кафу Жонатан из команды Бордо делает навес
6'
Кафу Жонатан на финте ушёл от оппонента.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Какута Гаэль из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Манзала Хариссон, и мяч снова в игре
4'
Н'Госсо Гай из команды Амьен делает передачу за спину защитников.
Офсайд
3'
Менди Александр из команды Бордо в офсайде
2'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гакпе Серж из команды Амьен делает навес
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Амьен 1:0 Бордо
Амьен
5.6% (10)
Ничья:
11.2% (20)
Бордо
83.2% (149)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
36.3% (65)
Бордо:
27.4% (49)
Бордо:
16.2% (29)
Ничья:
8.9% (16)
Амьен:
2.8% (5)
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