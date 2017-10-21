  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Монако
0:0
Первый тайм: 17'
Кан
0' 17'
Первый тайм
16'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Рони Лопеш из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Удар от ворот произведет Монако
15'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
15'
Базиль Эрве на финте ушёл от оппонента.
15'
Репас Ян из команды Кан делает пас партнеру.
14'
Удар от ворот произведет Монако
14'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
14'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
14'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
13'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Кан
12'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
10'
Кейта Бальде из команды Монако в офсайде
10'
Лемар Тома из команды Монако делает передачу за спину защитников.
10'
Удар от ворот произведет Кан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Жемерсон де Жесус из команды Монако бьет головой мимо ворот
Угловой
9'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
9'
Раджи Андреа из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Удар от ворот произведет Монако
6'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Лемар Тома отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
3'
Репас Ян из команды Кан делает подножку. Фабиньо Энрике заработал фол.
3'
Жорже Марко из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Удар от ворот произведет Монако
2'
Репас Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
2'
Жорже Марко из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Роделен Ронни.
1'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монако 0:0 Кан
Монако
96.6% (173)
Ничья:
3.4% (6)
Кан
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
49.7% (89)
Монако:
16.2% (29)
Монако:
14.5% (26)
Монако:
6.7% (12)
Монако:
6.1% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация