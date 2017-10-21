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Стадион: Луи II
Состав команд
24
Раджи
Андреа
25
Глик
Камил
17
Тилеманс
Юри
20
Рони
Лопеш
27
Лемар
Тома
14
Кейта
Бальде
22
Вье
Мбенг
9
Репас
Ян
25
Фере
Жюльен
20
Базиль
Эрве
26
Сантини
Иван
Монако 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Субашич Даниэль Вратарь
- 24 Раджи Андреа Защитник
- 25 Глик Камил Защитник
- 5 Жемерсон де Жесус Защитник
- 6 Жорже Марко Защитник
- 17 Тилеманс Юри Полузащитник
- 2 Фабиньо Энрике Полузащитник
- 20 Рони Лопеш Полузащитник
- 27 Лемар Тома Полузащитник
- 14 Кейта Бальде Полузащитник
- 9 Фалькао Радамель Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Бенальо Диего Вратарь
- 38 Туре Альмами Защитник
- 4 Конголо Теренс Защитник
- 26 Бошилья Габриэл Полузащитник
- 8 Моутинью Жоау Полузащитник
- 28 Траоре Адама II Полузащитник
- 15 Дьякаби Адама Нападающий
- Главный тренер: Жардим Леонарду
- Травмы и дисквалификации
- Йоветич Стеван Травмирован
- Геззаль Рашид Травмирован
- Каррильо Гидо Травмирован
Кан 4-4-2
- Основной состав
- 1 Веркутр Реми Вратарь
- 21 Гильберт Фредерик Защитник
- 29 Женевуа Ромен Защитник
- 28 Да Сильва Дамьен Защитник
- 22 Вье Мбенг Защитник
- 9 Репас Ян Полузащитник
- 10 Аит Бенассер Юссеф Полузащитник
- 25 Фере Жюльен Полузащитник
- 20 Базиль Эрве Полузащитник
- 12 Роделен Ронни Нападающий
- 26 Сантини Иван Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Самба Брис Вратарь
- 5 Санко Баиссама Защитник
- 13 Куаку Кристиан Полузащитник
- 8 Петерс Стеф Полузащитник
- 6 Делаплас Джонатан Полузащитник
- 17 Н'Кололо Жордан Нападающий
- 32 Jessy Deminguet
- Главный тренер: Гаранде Патрис
- Травмы и дисквалификации
- Дабо Муамаду Травмирован
- Джику Александр Травмирован
- Бессат Венсан Травмирован
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 17.10.2017 Монако 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
- 29.09.2017 Монако 1:1 Монпелье Л1
- 26.09.2017 Монако 0:3 Порту ЛЧ
- 22.09.2017 Лилль 0:4 Монако Л1
- 16.09.2017 Монако 3:0 Страсбург Л1
- 13.09.2017 РБ Лейпциг 1:1 Монако ЛЧ
- 09.09.2017 Ницца 4:0 Монако Л1
- 31.08.2017 Монако 4:1 Ним ТМК
- 27.08.2017 Монако 6:1 Марсель Л1
- 18.08.2017 Метц 0:1 Монако Л1
- 13.08.2017 Дижон 1:4 Монако Л1
- 04.08.2017 Монако 3:2 Тулуза Л1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ С
- 22.07.2017 Спортинг Л 2:1 Монако ТМК
- 19.07.2017 Монако 1:1 Фенербахче ТМК
- 16.07.2017 Монако 0:0 ПСВ ТМК
- 15.07.2017 Монако 4:2 Сток Сити ТМК
- 09.07.2017 Рапид Вена 2:2 Монако ТМК
- 07.07.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Монако ТМК
Кан (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 14.10.2017 Кан 0:2 Анже Л1
- 06.10.2017 Кан 0:2 Кевийи ТМК
- 30.09.2017 Ренн 0:1 Кан Л1
- 23.09.2017 Кан 1:0 Амьен Л1
- 16.09.2017 Нант 1:0 Кан Л1
- 09.09.2017 Кан 2:1 Дижон Л1
- 26.08.2017 Кан 1:0 Метц Л1
- 20.08.2017 Лилль 0:2 Кан Л1
- 12.08.2017 Кан 0:1 Сент-Этьен Л1
- 05.08.2017 Монпелье 1:0 Кан Л1
- 29.07.2017 Кан 0:1 Анже ТМК
- 22.07.2017 Кан 1:2 Ренн ТМК
- 19.07.2017 Кан 2:1 Лорьян ТМК
- 14.07.2017 Кан 1:1 Гавр ТМК
- 08.07.2017 Кан 2:0 Авранш ТМК
- 20.05.2017 ПСЖ 1:1 Кан Л1
- 14.05.2017 Кан 0:1 Ренн Л1
- 06.05.2017 Тулуза 0:1 Кан Л1
- 30.04.2017 Кан 1:5 Марсель Л1
- 22.04.2017 Кан 0:2 Нант Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
Кан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 3
- 19.03.2017 Кан 0:3 Монако Лига 1
- 21.12.2016 Монако 2:1 Кан Лига 1
- 04.03.2016 Кан 2:2 Монако Лига 1
- 02.12.2015 Монако 1:1 Кан Лига 1
- 10.04.2015 Кан 0:3 Монако Лига 1
- 22.11.2014 Монако 2:2 Кан Лига 1
- 04.05.2013 Монако 0:1 Кан Лига 2
- 11.12.2012 Кан 3:0 Монако Лига 2
- 26.02.2011 Монако 2:2 Кан Лига 1
- 16.10.2010 Кан 0:0 Монако Лига 1
- 18.01.2009 Кан 2:2 Монако Лига 1
- 23.08.2008 Монако 1:1 Кан Лига 1
- 22.03.2008 Кан 4:1 Монако Лига 1
- 27.10.2007 Монако 0:0 Кан Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 12
|20
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|4.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|7 - 6
|17
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|7.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 14
|16
|8.
|Кан
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|7 - 6
|16
|9.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 6
|15
|10.
|Генгам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|11.
|Труа
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 11
|12
|13.
|Тулуза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|15.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|4 - 12
|6
|16.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|17.
|Ренн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 15
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|4 - 17
|3
Первый тайм
16'
15'
Рони Лопеш из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
15'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
15'
Базиль Эрве на финте ушёл от оппонента.
14'
14'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
14'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
14'
Субашич Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
13'
13'
Удар от ворот произведет Кан
12'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Кейта Бальде из команды Монако в офсайде
10'
Лемар Тома из команды Монако делает передачу за спину защитников.
10'
Удар от ворот произведет Кан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Жемерсон де Жесус из команды Монако бьет головой мимо ворот
9'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
9'
Раджи Андреа из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Лемар Тома отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
3'
Репас Ян из команды Кан делает подножку. Фабиньо Энрике заработал фол.
3'
Жорже Марко из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Репас Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Жорже Марко из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Роделен Ронни.
1'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Прогноз на матч "Монако" - "Кан" — 05:49
Прогнозы на матч Монако 0:0 Кан
Монако
96.6% (173)
Ничья:
3.4% (6)
Кан
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Монако:
49.7% (89)
2:1 Монако:
16.2% (29)
1:0 Монако:
14.5% (26)
3:0 Монако:
6.7% (12)
3:1 Монако:
6.1% (11)
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