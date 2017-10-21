  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Метц
1:2
Второй тайм: 90+'
Дижон
0'
0:1
10' Гол
Варро Седрик
41' Желтая карточка
Слити Наим
1:1
45' Гол
Ру Нолан
1:2
49' Гол
Слити Наим
56' Желтая карточка
Ру Нолан
70' Красная карточка
Дианье Фаллу
85' Желтая карточка
Хаддади Уссама
90'+1
Второй тайм
Фол, нарушение
90'
Филиппс Крис из команды Метц делает подножку. Слити Наим заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Шафик Фуад из команды Дижон остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес
88'
Кавасима Эйдзи вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Слити Наим из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
87'
Тактическая замена. Росье Валентен уходит с поля и его заменяет Шафик Фуад
Фол, нарушение
87'
Шека из команды Дижон. Это Поблет Херонимо заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
85'
Хаддади Уссама - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
85'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Фернандес Брайан заработал фол.
85'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Шека из команды Дижон подал угловой слева.
84'
Тактическая замена. Ривьер Эммануэль уходит с поля и его заменяет Фернандес Брайан
84'
Ньякат Мусса выбил мяч на угловой.
84'
Саид Уэсли имел отличный шанс забить, но вратарь отбил его удар.
84'
Коад Рено сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
83'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Ньякат Мусса из команды Метц делает подножку. Саид Уэсли заработал фол.
83'
Удар от ворот произведет Дижон
82'
Ibrahima Niane бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает навес
80'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Балью Иван из команды Метц делает навес
80'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Балью Иван из команды Метц делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
78'
Балью Иван из команды Метц в офсайде
77'
Коад Рено выбил мяч подальше от ворот.
77'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
76'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
75'
Росье Валентен из команды Дижон в офсайде
75'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
74'
Ibrahima Niane бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес
73'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
73'
Ривьерес Жонатан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
72'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Поблет Херонимо
71'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
УДАЛЕНИЕ! Дианье Фаллу удаляет рефери за жёсткий фол.
Фол, нарушение
70'
Дианье Фаллу атакует сзади соперника. Жано Бенжамин пострадал.
69'
Слити Наим на финте ушёл от оппонента.
69'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает навес
67'
Хаддади Уссама из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Ривьер Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Удар от ворот произведет Дижон
Фол, нарушение
63'
Росье Валентен из команды Дижон делает подножку. Ривьерес Жонатан заработал фол.
62'
Росье Валентен из команды Дижон делает неудачный навес.
Фол, нарушение
61'
Шека из команды Дижон делает подножку. Коад Рено заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Удар от ворот произведет Метц
60'
Абейд Мехди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Абейд Мехди из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
60'
Удар от ворот произведет Дижон
60'
Ривьер Эммануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Балью Иван из команды Метц делает навес
Фол, нарушение
59'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Доссеви Матьё заработал фол.
58'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
58'
Дианье Фаллу выбил мяч на угловой.
58'
Варро Седрик выбил мяч подальше от ворот.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
56'
Ру Нолан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Ру Нолан совершает грубый фол. Шека был жертвой
56'
Удар от ворот произведет Дижон
55'
Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Ривьер Эммануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес
54'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ривьер Эммануэль из команды Метц делает навес
Фол, нарушение
52'
Джилободжи Папи наказан за толчок Ньякат Мусса
Угловой
52'
Шека из команды Дижон подал угловой слева.
52'
Ньякат Мусса выбил мяч на угловой.
52'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Квон Чхан Хун сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Слити Наим отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
49'
Слити Наим на финте ушёл от оппонента.
49'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес
49'
Ру Нолан из команды Метц делает пас партнеру.
48'
Балью Иван выбил мяч подальше от ворот.
46'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Абейд Мехди
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Фол, нарушение
48'
Доссеви Матьё из команды Метц делает подножку. Варро Седрик заработал фол.
48'
Доссеви Матьё из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Доссеви Матьё из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
47'
Жано Бенжамин коснулся мяча рукой.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ру Нолан из клуба "Метц" отправил мяч головой в ворота.
45'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес
Фол, нарушение
44'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Доссеви Матьё заработал фол.
Травма, повреждение
43'
Варро Седрик возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Варро Седрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
После дальнего удара, который нанес Ривьерес Жонатан мяч отбит вратарем
42'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
41'
Слити Наим получает желтую карточку.
Травма, повреждение
41'
Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
40'
Слити Наим из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Балью Иван.
39'
Удар от ворот произведет Метц
39'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает навес
39'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
37'
Удар от ворот произведет Дижон
37'
Росье Валентен из команды Дижон остановил атаку, перехватив мяч.
37'
Нгетт Опа на финте ушёл от оппонента.
37'
Удар от ворот произведет Метц
36'
Удар от ворот произведет Метц
36'
Квон Чхан Хун имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Шека из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Удар от ворот произведет Дижон
33'
Удар от ворот произведет Дижон
32'
Коад Рено отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой слева.
32'
После удара головой, который сделал Филиппс Крис мяч выносится вратарем на угловой
31'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Ру Нолан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
29'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
28'
Удар от ворот произведет Метц
28'
Хаддади Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает пас партнеру.
27'
Ру Нолан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
27'
Ру Нолан на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
26'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Балью Иван заработал фол.
26'
Слити Наим из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Нгетт Опа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
24'
Филиппс Крис наказан за толчок Шека
Фол, нарушение
23'
Слити Наим из команды Дижон делает подножку. Балью Иван заработал фол.
22'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Слити Наим на финте ушёл от оппонента.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
20'
Квон Чхан Хун из команды Дижон. Это Нгетт Опа заработал фол.
20'
Удар от ворот произведет Дижон
19'
Коад Рено из команды Метц делает неудачный навес.
19'
Ривьерес Жонатан из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
19'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Шека заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Метц
17'
Доссеви Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
16'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Слити Наим заработал фол.
16'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Балью Иван из команды Метц делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
13'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Слити Наим заработал фол.
13'
Слити Наим из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
12'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
11'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает подножку. Ривьерес Жонатан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
Шека сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Варро Седрик из клуба "Дижон" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
10'
Шека из команды Дижон подал угловой справа.
10'
Ривьерес Жонатан выбил мяч на угловой.
9'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
8'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает подножку. Квон Чхан Хун заработал фол.
8'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Доссеви Матьё из команды Метц делает навес
7'
Хаддади Уссама сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Доссеви Матьё из команды Метц устремляется вперед с мячом.
6'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Балью Иван из команды Метц делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
Офсайд
5'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
5'
Слити Наим из команды Дижон делает навес
3'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
3'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Шека из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мари Жордан из команды Дижон делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 1:2 Дижон
Метц
47.5% (85)
Ничья:
37.4% (67)
Дижон
15.1% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.4% (58)
Метц:
26.3% (47)
Метц:
16.8% (30)
Дижон:
7.8% (14)
Дижон:
4.5% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация