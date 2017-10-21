Стадион: Сэн-Сэнфорьен
0:1
10' ГолВарро Седрик
41' Желтая карточкаСлити Наим
1:1
45' ГолРу Нолан
1:2
49' ГолСлити Наим
56' Желтая карточкаРу Нолан
70' Красная карточкаДианье Фаллу
85' Желтая карточкаХаддади Уссама
Второй тайм
90'
Филиппс Крис из команды Метц делает подножку. Слити Наим заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Шафик Фуад из команды Дижон остановил атаку, перехватив мяч.
89'
88'
Кавасима Эйдзи вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Слити Наим из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
87'
Тактическая замена. Росье Валентен уходит с поля и его заменяет Шафик Фуад
87'
Шека из команды Дижон. Это Поблет Херонимо заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Хаддади Уссама - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
85'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Фернандес Брайан заработал фол.
85'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Тактическая замена. Ривьер Эммануэль уходит с поля и его заменяет Фернандес Брайан
84'
Ньякат Мусса выбил мяч на угловой.
84'
Саид Уэсли имел отличный шанс забить, но вратарь отбил его удар.
84'
Коад Рено сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
83'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Ньякат Мусса из команды Метц делает подножку. Саид Уэсли заработал фол.
83'
82'
Ibrahima Niane бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
82'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает навес
80'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Балью Иван из команды Метц в офсайде
77'
Коад Рено выбил мяч подальше от ворот.
77'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
76'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Росье Валентен из команды Дижон в офсайде
75'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
74'
Ibrahima Niane бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
73'
73'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
73'
Ривьерес Жонатан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
72'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Поблет Херонимо
71'
71'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
УДАЛЕНИЕ! Дианье Фаллу удаляет рефери за жёсткий фол.
70'
Дианье Фаллу атакует сзади соперника. Жано Бенжамин пострадал.
69'
69'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает навес
67'
Хаддади Уссама из команды Дижон сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Ривьер Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
63'
Росье Валентен из команды Дижон делает подножку. Ривьерес Жонатан заработал фол.
62'
Росье Валентен из команды Дижон делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
60'
Абейд Мехди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Абейд Мехди из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
60'
60'
Ривьер Эммануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
59'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Доссеви Матьё заработал фол.
58'
58'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
58'
Дианье Фаллу выбил мяч на угловой.
58'
Варро Седрик выбил мяч подальше от ворот.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Ру Нолан получает желтую карточку.
56'
55'
Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Ривьер Эммануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
54'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ривьер Эммануэль из команды Метц делает навес
52'
Джилободжи Папи наказан за толчок Ньякат Мусса
52'
Ньякат Мусса выбил мяч на угловой.
52'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Квон Чхан Хун сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Слити Наим отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
49'
49'
49'
48'
Балью Иван выбил мяч подальше от ворот.
46'
46'
Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Абейд Мехди
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Доссеви Матьё из команды Метц делает подножку. Варро Седрик заработал фол.
48'
Доссеви Матьё из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Доссеви Матьё из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Жано Бенжамин коснулся мяча рукой.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
45'
44'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Доссеви Матьё заработал фол.
43'
Варро Седрик возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Варро Седрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
После дальнего удара, который нанес Ривьерес Жонатан мяч отбит вратарем
42'
41'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Слити Наим получает желтую карточку.
41'
Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Слити Наим из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Балью Иван.
39'
39'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает навес
39'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
37'
37'
Росье Валентен из команды Дижон остановил атаку, перехватив мяч.
37'
Нгетт Опа на финте ушёл от оппонента.
37'
36'
36'
Квон Чхан Хун имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
33'
32'
Коад Рено отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
32'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой слева.
32'
После удара головой, который сделал Филиппс Крис мяч выносится вратарем на угловой
31'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Ру Нолан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
29'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
28'
28'
Хаддади Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает пас партнеру.
27'
Ру Нолан бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
27'
Ру Нолан на финте ушёл от оппонента.
26'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает подножку. Балью Иван заработал фол.
26'
Слити Наим из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Нгетт Опа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Филиппс Крис наказан за толчок Шека
23'
Слити Наим из команды Дижон делает подножку. Балью Иван заработал фол.
22'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
Квон Чхан Хун из команды Дижон. Это Нгетт Опа заработал фол.
20'
19'
Ривьерес Жонатан из команды Метц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Шека заработал фол.
18'
17'
Доссеви Матьё бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Слити Наим заработал фол.
16'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Балью Иван из команды Метц делает подножку. Слити Наим заработал фол.
13'
Слити Наим из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
12'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает подножку. Ривьерес Жонатан заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
Шека сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Варро Седрик из клуба "Дижон" отправил мяч головой в ворота.
10'
Ривьерес Жонатан выбил мяч на угловой.
9'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает подножку. Квон Чхан Хун заработал фол.
8'
7'
7'
Хаддади Уссама сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Доссеви Матьё из команды Метц устремляется вперед с мячом.
6'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
5'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
5'
Слити Наим из команды Дижон делает навес
3'
3'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес
3'
2'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мари Жордан из команды Дижон делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 1:2 Дижон
Метц
47.5% (85)
Ничья:
37.4% (67)
Дижон
15.1% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.4% (58)
1:0 Метц:
26.3% (47)
2:1 Метц:
16.8% (30)
0:1 Дижон:
7.8% (14)
1:2 Дижон:
4.5% (8)
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