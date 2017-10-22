Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 23595
0:1
23' ГолДа Кошта Нуну
0:2
49' ГолДа Кошта Нуну
53' Красная карточкаСека Эрнес
1:2
54' ПенальтиЛис-Мелу Пьерр
58' Желтая карточкаЛьенар Димитри
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 23595 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
94'
Маю Хишам атакует сзади соперника. Льенар Димитри пострадал.
92'
91'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
91'
91'
Снейдер Уэсли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Жалле Кристоф из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
90'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес
90'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Аолу Жан-Эде выбил мяч подальше от ворот.
90'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Сакко Ихсан из команды Страсбург в офсайде
89'
Данте Бонфим пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
89'
Плеа Алассан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Лусамба Арно из команды Ницца делает пас партнеру.
88'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Коне Бакари из команды Страсбург остановил атаку, перехватив мяч.
87'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Марлон из команды Ницца. Это Сакко Ихсан заработал фол.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Терье Мартен получил травму и заменен. Сакко Ихсан выходит на поле.
85'
Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
84'
83'
83'
82'
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Мартин Йонас получил травму и заменен. Гримм Жереми выходит на поле.
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
81'
Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
80'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Маю Хишам
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Терье Мартен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Терье Мартен из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
78'
78'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает неудачный навес.
78'
Мартин Йонас из команды Страсбург нарушает. Менди Нампалис пострадал, однако рефери не останавливает игру.
77'
76'
После дальнего удара, который нанес Снейдер Уэсли мяч отбит вратарем
76'
76'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Фулкье Димитри
74'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Снейдер Уэсли из команды Ницца сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
73'
73'
Лала Кенни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Лала Кенни из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
72'
Камара Бингуру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
69'
Тактическая замена. Козьелло Венсан уходит с поля и его заменяет Лусамба Арно
69'
Снейдер Уэсли из команды Ницца подал угловой справа.
69'
Лала Кенни выбил мяч на угловой.
68'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает пас партнеру.
68'
68'
Льенар Димитри бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
67'
Менди Нампалис наказан за толчок Аолу Жан-Эде
66'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает навес
66'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Менди Нампалис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
63'
Козьелло Венсан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
62'
62'
Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Суке Арно.
62'
62'
61'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург остановил атаку, перехватив мяч.
61'
61'
Плеа Алассан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает пас партнеру.
60'
Плеа Алассан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
60'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Снейдер Уэсли и мяч снова в игре
60'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
Жалле Кристоф из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лис-Мелу Пьерр не смог удачно сыграть.
58'
Льенар Димитри получает желтую карточку за неспортивное поведение
58'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Марлон.
58'
Плеа Алассан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
57'
Льенар Димитри из команды Страсбург нарушает. Сент-Максимин Аллан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
56'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает подножку. Суке Арно заработал фол.
55'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает подножку. Аолу Жан-Эде заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Г О О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца забивает пенальти
53'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Сека Эрнес уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
53'
ПЕНАЛТИ! - Сека Эрнес тянет соперника за майку в штрафной площади. Сент-Максимин Аллан заработал пенальти для своей команды
52'
Плеа Алассан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
52'
Льенар Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Терье Мартен, и мяч снова в игре
51'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает пас партнеру.
51'
51'
Плеа Алассан из команды Ницца бьет головой мимо ворот
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
49'
Терье Мартен сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Да Кошта Нуну записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Терье Мартен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников.
49'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Мартин Йонас заработал фол.
47'
47'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
46'
46'
Тактическая замена. Срарфи Бассем уходит с поля и его заменяет Снейдер Уэсли
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
45'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает навес
44'
После удара головой, который нанес Плеа Алассан, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
43'
43'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Плеа Алассан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Лис-Мелу Пьерр выбил мяч подальше от ворот.
39'
Сека Эрнес из команды Страсбург отвел угрозу отличным подкатом
38'
38'
Льенар Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
37'
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Сент-Максимин Аллан, и мяч снова в игре
37'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
36'
Данте Бонфим выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
После дальнего удара, который нанес Мартин Йонас мяч отбит вратарем
35'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
33'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
32'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
31'
31'
Терье Мартен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
31'
31'
Коне Бакари выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
30'
Терье Мартен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
Срарфи Бассем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
30'
Да Кошта Нуну имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
30'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
29'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
29'
27'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
23'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Да Кошта Нуну эффектным ударом переправил мяч в ворота.
23'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
23'
23'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес
21'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
21'
Мартин Йонас на финте ушёл от оппонента.
20'
20'
Льенар Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Аолу Жан-Эде нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
17'
17'
16'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
16'
Данте Бонфим из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
15'
Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Сент-Максимин Аллан.
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
9'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
9'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает навес
8'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
Гонсальвес Антони коснулся мяча рукой.
7'
Льенар Димитри выбил мяч подальше от ворот.
6'
5'
Терье Мартен из команды Страсбург. Это Срарфи Бассем заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
4'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
3'
3'
3'
Аолу Жан-Эде выбил мяч на угловой.
3'
3'
Жалле Кристоф из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 1:2 Страсбург
Ницца
94.3% (164)
Ничья:
4% (7)
Страсбург
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ницца:
29.9% (52)
1:0 Ницца:
27.6% (48)
2:0 Ницца:
26.4% (46)
3:1 Ницца:
5.2% (9)
1:1 Ничья:
4% (7)
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