  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 23595
Ницца
1:2
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
23' Гол
Да Кошта Нуну
0:2
49' Гол
Да Кошта Нуну
53' Красная карточка
Сека Эрнес
1:2
54' Пенальти
Лис-Мелу Пьерр
58' Желтая карточка
Льенар Димитри
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 23595 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
94'
Маю Хишам атакует сзади соперника. Льенар Димитри пострадал.
94'
Марлон из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
92'
Удар от ворот произведет Страсбург

91'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
91'
Удар от ворот произведет Страсбург
91'
Снейдер Уэсли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Жалле Кристоф из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес
90'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Аолу Жан-Эде выбил мяч подальше от ворот.
90'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
89'
Сакко Ихсан из команды Страсбург в офсайде
89'
Данте Бонфим пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
89'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
89'
Плеа Алассан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Лусамба Арно из команды Ницца делает пас партнеру.
88'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Коне Бакари из команды Страсбург остановил атаку, перехватив мяч.
87'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Маю Хишам из команды Ницца делает пас партнеру.
87'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Марлон из команды Ницца. Это Сакко Ихсан заработал фол.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Терье Мартен получил травму и заменен. Сакко Ихсан выходит на поле.
Травма, повреждение
85'
Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
84'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает навес
83'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает навес
82'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Мартин Йонас получил травму и заменен. Гримм Жереми выходит на поле.
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Травма, повреждение
81'
Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Удар от ворот произведет Ницца
80'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Маю Хишам
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Терье Мартен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Терье Мартен из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
78'
Удар от ворот произведет Страсбург
78'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает неудачный навес.
Фол, нарушение
78'
Мартин Йонас из команды Страсбург нарушает. Менди Нампалис пострадал, однако рефери не останавливает игру.
77'
Удар от ворот произведет Страсбург
76'
После дальнего удара, который нанес Снейдер Уэсли мяч отбит вратарем
76'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Удар от ворот произведет Страсбург
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Фулкье Димитри
74'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Снейдер Уэсли из команды Ницца сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
73'
Удар от ворот произведет Ницца
73'
Лала Кенни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Лала Кенни из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
72'
Камара Бингуру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес
71'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Удар от ворот произведет Страсбург
69'
Тактическая замена. Козьелло Венсан уходит с поля и его заменяет Лусамба Арно
69'
Марлон из команды Ницца бьет головой мимо ворот
Угловой
69'
Снейдер Уэсли из команды Ницца подал угловой справа.
69'
Лала Кенни выбил мяч на угловой.
68'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает пас партнеру.
68'
Удар от ворот произведет Ницца
68'
Льенар Димитри бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
67'
Менди Нампалис наказан за толчок Аолу Жан-Эде
66'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает навес
66'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Менди Нампалис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Козьелло Венсан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
62'
Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Суке Арно.
62'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
61'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург остановил атаку, перехватив мяч.
61'
Суке Арно из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Удар от ворот произведет Страсбург
61'
Плеа Алассан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает пас партнеру.
60'
Плеа Алассан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
60'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Снейдер Уэсли и мяч снова в игре
60'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Удар от ворот произведет Страсбург
59'
Жалле Кристоф из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лис-Мелу Пьерр не смог удачно сыграть.
Желтая карточка
58'
Льенар Димитри получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
58'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Марлон.
58'
Плеа Алассан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
57'
Льенар Димитри из команды Страсбург нарушает. Сент-Максимин Аллан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
56'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
56'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает подножку. Суке Арно заработал фол.
Фол, нарушение
55'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает подножку. Аолу Жан-Эде заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
54'
Г О О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца забивает пенальти
53'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Сека Эрнес уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
53'
ПЕНАЛТИ! - Сека Эрнес тянет соперника за майку в штрафной площади. Сент-Максимин Аллан заработал пенальти для своей команды
52'
Плеа Алассан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
52'
Льенар Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Терье Мартен, и мяч снова в игре
51'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает пас партнеру.
51'
Удар от ворот произведет Страсбург
51'
Плеа Алассан из команды Ницца бьет головой мимо ворот
51'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
49'
Терье Мартен сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Да Кошта Нуну записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Терье Мартен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников.
49'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
47'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Мартин Йонас заработал фол.
47'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
47'
Суке Арно из команды Ницца делает пас партнеру.
46'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Срарфи Бассем уходит с поля и его заменяет Снейдер Уэсли
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает навес
44'
После удара головой, который нанес Плеа Алассан, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
43'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес
43'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Плеа Алассан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Лис-Мелу Пьерр выбил мяч подальше от ворот.
39'
Сека Эрнес из команды Страсбург отвел угрозу отличным подкатом
38'
Удар от ворот произведет Ницца
38'
Льенар Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
37'
Удар от ворот произведет Страсбург
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Сент-Максимин Аллан, и мяч снова в игре
37'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
36'
Данте Бонфим выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
После дальнего удара, который нанес Мартин Йонас мяч отбит вратарем
35'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
33'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес
32'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
31'
Удар от ворот произведет Ницца
31'
Терье Мартен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
31'
Коне Бакари выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Удар от ворот произведет Ницца
30'
Терье Мартен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
Срарфи Бассем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
30'
Да Кошта Нуну имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
30'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
29'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
29'
Удар от ворот произведет Ницца
27'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
23'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Да Кошта Нуну эффектным ударом переправил мяч в ворота.
23'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
23'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес
22'
Суке Арно из команды Ницца сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
21'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
21'
Мартин Йонас на финте ушёл от оппонента.
20'
Удар от ворот произведет Ницца
20'
Льенар Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Аолу Жан-Эде нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
17'
Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
16'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Суке Арно из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
16'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Данте Бонфим из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
16'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Марлон из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
15'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
15'
Суке Арно из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Сент-Максимин Аллан.
12'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Удар от ворот произведет Ницца
9'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
9'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает навес
8'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Гонсальвес Антони коснулся мяча рукой.
7'
Льенар Димитри выбил мяч подальше от ворот.
6'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Терье Мартен из команды Страсбург. Это Срарфи Бассем заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
4'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
3'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
3'
Аолу Жан-Эде выбил мяч на угловой.
Угловой
3'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
3'
Жалле Кристоф из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Страсбург
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 1:2 Страсбург
Ницца
94.3% (164)
Ничья:
4% (7)
Страсбург
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
29.9% (52)
Ницца:
27.6% (48)
Ницца:
26.4% (46)
Ницца:
5.2% (9)
Ничья:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация