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  5. Лига 1
Стадион:
Труа
0:4
Второй тайм: 79'
Лион
0'
15' Желтая карточка
Морель Жереми
18' Желтая карточка
Грандсир Самуэль
0:1
21' Гол
Траоре Бертран
33' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
0:2
49' Гол
Депай Мемфис
59' Желтая карточка
Дингом Тристан
0:3
66' Гол
Депай Мемфис
69' Красная карточка
Эрей Кристоф
0:4
70' Пенальти
Депай Мемфис
79'
Второй тайм
75'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Депай Мемфис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
74'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Бен Саада Шауки из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
74'
Бен Саада Шауки из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
73'
Рафаэль да Сильва выбил мяч на угловой.
72'
Тактическая замена. Тусар Люка уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
72'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
72'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Жиродон Джимми
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Лион" забила мяч!
Описание гола
70'
Г О О О О О Л - Депай Мемфис из команды Лион забивает пенальти
69'
ФОЛ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ! Эрей Кристоф подыграл себе рукой, получив за это прямую красную карточку!
Фол, нарушение
69'
ПЕНАЛЬТИ! Эрей Кристоф сыграл рукой в своей штрафной площади.
69'
Депай Мемфис имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
69'
Депай Мемфис из команды Лион устремляется вперед с мячом.
69'
Диас Мариано из команды Лион делает передачу за спину защитников.
69'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Траоре Шарль из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
67'
Тактическая замена. Грандсир Самуэль уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
Фол, нарушение
67'
Ньян Адама наказан за толчок Морель Жереми
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Депай Мемфис!
65'
Вискаррондо Освальдо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Диас Мариано из команды Лион устремляется вперед с мячом.
65'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
64'
Удар от ворот произведет Труа
64'
Траоре Бертран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
63'
Грандсир Самуэль нарушает правила. Н'Домбеле Тангай пострадал
62'
Диас Мариано имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
62'
Диас Мариано на финте ушёл от оппонента.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
60'
Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
59'
Дингом Тристан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
59'
Дингом Тристан совершает грубый фол. Н'Домбеле Тангай был жертвой
Офсайд
58'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
58'
Пеле Брайан из команды Труа устремляется вперед с мячом.
58'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Дингом Тристан из команды Труа делает навес
57'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес
56'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
55'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
54'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Эрей Кристоф из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Траоре Шарль из команды Труа делает навес
Угловой
54'
Грандсир Самуэль из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
53'
Морель Жереми выбил мяч на угловой.
53'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес
53'
Дингом Тристан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Дингом Тристан из команды Труа делает навес
53'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
52'
Ауа Уссем из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
52'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Рафаэль да Сильва блокирует соперника. Траоре Шарль заработал своей команде штрафной.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Н'Домбеле Тангай сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Депай Мемфис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Депай Мемфис из команды Лион устремляется вперед с мячом.
49'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Пеле Брайан из команды Труа делает навес
46'
Удар от ворот произведет Лион
46'
Траоре Шарль из команды Труа делает неудачный навес.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Траоре Шарль из команды Труа делает навес
45'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает навес
44'
Диас Мариано сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Рафаэль да Сильва нарушает правила. Траоре Шарль пострадал
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
41'
Пеле Брайан совершает грубый фол. Рафаэль да Сильва был жертвой
40'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
37'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Марсал Фернандо из команды Лион делает навес
36'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
36'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
35'
Удар от ворот произведет Лион
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
35'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Хауи Саиф-Эдин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
33'
Рафаэль да Сильва сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
33'
Рафаэль да Сильва блокирует соперника. Пеле Брайан заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
33'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает подножку. Дингом Тристан заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Ауа Уссем наказан за толчок Хауи Саиф-Эдин
Фол, нарушение
31'
Ауа Уссем из команды Лион делает подножку. Кордовал Жереми заработал фол.
30'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Марсал Фернандо из команды Лион делает навес
28'
После дальнего удара, который нанес Диас Мариано мяч отбит вратарем
28'
Пеле Брайан из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
27'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает подножку. Траоре Шарль заработал фол.
27'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Марсал Фернандо из команды Лион делает навес
27'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
После дальнего удара, который нанес Хауи Саиф-Эдин мяч отбит вратарем
26'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
25'
Депай Мемфис из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Кордовал Жереми.
Фол, нарушение
25'
Депай Мемфис нарушает правила. Пеле Брайан пострадал
21'
Марсал Фернандо сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Бертран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Марсал Фернандо из команды Лион делает отличный навес.
21'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Эрей Кристоф блокирует соперника. Диас Мариано заработал своей команде штрафной.
20'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Траоре Шарль из команды Труа делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Офсайд
19'
Рафаэль да Сильва из команды Лион в офсайде
19'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
18'
Грандсир Самуэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Траоре Шарль из команды Труа. Это Траоре Бертран заработал фол.
18'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Морель Жереми ошибается в защите.
17'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Лион
16'
Хауи Саиф-Эдин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
15'
Морель Жереми получает желтую карточку.
Фол, нарушение
15'
Морель Жереми совершает грубый фол. Хауи Саиф-Эдин был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
14'
Удар от ворот произведет Труа
14'
Рафаэль да Сильва бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
13'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
13'
Самасса Мамаду II выбил мяч на угловой.
13'
Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Эрей Кристоф наказан за толчок Ауа Уссем
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
11'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает подножку. Рафаэль да Сильва заработал фол.
11'
Грандсир Самуэль из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
9'
Грандсир Самуэль нарушает правила. Рафаэль да Сильва пострадал
Фол, нарушение
7'
Траоре Бертран коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Удар от ворот произведет Лион
4'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает навес
Угловой
4'
Грандсир Самуэль из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
4'
Рафаэль да Сильва выбил мяч на угловой.
3'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Траоре Шарль из команды Труа делает навес
3'
Удар от ворот произведет Труа
Офсайд
3'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
2'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 0:4 Лион
Труа
2.3% (4)
Ничья:
7.4% (13)
Лион
90.3% (158)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
45.7% (80)
Лион:
24.6% (43)
Лион:
10.3% (18)
Лион:
6.9% (12)
Ничья:
5.1% (9)
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