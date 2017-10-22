Первый тайм

46' Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.

45' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

45' Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.

45' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

44' Игрок клуба " Труа " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

44' Диас Мариано сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

44' Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Игрок клуба " Труа " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

40' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

40' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.

37' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

37' Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок клуба " Труа " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

35' Удар от ворот произведет Лион

35' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.

35' Игрок клуба " Труа " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

34' Хауи Саиф-Эдин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.

33' Рафаэль да Сильва сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

30' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

30' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.

30' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' После дальнего удара, который нанес Диас Мариано мяч отбит вратарем

27' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' После дальнего удара, который нанес Хауи Саиф-Эдин мяч отбит вратарем

26' Игрок клуба " Труа " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

25' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.

21' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Бертран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

21' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

20' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.

19' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

17' Удар от ворот произведет Лион

16' Хауи Саиф-Эдин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо

15' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.

14' Удар от ворот произведет Труа

14' Рафаэль да Сильва бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.

13' Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

5' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.

4' Удар от ворот произведет Лион

3' Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.

3' Удар от ворот произведет Труа

2' Игрок клуба " Лион " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

1' Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.

1' Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!

1' Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК " Лион ". Встреча началась!