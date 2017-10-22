Стадион: Стад де л'Об
15' Желтая карточкаМорель Жереми
18' Желтая карточкаГрандсир Самуэль
0:1
21' ГолТраоре Бертран
33' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
0:2
49' ГолДепай Мемфис
59' Желтая карточкаДингом Тристан
0:3
66' ГолДепай Мемфис
69' Красная карточкаЭрей Кристоф
0:4
70' ПенальтиДепай Мемфис
Второй тайм
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Депай Мемфис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
74'
74'
Бен Саада Шауки из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Бен Саада Шауки из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
73'
Рафаэль да Сильва выбил мяч на угловой.
72'
Тактическая замена. Тусар Люка уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
72'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
72'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Жиродон Джимми
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Лион" забила мяч!
70'
Г О О О О О Л - Депай Мемфис из команды Лион забивает пенальти
69'
ФОЛ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ! Эрей Кристоф подыграл себе рукой, получив за это прямую красную карточку!
69'
ПЕНАЛЬТИ! Эрей Кристоф сыграл рукой в своей штрафной площади.
69'
Депай Мемфис имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
69'
Депай Мемфис из команды Лион устремляется вперед с мячом.
69'
Диас Мариано из команды Лион делает передачу за спину защитников.
69'
68'
Траоре Шарль из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Тактическая замена. Ньян Адама уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
67'
Тактическая замена. Грандсир Самуэль уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
67'
Ньян Адама наказан за толчок Морель Жереми
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Депай Мемфис!
65'
Вискаррондо Освальдо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Диас Мариано из команды Лион устремляется вперед с мячом.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
64'
64'
Траоре Бертран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Грандсир Самуэль нарушает правила. Н'Домбеле Тангай пострадал
62'
Диас Мариано имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
62'
Диас Мариано на финте ушёл от оппонента.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Дингом Тристан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
59'
Дингом Тристан совершает грубый фол. Н'Домбеле Тангай был жертвой
58'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
58'
Пеле Брайан из команды Труа устремляется вперед с мячом.
58'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
57'
Дингом Тристан из команды Труа делает навес
57'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
54'
54'
Эрей Кристоф из команды Труа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
54'
Грандсир Самуэль из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
53'
Морель Жереми выбил мяч на угловой.
53'
53'
Дингом Тристан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Дингом Тристан из команды Труа делает навес
53'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
52'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
52'
52'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Рафаэль да Сильва блокирует соперника. Траоре Шарль заработал своей команде штрафной.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
49'
Н'Домбеле Тангай сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Депай Мемфис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
49'
Депай Мемфис из команды Лион устремляется вперед с мячом.
49'
47'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Траоре Шарль из команды Труа делает неудачный навес.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
45'
45'
44'
44'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает навес
44'
Диас Мариано сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Рафаэль да Сильва нарушает правила. Траоре Шарль пострадал
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Пеле Брайан совершает грубый фол. Рафаэль да Сильва был жертвой
40'
40'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
37'
37'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
35'
34'
Хауи Саиф-Эдин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
33'
Рафаэль да Сильва сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
33'
Рафаэль да Сильва блокирует соперника. Пеле Брайан заработал своей команде штрафной.
33'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает подножку. Дингом Тристан заработал фол.
32'
Ауа Уссем наказан за толчок Хауи Саиф-Эдин
31'
Ауа Уссем из команды Лион делает подножку. Кордовал Жереми заработал фол.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
28'
После дальнего удара, который нанес Диас Мариано мяч отбит вратарем
28'
Пеле Брайан из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает подножку. Траоре Шарль заработал фол.
27'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
После дальнего удара, который нанес Хауи Саиф-Эдин мяч отбит вратарем
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
Депай Мемфис из команды Лион опасно играет. Чуть не пострадал Кордовал Жереми.
25'
Депай Мемфис нарушает правила. Пеле Брайан пострадал
21'
Марсал Фернандо сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Бертран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Марсал Фернандо из команды Лион делает отличный навес.
21'
21'
Эрей Кристоф блокирует соперника. Диас Мариано заработал своей команде штрафной.
20'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
Рафаэль да Сильва из команды Лион в офсайде
19'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Грандсир Самуэль получает желтую карточку.
18'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
18'
Траоре Шарль из команды Труа. Это Траоре Бертран заработал фол.
18'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Морель Жереми ошибается в защите.
17'
17'
16'
Хауи Саиф-Эдин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
15'
Морель Жереми получает желтую карточку.
15'
Морель Жереми совершает грубый фол. Хауи Саиф-Эдин был жертвой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
14'
14'
Рафаэль да Сильва бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
13'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
13'
Самасса Мамаду II выбил мяч на угловой.
13'
Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Эрей Кристоф наказан за толчок Ауа Уссем
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
11'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает подножку. Рафаэль да Сильва заработал фол.
11'
Грандсир Самуэль из команды Труа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Грандсир Самуэль нарушает правила. Рафаэль да Сильва пострадал
7'
Траоре Бертран коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
4'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает навес
4'
Грандсир Самуэль из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
4'
Рафаэль да Сильва выбил мяч на угловой.
3'
3'
3'
3'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
2'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
2'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 0:4 Лион
Труа
2.3% (4)
Ничья:
7.4% (13)
Лион
90.3% (158)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
45.7% (80)
0:1 Лион:
24.6% (43)
0:2 Лион:
10.3% (18)
1:3 Лион:
6.9% (12)
1:1 Ничья:
5.1% (9)
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Труа с одной стороны вполне удобный соперник, но с другой очень непредсказуемый...
Нужно настраиваться на сложный матч, однозначно !
Ждем с нетерпением это противостояние ! :)