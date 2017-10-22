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Стадион: Санкорп
1:2
Конец матча
10' Желтая карточкаBen Kantarovski
0:1
12' ГолО'Донован Рой
26' Желтая карточкаCorey Brown
1:1
42' Гол в свои воротаNigel Boogaard
1:2
44' ГолDimitri Petratos
68' Желтая карточкаБраун Уэйн II
74' Желтая карточкаО'Донован Рой
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10'
12'
0:1
26'
42'
1:1
44'
1:2
68'
74'
Состав команд
Брисбен Роар
- Основной состав
- 1 Michael Theoklitos Вратарь
- 3 Luke DeVere Защитник
- 5 Corey Brown Защитник
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 13 Норт Джейд Защитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 10 Холман Бретт Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Нападающий
- 18 Joe Caletti
- Запасные игроки
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 26 Nicholas D'Agostino Полузащитник
- 16 Mitchell Oxborrow Полузащитник
- 33 Petros Skapetis
- Главный тренер: John Aloisi
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 8 Варгас Рональд Нападающий
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 9 О'Донован Рой Нападающий
- 5 Ben Kantarovski
- 4 Nigel Boogaard
- 44 Топор-Стэнли Николай
- 6 Steven Ugarkovic
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 3 Jason Hoffman
- 24 Joseph Champness
- 16 Nicholas Cowburn
- Главный тренер: Mark Jones
Предыдущие игры
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 10.05.2017 Брисбен Роар 2:3 Ульсан ЛЧА
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.04.2017 Муангтхонг Юнайтед 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.04.2017 Брисбен Роар 2:1 Касима Антлерс ЛЧА
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.03.2017 Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.03.2017 Касима Антлерс 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 28.02.2017 Ульсан 6:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.02.2017 Брисбен Роар 0:0 Муангтхонг Юнайтед ЛЧА
- 18.02.2017 Перт Глори 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 11.02.2017 Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 01.04.2017 Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 17.02.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.02.2017 Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 04.02.2017 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 27.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.01.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.01.2017 Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.01.2017 Мельбурн Виктори 4:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 26.12.2016 Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 16.12.2016 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 07.01.2017 Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 16.10.2016 Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.04.2016 Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 12.02.2016 Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 28.11.2015 Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.09.2015 Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное
- 24.04.2015 Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 06.02.2015 Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 14.11.2014 Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар Эй-Лига
- 16.02.2014 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 20.12.2013 Брисбен Роар 0:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 17.11.2013 Ньюкасл Джетс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.02.2013 Ньюкасл Джетс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.01.2013 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 01.12.2012 Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 28.01.2012 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 20.11.2011 Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 17.11.2010 Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 16.10.2010 Брисбен Роар 1:1 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Брисбен Роар производит замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит, и Nicholas D'Agostino заменяет его
87'
Ньюкасл Джетс производит замену. Бен Кантаровски уходит, и Nicholas Cowburn заменяет его
81'
Ньюкасл Джетс производит замену. Andrew Nabbout уходит, и Joseph Champness заменяет его
74'
О'Донован Рой получает желтую карточку.
68'
Браун Уэйн II получает желтую карточку.
64'
Ньюкасл Джетс производит замену. Варгас Рональд уходит, и Браун Уэйн II заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Брисбен Роар производит замену. Ботеак Эрик уходит, и Petros Skapetis заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Димитрий Петратос.
42'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Найджел Бугард отправил мяч в свои ворота.
36'
Брисбен Роар производит замену. Corey Brown уходит, и Джек Хингерт заменяет его
26'
Corey Brown получает желтую карточку.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает О'Донован Рой.
10'
Бен Кантаровски получает желтую карточку.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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