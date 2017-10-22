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Стадион:
Брисбен Роар
1:2
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
10' Желтая карточка
Ben Kantarovski
0:1
12' Гол
О'Донован Рой
26' Желтая карточка
Corey Brown
1:1
42' Гол в свои ворота
Nigel Boogaard
1:2
44' Гол
Dimitri Petratos
68' Желтая карточка
Браун Уэйн II
74' Желтая карточка
О'Донован Рой
90'+10
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Брисбен Роар производит замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит, и Nicholas D'Agostino заменяет его
87'
Ньюкасл Джетс производит замену. Бен Кантаровски уходит, и Nicholas Cowburn заменяет его
81'
Ньюкасл Джетс производит замену. Andrew Nabbout уходит, и Joseph Champness заменяет его
Желтая карточка
74'
О'Донован Рой получает желтую карточку.
Желтая карточка
68'
Браун Уэйн II получает желтую карточку.

64'
Ньюкасл Джетс производит замену. Варгас Рональд уходит, и Браун Уэйн II заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Брисбен Роар производит замену. Ботеак Эрик уходит, и Petros Skapetis заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Димитрий Петратос.
Описание гола
42'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Найджел Бугард отправил мяч в свои ворота.
36'
Брисбен Роар производит замену. Corey Brown уходит, и Джек Хингерт заменяет его
Желтая карточка
26'
Corey Brown получает желтую карточку.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает О'Донован Рой.
Желтая карточка
10'
Бен Кантаровски получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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