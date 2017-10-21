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Айнтрахт Бр
1:0
Конец матча
Бохум
0'
1:0
7' Гол
Йылдырым Озкан
48' Желтая карточка
Selim Guenduez
72' Желтая карточка
Бастианс Феликс
77' Желтая карточка
Челоцци Стефано
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Бохум производит замену. Айсфельд Томас уходит, и Вурц Иоганнес заменяет его
82'
Айнтрахт Бр производит замену. Нюман Кристоффер уходит, и Julius Biada заменяет его
Желтая карточка
77'
Челоцци Стефано получает желтую карточку.
Желтая карточка
72'
Бастианс Феликс получает желтую карточку.
71'
Бохум производит замену. Данило Соарес уходит, и Бастианс Феликс заменяет его

65'
Бохум производит замену. Selim Guenduez уходит, и Luke Hemmerich заменяет его
Желтая карточка
48'
Selim Guenduez получает желтую карточку.
46'
Айнтрахт Бр производит замену. Баффо Джозеф уходит, и Цук Хендрик заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Йылдырым Озкан.
6'
Айнтрахт Бр производит замену. Фейзич Ясмин уходит, и Энгельхард Марко заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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