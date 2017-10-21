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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:0
Конец матча
1:0
7' ГолЙылдырым Озкан
48' Желтая карточкаSelim Guenduez
72' Желтая карточкаБастианс Феликс
77' Желтая карточкаЧелоцци Стефано
|
7'
1:0
48'
72'
77'
Состав команд
16
Фейзич
Ясмин
13
Louis
Samson
19
Райхель
Кен
22
Хелифи
Салим
18
Jan
Gyamerah
22
Штёгер
Кевин
17
Круз
Робби
Айнтрахт Бр 3-4-3
- Основной состав
- 16 Фейзич Ясмин Вратарь
- 4 Баффо Джозеф Защитник
- 5 Валсвик Густав Защитник
- 2 Steve Breitkreuz Защитник
- 24 Сауэр Максимилиан Полузащитник
- 6 Молль Квирин Полузащитник
- 13 Louis Samson Полузащитник
- 19 Райхель Кен Полузащитник
- 7 Йылдырым Озкан Нападающий
- 15 Нюман Кристоффер Нападающий
- 22 Хелифи Салим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энгельхард Марко Вратарь
- 27 Киевски Нико Защитник
- 14 Robin Becker Защитник
- 30 Цук Хендрик Полузащитник
- 11 Хохшайдт Ян Полузащитник
- 20 Абдуллахи Сулейман Нападающий
- 9 Julius Biada Нападающий
- Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Бохум 5-3-2
- Основной состав
- 1 Manuel Riemann Вратарь
- 7 Selim Guenduez Защитник
- 19 Фабиан Патрик Защитник
- 29 Maxim Leitsch Защитник
- 18 Jan Gyamerah Защитник
- 3 Данило Соарес Защитник
- 10 Айсфельд Томас Полузащитник
- 21 Челоцци Стефано Полузащитник
- 22 Штёгер Кевин Полузащитник
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- 17 Круз Робби Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felix Dornebusch Вратарь
- 5 Бастианс Феликс Защитник
- 8 Лосилья Антони Полузащитник
- 6 Хеммерих Люк Полузащитник
- 13 Сэм Сидней Полузащитник
- 9 Вурц Иоганнес Нападающий
- 31 Tom Baack
- Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 13.10.2017 Дуйсбург 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
- 23.09.2017 Ян 2:1 Айнтрахт Бр Б2
- 20.09.2017 Айнтрахт Бр 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 15.09.2017 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 10.09.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Зандхаузен Б2
- 28.08.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 18.08.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 11.08.2017 Хольштайн Киль 2:1 Айнтрахт Бр КГ
- 05.08.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Хайденхайм Б2
- 01.08.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Фиорентина ТМК
- 31.07.2017 Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 23.07.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Кёльн ТМК
- 29.05.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Вольфсбург ПОЗПИВБ
- 25.05.2017 Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Бр ПОЗПИВБ
- 21.05.2017 Айнтрахт Бр 2:1 Карлсруэ Б2
- 14.05.2017 Арминия 6:0 Айнтрахт Бр Б2
- 08.05.2017 Айнтрахт Бр 3:1 Унион Берлин Б2
- 30.04.2017 Мюнхен-1860 0:1 Айнтрахт Бр Б2
- 23.04.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Бохум Б2
Бохум (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 14.10.2017 Бохум 2:0 Зандхаузен Б2
- 30.09.2017 Хольштайн Киль 3:0 Бохум Б2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Б2
- 21.09.2017 Нюрнберг 3:1 Бохум Б2
- 17.09.2017 Бохум 1:2 Хайденхайм Б2
- 10.09.2017 Дармштадт 1:2 Бохум Б2
- 31.08.2017 Байер Л 1:2 Бохум ТМК
- 27.08.2017 Бохум 3:2 Динамо Дрезден Б2
- 21.08.2017 Арминия 2:0 Бохум Б2
- 13.08.2017 Ноттинген 2:5 Бохум КГ
- 05.08.2017 Дуйсбург 1:1 Бохум Б2
- 28.07.2017 Бохум 0:1 Санкт-Паули Б2
- 22.07.2017 Бохум 2:2 Боруссия Д ТМК
- 21.05.2017 Бохум 1:3 Санкт-Паули Б2
- 14.05.2017 Мюнхен-1860 1:2 Бохум Б2
- 07.05.2017 Бохум 1:1 Арминия Б2
- 28.04.2017 Бохум 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 23.04.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Бохум Б2
- 16.04.2017 Бохум 1:0 Гройтер Фюрт Б2
- 08.04.2017 Хайденхайм 0:0 Бохум Б2
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
- 23.04.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Бохум Бундеслига 2
- 18.11.2016 Бохум 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 08.05.2016 Бохум 2:3 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 27.11.2015 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Бундеслига 2
- 13.02.2015 Бохум 3:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 31.08.2014 Айнтрахт Бр 1:2 Бохум Бундеслига 2
- 16.03.2013 Бохум 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 06.10.2012 Айнтрахт Бр 3:0 Бохум Бундеслига 2
- 29.04.2012 Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 27.11.2011 Айнтрахт Бр 4:0 Бохум Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Хольштайн Киль
|11
|8
|1
|2
|28 - 15
|25
|3.
|Унион Берлин
|11
|6
|3
|2
|23 - 13
|21
|4.
|Нюрнберг
|10
|6
|1
|3
|24 - 14
|19
|5.
|Зандхаузен
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|6.
|Санкт-Паули
|10
|5
|2
|3
|10 - 12
|17
|7.
|Арминия
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|8.
|Дармштадт
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|9.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|6
|2
|13 - 10
|15
|10.
|Ингольштадт
|11
|4
|2
|5
|18 - 14
|14
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|12.
|Динамо Дрезден
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|13.
|Бохум
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|14.
|Ян
|10
|3
|0
|7
|11 - 16
|9
|15.
|Дуйсбург
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Хайденхайм
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Гройтер Фюрт
|11
|2
|1
|8
|10 - 22
|7
|18.
|Кайзерслаутерн
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Бохум производит замену. Айсфельд Томас уходит, и Вурц Иоганнес заменяет его
82'
Айнтрахт Бр производит замену. Нюман Кристоффер уходит, и Julius Biada заменяет его
77'
Челоцци Стефано получает желтую карточку.
72'
Бастианс Феликс получает желтую карточку.
71'
Бохум производит замену. Данило Соарес уходит, и Бастианс Феликс заменяет его
65'
Бохум производит замену. Selim Guenduez уходит, и Luke Hemmerich заменяет его
48'
Selim Guenduez получает желтую карточку.
46'
Айнтрахт Бр производит замену. Баффо Джозеф уходит, и Цук Хендрик заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Йылдырым Озкан.
6'
Айнтрахт Бр производит замену. Фейзич Ясмин уходит, и Энгельхард Марко заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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