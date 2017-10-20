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Зрители: 27674
Фортуна
1:0
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
2' Гол
Куйович Эмир
7' Желтая карточка
Гросскройц Кевин
16' Желтая карточка
Раман Бенито
63' Желтая карточка
Платте Феликс
69' Желтая карточка
Florian Neuhaus
87' Желтая карточка
Холланд Фабиан
90' Желтая карточка
Алтынтоп Хамит
90' Желтая карточка
Хоффманн Андре
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Хоффманн Андре получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Алтынтоп Хамит получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Холланд Фабиан получает желтую карточку.
80'
Фортуна производит замену. Усами Такаси уходит, и Гисельман Нико заменяет его
76'
СК Дармштадт производит замену. Розентал Ян уходит, и Макларен Джейми заменяет его

74'
Фортуна производит замену. Куйович Эмир уходит, и Хеннингс Роувен заменяет его
74'
Фортуна производит замену. Раман Бенито уходит, и Шауэрте Юлиан заменяет его
Желтая карточка
69'
Florian Neuhaus получает желтую карточку.
66'
СК Дармштадт производит замену. Штарк Янник уходит, и Штайнхефер Маркус заменяет его
Желтая карточка
63'
Платте Феликс получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
СК Дармштадт производит замену. Orrin McKinze Gaines уходит, и Мелем Марвин заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
16'
Раман Бенито получает желтую карточку.
Желтая карточка
7'
Гросскройц Кевин получает желтую карточку.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Куйович Эмир.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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