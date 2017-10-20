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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 27674
1:0
2' ГолКуйович Эмир
7' Желтая карточкаГросскройц Кевин
16' Желтая карточкаРаман Бенито
63' Желтая карточкаПлатте Феликс
69' Желтая карточкаFlorian Neuhaus
87' Желтая карточкаХолланд Фабиан
90' Желтая карточкаАлтынтоп Хамит
90' Желтая карточкаХоффманн Андре
|
2'
1:0
16'
63'
69'
87'
90'
90'
Состав команд
39
Циммер
Жан
15
Шмиц
Лукаш
33
Усами
Такаси
21
Куйович
Эмир
23
Малл
Джоэл
25
Штарк
Янник
10
Розентал
Ян
Фортуна 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Вольф Рафаэль Вратарь
- 39 Циммер Жан Защитник
- 5 Айхан Кан Защитник
- 3 Хоффманн Андре Защитник
- 15 Шмиц Лукаш Защитник
- 6 Florian Neuhaus Полузащитник
- 31 Зоботка Марсель Полузащитник
- 9 Раман Бенито Полузащитник
- 7 Финк Оливер Полузащитник
- 33 Усами Такаси Полузащитник
- 21 Куйович Эмир Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Гисельман Нико Защитник
- 4 Шауэрте Юлиан Защитник
- 32 Robin Bormuth Защитник
- 19 Ловрен Давор Полузащитник
- 28 Хеннингс Роувен Нападающий
- 27 Taylan Duman
- 38 Tim Wiesner
- Главный тренер: Фридхельм Фанкел
Дармштадт 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Малл Джоэл Вратарь
- 19 Гросскройц Кевин Защитник
- 26 Бангор Патрик Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 34 Алтынтоп Хамит Полузащитник
- 36 Камавуака Уилсон Полузащитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 10 Розентал Ян Полузащитник
- 27 Orrin McKinze Gaines Полузащитник
- 7 Платте Феликс Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 13 Штайнхефер Маркус Защитник
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 38 Лаказетт Ромуальд Полузащитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 9 Макларен Джейми Нападающий
- 20 Собех Артур Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Предыдущие игры
Фортуна (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 14.10.2017 Арминия 0:2 Фортуна Б2
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Б2
- 23.09.2017 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Б2
- 20.09.2017 Фортуна 1:0 Ян Б2
- 17.09.2017 Гройтер Фюрт 3:1 Фортуна Б2
- 10.09.2017 Фортуна 3:2 Унион Берлин Б2
- 27.08.2017 Зандхаузен 1:2 Фортуна Б2
- 19.08.2017 Фортуна 2:0 Кайзерслаутерн Б2
- 12.08.2017 Арминия 1:3 Фортуна КГ
- 06.08.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Фортуна Б2
- 31.07.2017 Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 22.07.2017 Фортуна 0:2 Шарлеруа ТМК
- 14.07.2017 Фортуна 0:2 Брайтон ТМК
- 21.05.2017 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.05.2017 Нюрнберг 2:3 Фортуна Б2
- 06.05.2017 Фортуна 1:1 Вюрцбург Кикерс Б2
- 30.04.2017 Ганновер 96 1:0 Фортуна Б2
- 21.04.2017 Фортуна 1:3 Санкт-Паули Б2
- 16.04.2017 Динамо Дрезден 1:1 Фортуна Б2
- 09.04.2017 Фортуна 2:2 Унион Берлин Б2
Дармштадт (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 16.10.2017 Дармштадт 3:4 Нюрнберг Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Дармштадт 3:3 Динамо Дрезден Б2
- 20.09.2017 Хайденхайм 2:2 Дармштадт Б2
- 17.09.2017 Дармштадт 4:3 Арминия Б2
- 10.09.2017 Дармштадт 1:2 Бохум Б2
- 25.08.2017 Дуйсбург 1:2 Дармштадт Б2
- 18.08.2017 Дармштадт 3:0 Санкт-Паули Б2
- 12.08.2017 Ян 3:1 Дармштадт КГ
- 04.08.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Дармштадт Б2
- 29.07.2017 Дармштадт 1:0 Гройтер Фюрт Б2
- 22.07.2017 Дармштадт 2:2 Фулхэм ТМК
- 20.05.2017 Боруссия М 2:2 Дармштадт Б
- 13.05.2017 Дармштадт 0:2 Герта Б
- 06.05.2017 Бавария 1:0 Дармштадт Б
- 29.04.2017 Дармштадт 3:0 Фрайбург Б
- 22.04.2017 Гамбург 1:2 Дармштадт Б
- 16.04.2017 Дармштадт 2:1 Шальке 04 Б
- 09.04.2017 Ингольштадт 3:2 Дармштадт Б
- 05.04.2017 Дармштадт 0:2 Байер Л Б
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Хольштайн Киль
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|3.
|Нюрнберг
|10
|6
|1
|3
|24 - 14
|19
|4.
|Унион Берлин
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|Зандхаузен
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|6.
|Арминия
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|7.
|Санкт-Паули
|10
|5
|2
|3
|10 - 12
|17
|8.
|Дармштадт
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|9.
|Ингольштадт
|11
|4
|2
|5
|18 - 14
|14
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|11.
|Бохум
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|12.
|Динамо Дрезден
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|13.
|Айнтрахт Бр
|10
|2
|6
|2
|12 - 10
|12
|14.
|Ян
|10
|3
|0
|7
|11 - 16
|9
|15.
|Дуйсбург
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Хайденхайм
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Гройтер Фюрт
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|18.
|Кайзерслаутерн
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
Второй тайм
90'
Хоффманн Андре получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Алтынтоп Хамит получает желтую карточку.
87'
Холланд Фабиан получает желтую карточку.
80'
Фортуна производит замену. Усами Такаси уходит, и Гисельман Нико заменяет его
76'
СК Дармштадт производит замену. Розентал Ян уходит, и Макларен Джейми заменяет его
74'
Фортуна производит замену. Куйович Эмир уходит, и Хеннингс Роувен заменяет его
74'
Фортуна производит замену. Раман Бенито уходит, и Шауэрте Юлиан заменяет его
69'
Florian Neuhaus получает желтую карточку.
66'
СК Дармштадт производит замену. Штарк Янник уходит, и Штайнхефер Маркус заменяет его
63'
Платте Феликс получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
СК Дармштадт производит замену. Orrin McKinze Gaines уходит, и Мелем Марвин заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
16'
Раман Бенито получает желтую карточку.
7'
Гросскройц Кевин получает желтую карточку.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Куйович Эмир.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
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